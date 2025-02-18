Daha fazla bilgi için Yol Haritası videosuna göz atabilir veya aşağıdaki yazıyı okuyabilirsiniz:
ALTI ADET AYLIK SEZON - ÜÇ ÇEVRİMDIŞI ETKİNLİK
Doğru duydunuz, bu sene Brawl Stars e-spor müsabakalarına hiç olmadığı kadar doyacağız. BSŞ süresince üç farklı kıtada çevrimdışı etkinlikler olacak!
BRAWL KUPASI, oyuncuların kendi bölgeleri için ek bir SŞE veya Dünya Finali kontenjanı kazanabileceği yeni bir çevrimdışı etkinliktir. 2025'in ikinci çeyreğinde yapılması planlanan bu etkinliğin yarışma yılının kalanına yön verme olasılığı yüksek.
Güney Asya ve Güneydoğu Asya
Geri bildirimlerinizi dikkate alarak APAC bölgesindeki yarışmalarda değişiklikler yapıyoruz. Japonya ve Kore'yi içeren Doğu Asya dışında, Güneydoğu Asya ve Güney Asya'da yarışan oyuncular letsplaylive tarafından düzenlenen bir dizi turnuva aracılığıyla SŞE'ye katılma hakkı için yarışabilecek! Tüm bilgiler için lplgg.co/3EnMS4wbağlantısına gidin ve haber almak için sosyal medya kanallarını takip edin.
Road To Redemption (Kurtuluşa Giden Yol) Belgeseli
Geçen senenin Dünya Finallerindeki üç takımı anlatan 2025 belgeselimiz yakında yayınlanacak! Bu belgeselde, takımların hikayelerine ve 2024 Brawl e-spor sezonu sonrasındaki hazırlıklarına daha yakından tanık olacaksınız. Patlamış mısırları kapın, gelecek haftalarda youtube.com/BrawlStarsEsports adresinde yapacağımız galada görüşürüz!
2025 sezonunda Dünya Finallerine giden yolda Son Şans Elemelerinde mücadele etmeden önce aşmanız gereken altı adet aylık sezon olacak! Her sezon Şampiyonluk Mücadelesi, Aylık Elemeler ve Aylık Finalden oluşacak.
Şampiyonluk Mücadelesi
31 Ocak'ta yılın ilk Şampiyonluk Mücadelesi yapılacak! 2024 sezonunun formatına sahip olacak. On beş zafer elde ettiğinizde Aylık Elemelere katılma hakkı kazanırsınız, ancak dört yenilgide yarışmadan elenirsiniz. Başarıya ulaşma şansınızı artırmak için bir takımla oynamanızı öneririz. E-spor efsanesi olmanızı engelleyecek kötü rastgele oyunculara denk gelmek istemezsiniz!
Aylık Elemeler
8 - 9 Şubat'ta gerçekleşecek ilk Aylık Elemelerde takımınız kendi bölgenizde yarışarak Aylık Finallere ulaşmaya çalışacak! Yeni yerleştirme değişiklikleriyle artık en iyi takımlar rastgele yerleştirilen gruplarda takılı kalmadan ilerleyebilecek. BSŞ Ortak Kuruluşları da otomatik olarak ikinci gün grubunda yer kazanacak. Daha fazla bilgi ve ayrıntı için lütfen 2025 Kurallar El Kitabına göz atın: supr.cl/bscrules
Aylık Finaller
Bu sene aylık finalleri bölgelere göre ayırdık. Böylece HERKES heyecan dolu karşılaşmaları takip edebilecek, event.brawlstars.com üzerinden izleyip ödüller kazanabilecek!
Şubat ayındaki aylık finaller şu tarihlerde olacak:
Doğu Asya - 15 Şubat, 15.00 JST (9.00 TRT)
EMEA - 16 Şubat, 14.00 CET (16.00 TRT)
Güney Amerika - 22 Şubat, 15.00 BRT (21.00 TRT)
Kuzey Amerika - 23 Şubat, 15.00 EST (23.00 TRT)
Tüm yılın takvimini mi arıyorsunuz? Kurallar El Kitabına göz atın!
Brawl Stars'ın e-spora en uygun yönlerinden birinin Aşamalı mod olduğunu düşünüyoruz. Bu sene Aşamalı modu e-spor izleme ve yarışma deneyimine entegre etmenin farklı yollarını araştıracağız. Yılın ilerleyen döneminde daha fazla ayrıntı paylaşacağız, yenilikleri kaçırmamak için bir gözünüz bizde olsun.
Harika bir 2025 sezonu geçirmenizi diliyor ve heyecan dolu anlarınıza şahitlik etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz! Hazır olun, bu yıl çok EĞLENECEĞİZ!
İmza,
Brawl Stars E-spor Ekibi