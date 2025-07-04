Son güncelleme maalesef istediğimiz gibi olmadı. Ayrıca son zamanlarda operasyonel bazı hatalar yaptık. Bu paylaşımda size nasıl bu duruma geldiğimizi, planlarımızı ne şekilde değiştireceğimizi, şu anki durumu nasıl geliştireceğimizi ve üzerinde çalıştığımız heyecan verici yenilikleri anlatacağız.

Ultra efsanevi enderlik seviyesi; savaşçıların finansal getirisini geliştirmek istediğimiz ve efsanevi kademesine göre daha ilginç ve derinlikli bir savaşçı tasarımına sahip olduğumuz için ortaya çıktı. Yeni enderliğin ve savaşçı tasarımı derinliğinin daha yüksek bir fiyatı hak ettiğini düşündük. Ama bu konuda yanıldık. Bunun üzerine yeni savaşçıları nasıl yayınlayacağımız konusunu en baştan düşünmemiz gerekti. Erken erişimler için oyun içi alışveriş gereksinimini kaldıracağız ve daha iyi bir yöntem uygulayacağız. Bu konuya biraz daha aşağıda değineceğiz.

Ayrıca ustalık etkinliğini daha erken bitirmeyi denedik ama bu, hemen geri aldığımız bir karar oldu; etkinlik normal seyrinde sona erdi. Acele verilmiş bir karardı ve bu kararı geri almamız iyi oldu. Oyunu oynamanıza engel bir durum olmadığı sürece, oyunda gerçek zamanlı değişiklikler yapmaya karar verirken daha fazla zaman ayıracağız.

Bu Güncellemedeki Amaçlarımız

Yeni oyuncu eğitimini geliştirmek, kupa yolunu daha iyi ödüller ve görsel özelliklerle daha güzel bir hale getirmek.

Deneyimli oyuncuların becerilerini sergileyebileceği bir başarı sistemi (kayıtlar) eklemek.

Tüm oyuncular için oyunun heyecanını artırmak adına Melekler ve Şeytanlar etkinliğini bazı yeniliklerle geri getirmek.

Ustalıkları oyundan kaldırıp ilgili ödülleri daha kısa sürede ulaşılabilecek yerlere dağıtmak.

Savaşçılar, oyun modları, hiperşarjlar ve kostümler gibi içerikler oyunumuzu daha çok oynayan oyuncularımıza yönelik olsa da, oyunumuzu deneyim seviyesinden bağımsız olarak tüm oyuncularımız için geliştirmeye çalışıyoruz. Brawl Stars'ı uzun vadede büyütürken yaklaşımımız bu.

Boyumuzdan büyük işlere kalkışmak. Kayıtlarda pek çok tasarım değişikliği yaptıktan sonra mümkün olan en basit sürümü yayınlamaya karar verdik. Zamanında yetiştirmek için kendimizi fazla zorladık, çok sayıda kaydı dışarıda bıraktık ve üzerinde tekrar çalışma fırsatımız olmadı. Ekip olarak bu deneyimden çıkaracağımız dersler var ve gelecekte yapacağımız şeylerin miktarını çok daha iyi planlayacağız.

Ustalıklar Neden Kaldırıldı?

Bir sistem olarak ustalıklar, tasarım açısından optimal değildi. Harika ödüller veriyordu ama yeni oyuncularımızın çoğu, hatta deneyimli oyuncularımızdan bazıları bu özelliğin nasıl işlediğinden emin değildi (özellikle de kupalar/ustalık puanı ölçeği açısından) veya özelliği kullanmıyordu. Ustalıklar ayrıca oyuncularımızın çok uğraşmasını gerektiriyordu ve bu da eğlenceli bir motivasyon kaynağı olmamasına neden olmuştu (bazı kayıtlarda da benzer sorunlar var, bu sorunları nasıl aşacağımızı kayıtlar kısmında okuyabilirsiniz). Yine de, özelliği kaldırmadan önce önemli birkaç noktayı kaçırdık. Bunları şöyle düzelteceğiz:

1 - Yeni savaşçılarla birlikte gelecek potansiyel ustalık ödülleri de oyundan kaldırılmış oldu. Bu ödülleri bir sonraki güncellemeden itibaren efsanevi savaşçılarla eşleşen belirli ödüller olarak tüm pass'lere ekleyeceğiz. Kupa yolundaki geliştirmelerde olduğu gibi bu ödülleri almak ustalıklara kıyasla çok daha az zaman ve çaba gerektirecek.

3.000 Altın

450 Güç Puanı

300 Kredi

2 - Kredi biriktirme/depolama, teşvik etmek istediğimiz bir durum değil. Ödülleri almamak oyuncularımızın çoğu için doğal olmayan bir tutum. Asıl sorun, oyuncuların erken erişimden sonraki ilk gün yeni savaşçıyı açmak istemesi ve kredilerin şöhrete gitmesine izin vermemesi. Ne yazık ki temmuz ayında yeni savaşçı gelmiyor, ağustosta gelecek Trunk oyun içi alışveriş ile erken erişim elde edilebilecek son savaşçımız olacak. Bir sonraki güncellemede erken erişimi tamamen yenileyeceğiz. Tasarım henüz yapım aşamasında ama oyun içi alışveriş teklifini satın alma zorunluluğunu kesinlikle kaldıracağız (Trunk son olacak). Erken erişim döneminde herkesin yeni savaşçıyla oynama ve savaşçıyı ücretsiz olarak, sadece oyunu oynayarak erken alma şansı olacak. Ayrıca bu savaşçı lansman etkinliği pass geliştirmelerine ek olarak daha da fazla ödül içerecek.

Kayıtlarda Geliştirmeler

Kayıtlarla ilgili geri bildirimlerinizi dikkatle takip ediyoruz. Kısa ve uzun vadede geliştirmek istediğimiz çok şey var.

1 - Gördüğünüz ilk sürüme eklenmemiş çok sayıda kayıt ödülü var. Önümüzdeki birkaç güncellemede daha fazla kayıt, ilgili ödüllerle birlikte oyuna eklenecek.

2 - Kayıt ödülleri ustalık ödüllerinden çok daha az. Benzer görevler ve görsel ödüller nedeniyle kayıtların ustalık ödülleriyle karşılaştırılmaması mümkün değil. Ancak ustalık ödüllerinin yerini sadece kayıt ödülleri almıyor. Kupa yolundaki geliştirmeler (alabileceğiniz eşik ödülleri), Bin Ustalık #1000Masteries etkinliği, oyuna eklediğimiz kayıt ödülleri ve gelecek kayıtlar da bu kapsamın içinde. Yeni oyuncular, ödülleri eskisine göre çok daha hızlı kazanacak. En deneyimli oyuncularımız Bin Ustalık #1000Masteries etkinliği sırasında çok daha az çaba ve zaman harcayarak çok miktarda ödül aldı. Ama yine de yeterli değildi.

Gelecek güncellemede daha fazla kayıt ekleyip Brawl Pass'i geliştirmenin yanı sıra bu perşembeden itibaren etkinlik sayısını önemli ölçüde artıracağız:

Mortis'in baş rolde olduğu bir mini topluluk etkinliği

Ücretsiz kostüm veren bir sonsuz can mücadelesi

Mega kumbara

Hiperşarj etkinliği (tekrar)

Daha fazla görev

Etkinlik sayısının ve dolayısıyla ödüllerin büyük ölçüde artacağından emin olabilirsiniz. Daha fazla etkinlikle birlikte bu ödülleri almak için gereken süreyi de azaltacağız. Örneğin hiperşarj etkinliğini tamamlamak için çok daha az sayıda zafer gerekecek. 17 Temmuz'da gelecek Melekler etkinliği bir ay yerine sadece iki hafta sürecek ama aynı miktarda ödül verecek.

3 - Bazı kayıtlar şu anda yeterince iyi değil. Kazanma kayıtları, ustalıklarla aynı sorundan muzdarip. Oyuncuların çok uğraşması gerekiyor. Bazı özel kayıtlar da tamamlanması imkansız gibi görünüyor ve eğlenceli değiller.

Tamamlanması imkansız gibi görünen bazı kayıtları dengelemeye çalışacağız.

Henüz tartışmalar devam ediyor ama muhtemelen kazanma kayıtlarını toplam kazanma sayısı yerine yıldız oyuncu olma sayısına dönüştüreceğiz (böylece yıldız oyuncu olmak daha anlamlı olacak ve kazanma botları kullanmayı önlemiş olacağız).

Oyuncularımıza Brawl Stars'da hangi kayıtları görmek istediklerini soracağız (bu gönderiye yorum olarak da yazabilirsiniz).

4 - Uzun vadede yapmayı düşündüğümüz sistem geliştirmeleri var ama henüz karar vermedik/tasarım aşamasına geçmedik.

Simgelerden çerçevelere genel görseller.

Her maçtan sonra ilerleme takibi gibi görsel iyileştirmeler.

Gelecekte ne tür ödüller eklemek istediğimiz veya Starr hediyelerini tamamen değiştirip değiştirmeyeceğimiz konuları.

Ödüller Rastgele Mi Belirli Mi Olacak?

Ustalık (ve mücevher) güncellemelerinin şimdiye kadarki en beğenilen iki güncellememiz olduğunu biliyoruz ve kanallarımızın olumlu yorumlarla dolması elbette harika. Ama maalesef bu güncellemeler 2023'ün başında kutuları kaldırdıktan sonra yaşanan oyuncu sayısı düşüşünü engelleyemedi. Bu nedenle biz de oyuna Starr hediyelerini ekledik. Bu biraz tartışmalı bir güncellemeydi (ayrıca kaynakların dağılımını değiştirmiştik) ama sadece oyuncu sayımızdaki azalmayı durdurmakla kalmadı, tüm oyun tarihinde gördüğümüz en büyük geri dönüşlerden birini başlattı. Bu yükselişlerin ardından şu anda sabit bir çizgideyiz, 2023'ün aynı dönemine göre üç kat fazla oyuncumuz var. Önümüzdeki birkaç güncelleme bizi çok heyecanlandırıyor: yeni ortak çalışmalarımız, Cadılar Bayramı ve daha fazlası...

Tabii bu, oyunun başarısı için oyuncularımızın mutsuz olmasını gerektiren bir denge değil. Hem oyuncularımızın beğenisini kazandığımız hem de şirket olarak iyi sonuçlar elde ettiğimiz pek çok örnek var ve amacımız yine bu. Yukarıdaki örnek de, önceki planlarımız beklendiği gibi gitmediğinde zaman zaman farklı ve popüler olmayan yenilikler denememiz gerektiğini gösteriyor. Starr hediyeleri güncellemesine benzer şekilde, kaynakları daha az çaba gerektiren ve daha kolay ulaşılabilen yerlere taşırsak (örneğin kupa yolu) toplamda daha fazla oyuncunun oyunu daha uzun süre oynayacağını tahmin ediyoruz.

Brawl Stars'da her zaman rastgele ödüller olacak. İster kupa kutusu ister suşi şeklinde olsun, rastgele ödüllerin eğlenceli olduğunu ve oyunun doğasına uyduğunu düşünüyoruz. Ama her yere Starr hediyesi koymak doğru yaklaşım değil. Net hedeflerinizin olmasını sağladığından bazı ödüllerin belirli olması da güzel. Bu ikisi arasındaki dengeyi kurmamız gerek. Bu nedenle Brawl Pass geliştirmelerinden başlayarak daha fazla belirli ödül ekleyeceğiz. Rastgele ödülleri ise gelecekte daha heyecan verici şekillerde ekleyeceğiz.

Uzun Lafın Kısası