Bu sene bize çok şey öğretti, o yüzden birkaç büyük değişiklik yapmak için hazırlanıyoruz:

Strateji Geliştirme:

Dünya Finali'nde kullanılan stratejiler arasında etkileyici bir çeşitlilik olduğunu gördük. En dengeli oyuncularımızın kim olduğunu belirlemeye devam etmek istiyoruz.

2026'da oyuna yeni bir harita seçim sistemi getirilecek ve yasaklamalar iyileştirilecek (küresel maç yasaklamaları ve görünür maç yasaklamaları dâhil). Bu süreç devam ederken ileride yeni modların da oyuna eklenebileceğini belirtmek isteriz.

Bir gözünüz ocak ayında yapılması planlanan sezon öncesi davetli turnuvada olsun!

Yerel Ağ Etkinliklerinde Odak Değişimi: Senenin en dikkat çekici etkinlikleri olan Brawl Kupası ve Dünya Finali ile birlikte her yerel ağ etkinliğinin önceliklerine yeniden şekil veriyoruz:

12 takımın yer aldığı Brawl Kupası , bu sezon küresel rekabeti ve takım mücadelesini oyunculara daha erken bir vakitte getiriyor. Takımlar, aynı zamanda hızlı davranmayı ödüllendirip Dünya Finaline yükselme şansını artıran daha kapsamlı bir ödül havuzuna ve BSŞ puanlarına merhaba diyecek.

Son Şans Elemelerinde 8 takım yer alacak ve bu elemelere katılma hakkını kazanan takımlar için rekabet kızışacak. İki takım Dünya Finaline yükselecek.

Dünya Finalinde 12 takım yer alacak ve bu yarışma yılın en prestijli etkinliği olacak. Hedefimiz, oyuncularımıza daha kaliteli maçlar ve daha yoğun bir program sunup sahne arkası maçlarını ortadan kaldırmak.

Güneydoğu Asya/Güney Asya: 2026'da bu iki bölgeye finale giden alternatif bir yöntem daha sunacağız. Bu konuya dair daha fazla detay ayrı olarak duyurulacak.

Özet geçmek gerekirse katılım hakları şu şekilde olacak: