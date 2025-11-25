Sürüm Notları: Ekim 2025
Bakım Arası - 25 Kasım
Stranger Things dengeleme değişiklikleri için bir bakım arası geliyor AMA ÖNCE gelin kart paketleri ve Stranger Things kostüm hatasıyla ilgili gelişmelere ayrıntılı bir şekilde bakalım. ⚠️
Çok Tuhaf Paket Hatası:
• Oyuncular çok tuhaf paketleri açmadan önce içinde ne olduğunu görmenin bir yolunu buldu.
• Maalesef bu hatayı düzeltmek için yeni bir istemci güncellemesi yapmamız gerekeceğinden etkinlik sonuna kadar olduğu gibi bırakmaya karar verdik.
Ayrıca çok tuhaf paketlerdeki ödül olasılıklarının nasıl işlediğiyle ilgili tartışmaları da açığa kavuşturmak istiyoruz:
• Çok tuhaf paketlerin içindeki ödüller çok tuhaf paket açıldığında değil, oyun açıldığında belirlenir. Bu da oyunu açmadığınız sürece paketlerden ne çıkacağının belli olmayacağı anlamına gelir.
• Oyun açıldıktan sonra çok tuhaf paket içeriği belirlenirken destek sayfamızda bulunan ödül çıkma oranları uygulanır.
• Teklifler her saat yenilenir, bu yüzden teklif yenilendiğinde çevrimiçiyseniz sistem çok tuhaf paket içeriğinin oranlarını yeniden belirler.
• Amaçlanan senaryoda paketi açmadan "içindekileri göremeyeceğinizden" içeriğin ne zaman belirlendiği çok da önemli değildir çünkü paketi açtığınızda sonuç aynı olacaktır.
• Benzer bir karşılaştırma için mağazadan aldığınız gizemli kutuları düşünebilirsiniz. Tüm kutuların içeriği önceden "belirlenmiştir" ve siz de açmak için ücret ödersiniz. Aynısı kart oyunları ve benzeri için de geçerlidir.
• Hatadan dolayı "şanslı saatinizde" giriş yapmanız gerekiyor gibi görünebilir ama gerçekte ihtimaller siz oyunu açtığınızda belirlenir. Giriş yapmadığınızda saat başı değişmezler.
• Çok tuhaf paketler, sunucu yükü ve oyun optimizasyonu gibi çeşitli sebeplerin yanı sıra paketi açarken uygulamayı kapatıp açarak içeriği değiştirmek gibi istismarların önüne geçmek için böyle tasarlanmıştır. Tabii ki bu sorunların önüne başka yöntemlerle de geçilebilirdi; ancak etkinliğin ilerleyen vakitlerinde ortaya çıkan hata olmasaydı bu yöntem sorunları çözmek için yeterli olurdu.
• Sistem bahsedildiği gibi işler ve her oyuncu giriş yaptığı her saatte eşit şanslara sahiptir.
⚖️ Stranger Things Dengeleme Değişiklikleri ⚖️
🔺 Etrafta dönen ateş topları:
• Hasar: 500 → 1000
🔺 Hasarın verdiği geçici kalkan:
• Oran: %35/30 → %40/35
• Aktif olduğu süre: 2 saniye → 5 saniye
• Üst sınır: 2000 → 4000
🔺 Kalkan:
• %10 → %15
• %5 → %10
🔺 İyileştirme:
• %80/50/30 → %100/60/40
• %50/30/20 → %90/50/30
🔺 Saldırı hasarı iyileştirmeleri:
• %30 → %35
🔺 Aksesuar bekleme süresi (bazı destelerde):
• %50/30/10 → %60/30/10
🔺Sağlık yenileme hızı:
• %50 → %80
🔺 Mermi sekmesi (Rico):
• Sekme oranı: %50/100/200 → %80/150/250
• Maksimum sekme süresi: 5 → 6
🔺 Piper:
• Aksesuar bekleme süresi %50 daha hızlı → Hasar +%35
• Aksesuar bekleme süresi (süper ender kart) mermi hızı (süper ender kart) ile değiştirildi.
• Aksesuar bekleme süresi (destansı kart) mermi hızı (destansı kart) ile değiştirildi.
🔺 Colt:
• Saldırı menzili +2 → Hasar +%35
🔺 Mandy:
• Aksesuar bekleme süresi kartları hareket hızı kartları ile değiştirildi.
🔺 Chuck, Buzz, Fang:
• Hasarın verdiği geçici kalkan → Kalıcı kalkan (zamanla azalmaz, yalnızca hasar aldığında azalır)
• Chuck: Hasarın verdiği geçici kalkan %35 -> %30 kalıcı kalkan
• Fang/Buzz: Hasarın verdiği geçici kalkan %30 -> %25 kalıcı kalkan
🔻 Mermi takibi:
• Oran: -%20
Bakım Arası - 12 Kasım
DENGELEME DEĞİŞİKLİKLERİ ⚖️
Ollie
• Hasarı azaltıldı: 2000 → 1800
• "Tüm Gözler Üstümde" aksesuarının bekleme süresi artırıldı: 15 sn → 18 sn
Mina
• Sağlığı azaltıldı: 8200 → 7400
• İkinci atış hasarı azaltıldı: 2800 → 2000
Cordelius
• Süper sırasında hareket hızı bonusu azaltıldı: %20 → %10
• Doldurma hızı azaltıldı: %30 → %20
Byron
• Hiperşarj dart sayısı azaltıldı: 12 → 6
• Mermi hızı biraz azaltıldı.
Kaze
• Aksesuar görünmezlik süresi: 2 sn → 1,5 sn (temel değer)
• Ninja süperi "Yıldız Mührü" başlangıç hasarı: 3000 → 2720 ve atılma hızı %20 azaltıldı.
Meeple
• Hiperşarj süper süresi azaltıldı: 12 sn → 10 sn
Moe
• Hiperşarj süperi artık etkinleştirilir etkinleştirilmez cephane kullanmaya başlıyor.
SAVAŞ ARENASI Dengeleme Değişiklikleri ⚖️
GÜÇLENDİRMELER 🔺
Eve
• Sağlığı artırıldı: 450 → 600
• Doldurma hızı: %1,5 → %2
Lumi
• Sağlığı artırıldı: 300 → 400
Jae-yong
• Sağlığı artırıldı: 450 → 550
Willow
• Hasarı artırıldı: %2 → %3
ZAYIFLATMALAR 🔻
Meeple
• Sağlığı azaltıldı: 650 → 600
• Hasarı azaltıldı: %6 → %5
Nani
• Sağlığı azaltıldı: 600 → 500
Trunk
• Hasarı azaltıldı: %4 → %3
BAŞ AŞAĞI HESAPLAŞMA Dengeleme Değişiklikleri ⚖️
ZAYIFLATMALAR 🔻
Hank
• Baloncuk boyutu azaltıldı: %35/25/15 → %25/15/10
• Hareket hızı azaltıldı: %15/20/25 → %10/15/20
• Süper dolum hızı azaltıldı: %30/60/100 → %25/50/75
Shelly
• Kalkanı azaltıldı: %15/25 → %5/10
• Süper dolum hızı azaltıldı: %30/60 → %25/50
• Daha fazla sağlık (efsanevi azaltıldı: 2000 → 1500)
• Atış menzili → daha az saçılım kaldırıldı.
Lily
• Aksesuar (efsanevi) bekleme süresi azaltıldı: %50 → %40
Belle/Ziggy/Gale
• Yavaşlatma kartı oranı %20 azaltıldı.
GÜÇLENDİRMELER 🔺
Dost hayvan genel güçlendirmeleri
• Hayvan sağlığı artırıldı: %20/40/60 → %40/60/80
• Hayvan hareket hızı artırıldı: %20/35 → %30/50
• Pasif süper dolum hızı %20 artırıldı.
Deste değişiklikleri
• Meg: Hiperşarj dolum kartı hız kartıyla değiştirildi.
• Moe: Hiperşarj dolum kartı kalkan kartıyla değiştirildi.
• Kaze: Hiperşarj dolum kartı çalıları görme kartıyla değiştirildi.
• Mr. P: Mermi boyutu büyütüldü, ayrıca kart merminin hasar alanını genişletiyor.
Saldırı menzili kartları süper dolum kartlarıyla değiştirildi.
• Colette: İkinci destansı menzil kartı, %50'den fazla sağlığa sahip düşmanlara +%25 hasar kartıyla değiştirildi.
• Colt: Efsanevi menzil kartının istatistiği +1 → +2 olarak değiştirildi.
HATA DÜZELTMELERİ
🐛 Hawkins Avının farklı aşamalarındaki oyuncular takım olduğunda bu oyuncuların zaferleri yenilgi sayılıyordu.
🐛 Savaş Topundaki top, oyunculardan herhangi biri aynı anda bir duvarı yok ederse görünmez bir duvara çarpıyordu.
🐛 Takım davetleri sessize alındığında, sessizlik süresinin sonunda bir yükleme hatası oluyordu (oyuncular yükleme ekranında %87'de kalıyordu).
🐛 Bir oyuncu, maksimum seviyede olmayan bir savaşçıyla dostluk savaşına katılırsa savaşçının eşyaları çalışmıyordu.
🐛 Pam yok edilmeden hemen önce hiperşarjlı taretini yerleştirirse Server 44 Error görünüyordu.
🐛 Savaş Arenasında botlar takılı kalıyordu.
🐛 Moe, hiperşarj süper saldırısında cephane kullanamıyordu.
🐛 Savaş Topunda, oyuncunun görüş alanı sınırının dışında topu kontrol eden düşman için kırmızı göstergeler görünmüyordu.
🐛 İkincil formdaki bazı savaşçılarda eski hiperşarj güçlendirmesi değerleri kalmıştı.
**iOS ve Android'de aşağıdaki sorunları çözen isteğe bağlı bir güncelleme var:**🪲 Savaşçının mega görevi tamamlandıktan sonra bile savaşçıda mega görev simgesi kalıyordu.
🪲 Harita oluşturucuda Ödül Avı modu için harita oluştururken çökmeler oluyordu.
🪲 Eğitim mağarasında Subway Surfers düğmesi görünmeye devam ediyordu.
🪲 Dükkandan ürün alırken oyun çöküyordu.
🪲 Oyuncunun almadığı bonus ödüller varken Brawl Pass düğmesinde alınmayan ödül sayacı görünmüyordu.
Ayrıca artık efsanevi Starr hediyelerinden süper ender kostüm çıkmayacak, sadece destansı kostümler çıkacak!
İşler giderek tuhaflaşıyor...
Stranger Things iş birliği, balerin savaşçı Gigi, hiperşarj değişiklikleri, yeni meka kostümler ve daha fazlası!
Sezon Kostümleri
On Bir Lumi | Brawl Pass | Destansı
Retro On Bir Lumi | Brawl Pass | 1. Renk Seçeneği
Heyecanlı On Bir Lumi | Brawl Pass | 2. Renk Seçeneği
Eddie Draco | Gizemli
Hopper Bull | Destansı
Will Gus | Destansı
Scoops Ahoy Berry | Destansı
Dustin Nita | Hiperşarj
80'ler Dustin Nita | 1. Renk Seçeneği
Gelecekten Dustin Nita | 2. Renk Seçeneği
Baş Aşağı Hesaplaşmaya Dalın
Yeni rogue-lite oyun modu! Güçler toplayıp eşsiz desteler oluşturacak ve bunları turları kazanmak için kullanacaksınız!
Bir savaşçı seçip tura başlarsınız.
Her aşamada, herkesin birbirine karşı olduğu 10 oyunculu bir Baş Aşağı Hesaplaşma yer alır.
Ayrıca her aşamada turun sonuna kadar kullanabileceğiniz üç benzersiz güçten birini seçersiniz.
Her savaşçı destesi destansı, gizemli ve efsanevi olmak üzere farklı enderlikte güç kartları içerir. Enderlik seviyesi arttıkça daha da iyi güçler elde edersiniz.
Her aşamanın en iyi dört oyuncusu bir sonraki aşamaya geçer.
İlk dört içindeki sıralamanız yükseldikçe bir sonraki aşama için daha yüksek enderliğe sahip bir kart alırsınız. İkinci sıradaki oyuncu için bir adet gizemli ya da üstü bir kart, birinci sıradaki oyuncu için ise efsanevi bir kart garantidir.
Her aşamayı kazandığınızda ödül olarak waffle alırsınız. Bu durum, mevcut aşama için maksimum sayıya ulaşana kadar devam eder.
Tur başladıktan sonra bitirilmelidir (Kazanarak ya da kaybederek).
Bir aşamayı kaybederseniz turunuz biter ve başka bir tura başlayabilirsiniz.
Baş Aşağı Dünya aşamaları açıldıktan sonra üç gün sürer. Bu aşamalar kapanana kadar turları deneyebilirsiniz. Aşama kapandığında devam eden tüm turlar sonlanır.
Beş aşamayı da kazandıktan sonra ödüllerinizi almak için Baş Aşağı Dünyadan kaçarsınız! Her turdan sonra kupa ve wafflelarınızı toplamayı unutmayın.
Savaşçı Desteleri ve Wafflelar
Wafflelar kazanabilir ve bunları etkinlik dükkanında kart paketlerini açmak için harcayabilirsiniz.
Baş Aşağı Hesaplaşma, Hawkins Avı (boss savaşı), mega görevler, günlük zaferler ve hediyelerden waffle kazanabilirsiniz.
Etkinlik sırasında her gün ücretsiz alabileceğiniz wafflelar olacak!
Etkinlik dükkanına her gün yeni kart paketleri gelir.
Her kart paketinde belirli bir savaşçı için eksiksiz bir güç kartı destesi yer alır. Ayrıca bazı paketlerde ilerleme ödülleri ve görsel ürünler de bulunur.
Çok Tuhaf Paket, bir adet savaşçı destesi dışında bir ödül içermez.
En Tuhaf Paket; bir adet savaşı destesinin yanı sıra oyun içi para ve görsel ürünler içerir.
Belirli bir savaşçının destesinin açtıktan sonra, o savaşçıyla Baş Aşağı Dünya oyun modlarına girebilirsiniz.
Hawkins Avı (Boss Savaşı)
Bu modda üç oyuncu, gittikçe zorlaşan beş aşamada bir NPC boss'a karşı savaşır.
Her aşamayı kazandığınızda maksimum sayıya ulaşana kadar ödül olarak waffle alırsınız.
Boss'lar kim mi? Vecna ve Demogorgon! Bir de Hayalet Şövalye Frank.
Etkinlik Merkezi
Oyuncular tüm desteleri ve açtıkları desteleri görebilir. Ayrıca o an turda olan savaşçı da gösterilir.
Bunlara ek olarak, her savaşçının başarıyla tamamladığı turlar da görünür.
En az 60 kart paketi topladığınızda ödül olarak Dustin Nita kostümünü alırsınız.
Tüm etkinlik kostümlerinin toplanması
Koleksiyon ödüllerini tamamladığınızda etkinliğe özel benzersiz bir sprey kazanırsınız.
Yeni Savaşçı!
Gigi: Gizemli Suikastçı
Tekinsiz bir havaya sahip lanetli bir kukla olan Gigi, büyücü eldivenini yanından asla ayırmaz. Gigi'yi Tuhaf Şeyler Dükkanındaki kitap rafları arasında dans ederken bulabilirsiniz.
Özellik (YENİ): Bu savaşçı, rakip atışlarının ve kısa menzilli saldırıların yakınındayken süperini doldurur.
Saldırı: PİRUET GÜÇLENDİRMESİ
Gigi dönerek etrafındaki tüm düşmanlara hasar verir ve dönerken hareket hızı kazanır.
Süper: GÖLGE KUKLASI
Gigi şarj olur, ardından hedef bölgede belirir. Gigi tekrar şarj olup ilk konumuna geri dönebilir. Bunu yaparken ayrıldığı alana hasar verir.
Aksesuar: DAHA UZUN İPLER
Süper dolum alanı genişler.
Aksesuar: KAYBOLMA NUMARASI
Gigi, yerde geçici bir alan oluşturur. Bu alan içindeyken hem kendisi hem de müttefikleri görünmez olur.
Yıldız Gücü: PLİYE KORUMASI
Belirli bir süre boyunca hasar almazsa süper dolum hızı artar.
Yıldız Gücü:YARDIM ELİ
Süperi, ışınlanırken iyileştirir.
Ünvan: İpin Ucunda
Hiperşarjlar
Hiperşarj istatistiklerinde tüm savaşçılar için genel değişiklikler var:
Saldırı: +%5
Kalkan +%5
Hareket Hızı: +%20
Açıklama: Hiperşarjlar, bazı durumlarda sinir bozabilecek kadar güçlü olabiliyordu. Genel bonusları azaltmak, oyunda hiperşarjlara daha uygun karşılık verilmesini sağlayacak.
Dünya finalleri başlamak üzere, verilerimiz de birkaç istisna dışında oyun dengesinin sağlıklı olduğunu gösteriyor. Büyük hiperşarj değişikliğinin yanında bu istisnaları da çözmek istedik. Amacımız daha fazla savaşçıyı %45 - %55 zafer oranına yaklaştırmak, daha fazla yıldız gücü ile aksesuarın kullanılmasını sağlamak, böylece zaferi sadece hiperşarjla elde etme yaklaşımını azaltmaktı.
Pam: ANNE SEVGİSİ
Pam'in tareti artık yerleştirildiğine iyileştirir. Ayrıca savaşçılara zamanla azalan bir kalkan vererek maksimum sağlıklarının üzerinde iyileştirmeye devam eder.
Alli: BATAKLIK ATIŞTIRMASI
Ali, hiperşarjı sırasında verilen hasarın %20'si kadar iyileşir. Ayrıca temel saldırısı, mevcut can yüzdesi yerine maksimum can yüzdesini temel alarak hasar verir.
Mina: ÜÇLÜ BASTON
Süper, koni biçiminde yayılan ve seken üç kasırga ateşler. (Not: Süperi yenileme aksesuarı, hiperşarjlı süper ile sinerjiye sahip değildir).
Ziggy: BÜYÜK GİRDAP
Hiperşarjlı süper, maksimum menziline/süresine ulaştıktan sonra Ziggy'nin konumuna geri döner (ama onu takip etmez).
Daha Fazla Kostüm
Sezon: Meka Yılbaşı
Meka Mandy | Brawl Pass | Destansı
Arı Meka Mandy | Brawl Pass | 1. Renk Seçeneği
Gölge Meka Mandy | Brawl Pass | 2. Renk Seçeneği
Meka Piper
Lotus Meka Piper | Hiperşarj
Yaprak Mecha Piper | Hiperşarj | 1. Renk Seçeneği
Gül Mecha Piper | Hiperşarj | 2. Renk Seçeneği
Meka Jessie | Efsanevi
Sakız Meka Jessie | 1. Renk Seçeneği
Parlak Meka Jessie | 2. Renk Seçeneği
Diğer Kostümler
Spor Bağımlısı Mr. P | Süper Ender
Kas Canavarı Melodie | Destansı
Sporcu Charlie | Destansı
Okçu Kraliçe Penny | Supercell ID Rewards | Destansı
Pro Pass Kostümü
Kaplan Leon | 1. Aşama
Gölge Kaplan Leon | 2. Aşama (Hiperşarj)
Beyaz Kaplan Leon | Hiperşarj | 1. Renk Seçeneği
Takipçi Kaplan Leon | Hiperşarj | 2. Renk Seçeneği
199 Elmaslık Kostümler
Korkuluk Gigi | Gizemli
Sonbahar Korkuluğu Gigi | Gizemli | 1. Renk Seçeneği
Kış Korkuluğu Gigi | Gizemli | 2. Renk Seçeneği
Haritalar, Oyun Modları ve Dönüşüm Değişiklikleri
DİĞER YENİ OYUN MODLARI
Üçlü Temizlik
Dört takımın en fazla alaşağıyı elde etmek için yarıştığı temizlik modu.
Üçer oyunculu dört takım (mavi, kırmızı, turuncu, sarı).
10 alaşağıya ilk ulaşan takım kazanır.
Takımlardaki en iyi performans gösteren oyuncular taç ile işaretlenir.
Üçlü Elmas Kapmaca
Dört takımın birbirine karşı yarıştığı elmas kapmaca modu.
Üçer oyunculu dört takım (mavi, kırmızı, turuncu, sarı).
Oyunun başına elmaslar haritanın farklı yerlerine dağılır.
Her haritada farklı sayıda elmas madeni bulunur.
Zafer geri sayımı etkinken, öndeki takımın en fazla elmasa sahip savaşçısı ekran dışı bir işaretle belirtilir ve bu işareti düşman takımlardaki tüm oyuncular görebilir.
Temalar
KALDIRILANLAR:
Plaj Topu
Katana Krallığı
Sihirli Orman
Subway Surfers
EKLENENLER:
Tuhaf Şeyler Dükkanı (Gigi)
Esrarengiz Sirk (Cadılar Bayramı)
Aşk Bataklığı (Cadılar Bayramı)
DEĞİŞTİRİLENLER:
Tropik Ada --> Buz Adası (Savaş Arenası ve 5'e 5 Modlar)
Haritalar
Temizlik 4x3
Katliam Koyu
Üstün Güç Karakolu
Soğuk Geçitler
Donmuş Körfez
Elmas Kapmaca 4x3
Kutup Kazancı
Bunlar Benim Madenlerim
Hazine Baskısı
Peşin Para
Baş Aşağı Hesaplaşma
Kroket
Lotus
Kapalı Topluluk
Mega Boss
Frank
Vecna
Oyuncu Topluluğu Bölmesi
Hesaplaşma
Kroket
Lotus
Kapalı Topluluk
Derme Çatma İskele
Elmas Kapmaca
Demir Yolu Soygunu
Sıcak Bölge
Alan Ayırma
Ölüme Davetiye
Nakavt
Şövalyelik
Aşamalı
1. Sezon
Öne çıkan oyun modu: Savaş Topu
Kontrolden Çıkış
Çimen Düğümü
Ücretsiz Savaşçı Rotasyonu:
Nani
Buzz
Draco
2. Sezon
Öne çıkan oyun modu: Sıcak Bölge
Ücretsiz Savaşçı Rotasyonu:
Berry
Lumi
Leon
Kalıcı Geliştirmeler ve Oyun Deneyimi İyileştirmeleri
Günlük Zaferler
Her gün farklı ödül setleri arasından kazanırsınız!
Yeni sistemde her gün ilk altı zafer için bir ödül alırsınız.
Günlük zafer ödülleri her gün rastgele belirlenir. Bu ödüller şunlar olabilir:
Starr Hediyesi (En sık çıkan ödül)
Hiperşarj Starr Hediyeleri
Melek Starr Hediyeleri
Şeytan Starr Hediyeleri
Suşi Ruloları
Mega Kutular
Hediyeler (Sezona bağlı)
Meka Kutular (Çok sınırlı)
Her günün "Şanslı Gün" olma ihtimali vardır. Bu günlerde daha fazla mega kutu veya hiperşarj Starr hediyesi gibi daha iyi günlük zafer ödülleri çıkabilir!
Takım Kurma
Takım kurma değişiklikleri
Takım kurma düğmesinin konumu değiştir ve savaşçıya daha yakınlaştırıldı.
Takım kurma listesinde yakında zamanda birlikte oynadığınız oyuncuları görerek davet edebilirsiniz.
Davetleri kontrol etmek ve sessize almak için daha fazla ayar eklendi.
"Takım ara" seçeneği takıma "Hızlı katıl" olarak yeniden adlandırıldı.
Tekrar Oyna düğmesi artık savaştan sonra daha kısa sürede görünecek, böylece daha hızlı takım kurabileceksiniz!
Mega Görevler
Mega ödüller veren mega zincir görevler!
Mega görevlerin iki ödülü vardır: Birinci ödül değişiklik gösterir, diğeri ise bol miktarda Brawl Pass DP'sidir.
Görev türleri ikiye ayrılır: mega görevler ve omega görevler.
Omega görevlerin ödülleri iki kat iyidir!
Her brawl Pass sezonunda, yedi mega görev içeren bir mega görev zinciri olur. En son mega görev, Brawl Pass'e özeldir. Tamamlanmamış mega görevlerin süresi Brawl Pass sezonunun sonunda dolar.
Mega görevlerin hedefleri değişiklik gösterir. Oyun moduna veya savaşçıya özel ya da genel olabilirler (kupa kazanma, hasar verme, savaşçı yok etme gibi).
Mevcut mega görevinizin hedefini beğenmezseniz farklı hedeflere değiştirme şansınız vardır.
Aktif mega görevinizi değiştirdiğinizde mevcut ilerlemenizi de kaybedersiniz.
DP DEĞİŞİKLİKLERİ
Savaş DP'sini kaldırıyoruz. Bunun yerine yeni mega görevlerde daha fazla DP veriyoruz.
DP katlayıcıları da güçlendiriyoruz. Önceden yalnızca savaş DP'lerini iki katına çıkaran katlayıcılar artık daha büyük bir DP kaynağı olan görev DP'lerini de katlıyor!
Meka Kutusu
Aralık ayından itibaren meka kutusu geliyor! Bu; meka kostümlerin yanı sıra yıldız gücü, hiperşarj Starr hediyesi, aksesuar ve daha fazlasını içerebilen dolu dolu bir kutudur!
İçeriklerin tam ayrıntıları için Supercell destek portalına göz atın.
Eşleştirme Değişiklikleri
2024'ün Ekim ayında hesap tabanlı genel kupalardan savaşçı kupalarına geçiş yaptık [kısa özet]. Bu değişiklik eşleştirme hızını büyük ölçüde artırdı. Bununla birlikte bazı kupa aralıklarında kalitenin düştüğünügözlemledik. Bir önceki güncellemede farklı sıralarla denemeler yaptık ve değişiklerin olumlu etkilerini gördük. Bu nedenle 63. güncellemenin sonuna kadar bunları tüm normal oyun modlarında etkinleştirdik.
Eşleştirme artık şu ikisini dikkate alıyor:
Savaşçı becerileriniz: Seçtiğiniz savaşçının kupalarına göre belirlenir.
Genel beceriniz: En iyi savaşçılarınızın ortalama kupa sayısına göre belirlenir.
Nasıl işler?
Savaşçınızın kupa sayısı ne kadar yüksekse, eşleştirmede o savaşçının temel alınma ihtimali o kadar fazla olur.
Savaşçınızın kupa sayısı ne kadar düşükse, eşleştirmede genel becerinizin temel alınma ihtimali o kadar fazla olur.
Bunu neden yapıyoruz?
Maç zorluğunda daha iyi tutarlılık sağlıyor.
Yeni oyunculara daha iyi koruma sunmak için (oyundaki ilk gününüzde profesyonel oyunculara yem olmaya son).
Bu durum, hem deneyimli oyuncuların sürekli üstünlük sahibi olmadan yeni savaşçılar denemesine olanak sağlıyor hem de yeni oyuncuların daha deneyimli oyuncularla çok erken karşılaşmalarını önleyerek onları koruyor.
Adil oyunu olumsuz etkilemeden savaşçı çeşitliliği sağlıyor.
Dengeleme Değişiklikleri
GÜÇLENDİRMELER
Ziggy
Saldırı Hasarı: 1760 -> 1900
Görünüşe göre, düşündüğü kadar güçlü biri değilmiş. Bakalım bu güçlendirme nasıl sonuç verecek! Biraz daha kolay isabet ettirebilmesi için temel saldırısında tekrar küçük ayarlar yapmamız gerekebilir.
Pearl
Özellik: Hasar zamanla daha hızlı artar → %8
Belirli oyun modlarında üst aşamalarda zaman zaman kullanılsa da özellikle alt aşamadaki oyunlarda bazı bariz zayıflık belirtileri var. Bu değişiklikle birlikte ısı yenilenmesini artırarak, hasarı yükselterek, süperlerin daha sık kullanılmasını sağlayarak ve haritada daha fazla varlık gösterilmesine olanak tanıyarak esnekliği artırmayı hedefledik. Ayrıca, her iki yıldız gücünün de artık daha alakalı olmasını umuyoruz.
Maisie
Sağlık: 7200 → 7400
İronik bir şekilde, mevcut metada mermilerin altında kalanlar keskin nişancılar ama Maisie sıradan bir keskin nişancı değil. Gecikme nedeniyle atışlarını isabet ettirmek zor olduğundan, hayatta kalabilmesi ve rakiplerine yaklaşabilmesi için kendisine biraz daha alan tanımaya çalıştık. %3 fazladan sağlık bir fark yaratır mı? Belki! Ama asıl fark, onunla otomatik nişan almayı bıraktığınızda ortaya çıkacak.
Surge
"Elektrik Atlaması" aksesuarı bekleme süresi: 15 sn → 13 sn
Surge, alt aşamadaki maçlarda düzenli olarak tercih ediliyor ancak üst aşamalarda daha fazla varlık göstermesi gerek. Gücü, seviye yükselmesinde ve o seviyelerin korumasında yatıyor (yani yok edilmemesinde). Bu durum her zaman kolay olmayabilir. Bu yüzden, bekleme süresinin kısaltıp ekstra cephane kazanmasını sağlamak işe yarayabilir!
Pam
Taret sağlığı artırıldı: 5600 → 6080
Bu, Pam için BÜYÜK bir yenilik. Yalnızca hiperşarja kavuşmakla kalmıyor, aynı zamanda iyileştiren tareti de oldukça güçlendiriliyor. Bu değişikliklerin, Pam'in her zamankinden daha iyi bir destek karakteri olmasını ve merkez kontrolünün büyük önem taşıdığı Elmas Kapmaca haritalarında özellikle etki sağlamasını umuyoruz.
Max
Hiperşarj hızı: 35 → 45 (40 atış yerine 30 atış)
"Sinsi Ayakkabı" aksesuarı bekleme süresi: 10 sn → 8 sn
Jae-Yong oyuna eklendikten sonra, Max'in rekabetçi modlarda daha az tercih edildiğini fark ettik. Sinsi Ayakkabılar aksesuarı ise artık oyundaki en kısa aksesuar bekleme sürelerinden birine sahip olduğu için epey cazip bir tercih olacak! ELİNİ ÇABUK TUT!
Poco
Sağlık: 7400 → 7600
"Da Capo!" Yıldız gücününiyileştirmesi: 962 → 988
Çok basit: Poco takım arkadaşlarına destek vermeli ama bunun için önce BİRAZCIK daha uzun süre hayatta kalabilmesi gerekiyor.
Penny
Top saldırı hızı +%6
Penny için uzun süredir kayda değer bir değişiklik yapılmadı. Bu yüzden, Yaşlı Topçusuna biraz hız kazandırarak hem baskıyı artırmak hem de alan kontrolü rolünü güçlendirmek istedik!
Melodie
Sağlık: +%3
Bu artış, Melodie'yi diğer suikastçılar arasında öne çıkarıyor ve biraz daha az kırılgan hâle getiriyor.
Colette
Sağlık: +%3
Bu güçlendirme ona tanklarla bire bir savaşlarda hayatta kalıp ekstra bir vuruş yapacak kadar zaman kazandırmayı amaçlıyor.
Sam
Eldivenler olmadan temel saldırı hasarı: +%25
Süper dolum hızı artırıldı: +%25 (10 atış -> 8 atış)
Evet, Sam'i tercih eden oyuncuları (toplam üç kişi) anlıyoruz ve hiperşarjı yayınlandıktan sonra süperine daha çabuk ulaşmasını istedik. Ayrıca eldivenlerini fırlattıktan sonra hemen geri almaya çalışmamanız için eldivensiz halini biraz daha güçlendirdik.
Edgar
Yıldız gücü: Yumruk Yumruğa - Hasardan gelen iyileşme %25 → %30 olarak artırıldı.
Yıldız gücü: Sert İniş - Hasar güçlendirmesi +%10 (1350 -> 1490).
Edgar'la oynamayı seven herkes için büyük gün! Çünkü Edgar'ın iki yıldız gücünü de güçlendiriyoruz. Bu savaşçının birçok oyuncu tarafından sevildiğini ve sıkça seçildiğini biliyoruz ama kabul edelim, yanlış oynandığında kendi takımını da kolayca aşağı çekebiliyor. Umarız bu değişiklikler Edgar'la oynayan oyuncuların kötü değil, iyi rastgele oyuncular olmasını sağlar.
Rosa
Yıldız gücü: Şifalı Otlar - Çalıların içindeyken iyileştirme saniyede 300 İP -> 400 İP olarak artırıldı.
Aksesuarıyla kurduğu sinerji sayesinde Rosa artık doğayla daha da iç içe! Hem kendi oluşturduğu çalılardan hem de yeşilliği bol haritalardan ekstra güç alacak!
Ash
Sağlık: +%4
Aksesuar: Öfke İlacı sağlığı 3240 -> 3360 olarak artırıldı.
Bu güçlendirmeyle Ash, sağlık açısından en iyi savaşçılardan biri oluyor. Bugüne kadar hiperşarjına fazlasıyla bağımlıydı ama sağlığının biraz daha artmasıyla artık oyun tarzınıza göre aksesuar seçimini daha rahat yapabileceksiniz.
Nani:
Hasar: +%8
Yıldız gücü: Otomatik Odaklanma - Hasar %8 artırıldı.
Nani ile isabetli vuruş yapmak biraz zor olabilir, bu yüzden Nani ile oynayan oyuncular bu değişikliğin etkisini hemen hissedecek. Aynı zamanda bu değişikliğin daha fazla oyuncuyu Nani'yi denemeye teşvik edeceğini umuyoruz.
Trunk
Hasar: +%7
Son e-spor Son Şans Elemelerinde Trunk ile gerçekten harika oyunlar izledik. Ancak "sıradan" oyuncuların elinde fark yaratabilmesi için daha fazla potansiyel hasara ihtiyacı vardı.
Stu
Hiperşarj dolum hızı: +%16 (38 atış -> 32 atış)
Hiperşarj değişiklikleriyle birlikte, Stu'nun ek hareket kabiliyetine sahip olması hala çok önemli. Daha sık hiperşarj kullanabilmesi bu konuda yardımcı olabilir.
Gale
Süper dolum hızı artırıldı: +%20 (18 vuruş -> 15 vuruş)
Gale, geniş atışlarının tüm mermilerini isabet ettirmesi zor olduğundan her zaman dengelenmesi zor bir savaşçı olmuştur. Bu değişiklik, süperini daha kolay doldurmasını sağlayarak düşmanları vurmasını kolaylaştıracak!
ZAYIFLATMALAR
Mina
Aksesuarların bekleme süresi: 18 sn -> 20 sn
Üçüncü saldırı hasarı: 4400 -> 4000
Süper dolum hızı: 5 -> 7
MINA AŞIRI GÜÇLÜYDÜ
Lumi
Mermi boşalma hızı azaltıldı: Yaklaşık %9
(yakın mesafede etkili olabilmesi için geri çağırma hala hızlı)Lumi genel olarak güçlüydü ancak iyi oyuncuların elinde fazla etkili hale geliyordu. Bu zayıflatmanın sıradan oyuncuları çok fazla etkilememesini ve Lumi'yi üst aşamalarda daha özel bir tercih haline getirmesini umuyoruz.
Cordelius
"Mantar Kombosu" yıldız gücü hasarı: %30 -> %20
İkinci mantar hasarı: 2080 -> 1920
Kısa süre önce saldırısını güçlendirmiştik ancak saldırısı yıldız gücüyle birleşince biraz fazla güçlü oldu. Yıldız gücüne gelen zayıflatma sayesinde, saldırısını önceden tahmin edebiliyor ya da bir kalabalık kontrolü yeteneğiyle yeterince hızlı tepki verebiliyorsanız karşılık verme şansınız olur.
Bonnie
Süper dolum hızı: 4 atış -> 6 atış (destansı eşyayla 3 atış -> 5 atış)
Hiperşarj dolum hızı: 10 atış -> 12 atış (eşya ile birlikte 11 atış)
Özellikle aksesuarıyla birlikte, süperine biraz fazla hızlı kavuşuyordu. Ama merak etmeyin Bonnie oyuncuları. Bu değişiklik onu oyundan uzaklaştırmayacak.
Mr. P
Süper dolum hızı (saldırıdan): 6 atış -> 8 atış
Kişisel mi geldi? Zaten öyle. Mi acaba? KESİNLİKLE HAYIR. Mr. P, Ödül Avı ve Nakavt maçlarında keskin nişancıların kâbusu. Artık penguen baskısını hak etmek için onu biraz beslemeniz gerekecek.
Draco
Süper hasarı: 2560 -> 2240 (saniyede)
Hareket hızı: %20 -> %15
Mor düğmeyle kazanma dönemi sona eriyor! Starr Park'ın ustası hala güçlü, ama ona karşı koymak artık biraz daha mümkün. En azından öyle umuyoruz!
Kit
Hiperşarj dolum hızı: 40 -> 30
"Karton Kutu" aksesuarı bekleme süresi: 20 sn -> 23 sn
Süper dolum hızı: 4 saldırı -> 5 saldırı
Aslında bir destek savaşçısı olarak tasarlanan Kit fazla agresifti. Özellikle de aksesuarı sayesinde sürekli görünmez kalabilmesi nedeniyle. Bu kediyi ait olduğu yere, yani takım arkadaşlarını daha çok desteklediği role geri döndürmeyi umuyoruz.
Finx
Hiperşarj dolum hızı: 35 -> 30
"Antik Duraklama" yıldız gücü: %30 -> %25
Finx'in biraz zamana ihtiyacı var. Zaman şakası... Anladınız mı? Hiperşarjına fazlasıyla çabuk ulaşıyordu! Buna ek olarak yıldız gücü, cephanelerine fazlasıyla bağımlı olan savaşçılar için biraz fazla yorucuydu.
Byron
Hiperşarj dolum hızı: 40 -> 30
Kaze
Hiperşarj dolum hızı: 45 -> 30
Byron ve Kaze hemen hemen aynı noktadalar. Rekabetçi oyuncular için iyi birer tercihler ve maç başına hiperşarjlarını çok kez doldurabiliyorlar. Ancak sıradan oyuncular arasında pek popüler değiller. Hipersarj dolum hızlarına getirilen zayıflatma, rekabetçi ortamda daha dengeli olmalarını sağlarken sıradan oyuncuları çok fazla etkilemeyecektir.
YENİLEMELER
El Primo
Güçlendirme* Saldırıdan gelen süper dolum hızı: 12 atış -> 11 atış
Zayıflatma* Süper saldırıdan gelen süper dolum hızında küçük bir zayıflatma yaptık.Tanklara en son tank özelliği eklediğimizde El Primo ODAKTAYDI. Kendisini yeniden odağa yaklaştırmak istiyoruz ancak bu kez güçlendirme ve zayıflatmalarında daha temkinli davranıyoruz. Umarız rekabetçi oyunların tam ortasına tekrar ATLAYABİLİR (nasıl kelime oyunu ama).
Tara
Zayıflatma* Temel saldırıdan gelen süper dolum hızı zayıflatıldı: 10 -> 12 atış
Güçlendirme* Güçlenen süperi ile gelen süper dolum hızı artırıldı: %17 -> %25Tara'nın oyunu tamamen Kara Delik etrafında şekilleniyor. Bu, maçın en kritik anlarından biri olduğundan süperini doğru kullanmayı başaran oyuncuları daha fazla ödüllendirmek istedik. Doğal olarak, süperi kaçırmak artık biraz daha cezalandırıcı olacak... Ama süperinin ne kadar güçlü olduğunu düşündüğümüzde bu dengeleme faydalı görünüyor.
Ollie
Zayıflatma* Hiperşarj dolum hızı: 30 -> 25* "Asi Çocuk" yıldız gücünün azalan kalkanı: 4000 -> 3000* Ollie, artık hiperşarjdayken zıplamıyor. Bunun yerine, süperinde olduğu gibi ileri atılıyor.Ollie zaten güçlüydü, hiperşarjı da doğal olarak onu daha güçlü hale getirdi. Artık süperinden kaçabileceğiniz şekilde sizi kışkırtmasını da engelleyebilirsiniz. Yine de hiperşarjlı bir Ollie hala oldukça korkutucu.
Kenji
Hiperşarj ışınlanması kaldırıldı.
Kenji'den anında yok etme düğmesini kaldırdık.
Jae-yong
Zayıflatma* "Hafta Sonu Savaşçısı" aksesuar hasarı: 2300 -> 2100* Saldırı boşaltma hızı biraz azaltıldı.* "Slow Şarkı Zamanı" aksesuarı: Yavaşlatma hızında artış %20 -> %30 ve 0,75 sn -> 1,25 snJae, önceki metanın muhtemelen en iyi destek karakterlerinden biriydi. ARTIK DEĞİL! Jae'yi tamamen zayıflatmadık. Sadece pek popüler olmayan "Slow Şarkı Zamanı" aksesuarını güçlendirerek oyunculara alternatif sunmak istedik. Pam yine de onunla gurur duyardı.
Hata Düzeltmeleri ve Geliştirmeler
Doldurma hızı eşyasının Lola'nın Egosunu etkilememesine neden olan hata giderildi.
Hiperşarj modundaki hiperşarj jetonlarının Stu'nun hiperşarjını tam olarak doldurmamasına neden olan bir hata giderildi.
Mico'nun süper hedeflemesinin engeller ve su üzerinde düzgün çalışmamasına neden olan hata giderildi.
Colt'un yıldız gücü "Yaylı Çizmeler"in hareket hızını artırmamasına yol açan hata giderildi.
Mina'nın "Capo... Ne?"" aksesuarını kullanırken süperinizi kullanmadan yok edildiğinizde süperiniz olmadan canlanmanıza yol açan hata giderildi.
Devre dışı bırakma etkisinin Crow ve Trunk'ın süperlerine uygulanmamasına yol açan bir hata giderildi.
Duvarları yok ettikten hemen sonra aynı yere isabet eden atışların, duvar yok olmamış gibi davranmasına neden olan hata giderildi.
Belirli savaşçı yeteneklerinin Willow'un süperi tarafından lanetlenmiş savaşçılara hasar vermemesine yol açan hata giderildi.
Kulüp sohbeti düşük performanslı cihazlar için optimize edildi.