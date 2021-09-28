BAKIM MOLASI 06/10
İsteğe Bağlı Güncelleme - yakında Android ve iOS’da
iOS 15'te kenar yumuşatma düzeltmesi yapıldı.
Meg Mecha halindeyken yüzünde görülen bir sorun düzeltildi.
Güç Ligi ve Dostluk Maç’larındaki Yıldız Gücü/Aksesuar seçimi sorunları düzeltildi.
Vagon Çılgınlığı haritasındaki animasyon sorunu düzeltildi.
Küçük iPad’lerde görülen bazı taşma sorunları düzeltildi.
Bazı lokalizasyon sorunları düzeltildi.
Bakım Molası:
8-Bit’in Süper’inin kostümler arasında tutarlı bir hasar artışı vermemesi sorunu düzeltildi.
Bazı Bo kostümlerinin daha fazla saldırı yarıçapına sahip olması düzeltildi.
BAKIM MOLASI 30/09
Denge Değişiklikleri
Jacky
Sağlığı 5000’den 4600’a düşürüldü.
Hasarı 1280’den 1160’a düşürüldü.
Sağlam Kask: Hasar azaltma oranı %10’dan %15’e yükseltildi.
Meg
- Meg, Süper’ini aktive ederken yenilirse, Süper’ini kaybeder.
- Robot yok edildikten sonra cephanesi 0’a düşer.
- Robot halinden normale döndükten sonra sağlığı daha yavaş yenilenir.
Diğer
Kostüm seçim sekmesi düzenlemeleri
Harita isimlerinde görülen ters dönme sorunu düzeltildi.
Yeni haritalara yaratıcı bilgisi eklendi.
Yeni Savaşçı - Meg
Meg, Max ve Surge üçlüsünün üçüncü üyesidir ve Max ve Surge gibi bir kahraman olmak isteyen akıllı bir otomat tamircisidir. Henüz savaşmaya hazır olmadığını düşünmelerine rağmen, Meg her zaman savaşa katılır.
Efsanevi Savaşçı
Ana Saldırı (Normal hali): Hedef Belirlendi
Zayıf (ama cesur!) orta menzilli atışlar
Süper (Normal Hali): Mega Makine
Robota dönüşüyor!
Robot formundayken Meg iki farklı saldırı elde eder. Sağlığı çok daha yüksek olur ancak, zamanla azalır.
Robot sağlığı 0'a ulaştığında normal formuna geri döner.
Ana Saldırı (Mecha hali): Kalabalık Kontrolü
Güçlü mermi yağmuru-her toptan 4 mermi
Süper (Mecha hali): Çeliği Hisset
Süper düğmesi ikincil bir saldırı olur! Geniş bir yayda çok fazla hasara neden olan yakın dövüş vuruşu.
Bu saldırı otomatik olarak dolar, normal saldırı ile değil.
Aksesuar:
Voltaj Makinesi: Robot 5 saniye boyunca saniye başına 450 puan iyileşir.
Yıldız Gücü #1 - Kuvvet Alanı
Meg, robotu yok edildiğinde 30 saniye boyunca %35 kalkan elde eder.
Yıldız Gücü #2 - Oto İmha
Robot, süresi dolduğunda patlayarak yakındaki hedeflere 1000 hasar verir ve bu hedefleri geri püskürtür.
Yeni kostümler & Görsel İyileştirmeler
Yeni Kosütmler
SC MAKE - Gladyatör Colette - 149 elmas
V8-Bit - Mücadele Ödülü - 79 elmas - Mücadele sonrası Dükkan’a eklenecek.
Altın/Gümüş
Brock, Poco, 8-bit, Pam, Max
Animasyonlu Rozetler
Brawl-o-ween Rosa
Brawlydays Rozetleri
Karanlık Lord Spike - Kostüme sahip kişilerde açılacak
Lunar Yeni Yılı Rozetleri
Oyun Modları
Hesaplaşma, Savaş Topu ve Ödül Avı için daha fazla animasyonlu afiş eklendi.
Hesaplaşma+
Artık Savaşçı yenmek +2, yenimek ise -2 kupa.
Kostüm Seçme İyileştirmeleri
Kostüm seçmenin kolay yolu!
Ayrıca her maçta (sahip olduklarınızın arasından) kostümünüzü rastgele seçme seçeneği de eklendi.
Dönemsel Etkinlik
Retropolis’e dönüş
Tüm retropolis kostümlerini edinin ve her Savaşçı için özel bir rozet kazanın!
Retropolis Kostümleri artık dönemsel
Mücadeleler
Retropolis’e dönüş
Her aşama için 2 harita
5 aşama
Yeniden hak satın alma mevcut
Final ödülü: V8-Bit
Tüm haritalar Retropolis temasına sahip.
Kulüpler
Artık kulüp konuşmalarında rozetleri kullanabileceksiniz!
Arkadaşlar Ekranı/Menü
Davet penceresi artık seçmiş olduğunuz oyun modunu gösteriyor.
Artık iki farklı durum seçeneği var: artık arkadaşlarınıza bir takım aradığınızı veya oyuncu arayan bir takım olduğunuzu bildirebilirsiniz.
Denge Değişiklikleri
Buffs
Brock
Ana saldırı patlama yarıçapı %50 artırıldı. Brock'un yetenekleri artık daha çok alan ve sıçrama hasarı verme yeteneğine odaklanıyor. Ana saldırı menzili ve hasarındaki nerfler, yeni alan hasarı potansiyelini dengelemek için yapıldı.
Jacky
Süper aktivasyonundaki gecikme kaldırıldı.
Artık Jacky, Süper gücünü etkinleştirdikten sonra daha erken hareket edebilir ve saldırabilir.
Jacky'nin Süper'i ‘’Delikli Sürpriz!’’ çok zayıftı ve esas olarak gecikme zamanlayıcıları nedeniyle amaçlanan rolünü hiçbir zaman tam olarak yerine getiremedi. Gecikmeyi ortadan kaldırmak ve Jacky'nin daha hareketli olmasına izin vermek, Süper gücünü etkinleştirdiğinde daha büyük bir tehdit haline gelmesine izin verecektir.
Nerfs
Brock
Ana Saldırı saharı 1220’den 1160’e düşürüldü.
Roket Yakıtı: Ekstra hasarı kaldırıldı.
Ana saldırı menzili, patlama artışı ile dengelenecek şekilde azaldı (30->27)
Belle
Ana Saldırı hasarı 1100’den 1040’e düşürüldü.
Ana saldırı sıçrama hasarı 550’den 520’e düşürüldü.
Önceki nerflere rağmen, Belle hala çeşitli oyun modlarında ve haritalarda baskındı. Ana saldırıdan (ve dolaylı olarak sıçrama hasarından) gelen hasarı azaltmanın, onu diğer uzun menzilli hasar verenlerle aynı hizaya getireceğini ve daha seçileceğini düşünüyoruz.
Değişiklikler
Carl
Sıcak Egzoz ateşi artık Carl’ı değil, bir sonraki ana saldırısını takip ediyor. Carl'ın Sıcak Egzoz aksesuarı yalnızca bir saldırıdan kaçarken veya Süper'iyle birlikteyken kullanışlıydı. Bu değişiklik, Aksesuara çok yönlülük kazandıracak ve daha ilginç hamleler yapılmasına olanak sağlayacak. Ayrıca Carl’a daha fazla alan kontrol yeteneği kazandıracak.
Düzeltmeler
Havadayken Sihirbaz Byron animasyonlarının bozulmasına neden olan bir sorun düzeltildi.
Edgar’ın Yumruk Yumruğa Yıldız gücünün, zıpladıktan sonra hareket hızı artışının zamanlayıcısını arttırması sorunu düzeltildi.
Spike’ın Yaşam Bitkisi aksesuarındaki kaktüsün atlama tahtası üzerinde hareket etmeden durması sorunu düzeltildi.
Falcı Piper kostümünün harekete başladığında küçük ekran titremelerine neden olması sorunu düzeltildi.