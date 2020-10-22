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22 Eki 2020
Blog – Brawl Stars

Güncelleme: Brawl-o-ween!!

Bu ürkütücü Brawl-o-ween güncellemesi yeni (eski) bir oyun modu, yeni bir Efsanevi Savaşçı, Supercell Make Kostümleri ve çok daha fazlasını beraberinde getiriyor!


AMBER

  • Saldırı: Amber, yerdeki herhangi bir ateş sıvısını yakabilecek sürekli bir ateş ateşler.

  • Süper: Amber, uçarken sızdıran ve düştüğü yerde büyük bir sıvı havuzu oluşturan ateş sıvısından bir şişe fırlatır

  • Aksesuar - Ateş Başlatıcı: Amber, 4.0 saniyeliğine hızlı koşar ve yere ateş sıvısından döker. Sıvıyı daha sonra aleve dönüştürülebilir.

  • Yıldız Gücü - Vahşi Alev: Amber aynı anda iki tane yakıt birikintisi oluşturabilir. Bu birikintilerden herhangi birinin yanındayken süper özelliği dolar.

Harita Oluşturucu

  • Toplam 1.000 kupaya ulaştıktan sonra kullanılabilir.

  • Haritalar oluşturun ve Dostluk Maçlarında oynayın. (Elmas Kapmaca, Hesaplaşma ve Savaş Topu)

  • Daha fazlası için Youtubeta ##BrawlMaps ile arama yapın!

Yeni Kostümler

  • Underworld Bo (Özel Efektler, Özel Animasyonlar) | 150 Elmas | Make

  • Zombibi (Custom VFX, Custom Face) | 80 Elmas | Make

  • Brawl-O-Ween Rosa (Özel saldırı efektleri, Rosa Animasyon güncellemesi) | 80 Elmas | Dönemsel

  • Saf Gümüş/Altın Bull

  • Saf Gümüş/Altın Barley

  • Saf Gümüş/Altın Rico

  • Saf Gümüş/Altın Frank

  • Saf Gümüş/Altın Mortis

  • Challenger Colt (Özel Efektler, Özel Animasyonlar) | USD 4.99 (Limited)

Brawl-O-Ween

  • Ana Menü Arka planı

  • Ana Menü müziği

  • POCOS BANDSTAND!

  • Brawl-O-Ween Meydan Okuması

    • Brawl-O-Ween Rosa kostümü ve özel rozetler kazanın

    • Görevleri açmak için toplam 800 kupa gerekmektedir

    • 12 Zafer (4 Yenilgi)

    • Elmas Kapmaca (Çifte Tantana)

    • Hot Zone (Ateşten Halka)

    • Soygun (G.G. Mezarlık)

    • Bounty (Kayan Yıldız)

  • Graveyard Shift yeni harita rotasyonu ile geçici oyun modu olarak eklenecek.

  • Poco's Bandstand ve Mortis' Mortuary'de Cadılar Bayramı Ortamı

Brawl Pass

  • UYARI: 1. Sezon ödülleri, 3.Sezon sona erdiğinde otomatik olarak toplanacak.

Eşleştirme

Oyuna 2li ve ya 3lü takım olarak girildiğinde yapılan yüksek eşleşme sistemi kaldırıldı.

Daha önce, takım olarak oyuna girildiğinde daha yüksek kupa sahibi takımlarla eşleşiliyordu. Artık, arkadaşlarınızla takım olarak bile girseniz kupa eşleşmesi normal sistem ile aynı olacak.

Oyun Modları/Etkinlik Rotasyon Değişiklikleri

  • Poco's Bandstand

    • Yeni oyun içi ortam

    • Yeni oyun içi müzik

  • Kuşatma

    • Cıvata noktaları artık haritaların her birinde sabitlendi ve belirme sırası maç boyunca tekrar ediyor.

    • Yeni Kuşatma rotasyonu

  • Sıcak Bölge

    • Yeni Sıcak bölge rotasyonu

    • Birden çok yeni harita

  • Power Play

    • Hesaplaşma (tekli/çiftli) artık rotasyona dahil değil

  • Rotasyonda Özel Brawl Stars Şampiyonası haritaları da olacak.

Rozetler

  • Rozet sistemi: Artık her savaşçı için 5 Rozet yuvası yapılandırmaya izin veriyor.

  • Her savaşçının 3 savaşçı özel rozeti ve iki özel rozet alanı var.

  • 2 özel rozet alanı evrensel ve bütün savaşçılar ile paylaşılabilir.

Yeni Aksesuarlar (yakında!)

  • Bull:

    Süper saldırısı sırasında durup ayağı ile yere çok güçlü bir vuruş yaparak yakındaki düşmanları yavaşlatır.

  • Max:

    4.0 saniyelik gecikmenin ardından seçtiği yere geri ışınlanır ve bu esnada iyileşir.

  • Bea:

    Duvarların üzerinden uçan ve ilerledikçe artan hasar veren üç arı. Bea'dan başlarlar ve yavaşça ondan uzaklaşırlar.

  • Darryl:

    Darryl 4 saniye boyunca etrafında yavaşlayan bir alan yayar.

  • Nita:

    Nita’nın ayısı 3 saniyeliğine koruma kalkanı alır.

  • Sprout:

    Mevcut duvarları yok eder ve Süperini geri doldurur.

  • Brock:

    Bir sonraki saldırıda Mega Roket ateşler ve daha fazla zarar verir.

  • Carl:

    Bir sonraki normal saldırı, Carl'ın kazmayla uçmasını sağlar.

  • 8-Bit:

    Bir sonraki saldırısında daha fazla kurşun atar.

  • Colt:

    Bir sonraki normal saldırı, duvarları delip yok eden büyük bir mermidir.

Brawler Balance

8-BIT

Sağlık 4300'den 4800'e çıkarıldı.

Colette

Süper Saldırıdan Süper şarj oranı %100 artırıldı.

Ana Saldırı yeniden doldurma hızı %11 artırıldı

EMZ

Ana Saldırı yeniden doldurma hızı %5 artırıldı.

Gale

Ana Saldırı yeniden doldurma hızı %14 artırıldı.

Nita

Ana Saldırı yeniden doldurma hızı %12 artırıldı.

Bruce artık Ayı Pençelerini kullanırken hareket edebilir ve saldırabilir.

Bo

Tripwire (Tuzak teli) artık mayınlar etkinleştirildikten 1.5 saniye sonra patlıyor. Bu süre içerisinde mayınlar görünmez olmaya devam ediyor.

Max

Max'in ‘Dolmadan Ateş’ yıldız gücü etkililiği %50 düşürüldü.


Diğer Değişiklikler ve Düzenlemeler

  • Bazı cihazlar için 90/120/144 Hz (fps) ek desteği eklendi.

  • Piper'ın Otomatik Nişan aksesuarı artık Frank'in Aktif Gürültü Önleme aksesuarını geçersiz kılmıyor.

  • Rosa'nın Büyüme Işığı aksesuarı artık harita temasından bağımsız olarak her zaman yeşil çimen oluşturuyor.

  • Surge ve Colette'in Süperleriyle dekorasyonların yanındaki duvarları yok edebilmesi sorunu giderildi.

  • Mecha Paladin Surge'ün kalkanının son yükseltme seviyesinde sırtında olması sorunu giderildi

  • Bo’nun Süper Totem ve Bea’nin Bal Şerbeti aksesuarlarında çıkan sesin yakında olmayan oyuncular tarafından duyulması sorunu giderildi.