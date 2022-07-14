Bakım 10/08

Bazı oyuncuların kulüp görev ödüllerini alamaması ile ilgili bir sorunu düzelttik.

Bakım 20/07

SCID ile ilgili bazı sorunları düzeltiyoruz. Eğer dün (19/07) giriş yapmak için kod istediyseniz, hesabınıza tekrar giriş yapmanız gerekebilir.

Bakım 14/07

Düelloların maç sonunda sprey kullanımı ile alınan sunucu hatası giderildi.

Otis'in süperinin ve aksesuarının kullanımında ortaya çıkan durumsal sunucu hataları giderildi.

Kulüp görevlerine erişim hakkı olmasına rağmen erişilememe durumu giderildi.

Bakım 30/06

Vagon Çılgınlığı sorunları düzeltildi.

Penny denge değişikliği:

- Ana mermi bölündükten sonra mermi başına hasarı toplam hasarın %75'ine düşür (%100'dü).

- Taret saldırı hızı bir saniye uzatıldı (2.5→3.5s)

Bazı görsel/yazı hataları düzeltildi.





Yeni Savaşçılar

Otis



Otis, Starr Park’ın derinliklerinde yaşayan ve gördüğü her duvarda kendisini sokak sanatıyla ifade eden gizemli bir yaratıktır!



Ana Saldırı: Mürekkep Sanatı

Otis, sprey silahından mürekkep damlaları patlatan bir atış yapar.



Süper: Sessiz Deniz Yatağı

Otis, Cil adındaki deniz yıldızı arkadaşını düşmanlarına fırlatır ve düşmanların saldırısını kısa bir süre önler.



Aksesuar 1: Uyuyan Yıldız

Düşmana isabet etmediği zaman bir sonraki deniz yıldızı, düşman yeterince yaklaşana kadar eylemsiz olarak yerde kalır.



Aksesuar 2: Şık Sıçratma

Otis’in bir sonraki saldırısı, iz bırakan büyük bir mürekkep top atışıdır. 3.8 saniye için 810 hasar verir.



Yıldız Gücü 1: Şablon Yapıştırıcı

Deniz yıldızı Cil, düşmanların saldırısını %33 daha fazla süre engeller.



Yıldız Gücü 2: Mürekkep Dolumu

Otis, %33 daha fazla mürekkep damlası atışı yapar.



Penny Yenilemesi

Penny’nin sadece modellemesi yapılmadı, ayrıca oynanış mekanikleri de değişti!



Ateş Topları pasif yetenek oluyor.



Top atışları, yere düşmeden birkaç saniye önce atıldığı yeri gösterecek.



Topunun boyutu birazcık arttırıldı.



Top mermisinin hızı birazcık düşürüldü.



Temel sağlık puanı arttırıldı.



Ana Saldırı:

Menzili biraz düşürüldü.

Mermi hızı biraz arttırıldı.



Yıldız Gücü 1: Büyük Kese

Penny’nin altın dolu keseleri, rakibe isabet ettiğinde %100 daha geniş bir koniye saçılır.



Yıldız Gücü 2: Ağır Top

Penny’nin topu savaş alanına inerken 1000 hasar verir ve yakındaki düşmanları geri püskürtür.



Aksesuar 1: Tuz Fıçısı

Penny, düşman mermilerini engelleyen bir tuz fıçısı bırakır. Bu fıçıyı vurarak kendi altın keselerini de patlatabilir.



Aksesuar 2: Güvenilir Dürbün

Penny’nin topu, menzil içindeki görünen tüm düşman konumlarına ateş eder.



Yeni Sezon - #DerinDenizSavaşı

Yeni Kostümler

Köpek Balığı Colt (Brawl Pass - 1.kademe)



Ahtapot Fang

Mercan Belle

Postal Brock (Güç Ligi)



PharaOtis (Brawl Pass - 70.kademe)



DJ 3.M.Z , BouncyDuck tarafından (Supercell Make kostümü)

BT21 x Brawl

Tata Edgar



Chimmy Ruffs



RJ Bibi



Koya Sandy



Cooky Jacky



Mang Bull



Shooky Tick



Saf Altın/Gümüş



Fang



Bonnie



Janet



Grom



Eve



Penny



Yeni Rozetler



Animasyonlu



Otis (x9)



Otis özel rozetleri (x9)



Barley, Gene, Rosa, Bo, Bea, Shelly, Dynamike, El Primo, Piper için özel rozetler (x9)



Clash of Clan Yıldönümü (x1)



Hay Day Yıldönümü (x1)



BT21 kostümleri (x7)



Penny Yenilemesi (x9)



Derin Deniz kostümleri (x9)







Spreyler: Fiyatlandırma Değişiklikleri

Topluluktan aldığımız geri bildirimi temel alarak sprey fiyatları ile ilgili tekrar düşündük ve şu şekilde karar verdik:



Standart Spreyler (tüm savaşçılarda kullanılabilir) 29 Elmas | 50 Elmastan



Premium Spreyler (tüm savaşçılarda kullanılabilir) 29 Elmas | 60 Elmastan



Standart Spreyler (Savaşçıya özel) 19 Elmas | 50 Elmastan



Sprey ödemesi yapan oyunculara, güncelleme aktif olduğunda fazladan verdikleri elmaslar geri verilecek. Geri ödeme, oyun içi dükkandan (örnek olarak “ücretsiz “ Elmas Teklifleri) güncellemeyi takip eden 30 gün boyunca yapılacak.

Yeni Spreyler

Savaşçıya özel-Rosa, Barley, Poco, El Primo, Darryl, Carl, Rico, Jacky, Penny (x9)



Clash of Clans Yıldönümü Mücadelesi (x1)



Brawl Pass (x2)



Çeşitli Mücadeleler (x12)



BT21 kostümleri (x7)

Yeni Profil Resimleri

Güç Ligi (x2)



BT21 Kostümleri (x7)



Kötü Rastlantılar (x1)



Derin Deniz Savaşı (x1)



Korsan Bayrağı (x1)



Haritalar, Oyun Modları&Rotasyon Değişiklikleri



Yeni Dönemsel Oyun Modu: Avcılar (10 oyuncu)



Bu mod, Temizlik modu kurallarını Hesaplaşma haritasıyla birleşiyor!



Hesaplaşmada bulunan gaz, zıplatıcı veya güçlendiriciler yok.



Oyuncular yeniden doğabilir.

Kazanmak için gerekli rakip yenme sayısı: 6

7 Yeni Harita:

Trials and Tribulations

Hunting Season

The Prey

Quick and Restless

Deliverance

True Trail

Omega



Mystery Mode!



Bu oyun modunda oyun modu ve dış etkenler rastgele seçiliyor.



Oyun modları ve dış etkenler Brawl Stars ekibi tarafından önceden belirlendi.

Aşağıdaki oyun modlarına spiker efekti eklendi:



Savaş Topu



Basket Savaşı



Voleybol Savaşı



Avcılar

Harita Havuzu Değişiklikleri

Sıcak Bölge

Gürleyen Tapınak (Kaldırıldı)

Çılgın Çukur (Kaldırıldı)

Üçlü Mızrak (Yeni - Eklendi)

Dengesiz (Yeni - Eklendi)



Nakavt

Perspektif (Kaldırıldı)

İşaretli (Kaldırıldı)

Saklı Düşman (Yeni - Eklendi)

Açıkta (Yeni - Eklendi)



Elmas Kapmaca

Rakip Kaleler (Kaldırıldı)

Safir Düzlükler (Kaldırıldı)

Bardağın Dolu Tarafı (Yeni - Eklendi)

İkili (Yeni - Eklendi)



Savaş Topu

İyi Kesim (Kaldırıldı)

Hızlı Hücum (Kaldırıldı)

Çifte Tehlike (Yeni - Eklendi)

Zıplat Topu (Yeni - Eklendi)



Ödül Avı

Dev Kanyon (Kaldırıldı)

Sıcak Hava Dalgası (Kaldırıldı)

Arkana Bakma (Yeni - Eklendi)

Yan Yana (Yeni - Eklendi)





Soygun

Ulaşılamaz (Kaldırıldı)

Büyük Gürültü (Kaldırıldı)

Nehir Kıyıs (Yeni - Eklendi)

Yaşlı Ağaç (Yeni - Eklendi)



Hesaplaşma

Yumurta Kabuğu (Kaldırıldı)

Yeşil Geçit (Kaldırıldı)

Köşe Bucak (Yeni)

Uzaktan Bakış (Yeni)





Güç Ligi/Kulüp Ligi Rotasyonu

Ödül Avı: Kayan Yıldız, Büyük Kanal, Katmanlı Kek

Savaş Topu: Arka Bahçe, Off the Line, Sinsi Tarla

Elmas Kapmaca: Çifte tantana, Taş Madeni, Vagon Çılgınlığı

Soygun: Safe Zone, Bomba Kanyonu, River Banks

Sıcak Bölge: Ateşten Halka, Savaşan Böcekler, Ayrım

Nakavt: Belle'in Kayalıkları, Out in the Open (Yeni), Altın Kol Geçidi



Harita Çevresi Değişiklikleri

Deep Sea (YENİ - Eklendi)



Darryl's Ship (Eklendi)



The Velocirapids (Eklendi)



Tara's Bazaar (Kaldırıldı)



The Starr Force (Kaldırıldı)



Mücadeleler

Kötü Rastlantılar



Penny



3 Game Modes Challenges



The Most Difficult Challenge Ever



Clash of Clans Yıldönümü

Güç Ligi

Savaşçı önerme eklendi:



Artık oyuncular takım arkadaşlarının savaşçılarını görebilir ve öneride bulunabilir!



Kulüp Oyunları (Kulüp Ligi + Kulüp Görevleri)

Kulüp Ligi

Kulüp ligi artık sadece 24 üye nin en yüksek kupa katkılarını sayıyor.

Diğer 6 üye, kullanılan bilet sayısına göre ödül almaya devam edecek.



Maksimum kupa geçisi de 24 üye den sayılacak.



Her kulüp liginde ilk 3 kulüp için Kulüp altın ödülleri %15 artırıldı.



Kulüp Görevleri

Kulüp Ligi sezonlarında arasında artık bir hafta ara var. Bu mola sırasında oyuncular Kulüp Görevlerini oynayabilecek.



Her kulüp üyesi 3 görev alacak (kolay, orta seviye ve zor)



Görev tamamlamak kulübe görev puanı kazandıracak.

Yüksek görev puanları daha çok kulüp altını demek.

Kulüp Görevleri için alacağınız kulüp altını sayısı, Kulüp Ligi sıralamanıza bağlıdır.



Kulüp üyeleri ile oynamak size Tamamlama Bonusu verir (böylece kulüp görevlerini daha hızlı tamamlayabilirsiniz).



Denge Değişiklikleri

Buffs



Carl



Mermi hızı: 2600 → 3000



Grom



Temel hasar: 900→1100



Süper hasar: 1700→1600



Nerfs



Byron



Yükleme hızı: 1300 → 1600 ms/mermi

Byron, çoğunlukla iyi bir seçenek olarak gözüken bir savaşçı. Çıkışından itibaren çok yönlülüğü ve gücü ile metanın içinde yer buluyordu. Bu değişiklik ile kendisi bir uyarı almış olsa da hala iyi bir seçenek olamaktan çıkmıyor.



Ruffs



Kum torbası Sağlık Puanı: 2000 → 1500

Ruffs, yetenekli bir oyuncunun elinde çok tehlikeli olabilirdi. Bu savaşçı ile ilgili hala tam anlamıyla bir karar almak kolay değil, bu nedenle çok fazla nörflememeye karar verdik..



Eve



YG - Hoş Sürpriz: Şimdi, her 5 saniyede bir, her yumurtanın yerine bir yumurtadan yavru çıkıyor. Kraliçemizin tacı düşecek mi? Muhtemelen hayır ama hep beraber göreceğiz.



Janet



Janet, artık uçarken Hoparlör aksesuarını kullanamayacak.

Biraz garip ve hatta fazla baskın hissettiriyordu. Stu amca bundan gurur duysa da diğer herkes rahatsızdı. Dürüst olmak gerekirse, Janet’in tasarımının bir parçası değil de bir bug gibi hissettiriyordu.



Sandy



Ana saldırı hasarı 920’den 860’a düşürüldü.

Uykucu Sandy bazı haritalarda çok baskın oluyordu. Bu değişiklik ile bütün Sandylerin daha az agresif olacağını düşünüyoruz.



Düzeltmeler

Düşük cihazlarda stabilite geliştirmesi yapıldı.



Otomatik nişan alma artık havadaki hedefleri hesaba katmıyor.



Bazı rozetlerin kulüp sohbetinde kullanılamaması sorunu düzeltildi.



Güç Ligi’nde az rastlanan oyuncuların aynı savaşçıyı yasaklaması sorunu düzeltildi.



Çeşitli ses sorunları düzeltildi.



Diğer

Temalar



Derin Deniz Savaşı teması



BT21 teması



Kötü Rastlantılar teması (güncellenmiş müzikler dahil)



Çeşitli



Görev yeniden kaydolma Brawl Pass olmadan 1'den 2'ye, Brawl Pass ile ise 3'den 5'e çıkarıldı.

Savaşçı açıklamaları güncellendi:

Barley

Brock

Colt

Crow

Dynamike

Penny

Tara





Dükkan



Brawl Pass artık Dükkandan erişilebilir olacak.



Kulüp Dükkanı kısa yolu eklendi.









