Brawl Kupası Bilet Kılavuzu
Brawl Stars Şampiyonası için 2026 yılının ilk çevrimdışı etkinliği olan Brawl Kupası, Almanya'nın Berlin şehrine doğru yola çıkıyor. 12 takım, şan ve Son Şans Elemeleri ile Brawl Stars Dünya Finalinde kendi bölgelerini temsil etmek için ek kontenjanda yer almak adına yarışacak. Uber Eats Music Hall'de düzenlenecek Bölgelerin Savaşı, gelmiş geçmiş en büyük Brawl Kupası olacak.
Brawl Kupası hakkında her şeyi aşağıda bulabilirsiniz.
Berlin Brawl Kupası - Önemli Bilgiler
2026 Brawl Kupası, 15-17 Mayıs tarihlerinde Almanya, Berlin'deki Uber Eats Music Hall'da düzenlenecek ve izleyenler için yeni ödüllerle event.brawlstars.com adresinde canlı yayınlanacak.
Bilet Bilgileri:
Biletler, 4 Mart saat 10.00'da (CET) BURADAN satışa sunulacak. Bilet fiyatları aşağıdaki gibidir:*
Üç günlük genel katılım (Üç günün tamamı boyunca etkinliğe katılım için) - 90 €
Cuma genel katılım - 30 €
Cumartesi genel katılım - 50 €
Pazar genel katılım - 50 €
Üç günlük Starr Paketi - erken dönem fiyatı 160 €, normal fiyatı 180 €
Üç günlük aile bileti - 130 € (1 yetişkin ve 1 çocuk), 155 € (bir yetişkin iki çocuk) - çocuk biletleri, 12-16 yaş grubundaki çocuklar içindir.
*Tüm fiyatlara vergiler dahildir.
Etkinliğe giriş, her gün yerel saatle 12.00'de (12.00 CEST) başlayacak. Etkinlik 12.45'de başlayacak ancak bu başlangıç saati değişiklik gösterebilir.
Katılımcı Bilgileri:
Brawl Kupasında sadece Bölgelerin Savaşı olmayacak. Sizin için daha pek çok şey hazırladık:
Özel Rozet ve Kartpostal:
Bilet alan katılımcılarımız, hatıra olarak özel bir Brawl Kupası kartpostalı kazanacak. Bu kartpostalda, bilet sahiplerinin oyun içinde özel bir Brawl Kupası rozeti almasını sağlayacak özel bir karekod olacak. Kartpostallar Uber Eats Music Hall'da verilecek. Her bilet sahibi bir adet kartpostal alacak.
Starr Park'tan bir parça:
15-17 Mayıs tarihlerinde Uber Eats Music Hall'daki Brawl Kupasının yanı sıra hemen yandaki Uberplatz'da Starr Park temalı bir ziyaretçi etkinlik alanımız olacak. Biletiniz olsa da olmasa da burayı ziyaret edebilirsiniz.
Lisanslı Brawl Stars Ürünleri:
Starr Park alanında resmi Brawl Stars ürünleri satın alabilirsiniz. Stoklar hakkında daha fazla bilgi yakında paylaşılacak.
Tanışma Etkinlikleri:
Etkinlik boyunca bilet sahiplerine özel, efsanevi profesyonel oyuncularla tanışma etkinlikleri düzenlenecek. Etkinlik yaklaştığında bilet sahiplerine daha fazla bilgi vereceğiz.
Starr Paketi:
Starr Paketi, Brawl Kupasında eşsiz bir deneyim yaşamanızı sağlar. Starr Paketini satın alarak etkinliğe özel bir erişim hakkı elde eder ve diğer katılımcılardan farklı olduğunuzu gösterebilirsiniz. Elde edecekleriniz:
En iyi koltuklar:
Üç gün boyunca etkinliği mekandaki en iyi koltukların olduğu bölümden izleyebileceksiniz. Aksiyonu en ön ve ortadaki alandan görmeniz için size uygun koltukları ayıracağımızı garanti ediyoruz.
VIP Özel Etkinlik Rozeti:
Ziyaretçi rozetinin Starr Paketi bilet sahiplerine özel bir versiyonu, oyunda kimsenin olmadığı kadar havalı olmanızı sağlayacak.
Sahne Erişimi ve Fotoğraf Fırsatı:
Profesyonel bir oyuncu gibi Brawl Kupası sahnesine çıkma fırsatınız olacak. Ana sahnede SİZİN de olduğunuz fotoğraflar çekilmesi şansını kaçırmayın.
Lisanslı Ürünler:
Starr paketinize iki Brawl Stars lisanslı ürünü dahildir. Crow fermuarlı + kapüşonlu Crow sweatshirt'ü ve Spike + Edgar beyaz tişörtü.
Resmi VIP kart askısı:
Onur madalyanız. Etkinlikte takabileceğiniz özel Brawl Kupası baskılı bir kart askısı alacaksınız.
Brawl Kupası Kostümü:
Brawl Kupası kostümüyle oyunda havanızdan geçilmeyecek.*
Tanışma Etkinliklerinde öncelik:
Beklemeniz gerekmeyecek! VIP bilet sahibi olarak hafta sonu boyunca tanışma etkinliklerinde önceliğe sahip olabilirsiniz.
*Oyun içi öğelerinizi etkinlik girişinde verilecek size özel karekodunuzu kullanarak alabilirsiniz. Etkinliğe katılmazsanız bu avantajlardan yararlanamazsınız.
Medya Fırsatları:
Brawl Kupası etkinliğine katılıp bu konuda haber yapmak isteyen basın ve medya kuruluşları https://blast.tv/press adresinde bulunan formu doldurarak başvuruda bulunabilirler.
Berlin'de görüşmek üzere!