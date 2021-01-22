Bu yazıda aşağıdaki bilgilere ulaşabilirsiniz:

Özet/Giriş



Üç Turnuva Aşaması ve Dünya Finalleri

- Üç Turnuva Aşaması ve Dünya Finalleri detaylı açıklaması

- Eşleşme Modelleri

- Tek sezona genel bakış

Bölgeler ve saat dilimlerinin açıklaması

- Bölgelerin listesi ve yeni bölge detayları

- Saat dilimleri

Puan hesaplaması ve Sıralama

- Puanlama aylık elemelere ulaşana kadar başlamaz

- Aylık Elemeler ve Aylık Finaller puan dağılımı

Ödüller:

- Başlangıç Dünya Finalleri havuzu

- Dünya Finalleri Ödül havuzunu artırma opsiyonu

- Bölgesel Ödül Havuzları

1.Kısa Açıklama

2.Bölgesel sezonluk ödül havuzu farkları

SSS



SAVAŞIN YILDIZI olmaya hazır mısınız? Brawl Stars Şampiyonası 2021 çok yakında. Bir sonraki Şampiyon olmak için ihtiyacınız olabilecek bilgileri toparladık!



BSC 2021 turnuva aşamaları, bölgesel detaylar ve saat dilimleri, ödül havuzları ve daha fazlası hakkında bilgi edinmek için yazıyı gözden geçirin!



Turnuva Aşamaları



Sizin için sekiz (8) sezonumuz var. Her sezon bir ay sürecek ve bir global Şampiyona Mücadelesi (ŞM), bölge başına bir Aylık Eleme (AE) ve bölge başına bir Aylık Finalden (AF) oluşuyor. Son sezonun ardından ise Dünya Finalleri (DF) başlıyor!



Turnuva 20 Şubat'ta başlıyor! Turnuva zaman çizelgesi detayları için okumaya devam edin.



Turnuva Eşleşme Formatları



Eşleşme Formatı

; Açıklama

; Aşama



İsviçre Sistemi

; Aynı skorlara sahip takımların eşleşmesi

; Aylık Elemeler



Tek maçlı Eliminasyon

; Bir takım, bir maç kaybettikten sonra elenir

; Aylık Finaller



Şampiyona Mücadelesi



Şampiyona mücadelesi aylık oyun içi bir etkinliktir. Oyuncuların Aylık Finallere geçebilmek için iki (2) gün içerisinde üç (3) oyun kaybetmeden onbeş (15) oyun kazanması gerekmektedir. Meydan okumaya katılmak için oyun içi ‘’Yeni Etkinlikler’’ sekmesine göz atın!



Aylık Finaller için gerekli yeterlilik sadece etkinlik içerisinde oynanan oyunlar ile belirlenir.



Tüm maçlar tek oyun (Bo1) formatında oynanacaktır. Oyuncuların mevcut altı (6) oyun modundan beşinde (5) üç (3) oyun kazanması gerekmektedir: Ödül Avı, Savaş Topu, Elmas Kapmaca, Soygun, Kuşatma ve yeni eklenenen Sıcak Bölge.



Turnuva Takvimi:



Şampiyona Mücadelesi

; 2021 Tarihleri



Şubat Şampiyona Mücadelesi

; 20 - 21 Şubat



Mart Şampiyona Mücadelesi

; 20 - 21 Mart



Nisan Şampiyona Mücadelesi

; 17 - 18 Nisan



Mayıs Şampiyona Mücadelesi

; 15 - 16 Mayıs



Haziran Şampiyona Mücadelesi

; 19 - 20 Haziran



Temmuz Şampiyona Mücadelesi

; 17 -18 Temmuz



Ağustos Şampiyona Mücadelesi

; 21 - 22 Ağustos



Eylül Şampiyona Mücadelesi

; 18 - 19 Eylül



Aylık Elemeler



Her bölge kendi Aylık Elemelerine sahip olacak. Yeterlilik gösteren oyuncular, ilgili ayın Aylık Finallerine kaydolmaları için bir bildirim alacaklar.



Aylık Finaller iki (2) gün oynanacak. Takımlar, Şampiyona mücadelesinden sonraki hafta sonu İsveç Modeli ile eşleşerek savaşacak. Tüm maçlar üç oyun (Bo3) setinde üç oyun (Bo3) formatında oynanacak. İsviçre sistemiyle eşleştirilen gruplarda eleme olmadığından, Aylık Finallere katılma hakkı elde etme ihtimalini kaybetseler bile Takımların oynamaya devam etmeleri mümkündür ve şiddetle önerilir çünkü alacakları her galibiyet Dünya Finallerine katılma hakkı için sayılacak!



Aylık Finallere katılabilmek için takımların üç (3) veya dört (4) oyuncudan oluşması gerekmektedir. Her bölgenin Aylık Elemlerindeki ilk sekiz (8) takım Aylık Finallere yükselecek!



Her bölge, Aylık elemelere, Şampiyona Mücadelesinden bir hafta sonra başlayacak.



Aylık Finaller



Her bölge kendi Aylık Finallerini düzenleyecek ve takımlar Tekli Eleme grubunda yarışacak. Çeyrek Finaller üç oyun (Bo3) setinde üç oyun (Bo3) formatında oynanacak. Yarı Finaller ve Büyük Final beş oyun (Bo5) setinde üç oyun (Bo3) formatında oynanacak. Takımlar en az altı (6), en fazla on beş (15) oyun oynayacaktır.



Her bölgenin Aylık Elemelerinden ilk 8 takım, aynı bölgenin Aylık Finallerine katılacak.



Aylık Finaller, her sezonu takip eden ay oynanacak. Aylık Finaller için belirlenen günler her bölge için farklı olacak. Saat dilimi detaylarına Rekabet Kurallar El Kitabından ulaşabilirsiniz.



Dünya Finalleri



Dünya Finallerinde yedi (7) bölgeden on altı (16) takım oynayacaktır ve Kasım ayında yapılması planlanmıştır. Turnuva programı daha sonra duyurulacaktır. Turnuva dönemi boyunca bölgelerinde en çok puanı kazanan takımlar, bölgelerine ayrılan katılma hakkı sayısına bağlı olarak katılma hakkı kazanacaktır. Katılma hakkı sayısı, her bölgedeki oyuncu yoğunluğuna göre değişiklik göstermektedir.



Bölgeler ve Katılma Hakkı



Aylık Elemeler ve Aylık Finaller yedi (7) bölgeye ayrılmıştır. Bu yıl, iki yeni bölge eklendi: EECA ve SESA&ANZ - Hoşgeldiniz! Oyuncular, Aylık Elemeler ve Aylık Finaller sırasında yalnızca ilgili bölgelerde yarışacak. Tüm oyuncuların Turnuva başlamadan önce katıldıkları bölgede en az üç (3) ay boyunca ikamet etmiş olmaları gerekmektedir.



Bölgeler ve Hak Sahibi Ülkeler



Bölge

; Dünya Finali Katılma Hakkı Sayısı



AVRUPA, ORTA DOĞU VE AFRİKA

; 5



ÇİN

; 3



KUZEY AMERİKA VE LATİN AMERİKA KUZEY

; 2



LATİN AMERİKA GÜNEY

; 2



DOĞU ASYA

; 2



GÜNEYDOĞU ve GÜNEY ASYA, AVUSTRALYA ve YENİ ZELANDA

; 1



DOĞU AVRUPA VE ORTA ASYA

; 1



TOPLAM

; 16



Puan Dağılımı&Sıralama



- Puan Dağılımı



Takımlar, Dünya finallerine katılmaları için gerekli puanları katıldıkları bölgesel Aylık Elemeler ve Aylık Finallerden kazanacak. Bu puanlar sekiz (8) sezon boyunca birikecek. Unutmayın! Sekiz (8) sezon boyunca biriken puanlar Dünya Finalleri yerleştirmeleri için toplanacak!



Aylık Elemeler puan dağılımı:



İsviçre Sistemi

; Kazanılan Puan



Her galibiyet için

; 2 puan



Aylık Finaller puan dağılımı:



Sıralama

; Kazanılan Puan



1. Sıra

; 100 puan



2. Sıra

; 70 puan



3. ve 4. Sıra

; 50 puan



5 ila 8. Sıralar

; 35 puan



- Ödül Havuzu



Aylık Finaller



Aylık Finaller için 600,000 $ üstü ödül havuzu hazır! Aylık Finallere katılma hakkı kazanan takımlar, nihai sıralamalarına ve bölgelerine göre para ödülü alacaklar.



Dünya Finalleri



Brawl Stars Şampiyonası 2021 minimum 500,000$ ödül havuzuna sahip. Bu miktar oyun içi tekliflerle yükselebilir. Detaylı bilgi 2021’in ikinci yarısında açıklanacak.



SSS



BSC 2021’de yarışabilmek için yaş sınırı nedir?



Oyuncuların Aylık Elemeler ve Aylık Finallere katılabilmesi için onaltı (16) yaş ve üstü olması gerekmektedir.



Tek başıma katılırsam daha son bir Takım bulabilir miyim?



Evet! Tek başınıza katılırsanız arkanızdayız! Şampiyona Mücadelesini tamamladığınızda, takım bulabileceğiniz bir LFT (Looking For Team/Takım Arıyorum) kanalımız olacak. Daha fazla bilgi için bizi takip etmeye devam edin.



Şampiyona Mücadelesine önceden belirlenmiş bir Takımla katılırsam, turnuvanın ilerleyen dönemlerinde bu takıma bağlı kalmam gerekir mi?



Hayır, Aylık Finallere aynı takım arkadaşları ile girmeniz gerekmiyor. Aylık Elemeler, Aylık Finaller ve Dünya Finali için takımlar kalıcıdır ve kazanılan puanlar takımlara aittir.



Oyun sırasında teknik bir sorunla karşılaşırsam ne olur?



Oyuncular kendi bağlantılarından sorumludur ve karşılaşabilecekleri sorunları maç başlamadan önce kendileri çözmelidir. Savaşamamaya neden olan bağlantı veya donanım sorunları otomatik olarak hak kaybına neden olabilir.



Kadrolar ile ilgili kurallar nelerdir?



Takımlar kendi kadrolarını kurmakla sorumludur. Takımların kadrolarında dört (4) oyuncu olabilir ve sezonlar arası da dahil olmak üzere her zaman iki (2) oyuncu bulundurdukları sürece oyuncuları çıkarabilirler.

