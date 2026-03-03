Bu Cuma gününden itibaren Şampiyonluk Mücadelesi ödül yapısı, genel ilerlemeyi daha iyi yansıtacak şekilde güncellenecek. Oyuncular 1. ve 2. zafer için Starr hediyesi kazanmaya devam ederken, bundan sonra her 3. zafer bir kaos hediyesi kazandıracak.

Mücadelenin genel yapısını oyuncularımızın alışık olduğu şekilde korusak da ilerlemenin kilit noktalarında oyuncularımızı daha etkili şekilde ödüllendirmek istiyoruz.