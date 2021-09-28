Artık Jacky, Süper gücünü etkinleştirdikten sonra daha erken hareket edebilir ve saldırabilir.

Jacky'nin Süper'i ‘’Delikli Sürpriz!’’ çok zayıftı ve esas olarak gecikme zamanlayıcıları nedeniyle amaçlanan rolünü hiçbir zaman tam olarak yerine getiremedi. Gecikmeyi ortadan kaldırmak ve Jacky'nin daha hareketli olmasına izin vermek, Süper gücünü etkinleştirdiğinde daha büyük bir tehdit haline gelmesine izin verecektir.

