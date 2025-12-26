BSŞ 26'YA İLK BAKIŞ!
2025 Dünya Finali'nin sona ermesiyle (Crazy Raccoon'u tebrik ediyoruz!) 2026'da bizi nelerin beklediğine bir göz atma vakti de geldi!
Zaten aşina olduğunuz bir yol haritası, geliştirilmiş formatlar ve birden çok oyun deneyimi iyileştirmesi yolda diyebiliriz.
2026 TAKVİMİ
İki yarı, (yerel ağda) üç canlı etkinlik, muhteşem bir sene!
Bahar Yarısı: Oyun içi Şampiyonluk Mücadelesiyle birlikte 30 Ocak tarihinde başlıyor.
Şubat Ayı Finalleri Programı:
Doğu Asya - 14 Şubat
EMEA - 15 Şubat
Güney Amerika - 22 Şubat
Kuzey Amerika - 23 Şubat
Küresel Etkinlikler: Brawl Kupası, büyük ilgi toplayan bir sene ortası etkinliği olarak gerçekleştirilmeye devam ederken seneyi Son Şans Elemeleri ve Dünya Finali ile kapatıyor olacağız. Ayrıca bu sene üç yeni ülkeyi daha turlamayı planlıyoruz! Ocak ayında bu konuyla ilgili daha fazla ayrıntı duyurulacak.
DÜNYA FİNALİNE GİDEN YOL
Önümüzdeki sene içinde aşina olduğunuz bir macera sizi bekliyor olacak. Eğer oyunda yeniyseniz bir başlangıç olması adına 2025 rehberimize göz atabilirsiniz.
FORMAT DEĞİŞİKLİKLERİ
Bu sene bize çok şey öğretti, o yüzden birkaç büyük değişiklik yapmak için hazırlanıyoruz:
Strateji Geliştirme:
Dünya Finali'nde kullanılan stratejiler arasında etkileyici bir çeşitlilik olduğunu gördük. En dengeli oyuncularımızın kim olduğunu belirlemeye devam etmek istiyoruz.
2026'da oyuna yeni bir harita seçim sistemi getirilecek ve yasaklamalar iyileştirilecek (küresel maç yasaklamaları ve görünür maç yasaklamaları dâhil). Bu süreç devam ederken ileride yeni modların da oyuna eklenebileceğini belirtmek isteriz.
Bir gözünüz ocak ayında yapılması planlanan sezon öncesi davetli turnuvada olsun!
Yerel Ağ Etkinliklerinde Odak Değişimi: Senenin en dikkat çekici etkinlikleri olan Brawl Kupası ve Dünya Finali ile birlikte her yerel ağ etkinliğinin önceliklerine yeniden şekil veriyoruz:
12 takımın yer aldığı Brawl Kupası, bu sezon küresel rekabeti ve takım mücadelesini oyunculara daha erken bir vakitte getiriyor. Takımlar, aynı zamanda hızlı davranmayı ödüllendirip Dünya Finaline yükselme şansını artıran daha kapsamlı bir ödül havuzuna ve BSŞ puanlarına merhaba diyecek.
Son Şans Elemelerinde 8 takım yer alacak ve bu elemelere katılma hakkını kazanan takımlar için rekabet kızışacak. İki takım Dünya Finaline yükselecek.
Dünya Finalinde 12 takım yer alacak ve bu yarışma yılın en prestijli etkinliği olacak. Hedefimiz, oyuncularımıza daha kaliteli maçlar ve daha yoğun bir program sunup sahne arkası maçlarını ortadan kaldırmak.
Güneydoğu Asya/Güney Asya: 2026'da bu iki bölgeye finale giden alternatif bir yöntem daha sunacağız. Bu konuya dair daha fazla detay ayrı olarak duyurulacak.
Özet geçmek gerekirse katılım hakları şu şekilde olacak:
OYUN DENEYİMİ İYİLEŞTİRMELERİ
Geri bildirimleriniz sayesinde oyunda geliştirilmesi gereken birkaç alan belirledik. İşte 2026'da öncelik vereceğimiz konular:
Yarışmaya Katılım Ödülleri: Oyuncuların her adımda ödül kazanmasını sağlayacağız. Aylık elemeler aşamasında yarışmacılara ödül vermeyi planlıyoruz.
Etkileşim Ödülleri: Birbirinden eşsiz hediyeler event.brawlstars.com adresine geri dönüyor. Bu da başka hiçbir yerden alamayacağınız rozetler, spreyler ve simgeler demek.
Elemelerin Sadeleştirilmesi: Aşamalıda Pro lige ulaşan oyuncuların aylık elemelere katılım hakkı kazandığı sistem tarih oluyor. Artık herkes BSŞ'ye katılım için aynı yolu izleyecek.
Puanlar: Yaz yarısı için BSŞ puanları, tutarlı performansları ödüllendirmek adına 2 kat yerine 1,5 kat olarak değiştirilecek.
Önemli ilk birkaç bilgiyi paylaşmış olduk. Muhteşem bir 2025 için teşekkür ederiz. Yeni yılda görüşmek üzere!
İmza,
Brawl Stars E-spor Ekibi