BSŞ ÖDÜLLERİNDE SONRAKİ ADIM
BSŞ'ye yeni ödüller geleceği haberini paylaşmaktan büyük heyecan duyuyoruz! Sezon öncesi dönemde "Yarışma Ödüllerinden" ve rekabetçi oyunlara zaman ile çaba harcayan oyuncularımızın emeğinin karşılığını vermek istediğimizden bahsetmiştik. Bu yüzden yolda kazanılan ödüllerin daha tutarlı ve anlamlı olması amacıyla BSŞ yolculuğunun farklı aşamalarında değişiklikler yapıyoruz.
1. Sezonda yarışan tüm oyuncular da yeni ödülleri alacak.
Şampiyonluk Mücadelesi
Bu Cuma gününden itibaren Şampiyonluk Mücadelesi ödül yapısı, genel ilerlemeyi daha iyi yansıtacak şekilde güncellenecek. Oyuncular 1. ve 2. zafer için Starr hediyesi kazanmaya devam ederken, bundan sonra her 3. zafer bir kaos hediyesi kazandıracak.
Mücadelenin genel yapısını oyuncularımızın alışık olduğu şekilde korusak da ilerlemenin kilit noktalarında oyuncularımızı daha etkili şekilde ödüllendirmek istiyoruz.
Aylık Elemeler
Mart Aylık Elemelerinden (7-8 Mart) başlayarak oyuncular artık Aylık Elemelere katıldıkları için ödül kazanacaklar.
1. Gün: Oyuncular tamamlanan her tur için bir kaos hediyesi kazanacak.
2. Gün: Oyuncular 1. Turu tamamladıktan sonra bir efsanevi hediye veondan sonra tamamlanan her tur için birer kaos hediyesi kazanacak
Aylık Finaller
Bu aşamada yarışıyorsanız öncelikle sizi tebrik ederiz! Bölgenizdeki en iyi oyuncular arasında yer alıyorsunuz! Aylık Final yarışmacıları, 2 milyon amerikan doları değerindeki ödül havuzundan pay almak ve çevrimdışı etkinliklere katılma şansı elde etmek için savaşırken biz de bu seviyeye çıkabilmenin oyun içinde yeterince ödüllendirilmesini istiyoruz.
Aylık Finallerde yarışan oyuncular, tamamlanan her tur için bir kaos hediyesi kazanacak. Sezon boyunca gerçekleşen etkinliklere bağlı olarak bazı ödüller, devam eden oyun içi etkinliklerle uyumlu olacak şekilde değiştirilebilir ancak değerini ve ilerlemeye etkisini korur.
Çevrimdışı Etkinlikler
Çevrimdışı etkinliklere katılma hakkı kazanan ve bu etkinliklerde yarışan oyuncular, etkinliklere katılımın ödülü olarak tasarlanmış özel ödüller (rozetler gibi)kazanmaya devam edecek.
Gelecekte sizi yeni ve heyecan verici neler bekliyor?
BSŞ 26 sezonu devam ederken yıl boyunca kazanılan başarıları öne çıkarmanın ve tek bir etkinliğin ötesinde görünür kılmanın daha iyi yollarını arıyoruz.
Başlangıç olarak BSŞ 26 sezonunda Dünya Şampiyonu ünvanını kazanan takım, galip kadroyu oluşturan oyunculara ve ekibe verilecek özel bir oyuncu ünvanı elde edecek.
Ayrıca BSŞ 26 sezonunda aktif olarak yarışan oyuncular için bir sezon sonu ödülü de planlıyoruz. Mevcut konseptimize göre oyuncular oy verip iki ödül arasından (bir profil simgesi veya oyuncu rozeti) seçim yapabilir. Böylece aldığınız ödülde söz hakkınız olur.
Bu fikirlerden bazıları hâlâ geliştirilme aşamasında olsa da sizinle erkenden paylaşmak istedik. Bu sadece bir başlangıç. Gelecekte yarışma ödüllerini şekillendirmeye devam ederken de geri bildirimlerinize ve değişikliğe açık olacağız.
Brawl Esports'u sosyal medya hesaplarımızdan takip ederek bağlantıda kalın: