Brawl Stars Şampiyonası için 2026 yılının ilk çevrimdışı etkinliği olan Brawl Kupası, Almanya'nın Berlin şehrine doğru yola çıkıyor. 12 takım, şan ve Son Şans Elemeleri ile Brawl Stars Dünya Finalinde kendi bölgelerini temsil etmek için ek kontenjanda yer almak adına yarışacak. Uber Eats Music Hall'de düzenlenecek Bölgelerin Savaşı, gelmiş geçmiş en büyük Brawl Kupası olacak.

Brawl Kupası hakkında her şeyi aşağıda bulabilirsiniz.