Stranger Things dengeleme değişiklikleri için bir bakım arası geliyor AMA ÖNCE gelin kart paketleri ve Stranger Things kostüm hatasıyla ilgili gelişmelere ayrıntılı bir şekilde bakalım. ⚠️

Çok Tuhaf Paket Hatası:

• Oyuncular çok tuhaf paketleri açmadan önce içinde ne olduğunu görmenin bir yolunu buldu.

• Maalesef bu hatayı düzeltmek için yeni bir istemci güncellemesi yapmamız gerekeceğinden etkinlik sonuna kadar olduğu gibi bırakmaya karar verdik.

Ayrıca çok tuhaf paketlerdeki ödül olasılıklarının nasıl işlediğiyle ilgili tartışmaları da açığa kavuşturmak istiyoruz:

• Çok tuhaf paketlerin içindeki ödüller çok tuhaf paket açıldığında değil, oyun açıldığında belirlenir. Bu da oyunu açmadığınız sürece paketlerden ne çıkacağının belli olmayacağı anlamına gelir.

• Oyun açıldıktan sonra çok tuhaf paket içeriği belirlenirken destek sayfamızda bulunan ödül çıkma oranları uygulanır.

• Teklifler her saat yenilenir, bu yüzden teklif yenilendiğinde çevrimiçiyseniz sistem çok tuhaf paket içeriğinin oranlarını yeniden belirler.

• Amaçlanan senaryoda paketi açmadan "içindekileri göremeyeceğinizden" içeriğin ne zaman belirlendiği çok da önemli değildir çünkü paketi açtığınızda sonuç aynı olacaktır.

• Benzer bir karşılaştırma için mağazadan aldığınız gizemli kutuları düşünebilirsiniz. Tüm kutuların içeriği önceden "belirlenmiştir" ve siz de açmak için ücret ödersiniz. Aynısı kart oyunları ve benzeri için de geçerlidir.

• Hatadan dolayı "şanslı saatinizde" giriş yapmanız gerekiyor gibi görünebilir ama gerçekte ihtimaller siz oyunu açtığınızda belirlenir. Giriş yapmadığınızda saat başı değişmezler.

• Çok tuhaf paketler, sunucu yükü ve oyun optimizasyonu gibi çeşitli sebeplerin yanı sıra paketi açarken uygulamayı kapatıp açarak içeriği değiştirmek gibi istismarların önüne geçmek için böyle tasarlanmıştır. Tabii ki bu sorunların önüne başka yöntemlerle de geçilebilirdi; ancak etkinliğin ilerleyen vakitlerinde ortaya çıkan hata olmasaydı bu yöntem sorunları çözmek için yeterli olurdu.

• Sistem bahsedildiği gibi işler ve her oyuncu giriş yaptığı her saatte eşit şanslara sahiptir.

⚖️ Stranger Things Dengeleme Değişiklikleri ⚖️

🔺 Etrafta dönen ateş topları:

• Hasar: 500 → 1000

🔺 Hasarın verdiği geçici kalkan:

• Oran: %35/30 → %40/35

• Aktif olduğu süre: 2 saniye → 5 saniye

• Üst sınır: 2000 → 4000

🔺 Kalkan:

• %10 → %15

• %5 → %10

🔺 İyileştirme:

• %80/50/30 → %100/60/40

• %50/30/20 → %90/50/30

🔺 Saldırı hasarı iyileştirmeleri:

• %30 → %35

🔺 Aksesuar bekleme süresi (bazı destelerde):

• %50/30/10 → %60/30/10

🔺Sağlık yenileme hızı:

• %50 → %80

🔺 Mermi sekmesi (Rico):

• Sekme oranı: %50/100/200 → %80/150/250

• Maksimum sekme süresi: 5 → 6

🔺 Piper:

• Aksesuar bekleme süresi %50 daha hızlı → Hasar +%35

• Aksesuar bekleme süresi (süper ender kart) mermi hızı (süper ender kart) ile değiştirildi.

• Aksesuar bekleme süresi (destansı kart) mermi hızı (destansı kart) ile değiştirildi.

🔺 Colt:

• Saldırı menzili +2 → Hasar +%35

🔺 Mandy:

• Aksesuar bekleme süresi kartları hareket hızı kartları ile değiştirildi.

🔺 Chuck, Buzz, Fang:

• Hasarın verdiği geçici kalkan → Kalıcı kalkan (zamanla azalmaz, yalnızca hasar aldığında azalır)

• Chuck: Hasarın verdiği geçici kalkan %35 -> %30 kalıcı kalkan

• Fang/Buzz: Hasarın verdiği geçici kalkan %30 -> %25 kalıcı kalkan

🔻 Mermi takibi:

• Oran: -%20