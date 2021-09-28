Supercell logo
Back to Brawl Stars News
28 Eyl 2021
Blog – Brawl Stars

Meg Güncellemesi

BAKIM MOLASI 06/10

İsteğe Bağlı Güncelleme - yakında Android ve iOS’da

  • iOS 15'te kenar yumuşatma düzeltmesi yapıldı.

  • Meg Mecha halindeyken yüzünde görülen bir sorun düzeltildi.

  • Güç Ligi ve Dostluk Maç’larındaki Yıldız Gücü/Aksesuar seçimi sorunları düzeltildi.

  • Vagon Çılgınlığı haritasındaki animasyon sorunu düzeltildi.

  • Küçük iPad’lerde görülen bazı taşma sorunları düzeltildi.

  • Bazı lokalizasyon sorunları düzeltildi.

Bakım Molası:

  • 8-Bit’in Süper’inin kostümler arasında tutarlı bir hasar artışı vermemesi sorunu düzeltildi.

  • Bazı Bo kostümlerinin daha fazla saldırı yarıçapına sahip olması düzeltildi.


BAKIM MOLASI 30/09

Denge Değişiklikleri

Jacky

  • Sağlığı 5000’den 4600’a düşürüldü.

  • Hasarı 1280’den 1160’a düşürüldü.

  • Sağlam Kask: Hasar azaltma oranı %10’dan %15’e yükseltildi.

Meg

  • - Meg, Süper’ini aktive ederken yenilirse, Süper’ini kaybeder.

  • - Robot yok edildikten sonra cephanesi 0’a düşer.

  • - Robot halinden normale döndükten sonra sağlığı daha yavaş yenilenir.

Diğer

  • Kostüm seçim sekmesi düzenlemeleri

  • Harita isimlerinde görülen ters dönme sorunu düzeltildi.

  • Yeni haritalara yaratıcı bilgisi eklendi.


Yeni Savaşçı - Meg

Meg, Max ve Surge üçlüsünün üçüncü üyesidir ve Max ve Surge gibi bir kahraman olmak isteyen akıllı bir otomat tamircisidir. Henüz savaşmaya hazır olmadığını düşünmelerine rağmen, Meg her zaman savaşa katılır.

  • Efsanevi Savaşçı

  • Ana Saldırı (Normal hali): Hedef Belirlendi

    • Zayıf (ama cesur!) orta menzilli atışlar

  • Süper (Normal Hali): Mega Makine

    • Robota dönüşüyor!

    • Robot formundayken Meg iki farklı saldırı elde eder. Sağlığı çok daha yüksek olur ancak, zamanla azalır.

    • Robot sağlığı 0'a ulaştığında normal formuna geri döner.

  • Ana Saldırı (Mecha hali): Kalabalık Kontrolü

    • Güçlü mermi yağmuru-her toptan 4 mermi

  • Süper (Mecha hali): Çeliği Hisset

    • Süper düğmesi ikincil bir saldırı olur! Geniş bir yayda çok fazla hasara neden olan yakın dövüş vuruşu.

    • Bu saldırı otomatik olarak dolar, normal saldırı ile değil.

  • Aksesuar:

    • Voltaj Makinesi: Robot 5 saniye boyunca saniye başına 450 puan iyileşir.

  • Yıldız Gücü #1 - Kuvvet Alanı

    • Meg, robotu yok edildiğinde 30 saniye boyunca %35 kalkan elde eder.

  • Yıldız Gücü #2 - Oto İmha

    • Robot, süresi dolduğunda patlayarak yakındaki hedeflere 1000 hasar verir ve bu hedefleri geri püskürtür.

Yeni kostümler & Görsel İyileştirmeler

Yeni Kosütmler

  • SC MAKE - Gladyatör Colette - 149 elmas

  • V8-Bit - Mücadele Ödülü - 79 elmas - Mücadele sonrası Dükkan’a eklenecek.

  • Altın/Gümüş

    • Brock, Poco, 8-bit, Pam, Max

Animasyonlu Rozetler

  • Brawl-o-ween Rosa

  • Brawlydays Rozetleri

  • Karanlık Lord Spike - Kostüme sahip kişilerde açılacak

  • Lunar Yeni Yılı Rozetleri

Oyun Modları

  • Hesaplaşma, Savaş Topu ve Ödül Avı için daha fazla animasyonlu afiş eklendi.

  • Hesaplaşma+

    • Artık Savaşçı yenmek +2, yenimek ise -2 kupa.

Kostüm Seçme İyileştirmeleri

  • Kostüm seçmenin kolay yolu!

  • Ayrıca her maçta (sahip olduklarınızın arasından) kostümünüzü rastgele seçme seçeneği de eklendi.

Dönemsel Etkinlik

  • Retropolis’e dönüş

    • Tüm retropolis kostümlerini edinin ve her Savaşçı için özel bir rozet kazanın!

    • Retropolis Kostümleri artık dönemsel

Mücadeleler

  • Retropolis’e dönüş

    • Her aşama için 2 harita

    • 5 aşama

    • Yeniden hak satın alma mevcut

    • Final ödülü: V8-Bit

    • Tüm haritalar Retropolis temasına sahip.

Kulüpler

  • Artık kulüp konuşmalarında rozetleri kullanabileceksiniz!

Arkadaşlar Ekranı/Menü

  • Davet penceresi artık seçmiş olduğunuz oyun modunu gösteriyor.

  • Artık iki farklı durum seçeneği var: artık arkadaşlarınıza bir takım aradığınızı veya oyuncu arayan bir takım olduğunuzu bildirebilirsiniz.

Denge Değişiklikleri

Buffs

  • Brock

    • Ana saldırı patlama yarıçapı %50 artırıldı. Brock'un yetenekleri artık daha çok alan ve sıçrama hasarı verme yeteneğine odaklanıyor. Ana saldırı menzili ve hasarındaki nerfler, yeni alan hasarı potansiyelini dengelemek için yapıldı.

  • Jacky

    • Süper aktivasyonundaki gecikme kaldırıldı.

    • Artık Jacky, Süper gücünü etkinleştirdikten sonra daha erken hareket edebilir ve saldırabilir.
      Jacky'nin Süper'i ‘’Delikli Sürpriz!’’ çok zayıftı ve esas olarak gecikme zamanlayıcıları nedeniyle amaçlanan rolünü hiçbir zaman tam olarak yerine getiremedi. Gecikmeyi ortadan kaldırmak ve Jacky'nin daha hareketli olmasına izin vermek, Süper gücünü etkinleştirdiğinde daha büyük bir tehdit haline gelmesine izin verecektir.

Nerfs

  • Brock

    • Ana Saldırı saharı 1220’den 1160’e düşürüldü.

    • Roket Yakıtı: Ekstra hasarı kaldırıldı.

    • Ana saldırı menzili, patlama artışı ile dengelenecek şekilde azaldı (30->27)

  • Belle

    • Ana Saldırı hasarı 1100’den 1040’e düşürüldü.

    • Ana saldırı sıçrama hasarı 550’den 520’e düşürüldü.
      Önceki nerflere rağmen, Belle hala çeşitli oyun modlarında ve haritalarda baskındı. Ana saldırıdan (ve dolaylı olarak sıçrama hasarından) gelen hasarı azaltmanın, onu diğer uzun menzilli hasar verenlerle aynı hizaya getireceğini ve daha seçileceğini düşünüyoruz.

Değişiklikler

  • Carl

    • Sıcak Egzoz ateşi artık Carl’ı değil, bir sonraki ana saldırısını takip ediyor. Carl'ın Sıcak Egzoz aksesuarı yalnızca bir saldırıdan kaçarken veya Süper'iyle birlikteyken kullanışlıydı. Bu değişiklik, Aksesuara çok yönlülük kazandıracak ve daha ilginç hamleler yapılmasına olanak sağlayacak. Ayrıca Carl’a daha fazla alan kontrol yeteneği kazandıracak.

Düzeltmeler

  • Havadayken Sihirbaz Byron animasyonlarının bozulmasına neden olan bir sorun düzeltildi.

  • Edgar’ın Yumruk Yumruğa Yıldız gücünün, zıpladıktan sonra hareket hızı artışının zamanlayıcısını arttırması sorunu düzeltildi.

  • Spike’ın Yaşam Bitkisi aksesuarındaki kaktüsün atlama tahtası üzerinde hareket etmeden durması sorunu düzeltildi.

  • Falcı Piper kostümünün harekete başladığında küçük ekran titremelerine neden olması sorunu düzeltildi.