2022 Brawl Stars Dünya Finallerini Disneyland®︎ Paris'te düzenleyeceğiz! Bu büyülü deneyim ile takımları ve hayranları bir araya getireceğimiz için çok heyecanlıyız!
Dünya Finalleri, 25 - 27 Kasım tarihleri arasında Brawl Stars ile dolu 3 günlük bir etkinlik olarak gerçekleşecek! En iyi arkadaşlarını getir, en sevdiğin oyuncularla tanış ve gezegendeki en rekabetçi Brawl Stars karşılaşmalarına tanık olmaya hazırlan!
Ödüller için izleyin ve etkileşime girin!
event.brawlstars.com'a yeni ödüller ekleyeceğiz - Yeni Rozetler, Spreyler ve espor animasyonumuzdaki Bat Squad'ın liderinden ilham alan Ragequit Tara kostümünü kaçırmayın. Bu ödüllerden bazıları gelecek sene tekrar gelebilir ancak Dünya Finalleri, elde etmeniz için ilk şansınız olacak!
Karşılaşma tahminlerini şampiyona başlamadan birkaç gün önce açmayı planlıyoruz.
BİLETLER
Brawl Stars Dünya Finalleri, 2 sene sonra yapılan halka açık ilk Dünya Finalleri olacak! Bilet satın almak için burayı ziyaret edebilirsiniz. Unutmayın, Biletler sınırlı sayıda!
DÜNYA FİNALLERİNE KATILAN TAKIMLAR VE ÖDÜL HAVUZU
Bu yıl Dünya Finallerinde yarışacak 16 takımı görmekten dolayı heyecanlıyız!
TAKVİM
Finaller 25,26 Kasım tarihlerinde saat 17:00 CET, 27 Kasım'da ise 14:00 CET'de başlayacak. Turnuva formatı en-iyi-5 ile Tekli Eliminasyon sistemi olup Büyük Final en-iyi-7 olarak gerçekleşecektir:
25 Kasım: son 16, 1.Kısım
26 Kasım: son 16, 2.Kısım
27 Kasım: Çeyrek Finaller, Yarı Finaller ve Büyük Final
Brawl Stars Dünya Finalleri için 500.000 USD değerinde bir ödül havuzu sunacağız! Bu havuz, geçen yıl olduğu gibi, iki katına çıkarılabilir! Dünya Finalleri temalı teklifler, 4-6 Kasım tarihleri arasında Brawl Stars dükkanında yayınlanacak ve toplam 1.000.000 USD'ye kadar ödül havuzuna katkıda bulunma fırsatı bulacaksınız!
FAQ:
Disney® Parks bileti almam gerekiyor mu? - Hayır! Girmek için Disney® Parks biletine ihtiyacınız yok!
Dünya Finalleri biletlerini nasıl alabilirim? -
biletlere ulaşabilirsiniz.
Ne çeşit biletler var? - Tek Çeşit, üç gün boyunca Dünya Finallerine erişim sağlayabileceğiniz bir bilet mevcut.
Kapıdan bilet alabilir miyim? - Biletinizi önceden satın almanız gerekli.
18 yaşından küçüksem yanımda bir vasiye ihtiyacım var mı? - Tek başınıza girebilmeniz için 12+ olmanız gerekmektedir. 12 yaşın altındakiler bir ebeveyn veya 15 yaşından büyük bir yetişkin ile etkinlik alanına giriş yapabilir.
Covid-19 ile ilgili bir zorunluluk var mı? Supercell, Covid-19 ile ilgili olarak yerel kurallara ve yönergelere uyacaktır.
Dünya Finallerinde cosplay yapabilir miyim? - Etkinlikte cosplay'e izin verilmeyecektir.