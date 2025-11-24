DÜNYA FİNALİ TAHMİNLERİ CANLI YAYINDA!
ETKİNLİKTEN ÖNCE...
İşte 2025 Dünya Finali, DreamHack Stockholm edition hakkında bilmen gerekenler!
Konum: DreamHack Stockholm Stockholmsmässan
Tarih: 28-30 Kasım
Yayının Başlama Saati: 12.45 EET (10.45 UTC)
Neler Olacak: Dünyanın EN İYİ 16 takımı şampiyonluk ve 1.000.000 dolar için savaşacak! DOPDOLU bir hafta sonu olacak, eğlenceye sen de katıl!
ÖDÜLLER KAZAN
Tahminlerde Bulun: 1. gün tahminlerini HEMEN adresine gönder ve Pro Pass DP'si kazanmak için her etkinlik gününden önce (2. ve 3. gün) tahminde bulunmayı unutma! Bu etkinliği daha da özel kılmak adına tüm maç tahminlerini doğru bilene 10.000 ELMAS veriyoruz!
Sosyal medyada #BSWF25 etiketini kullanarak tahminlerini paylaş (ya da başkalarının tahminlerini çal!).
Kime oy vermeliyim? Karar vermene yardımcı olması için takım profillerine göz at!
Ziyaretçi Ödülleri: Etkinliğe bizzat katılacak olanlara özel bir rozet vereceğiz! Rozeti aktivasyonlara göz atarak bizzat alabilirsin.
Yayını İzle: Yayını izleyerek Starr hediyeleri, waffle ve Pro Pass DP'si gibi günlük hediyeler alabilirsin... Kim bilir, belki özel bir Gigi Kutusu ve özel yayın rozeti bile kazanırsın.
DÜNYA FİNALİNE ÖZEL
Tanışma Etkinlikleri: En sevdiğin topluluk yöneticileri, içerik üreticileri ve takımlarla tanışmaya hazır ol, onlar sahneye çıkmadan heyecanı doyasıya yaşa!
Mekan Aktiviteleri: Aksiyondan ilham mı aldın? Hesaplaşma istasyonuna git, arkadaşlarına meydan oku ve en iyi oyununu sergile. Ya da biraz mola vermek için dinlenme alanına git. Burada herkese uygun bir şey var.
Ürünler: Yalnızca Dünya Finalinde alabileceğin ÖZEL Brawl Stars kıyafetlerinin satıldığı bir standımız var ve bu daha başlangıç. Bundan sonra tüm canlı etkinliklerimizde ürün satışları olacak!
BİZİ NEREDE BULABİLİRSİN?
Instagram: @Brawlstars_Esports
YouTube: @BrawlStarsEsports
Twitch: Brawlstars