Brawl Stars Karşılaşmaları Finali: Biletler Şimdi Satışta!
İlk Brawl Stars Karşılaşmaları Finali; 5-6 Eylül tarihlerinde İstanbul, Türkiye'de yapılıyor. Üstelik biletler şimdi satışta!
12 farklı karşılaşma bölgesini temsil eden 12 takım; karşılaşmalarda verilecek en büyük ödül için, yani 2026 BSŞ Son Şans Elemelerine katılma hakkı kazanıp BSŞ26 Dünya Finali hayallerini gerçeğe dönüştürebilmek için kıyasıya mücadele edecek.
BIG, zaten Almanya, Avusturya, İsviçre (DACH) bölgesinden katılım hakkı elde etti. Geri kalan takımlar ise kalan kontenjanlar için İstanbul'da mücadeleye devam edecek. Katılımcı kadrosu, bölgesel finallerin tamamı sonlandıktan sonra kesinleşecek.
Bilet Bilgileri
Biletler seçebileceğiniz iki bilet kademesiyle şu an satışta:
Erkenciler: 300 TL (stoklarla sınırlıdır, ilk gelenler bileti kapar)
Genel Katılım: 450 TL
Biletler günlük olarak satılır; yani 1. Gün (5 Eylül) için, 2. Gün (6 Eylül) için veya her iki gün için de bilet alabilirsiniz.
Etkinlik Bilgileri
Tarih: 5-6 Eylül 2026
Etkinlik Yeri: ESA Espor Arena, 42 Maslak AVM
Adres: Ahi Evran Cad. No: 6/70, Kat 3, Sarıyer, İstanbul
Etkinlik Alanına Nasıl Giderim?
ESA Espor Arena; İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, 42 Maslak AVM'nin içerisinde yer almaktadır. Konuma gitmenin en kolay yolu, M2 metro hattına binip Maslak veya Hacıosman durağında inmek olacaktır. İki durak da mekâna yürüyüş mesafesi içerisindedir.
Taksiler ve araç paylaşım uygulamaları da bölgede aktif olarak kullanılabilir.
Unutmayın!
Biletler güne özeldir (katılmayı planladığınız her gün için ayrı ayrı alınması gerekir).
Her yaştan katılımcıyı etkinliğe bekleriz (13 yaş altındaki katılımcıların ebeveynleriyle birlikte gelmesi gerekir).
Bilet sahiplerine, özel oyun içi ödüller verilecektir.
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İstanbul'da görüşürüz!