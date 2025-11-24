Tanışma Etkinlikleri: En sevdiğin topluluk yöneticileri, içerik üreticileri ve takımlarla tanışmaya hazır ol, onlar sahneye çıkmadan heyecanı doyasıya yaşa!

Mekan Aktiviteleri: Aksiyondan ilham mı aldın? Hesaplaşma istasyonuna git, arkadaşlarına meydan oku ve en iyi oyununu sergile. Ya da biraz mola vermek için dinlenme alanına git. Burada herkese uygun bir şey var.

Ürünler: Yalnızca Dünya Finalinde alabileceğin ÖZEL Brawl Stars kıyafetlerinin satıldığı bir standımız var ve bu daha başlangıç. Bundan sonra tüm canlı etkinliklerimizde ürün satışları olacak!