Brawl Stars E-spor Ortaklık Programımız hakkında bilgi verme zamanı geldi!

Bu gönderimizde şu konulara değiniyoruz:

Brawl Stars E-spor Ortaklık Programı hakkında temel bilgiler.

Programa katılan yeni bir takım!

Favori takımınızı destekleme yöntemleri.

...VE DAHA FAZLASI!

Ortaklık programı nedir?

Favori e-spor takımlarınızı desteklemenizi kolaylaştırmak için Supercell şu bir dizi muhteşem e-spor kuruluşuyla ortaklık yapar: ZETA Division, NAVI, SK Gaming, STMN, Team Queso, Tribe Gaming, Reply Totem, Qlash, FUT Esports ve Luminosity Gaming, ayrıca bir de yeni katılımcımız var!

Bu ortaklığın bir parçası olarak her organizasyonun kendi takımına özel rozetler, spreyler, profil simgeleri (sadece Dünya Finallerine katılmaya hak kazanan takımlar için) ve kostümler (dünya şampiyonları için) oyun içi dükkandan satın alınabilir.