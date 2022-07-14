Bakım 10/08
Bazı oyuncuların kulüp görev ödüllerini alamaması ile ilgili bir sorunu düzelttik.
Bakım 20/07
SCID ile ilgili bazı sorunları düzeltiyoruz. Eğer dün (19/07) giriş yapmak için kod istediyseniz, hesabınıza tekrar giriş yapmanız gerekebilir.
Bakım 14/07
Düelloların maç sonunda sprey kullanımı ile alınan sunucu hatası giderildi.
Otis'in süperinin ve aksesuarının kullanımında ortaya çıkan durumsal sunucu hataları giderildi.
Kulüp görevlerine erişim hakkı olmasına rağmen erişilememe durumu giderildi.
Bakım 30/06
Vagon Çılgınlığı sorunları düzeltildi.
Penny denge değişikliği:
- Ana mermi bölündükten sonra mermi başına hasarı toplam hasarın %75'ine düşür (%100'dü).
- Taret saldırı hızı bir saniye uzatıldı (2.5→3.5s)
Bazı görsel/yazı hataları düzeltildi.
Yeni Savaşçılar
Otis
Otis, Starr Park’ın derinliklerinde yaşayan ve gördüğü her duvarda kendisini sokak sanatıyla ifade eden gizemli bir yaratıktır!
Ana Saldırı: Mürekkep Sanatı
Otis, sprey silahından mürekkep damlaları patlatan bir atış yapar.
Süper: Sessiz Deniz Yatağı
Otis, Cil adındaki deniz yıldızı arkadaşını düşmanlarına fırlatır ve düşmanların saldırısını kısa bir süre önler.
Aksesuar 1: Uyuyan Yıldız
Düşmana isabet etmediği zaman bir sonraki deniz yıldızı, düşman yeterince yaklaşana kadar eylemsiz olarak yerde kalır.
Aksesuar 2: Şık Sıçratma
Otis’in bir sonraki saldırısı, iz bırakan büyük bir mürekkep top atışıdır. 3.8 saniye için 810 hasar verir.
Yıldız Gücü 1: Şablon Yapıştırıcı
Deniz yıldızı Cil, düşmanların saldırısını %33 daha fazla süre engeller.
Yıldız Gücü 2: Mürekkep Dolumu
Otis, %33 daha fazla mürekkep damlası atışı yapar.
Penny Yenilemesi
Penny’nin sadece modellemesi yapılmadı, ayrıca oynanış mekanikleri de değişti!
Ateş Topları pasif yetenek oluyor.
Top atışları, yere düşmeden birkaç saniye önce atıldığı yeri gösterecek.
Topunun boyutu birazcık arttırıldı.
Top mermisinin hızı birazcık düşürüldü.
Temel sağlık puanı arttırıldı.
Ana Saldırı:
Menzili biraz düşürüldü.
Mermi hızı biraz arttırıldı.
Yıldız Gücü 1: Büyük Kese
Penny’nin altın dolu keseleri, rakibe isabet ettiğinde %100 daha geniş bir koniye saçılır.
Yıldız Gücü 2: Ağır Top
Penny’nin topu savaş alanına inerken 1000 hasar verir ve yakındaki düşmanları geri püskürtür.
Aksesuar 1: Tuz Fıçısı
Penny, düşman mermilerini engelleyen bir tuz fıçısı bırakır. Bu fıçıyı vurarak kendi altın keselerini de patlatabilir.
Aksesuar 2: Güvenilir Dürbün
Penny’nin topu, menzil içindeki görünen tüm düşman konumlarına ateş eder.
Yeni Sezon - #DerinDenizSavaşı
Yeni Kostümler
Köpek Balığı Colt (Brawl Pass - 1.kademe)
Ahtapot Fang
Mercan Belle
Postal Brock (Güç Ligi)
PharaOtis (Brawl Pass - 70.kademe)
DJ 3.M.Z , BouncyDuck tarafından (Supercell Make kostümü)
BT21 x Brawl
Tata Edgar
Chimmy Ruffs
RJ Bibi
Koya Sandy
Cooky Jacky
Mang Bull
Shooky Tick
Saf Altın/Gümüş
Fang
Bonnie
Janet
Grom
Eve
Penny
Yeni Rozetler
Animasyonlu
Otis (x9)
Otis özel rozetleri (x9)
Barley, Gene, Rosa, Bo, Bea, Shelly, Dynamike, El Primo, Piper için özel rozetler (x9)
Clash of Clan Yıldönümü (x1)
Hay Day Yıldönümü (x1)
BT21 kostümleri (x7)
Penny Yenilemesi (x9)
Derin Deniz kostümleri (x9)
Spreyler: Fiyatlandırma Değişiklikleri
Topluluktan aldığımız geri bildirimi temel alarak sprey fiyatları ile ilgili tekrar düşündük ve şu şekilde karar verdik:
Standart Spreyler (tüm savaşçılarda kullanılabilir) 29 Elmas | 50 Elmastan
Premium Spreyler (tüm savaşçılarda kullanılabilir) 29 Elmas | 60 Elmastan
Standart Spreyler (Savaşçıya özel) 19 Elmas | 50 Elmastan
Sprey ödemesi yapan oyunculara, güncelleme aktif olduğunda fazladan verdikleri elmaslar geri verilecek. Geri ödeme, oyun içi dükkandan (örnek olarak “ücretsiz “ Elmas Teklifleri) güncellemeyi takip eden 30 gün boyunca yapılacak.
Yeni Spreyler
Savaşçıya özel-Rosa, Barley, Poco, El Primo, Darryl, Carl, Rico, Jacky, Penny (x9)
Clash of Clans Yıldönümü Mücadelesi (x1)
Brawl Pass (x2)
Çeşitli Mücadeleler (x12)
BT21 kostümleri (x7)
Yeni Profil Resimleri
Güç Ligi (x2)
BT21 Kostümleri (x7)
Kötü Rastlantılar (x1)
Derin Deniz Savaşı (x1)
Korsan Bayrağı (x1)
Haritalar, Oyun Modları&Rotasyon Değişiklikleri
Yeni Dönemsel Oyun Modu: Avcılar (10 oyuncu)
Bu mod, Temizlik modu kurallarını Hesaplaşma haritasıyla birleşiyor!
Hesaplaşmada bulunan gaz, zıplatıcı veya güçlendiriciler yok.
Oyuncular yeniden doğabilir.
Kazanmak için gerekli rakip yenme sayısı: 6
7 Yeni Harita:
Trials and Tribulations
Hunting Season
The Prey
Quick and Restless
Deliverance
True Trail
Omega
Mystery Mode!
Bu oyun modunda oyun modu ve dış etkenler rastgele seçiliyor.
Oyun modları ve dış etkenler Brawl Stars ekibi tarafından önceden belirlendi.
Aşağıdaki oyun modlarına spiker efekti eklendi:
Savaş Topu
Basket Savaşı
Voleybol Savaşı
Avcılar
Harita Havuzu Değişiklikleri
Sıcak Bölge
Gürleyen Tapınak (Kaldırıldı)
Çılgın Çukur (Kaldırıldı)
Üçlü Mızrak (Yeni - Eklendi)
Dengesiz (Yeni - Eklendi)
Nakavt
Perspektif (Kaldırıldı)
İşaretli (Kaldırıldı)
Saklı Düşman (Yeni - Eklendi)
Açıkta (Yeni - Eklendi)
Elmas Kapmaca
Rakip Kaleler (Kaldırıldı)
Safir Düzlükler (Kaldırıldı)
Bardağın Dolu Tarafı (Yeni - Eklendi)
İkili (Yeni - Eklendi)
Savaş Topu
İyi Kesim (Kaldırıldı)
Hızlı Hücum (Kaldırıldı)
Çifte Tehlike (Yeni - Eklendi)
Zıplat Topu (Yeni - Eklendi)
Ödül Avı
Dev Kanyon (Kaldırıldı)
Sıcak Hava Dalgası (Kaldırıldı)
Arkana Bakma (Yeni - Eklendi)
Yan Yana (Yeni - Eklendi)
Soygun
Ulaşılamaz (Kaldırıldı)
Büyük Gürültü (Kaldırıldı)
Nehir Kıyıs (Yeni - Eklendi)
Yaşlı Ağaç (Yeni - Eklendi)
Hesaplaşma
Yumurta Kabuğu (Kaldırıldı)
Yeşil Geçit (Kaldırıldı)
Köşe Bucak (Yeni)
Uzaktan Bakış (Yeni)
Güç Ligi/Kulüp Ligi Rotasyonu
Ödül Avı: Kayan Yıldız, Büyük Kanal, Katmanlı Kek
Savaş Topu: Arka Bahçe, Off the Line, Sinsi Tarla
Elmas Kapmaca: Çifte tantana, Taş Madeni, Vagon Çılgınlığı
Soygun: Safe Zone, Bomba Kanyonu, River Banks
Sıcak Bölge: Ateşten Halka, Savaşan Böcekler, Ayrım
Nakavt: Belle'in Kayalıkları, Out in the Open (Yeni), Altın Kol Geçidi
Harita Çevresi Değişiklikleri
Deep Sea (YENİ - Eklendi)
Darryl's Ship (Eklendi)
The Velocirapids (Eklendi)
Tara's Bazaar (Kaldırıldı)
The Starr Force (Kaldırıldı)
Mücadeleler
Kötü Rastlantılar
Penny
3 Game Modes Challenges
The Most Difficult Challenge Ever
Clash of Clans Yıldönümü
Güç Ligi
Savaşçı önerme eklendi:
Artık oyuncular takım arkadaşlarının savaşçılarını görebilir ve öneride bulunabilir!
Kulüp Oyunları (Kulüp Ligi + Kulüp Görevleri)
Kulüp Ligi
Kulüp ligi artık sadece
24 üye
nin en yüksek kupa katkılarını sayıyor.
Diğer 6 üye, kullanılan bilet sayısına göre ödül almaya devam edecek.
Maksimum kupa geçisi de
24 üye
den sayılacak.
Her kulüp liginde ilk 3 kulüp için Kulüp altın ödülleri %15 artırıldı.
Kulüp Görevleri
Kulüp Ligi sezonlarında arasında artık bir hafta ara var. Bu mola sırasında oyuncular Kulüp Görevlerini oynayabilecek.
Her kulüp üyesi 3 görev alacak (kolay, orta seviye ve zor)
Görev tamamlamak kulübe görev puanı kazandıracak.
Yüksek görev puanları daha çok kulüp altını demek.
Kulüp Görevleri için alacağınız kulüp altını sayısı, Kulüp Ligi sıralamanıza bağlıdır.
Kulüp üyeleri ile oynamak size Tamamlama Bonusu verir (böylece kulüp görevlerini daha hızlı tamamlayabilirsiniz).
Denge Değişiklikleri
Buffs
Carl
Mermi hızı: 2600 → 3000
Grom
Temel hasar: 900→1100
Süper hasar: 1700→1600
Nerfs
Byron
Yükleme hızı: 1300 → 1600 ms/mermi
Byron, çoğunlukla iyi bir seçenek olarak gözüken bir savaşçı. Çıkışından itibaren çok yönlülüğü ve gücü ile metanın içinde yer buluyordu. Bu değişiklik ile kendisi bir uyarı almış olsa da hala iyi bir seçenek olamaktan çıkmıyor.
Ruffs
Kum torbası Sağlık Puanı: 2000 → 1500
Ruffs, yetenekli bir oyuncunun elinde çok tehlikeli olabilirdi. Bu savaşçı ile ilgili hala tam anlamıyla bir karar almak kolay değil, bu nedenle çok fazla nörflememeye karar verdik..
Eve
YG - Hoş Sürpriz: Şimdi, her 5 saniyede bir, her yumurtanın yerine bir yumurtadan yavru çıkıyor. Kraliçemizin tacı düşecek mi? Muhtemelen hayır ama hep beraber göreceğiz.
Janet
Janet, artık uçarken Hoparlör aksesuarını kullanamayacak.
Biraz garip ve hatta fazla baskın hissettiriyordu. Stu amca bundan gurur duysa da diğer herkes rahatsızdı. Dürüst olmak gerekirse, Janet’in tasarımının bir parçası değil de bir bug gibi hissettiriyordu.
Sandy
Ana saldırı hasarı 920’den 860’a düşürüldü.
Uykucu Sandy bazı haritalarda çok baskın oluyordu. Bu değişiklik ile bütün Sandylerin daha az agresif olacağını düşünüyoruz.
Düzeltmeler
Düşük cihazlarda stabilite geliştirmesi yapıldı.
Otomatik nişan alma artık havadaki hedefleri hesaba katmıyor.
Bazı rozetlerin kulüp sohbetinde kullanılamaması sorunu düzeltildi.
Güç Ligi’nde az rastlanan oyuncuların aynı savaşçıyı yasaklaması sorunu düzeltildi.
Çeşitli ses sorunları düzeltildi.
Diğer
Temalar
Derin Deniz Savaşı teması
BT21 teması
Kötü Rastlantılar teması (güncellenmiş müzikler dahil)
Çeşitli
Görev yeniden kaydolma Brawl Pass olmadan 1'den 2'ye, Brawl Pass ile ise 3'den 5'e çıkarıldı.
Savaşçı açıklamaları güncellendi:
Barley
Brock
Colt
Crow
Dynamike
Penny
Tara
Dükkan
Brawl Pass artık Dükkandan erişilebilir olacak.
Kulüp Dükkanı kısa yolu eklendi.