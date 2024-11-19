Melekler Şeytanlara Karşı sezonunda yeni ŞEYTAN MORTIS ve MELEK EDGAR hiperşarj kostümlerini ücretsiz alabilirsiniz!

Bu sezon şöyle olacak:

Her gün saat 12.00'de (9.00 UTC) kader yazı turası atılacak ve buna göre o gün melek ya da şeytan olacaksınız.

Günlük Starr hediyeleri, kaderinize göre melek ya da şeytan hediyelerine dönüşecek.

Melek ve şeytan hediyelerini açtıkça KADER KİTABI'nda ilerleyecek ve 12 eşsiz melek ve şeytan yeteneği elde edeceksiniz!

Hafta sonları ÖZGÜR İRADE sayesinde o gün hangi tarafta oynamak istediğinizi seçebileceksiniz.

Yepyeni yarışmalarda bu yeni yeteneklerinizi kullanarak mücadele edeceksiniz!

Yarışma liderlik tablosunda üst sıralara tırmanarak daha fazla melek ve şeytan hediyesi kazanabilirsiniz.

Her üç günde bir yeni bir yarışma düzenlenecek, ilki sezonla birlikte başlıyor.

Şeytan Mortis, Melek Edgar ve tüm diğer melek ve şeytan kostümlerini kazanma şansı için #AngelsVsDemons sezonunun sonuna kadar melek ve şeytan hediyelerini açmaya devam edin!

Melek ve Şeytan Hediyeleri

Bu hediyeler, sıradan Starr hediyelerine kıyasla daha fazla ilerleme kaynağı (altın/güç puanı) verir. Ayrıca içlerinden melek ve şeytan kostümleri çıkabilir!

Her gün bir kader yazı turası atılır ve buna göre o gün melek veya şeytan olursunuz. Alacağınız Starr hediyeleri de buna göre belirlenir. Hafta sonları özgür irade etkindir ve istediğiniz tarafı seçebilirsiniz. Ardından seçtiğiniz tarafın Starr hediyesini hemen açabilirsiniz!

Kaderiniz belirlendikten sonra günlük Starr hediyeleri yeni melek ve şeytan hediyelerine dönüşür. Bu durum tüm sezon boyunca geçerli olacaktır (normal Starr hediyelerini başka yerlerden almaya devam edebilirsiniz, örneğin Brawl Pass veya kupa yolu gibi).

Bu hediyeleri açmak için ekrana dokunup açma işlemi tamamlanana kadar parmağınızı basılı tutmanız gerekir. Hediyeyi açmak ne kadar uzun sürerse içinden çıkacak ödül de o kadar iyi olur!

Melek ve şeytan hediyelerinden aşağıdakiler çıkar:

Altın

Güç Puanı

Aksesuarlar

Yıldız Gücü

Hiperşarjlar

DP Katlayıcılar

Elmas

Kredi (yalnızca belirli bir enderlik seviyesindeki tüm savaşçılara sahipseniz yedek ödül olarak verilir)

Savaşçılar

Temaya uygun kostümler

Melek ve şeytan görsel ürünleri (rozetler, spreyler vb.)

Melek ve şeytan kostümleri (Şeytan Mortis ve Melek Edgar dahil)

Melek ve şeytan hediyelerindeki ödüllerin çıkma şanslarını bu makalenin sonundaki tabloda bulabilirsiniz.

Melek ile Şeytan Yetenekleri ve KADER KİTABI!

Bu sezon, tüm savaşçıların belirli melek ve şeytan yetenekleri olacak. Bu yetenekleri görmek için KADER KİTABINA bakabilirsiniz (ana ekrandaki kitap simgesi).

Melek yeteneklerini sadece melek olduğunuz günlerde, şeytan yeteneklerini de şeytan olduğunuz günlerde kullanabilirsiniz.

Tek seferde en fazla bir yetenek seçilebilir, farklı bir yetenek seçmek istiyorsanız KADER KİTABINA gidip oradan ayarlamalısınız.

Yetenekleri açmak için belirli sayıda melek ve şeytan hediyesi toplamanız gerekir. İlki bir Starr hediyesinde açılır ama yetenek açtıkça sonraki yetenekler için daha fazla hediye toplamanız gerekir. Melek ve şeytan çubukları birbirinden bağımsızdır.

Açtığınız yetenekler sadece Melekler Şeytanlara Karşı etkenine sahip oyun modlarında kullanılabilir.

Melek ve şeytan hediyeleri nereden alınır?

Melek ve şeytan hediyelerini günlük Starr hediyelerinden, hafta sonu etkinliklerinden, yarışmalardan ve dükkandan alabilirsiniz (dükkandaki ilk melek ve ilk şeytan hediyesi ücretsizdir, elmas kullanarak daha fazlasını alabilirsiniz).

Sezon boyunca oynayıp tüm melek ve şeytan hediyelerini ücretsiz alırsanız toplam 100'den fazla melek ve şeytan hediyesi (50'şer tane) almış olacaksınız. Dağılımları şöyledir:

28 gün boyunca her gün 3 Starr hediyesi = 84

3 hafta sonunda 2 kat günlük Starr hediyesi = 18

9 yarışma (3 günde bir olur) = 0 - 180* arası

2 hediye dükkanda ücretsiz (1 melek ve 1 şeytan)

Toplam: 104 - 284 arası

*Kazanacağınız melek/şeytan Starr hediyesi sayısı yarışmalardaki başarınıza bağlıdır. Ne kadar başarılı olursanız o kadar fazla hediye alırsınız.

ÖNEMLİ: Tüm melek ve şeytan güçlendirmelerini açmak için toplam 116 Starr hediyesi toplamalısınız (58'er tane).

YARIŞMA nedir?

Daha fazla melek ve şeytan hediyesi toplamanın bir yolu vardır ama biraz beceri gerektirir. Yarışmalarda her gün beş biletiniz olur ve liderlik tablolarında diğer oyuncularla yarışırsınız. Ne kadar başarılı olursanız o kadar fazla melek veya şeytan hediyesi kazanırsınız!

Yarışma, sadece Melekler Şeytanlara Karşı oyun modlarında olur ve yarışma başlamadan önce ilgili haritada alıştırma yapabilirsiniz (diğer normal oyun modlarının sol tarafından seçebilirsiniz).

Her üç günde bir yeni bir yarışma düzenlenir. Bir sonraki yarışma başlamadan önce biletlerinizi kullanmazsanız kaybedersiniz!

Oyun Modları!

Bu sezonda üç oyun modumuz olacak: Ruh Toplayıcı, Üçlü Hesaplaşma ve Ruh Savaşları.

Ruh Toplayıcı:

Ruh Toplayıcıda, karakterler yok edildiği zaman bir ruh düşürürler.

Ne kadar çok ruh toplarsanız o kadar fazla puan kazanırsınız.

Takımınızın düşürdüğü ruhları da koruyabilirsiniz, bir süre sonra kaybolurlar.

Altı ruh toplayan takım veya süre bittiğinde daha fazla ruh toplamış olan takım kazanır.

Üçlü Hesaplaşma:

Aynı ikili hesaplaşma gibidir ama üç oyuncuyla oynanır!

Ruh Savaşları:

Bu modda rakibin savunma taretini yok etmeye çalışırsınız. Yeni bir kuşatma türüdür!

Tılsımları toplayarak ruhları savaşa çağırabilirsiniz (her maçta üç savaş vardır).

Tılsımlar haritanın orta kısımlarında rastgele belirir.

Bir tılsımı etkinleştirmek için onu ele geçirip birkaç saniye elinizde tutmanız gerekir.

Savaş başladığında, sahip olduğunuz tılsım sayısı kadar ruh çağrılır ama ruh sayısının bir sınırı vardır. Bu sınırdan daha fazla tılsıma sahipseniz fazladan her tılsım için ruhlarınız güçlendirilir.

PRO OYUNCU İPUCU: Ruhların desteği olmadan tarete saldırmayın!

SORULAR!!!

Melek ve şeytan kostümlerini doğrudan satın alabilir miyim?

Y: Dükkandaki tüm melek ve şeytan hediyelerini aldıysanız Melek Edgar ve Şeytan Mortis hiperşarj kostümleri yedek teklif olarak sunulur (bu kostümler ve alternatif renk seçenekleri çıkmadıysa). Diğer tüm melek ve şeytan kostümleri (ve görsel ürünleri) Melekler Şeytanlara Karşı sezonu bittikten sonra elmas (ve mücevher) karşılığı satın alınabilecek.

Melek Edgar ve Şeytan Mortis'i Melekler Şeytanlara Karşı sezonu bittikten sonra da alabilir miyim?

Y: Evet. Aralık güncellemesinde ultra kupa kutusuna eklenecekler, diğer özel etkinliklerde de bulunabilirler. Bu durum gelecekte değişebilir ama şimdilik planımız böyle.

Tüm melek ve şeytan yeteneklerini ücretsiz alabilir miyim?

Y: Evet, ama birazcık becerili olmanız gerekecek. Yarışmalarda bütün maçları kaybeder ama diğer her şeyi toplarsanız 104 melek/şeytan hediyesi elde edersiniz. Ama bu en kötü senaryo. Yarışmalarda birkaç kez kazanırsanız KADER KİTABINI tamamlamak için gereken toplam 116 melek/şeytan hediyesine ulaşırsınız!

Melek Hediyesi Şansları

Ödül Şans 100 Altın %27,06 200 Altın %3,25 500 Altın %1,08 1000 Altın %0,11 100 Mücevher %16,23 250 Mücevher %2,71 500 Mücevher %1,08 1000 Mücevher %0,11 200 DP Katlayıcı %16,23 2000 DP Katlayıcı %0,11 50 Güç Puanı %5,41 100 Güç Puanı %2,16 200 Güç Puanı %1,08 1000 Güç Puanı %0,11 100 Elmas %0,11 Rastgele Aksesuar %0,76 Rastgele Yıldız Gücü %0,54 Rastgele Hiperşarj %0,32 Rastgele Ender Savaşçı %1,08 Rastgele Süper Ender Savaşçı %0,76 Rastgele Destansı Savaşçı %0,43 Rastgele Gizemli Savaşçı %0,22 Rastgele Efsanevi Savaşçı %0,11 Melek Rozeti %4,33 Melek Spreyi %6,49 Melek Oyuncu Simgesi %4,33 Melek Max Kostümü %0,43 Melek Gene Kostümü %0,43 Mavi Işık Meleği Colt Kostümü %0,43 Çan Nani Kostümü %0,43 Stara Kostümü %0,43 Tek Boynuzlu At Bonnie Kostümü %0,43 Dionisos Angelo Kostümü %0,43 Kabus Sandy Kostümü %0,43 Kara Melek Edgar Kostümü %0,11 Işık Taşıyıcısı Edgar Kostümü %0,11 Gecenin Hükümdarı Edgar Kostümü %0,11

Şeytan Hediyesi Şansları