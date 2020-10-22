Bu ürkütücü Brawl-o-ween güncellemesi yeni (eski) bir oyun modu, yeni bir Efsanevi Savaşçı, Supercell Make Kostümleri ve çok daha fazlasını beraberinde getiriyor!





AMBER

Saldırı: Amber, yerdeki herhangi bir ateş sıvısını yakabilecek sürekli bir ateş ateşler.

Süper: Amber, uçarken sızdıran ve düştüğü yerde büyük bir sıvı havuzu oluşturan ateş sıvısından bir şişe fırlatır

Aksesuar - Ateş Başlatıcı: Amber, 4.0 saniyeliğine hızlı koşar ve yere ateş sıvısından döker. Sıvıyı daha sonra aleve dönüştürülebilir.

Yıldız Gücü - Vahşi Alev: Amber aynı anda iki tane yakıt birikintisi oluşturabilir. Bu birikintilerden herhangi birinin yanındayken süper özelliği dolar.

Harita Oluşturucu

Toplam 1.000 kupaya ulaştıktan sonra kullanılabilir.



Haritalar oluşturun ve Dostluk Maçlarında oynayın. (Elmas Kapmaca, Hesaplaşma ve Savaş Topu)



Daha fazlası için Youtubeta ##BrawlMaps ile arama yapın!

Yeni Kostümler

Underworld Bo (Özel Efektler, Özel Animasyonlar) | 150 Elmas | Make



Zombibi (Custom VFX, Custom Face) | 80 Elmas | Make



Brawl-O-Ween Rosa (Özel saldırı efektleri, Rosa Animasyon güncellemesi) | 80 Elmas | Dönemsel



Saf Gümüş/Altın Bull



Saf Gümüş/Altın Barley



Saf Gümüş/Altın Rico



Saf Gümüş/Altın Frank



Saf Gümüş/Altın Mortis



Challenger Colt (Özel Efektler, Özel Animasyonlar) | USD 4.99 (Limited)

Brawl-O-Ween

Ana Menü Arka planı



Ana Menü müziği



POCOS BANDSTAND!



Brawl-O-Ween Meydan Okuması Brawl-O-Ween Rosa kostümü ve özel rozetler kazanın

Görevleri açmak için toplam 800 kupa gerekmektedir

12 Zafer (4 Yenilgi)

Elmas Kapmaca (Çifte Tantana)

Hot Zone (Ateşten Halka)

Soygun (G.G. Mezarlık)

Bounty (Kayan Yıldız)



Graveyard Shift yeni harita rotasyonu ile geçici oyun modu olarak eklenecek.



Poco's Bandstand ve Mortis' Mortuary'de Cadılar Bayramı Ortamı

Brawl Pass

UYARI: 1. Sezon ödülleri, 3.Sezon sona erdiğinde otomatik olarak toplanacak.

Eşleştirme

Oyuna 2li ve ya 3lü takım olarak girildiğinde yapılan yüksek eşleşme sistemi kaldırıldı.



Daha önce, takım olarak oyuna girildiğinde daha yüksek kupa sahibi takımlarla eşleşiliyordu. Artık, arkadaşlarınızla takım olarak bile girseniz kupa eşleşmesi normal sistem ile aynı olacak.

Oyun Modları/Etkinlik Rotasyon Değişiklikleri

Poco's Bandstand

Yeni oyun içi ortam

Yeni oyun içi müzik



Kuşatma

Cıvata noktaları artık haritaların her birinde sabitlendi ve belirme sırası maç boyunca tekrar ediyor. Yeni Kuşatma rotasyonu



Sıcak Bölge

Yeni Sıcak bölge rotasyonu

Birden çok yeni harita



Power Play

Hesaplaşma (tekli/çiftli) artık rotasyona dahil değil



Rotasyonda Özel Brawl Stars Şampiyonası haritaları da olacak.

Rozetler

Rozet sistemi: Artık her savaşçı için 5 Rozet yuvası yapılandırmaya izin veriyor.



Her savaşçının 3 savaşçı özel rozeti ve iki özel rozet alanı var.



2 özel rozet alanı evrensel ve bütün savaşçılar ile paylaşılabilir.

Yeni Aksesuarlar (yakında!)

Bull: Süper saldırısı sırasında durup ayağı ile yere çok güçlü bir vuruş yaparak yakındaki düşmanları yavaşlatır.

Max: 4.0 saniyelik gecikmenin ardından seçtiği yere geri ışınlanır ve bu esnada iyileşir.

Bea: Duvarların üzerinden uçan ve ilerledikçe artan hasar veren üç arı. Bea'dan başlarlar ve yavaşça ondan uzaklaşırlar.



Darryl: Darryl 4 saniye boyunca etrafında yavaşlayan bir alan yayar.



Nita: Nita’nın ayısı 3 saniyeliğine koruma kalkanı alır.

Sprout: Mevcut duvarları yok eder ve Süperini geri doldurur.

Brock: Bir sonraki saldırıda Mega Roket ateşler ve daha fazla zarar verir.

Carl: Bir sonraki normal saldırı, Carl'ın kazmayla uçmasını sağlar.

8-Bit: Bir sonraki saldırısında daha fazla kurşun atar.

Colt: Bir sonraki normal saldırı, duvarları delip yok eden büyük bir mermidir.

Brawler Balance

8-BIT

Sağlık 4300'den 4800'e çıkarıldı.



Colette

Süper Saldırıdan Süper şarj oranı %100 artırıldı.



Ana Saldırı yeniden doldurma hızı %11 artırıldı



EMZ

Ana Saldırı yeniden doldurma hızı %5 artırıldı.



Gale

Ana Saldırı yeniden doldurma hızı %14 artırıldı.



Nita

Ana Saldırı yeniden doldurma hızı %12 artırıldı.



Bruce artık Ayı Pençelerini kullanırken hareket edebilir ve saldırabilir.



Bo

Tripwire (Tuzak teli) artık mayınlar etkinleştirildikten 1.5 saniye sonra patlıyor. Bu süre içerisinde mayınlar görünmez olmaya devam ediyor.



Max

Max'in ‘Dolmadan Ateş’ yıldız gücü etkililiği %50 düşürüldü.









Diğer Değişiklikler ve Düzenlemeler



Bazı cihazlar için 90/120/144 Hz (fps) ek desteği eklendi.



Piper'ın Otomatik Nişan aksesuarı artık Frank'in Aktif Gürültü Önleme aksesuarını geçersiz kılmıyor.



Rosa'nın Büyüme Işığı aksesuarı artık harita temasından bağımsız olarak her zaman yeşil çimen oluşturuyor.

Surge ve Colette'in Süperleriyle dekorasyonların yanındaki duvarları yok edebilmesi sorunu giderildi.

Mecha Paladin Surge'ün kalkanının son yükseltme seviyesinde sırtında olması sorunu giderildi

Bo’nun Süper Totem ve Bea’nin Bal Şerbeti aksesuarlarında çıkan sesin yakında olmayan oyuncular tarafından duyulması sorunu giderildi.



