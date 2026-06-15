İlk Brawl Stars Karşılaşmaları Finali; 5-6 Eylül tarihlerinde İstanbul, Türkiye'de yapılıyor. Üstelik biletler şimdi satışta!

12 farklı karşılaşma bölgesini temsil eden 12 takım; karşılaşmalarda verilecek en büyük ödül için, yani 2026 BSŞ Son Şans Elemelerine katılma hakkı kazanıp BSŞ26 Dünya Finali hayallerini gerçeğe dönüştürebilmek için kıyasıya mücadele edecek.

BIG, zaten Almanya, Avusturya, İsviçre (DACH) bölgesinden katılım hakkı elde etti. Geri kalan takımlar ise kalan kontenjanlar için İstanbul'da mücadeleye devam edecek. Katılımcı kadrosu, bölgesel finallerin tamamı sonlandıktan sonra kesinleşecek.