Brawl Stars Şampiyonası, tarihinde ilk kez Kuzey Amerika'ya geliyor: Brawl Kupası, DreamHack Dallas'ta düzenlenecek! Yoğun bir rekabete ve unutulmaz anlara hazır olun. 23-25 Mayıs tarihlerinde 2025'in ilk uluslararası etkinliğini yerinde izleyin veya event.brawlstars.com üzerinden takip edin!
En iyi takımlar, 100.000 $ değerindeki ödül havuzundan pay almanın yanı sıra kendi bölgeleri için Dünya Finalleri veya SŞE hakkı da kazanabileceğinden bu turnuva senenin rekabetçi ortamına yön verecek!
Brawl Kupasında 6 farklı bölgeden en iyi takımlar yer alacak:
Doğu Asya'dan 1 takım.
Güney Asya VEYA Güneydoğu Asya'dan 1 takım.
EMEA'dan 2 takım.
Güney Amerika'dan 1 takım.
Kuzey Amerika'dan 2 takım.
Çin Anakarası'ndan 1 takım.
Brawl Kupasını izlemeye gidecekler kaçırmasın! Tüm Dreamhack ziyaretçileri turnuvanın keyfini çıkarabilecek ancak biraz daha fazlasını isteyenler, özel Brawl Stars ürünleri sunan sınırlı sayıdaki Brawl Stars eklentisini de alabilecek! İki seçeneğe de buradan ulaşabilirsiniz.
İzlemeye gidemiyor musunuz? Endişelenmeyin! Tüm turnuva event.brawlstars.com adresinden yayınlanacak; buradan maçları izleyerek ve yayınla etkileşimlerde bulunarak Pro Pass DP'si kazanabilir, bu DP'lerle harika ödüller ve Astral Colt VI yükseltmeleri açabilirsiniz!
Turnuva 23-25 Mayıs tarihlerinde 11.00 CST / 19.00 CEST'den itibaren canlı yayınlanacak! Orada görüşürüz!