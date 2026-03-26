Brawl Stars Karşılaşmaları Başlıyor!
Brawl Stars Karşılaşmaları nedir?
Brawl Stars Karşılaşmaları, Brawl Stars Şampiyonası Son Şans Elemelerine (SŞE) giden bir yol sunarak yerel e-spor yarışmalarına yeni bir katman getiriyor. Bölgesel turnuva organizatörleri kendi özel oyuncu kitlelerine uygun çeşitli formatlar kullanıyor ve çok daha fazla oyuncuya yerel yarışmalardan büyük sahneye giden bir yol sunuyor.
Bölgeler
Brawl Stars Karşılaşmaları dünya çapında çok sayıda bölgede düzenlenecek:
Almanya, Avusturya, İsviçre (DACH)
Fransa
İspanya
İtalya
Türkiye
Güney Asya
Güneydoğu Asya
Kuzey Amerika (ABD, Kanada, Meksika)
Güney Kore
Japonya
Brezilya
Güney Amerika Batı
Her bölgede bölgeye özel turnuvalar, formatlar ve eleme yolları olacak.
Kimler yarışabilir?
Hem profesyonel oyuncular, hem de rekabetçi yola yeni adım atanlar bu yarışmalara katılabilir. Takımınızı kurun, bölgenizde kendinizi gösterin!
Önemli gereksinimler:
16+ yaş sınırı
Üç oyuncudan en az ikisinin, takımın yarıştığı bölgede ikamet etmesi gerekir.
Oyuncular sezon boyunca hem Karşılaşmalarda hem de Brawl Stars Şampiyonasında (BSŞ) yarışabilir.
1 Ağustos itibarıyla Karşılaşmalar Finallerine hak kazanan oyuncular BSŞ'de veya Karşılaşmalar Finallerinde devam etmek arasında bir seçim yapmalıdır.
Önemli tarihler:
Mart - 1 Ağustos: Bölgesel yarışmalar düzenlenecek
5-6 Eylül: Brawl Stars Karşılaşmaları Finali
Brawl Stars Karşılaşmaları Finali:
Her bölgenin en iyi takımı, toplamda 12 takım olacak şekilde, 5-6 Eylül'de İstanbul, Türkiye'de düzenlenecek Brawl Stars Karşılaşmaları Finaline katılacak.
Yüz yüze oynanacak bu etkinlikte tüm bölgelerden en iyi takımlar Brawl Stars Şampiyonası SŞE'ye katılma hakkı kazanmak için karşı karşıya gelecek. Bilet satışları 1 Haziran'da başlayacak.
Başlangıç adımları:
Nasıl katılacağınız, kural kitapçıkları ve yerel yarışmalara bağlantılar gibi Brawl Stars Karşılaşmaları hakkında her şeyi ilgili bilgi merkezinde bulabilirsiniz: supr.cl/brawlstarschallengers. Sosyal medyada da #brawlchallengers etiketini gözden kaçırmayın.
Haberler için resmi Brawl Stars e-spor kanalını, nasıl katılacağınızla ilgili ayrıntılar için de yerel Karşılaşmalar sayfalarını takip edin.