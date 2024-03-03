Brawl Stars E-spor Ortaklık Programımız hakkında bilgi verme zamanı geldi!
Bu gönderimizde şu konulara değiniyoruz:
Brawl Stars E-spor Ortaklık Programı hakkında temel bilgiler.
Programa katılan yeni bir takım!
Favori takımınızı destekleme yöntemleri.
...VE DAHA FAZLASI!
Favori e-spor takımlarınızı desteklemenizi kolaylaştırmak için Supercell şu bir dizi muhteşem e-spor kuruluşuyla ortaklık yapar: ZETA Division, NAVI, SK Gaming, STMN, Team Queso, Tribe Gaming, Reply Totem, Qlash, FUT Esports ve Luminosity Gaming, ayrıca bir de yeni katılımcımız var!
Bu ortaklığın bir parçası olarak her organizasyonun kendi takımına özel rozetler, spreyler, profil simgeleri (sadece Dünya Finallerine katılmaya hak kazanan takımlar için) ve kostümler (dünya şampiyonları için) oyun içi dükkandan satın alınabilir.
Brawl Stars E-spor Ortaklığı, SPACESTATION GAMING'e hoş geldin diyor!
Ortaklık programına harika bir takımla katılıyorlar: Tuni, Fade, Toast ve RBM'den oluşan bir kadroyla Kuzey Amerika bölgesinde yarışacaklar.
SSG'nin rozetleri ve spreyleri de şu anda satışta!
Ortaklıktaki takımların spreyleri ve rozetleri dükkanda öne çıkan ürünler arasında yer almıyorsa Dükkan -> Katalog -> Temalar'a gidip aşağıda gösterilen simgeye dokunarak bunlara ulaşabilirsiniz:
Başarılı bir e-spor kuruluşunuz varsa, takımınızla heyecan verici içerikler üretebileceğinize inanıyorsanız ve ortaklık programıyla ilgileniyorsanız doğru yerdesiniz! Bu form üzerinden yapılan tüm başvuruları dikkatle inceliyoruz.
Buna ek olarak e-spor kulvarımız herkese açıktır; ortaklık programında yer almayanlar da turnuvalara katılabilir!
Bu yılın ilk yayınını 30-31 Mart tarihlerinde yapacağız. Yayınımızı event.brawlstars.com adresinden izleyebilir, tahminlerde bulunabilir ve ÜCRETSİZ ödüller kazanabilirsiniz!
Şimdilik bu kadar! 2024 turnuvamız hakkında daha fazla bilgi için buraya göz atabilirsiniz. Sakın kaçırmayın!