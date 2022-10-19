TAKVİM

Finaller 25,26 Kasım tarihlerinde saat 17:00 CET, 27 Kasım'da ise 14:00 CET'de başlayacak. Turnuva formatı en-iyi-5 ile Tekli Eliminasyon sistemi olup Büyük Final en-iyi-7 olarak gerçekleşecektir:

25 Kasım: son 16, 1.Kısım

26 Kasım: son 16, 2.Kısım

27 Kasım: Çeyrek Finaller, Yarı Finaller ve Büyük Final

Brawl Stars Dünya Finalleri için 500.000 USD değerinde bir ödül havuzu sunacağız! Bu havuz, geçen yıl olduğu gibi, iki katına çıkarılabilir! Dünya Finalleri temalı teklifler, 4-6 Kasım tarihleri arasında Brawl Stars dükkanında yayınlanacak ve toplam 1.000.000 USD'ye kadar ödül havuzuna katkıda bulunma fırsatı bulacaksınız!



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