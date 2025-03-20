Brawl Stars Şampiyonası, tarihinde ilk kez Kuzey Amerika'ya geliyor: Brawl Kupası, DreamHack Dallas'ta düzenlenecek! Yoğun bir rekabete ve unutulmaz anlara hazır olun. 23-25 Mayıs tarihlerinde 2025'in ilk uluslararası etkinliğini yerinde izleyin veya event.brawlstars.com üzerinden takip edin!

En iyi takımlar, 100.000 $ değerindeki ödül havuzundan pay almanın yanı sıra kendi bölgeleri için Dünya Finalleri veya SŞE hakkı da kazanabileceğinden bu turnuva senenin rekabetçi ortamına yön verecek!

Brawl Kupasında 6 farklı bölgeden en iyi takımlar yer alacak: