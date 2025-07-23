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23 Tem 2025
Blog – Brawl Stars

SÜRÜM NOTLARI: HAZİRAN 2025

BAKIM ARASI VE DENGELEME DEĞİŞİKLİKLERİ

BAKIM ARASI - 23 TEMMUZ

Bakım zamanı! Biraz dışarı çıkıp hava alalım 🫳

Bir takım düzeltmelerin yanı sıra bazı savaşçılarda ve melek yeteneklerinde dengeleme değişiklikleri yapıyoruz:

DENGELEME DEĞİŞİKLİKLERİ ⚖️

GÜÇLENDİRMELER 🔺

MEEPLE
‣ Maksimum sağlığı artırıldı: 3000 → 3200
• Temel saldırı hasarı artırıldı: 1200 → 1260
• Saldırı dolum hızı: 1900 → 1700

CORDELIUS
• Temel saldırı hasarı artırıldı: 700 → 800

TICK
• Temel saldırı hasarı artırıldı: 640 → 680

EMZ
• Süper dolum hızı artırıldı: 79 vuruş → 90 vuruş

JESSIE
• Taret sağlığı artırıldı: 3300 → 3600

MICO
• Temel saldırı hasarı artırıldı: 1090 → 1140

COLT
• "Gümüş Mermi" aksesuarının bekleme süresi azaltıldı: 16 saniye → 14 saniye

SPIKE
• İki aksesuarının da bekleme süresi azaltıldı: 15 saniye → 14 saniye

ZAYIFLATMALAR 🔻

DRACO
• Hiperşarj dolum hızı azaltıldı: 35 → 25
• Hiperşarj bonus hasarı azaltıldı: %15 → %5

HANK
• Maksimum sağlık azaltıldı: 5600 → 5200

LUMI
• "Ayaz" aksesuarının bekleme süresi artırıldı: 22 saniye → 23 saniye
• "Ayaz"ın zaman içinde hasar verme etkisi kaldırıldı

SHADE
• Hiperşarj dolum hızı azaltıldı: 50 → 40

CHARLIE
• "Örümcekler" aksesuarının bekleme süresi artırıldı: 18 saniye → 20 saniye

ALLI
• Maksimum sağlık azaltıldı: 3900 → 3700
• İleri atılma dolum hızı azaltıldı: 1900 → 2100
• Zıplama dolum hızı azaltıldı: 2600 → 2800
• Hem ileri atılma hem de zıplama saldırılarında artık cephane boşaltma hızı ve saldırılar arası gecikme aynı → 100 milisaniye

KAZE
• Hiperşarj dolum hızı azaltıldı: 55 → 45

MR. P
• Aksesuarının bekleme süresi artırıldı: 15 saniye → 17 saniye

MELEK YETENEĞİ ZAYIFLATMALARI 🪽

  • Doldurma hızı 6500'den 4000'e düşürüldü.

  • Sam ile çağrılabilecek toplam melek hayvan sayısı 6'dan 3'e indirildi.

  • Melek mermilerin verdiği hasar 800'den 700'e düşürüldü.

  • Hasar aldığında etkinleşen İlahi Koruma kalkanı için artık 5 yerine 6 vuruş gerekecek.

DÜZELTMELER 🛠️

  • Yakan Savaş'ta Jacky'nin "Misilleme" yıldız gücünün olması gerekenden çok daha büyük miktarda hasar vermesi düzeltildi.

  • Yakan Top modunda, tank özelliği taşıyan savaşçıların topla vurulduğunda süperlerini tamamen doldurması düzeltildi.

  • Bull'un "Yer Sarsıcısı" etkinken yok edildiğinde süperini kaybetmesi düzeltildi.

  • R-T'nin Soygun kasasını işaretleyebilmesi düzeltildi.

  • Dynamike pro kostümünün hiperşarjlı süperiyle istenmeyen hasara yol açması düzeltildi.

  • Draco'nun yanlış hiperşarj spreyini kullanması düzeltildi.

  • Janet'in Savaş Arenasındaki hasar artışı düzeltildi.

  • Aşamalı liderlik tablosu sorunu düzeltildi.

BAKIM ARASI - 30 HAZİRAN

HATA DÜZELTMELERİ
• Kupa yolundan Starr hediyeleri doğru şekilde otomatik alınmıyordu (alamadıklarınız varsa oyunu açtığınızda otomatik alacaksınız).
• Fang’in süper saldırıları olması gerektiği gibi süper özelliğini doldurmuyordu.
• Doug'ın Çift Sosis aksesuarı, Doug'ın hiperşarjının etkisinde olan dost savaşçılara da etki ediyordu.
• Eve'in Ana Sevgisi aksesuarı, Eve süper özelliğini veya hiperşarjını kullandığında çalışmıyordu.
• Alli'nin zaferleri kayıtlara sayılmıyordu.
• Janet’in süper özelliği bir kez kullanıldıktan sonra hiperşarj etkisini kaybetmiyordu.
• Mico'nun cephane çalma yıldız gücü çalışmıyordu.
• Hızlandırmalar bazen olması gerektiğinden fazla hız kazandırıyordu.
• Kaze'nin süperi Savaş Topu modunda bazı durumlarda oyunun çökmesine neden oluyordu.
• Buzz'ın sersemletme etkisi, kısa menzilde olması gerektiğinden daha uzun sürüyordu.

Ayrıca, kontrol düğmelerinin fazla saydam olması sorununu çözen ve Android'de yeni içerikler geldiğinde oyunu ilk açarken yaşanan çökmeleri engelleyen isteğe bağlı bir güncelleme yayınladık.

DENGELEME DEĞİŞİKLİKLERİ

Alli
• Maksimum sağlık: 4100 → 3900
• Soğukkanlı aksesuarının öfke süresi: 6 → 4 sn.
• Ya Koş Ya Saklan yıldız gücünün dolumu: %40 → %25

Savaş Arenası

GÜÇLENDİRMELER

Tick

• Hasar: %6 → %8

• Hareket Hızı: 10 → 12

Stu

• Sağlık: 600 → 700

• Hasar: %5 → %7

Meeple

• Sağlık: 550 → 650

• Hasar: %5 → %6

ZAYIFLATMALAR

Colette

• Hasar: %6 → %4

• Hareket Hızı: 8 → 4

Janet

• Sağlık: 650 → 500

Rosa

• Sağlık: 550 → 500

• Hasar: %4 → %3

Buster

• Hasar: %4 → %3

Barley

• Sağlık: 550 → 450

Berry

• Hasar: %3 → %2

Lola

• Hasar: %6 → %4

Pam

• Sağlık: 600 → 500

STARR PARK, ALLI + TRUNK, KIT HİPERŞARJI, KAYITLAR VE DAHA FAZLASI!

KUPA YOLU YENİLEMESİ

Bizzat Starr Park'tan ilham alan yeni bir kupa yolu yenilemesiyle geliyoruz!

Savaşçıların evi olarak gördüğü bu eğlence parkında ilerleyebilir ve farklı kupa dünyalarından ödüller kazanabilirsin! Dünyalar, adlarını Starr Park'ın farklı bölgelerinden alıyor ve her biri üç savaşçıdan oluşan bir üçlünün "evi" olan bu dünyalar, söz konusu savaşçılara ait bölgeleri de barındırıyor.

Önce Kasaba Meydanı ve Retropolis dünyalarıyla başlayacağız. Gelecekte yayınlayacağımız güncellemelerde oyuna daha fazla yeni dünya eklenecek.

ÖDÜL DEĞİŞİKLİKLERİ

Yeni kupa yolundan alabileceğin ödüller şunlar:

  • Efsanevi Starr Hediyeleri

  • Hiperşarj Starr Hediyeleri

  • Gizemli Starr Hediyeleri

  • Starr Hediyeleri

  • Güç Puanı

  • Altın

  • Kredi

  • Mücevher

DİĞER DEĞİŞİKLİKLER

  • Kupa yolu, 70.000 kupadan 100.000 kupaya uzatıldı.

  • Ender ve süper ender savaşçılar artık sadece kupa yolundan açılabilecek (elmasla değil).

SORULAR

Alınmayan ödüllerim varsa ne olacak?

  • Alınmayan ödüller (kaçırdığınız savaşçılar da dahil), güncelleme çıktığında otomatik olarak alınıp hesabına eklenecek.

Yeni kupa yolundaki ödüller daha mı iyi?

  • Evet, eski ustalık sistemindeki ödülleri de ekleyerek kupa yolundaki ödülleri artırdık. Ayrıca efsanevi Starr hediyeleri, hiperşarj Starr hediyeleri ve mücevher gibi yeni ödül türleri de ekledik.

Keşfedilmeyen dünyalardan ödül kazanabilir miyim?

  • Evet, hiperşarj Starr hediyesi ve mücevher gibi yeni ödül türlerini içermeyen dünyalarda bile ilerleyebilir ve ödül kazanabilirsin.

KAYITLAR!

Büyük Bin Ustalık #1000Masteries Topluluk Etkinliğini kaçırdıysan Ustalıkların nereye kaybolduğunu ve onların yerinde neden bir sürü klasör olduğunu merak ediyor olmalısın.

KAYITLAR NEDİR?

Kayıtlar, hem savaşçıların hem de hesabın için geçerli olan yeni bir başarı sistemidir! Kayıtları oyun sırasında hedeflere ulaşarak tamamlarsın. Bu hedefler zorluk derecesi değişiklik gösterebilir.

Örneğin:

  • Piper olarak 10 oyun kazan.

  • Toplam 500.000 puan iyileştir.

  • Savaş topunda her takım arkadaşın topa dokunduktan sonra bir gol at.

Kayıtların çoğuStarr hediyeleri kazandırır. Görece zor olan kayıtlar ise eşsiz görsel ürünler veya efsanevi Starr hediyeleri verir!

KAYIT SEVİYELERİ

Tamamlanan her kayıt KAYIT PUANI da kazandırır.

Kayıt puanları toplam KAYIT SKORUNU artırır ve kayıt skorun yükseldikçe KAYIT SEVİYEN yükselir.

Kayıt seviyeleri niçin gerekli? Onlarla eşsiz savaş kartları kazanabilirsin de ondan!

  • Başlangıçta 10 kayıt seviyesi olacak.

  • En yüksek kayıt seviyen profilinde gösterilecek.

  • Ayrıca yeni bir kayıt seviyesine ulaştığında kulübüne mesaj da gönderilecek.

Bir kaydı tamamladığında bildirim ALIRSIN. Kayıt ana ekranından (buraya kupa yolundan ulaşılabilir) TÜM kayıtlara göz atabilirsin.

Bu ekranda her kaydın toplam ilerlemesini, kazanabileceğin ödülleri ve kayıt seviyeni görebilirsin.

ELVEDA USTALIKLAR

Ustalıklar ile yeni kayıt sistemi arasında tam olarak ne fark var?

  • Ustalıkları, "Bir Savaşçıyla X Oyun Kazan" kayıtlarıyla değiştirdik.

  • Başlangıçta her savaşçı için beş farklı kayıt olacak. Son üç kayıttan, daha önce savaşçı ustalık yolundan kazanılabilen görsel ödülleri alabileceksin, yani ünvanları kaçırmayacaksın!

  • Ustalıklardan elde edilen kaynak ödülleri, kayıtlarda kupa yoluna ve Starr hediyelerine yerleştirildi; hiçbir ilerleme ödülünü oyundan kaldırmıyoruz!

  • Ustalıklardan kazandığın fakat henüz almadığın ödüller güncelleme çıktığında teslim edilecek.

  • Savaş kartlarında ustalık simgesinin yerini aşamalı simgesi alıyor.

Kayıtlar 350 kupada açılır.

HİPERŞARJLAR

LUMI: DAVUL SOLOSU

Lumi'nin süperindeki son patlama iki tarafta da ekstra birer infilak gerçekleştirir.

DOUG: ÜCRETSİZ İLAVE

Dost bir savaşçıya verdiğin canlandırma güçlendirmesi, hedefin saldırdığı zaman senin temel saldırını taklit etmesine neden olur.

KIT: BİSKÜVİ USTASI

  • Düşman üzerinde: Kit, düşmanı sersemletir ama kendisi normal şekilde hareket edebilir ve saldırabilir (hedefe tutunmuş şekilde kalmaz).

  • Dost üzerinde: Kit, takım arkadaşını daha çok iyileştirir ve tüy yumakları daha uzun bir menzile sahip olur.

R-T: 360 DERECE İZLEME

Bir hiperşarjlı süper kullandıktan sonra R-T'yi ve bacaklarını hasar veren güvenlik lazerleri çevreler.

CHUCK: TAM YOL İLERİ

Chuck, yaptığı bir sonraki ileri atılma saldırısında sonsuz menzile sahip olur ve arkasında hasar veren bulutlar bırakır!

SHADE: KORKU VEREN

Shade'in hiperşarjlı süperi sırasında yaptığı tüm saldırılar, düşman tam ortada vurulmasa bile maksimum hasar verir.

MOE: PEYNİR GEMİSİ

Moe'nin kazıcısı daha uzun sürer ve daha uzun menzilde etkili olur.

DRACO: ATEŞ VE ALEVLER

Draco'nun ejderhası daha geniş bir alanda ve daha uzun menzilde daha fazla alev püskürür.

BONNIE: GÖZÜPEK

Bonnie, Clyde'dan ateş ederken veya inerken düşmanları sersemletir ve etrafına hasar veren dişler tükürür.

İKİ YENİ SAVAŞÇI!

ALLI: GİZEMLİ SUİKASTÇI

Alli, Aşk Bataklığının utangaç tamircisidir. Konu ister makineleri onarmak olsun ister diğer savaşçıları sinsice takip etmek, Alli pis işlere girişmekten hiç çekinmez.

Gece geç saatte eve yürürken tuhaf bir ses duyarsan muhtemelen Alli sana selam vermeye çalışıyordur.

ÖZELLİK:

  • Bu savaşçı, sağlığı tamamen dolu olmayan düşmanları takip ederken öfkelenir ve hareket hızı artar.

TEMEL SALDIRI: BATAKLIK KOŞUSU

  • Alli ileri atılır ve yoluna çıkanlara sert bir darbe indirir. Çalı veya sudayken bunun yerine ileri doğru sıçrar. Bataklık koşusunun menzili, Alli'nin hareket hızı ile doğru orantılıdır.

SÜPER: SİNSİ TAKİP

  • Alli, gizlilik (aralıklı görünmezlik) kazanır ve kısa süreliğine düşmanları görebilir. Bir sonraki temel saldırısı düşmanın sağlığına göre artan hasar verir. Düşmanın sağlığı ne kadar yüksekse Alli o kadar büyük hasar verir.

SÜRÜNGEN BACAKLARI

Alli öfkeliyken saldırmadığı sürece sağlığını daha hızlı doldurur.

YA KOŞ YA SAKLAN

Alli öfkeliyken saldırısını daha hızlı doldurur.

TİMSAH YEMEĞİ

Alli'nin bir sonraki temel saldırısı onu iyileştirir. İyileştirme miktarı verdiği hasarın tamamına eşittir.

SOĞUKKANLI

Alli sonraki 6 sn. boyunca öfkelenir. Sadece görünürde bir düşman varken etkinleştirilebilir.

TRUNK: DESTANSI TANK

Trunk, pek tekin görünmeyen tuhaf bir ağaçtır.

Acaba hiper-zeki karıncalardan oluşan bir koloninin kontrol ettiği mekanik bir ağaç olabilir mi? Yok canım, daha neler!

TEMEL SALDIRI: KARINCA SALDIRISI!

  • Trunk ufak bir gecikmenin ardından daireler çizerek dönüp düşmanlara hasar verir ve karıncalar saçar. Karıncaların yakınında durmak Trunk'a hareket hızı ve hasar artışı sağlar. Saldırının ucundaki düşmanlar daha fazla hasar alır.

SÜPER: İNTİKAM PEŞİNDE

  • Trunk düşmanlara doğru atılır ve yol boyunca karıncalar bırakır. Ayrıca duvarlardan da sekebilir!

KARINCA KARARINCA

Karıncalar ayrıca düşmanların hasarını azaltır.

KOLONİ GÖZCÜLERİ

Karıncalar, çalıların içindeyken Trunk'a görüş yeteneği verir.

KRALİÇE İÇİN!

Trunk anında büyük bir alana karıncalar saçar.

İŞÇİ KARINCALAR

Trunk'ın bir sonraki kaynaktan aldığı hasar kısa süreliğine iyileşir.

MELEKLER VE ŞEYTANLAR GERİ DÖNDÜ!

Melekler ve Şeytanlar, temmuzda ve ağustosta her biri 12 gün süren iki etkinlikle geri dönüyor.

İlk Melekler ve Şeytanlar etkinliğinde olduğu gibi oyuncuların, savaşçılara işe yarar yeni yetenekler kazandıran bazı melek becerilerine ve şeytan becerilerine erişimi olacak.

Tabii bu sefer şöyle bir farklılık var; oyuncular tüm beceriler açık şekilde başlayacak!

Artık beceri bölmelerini açarak en fazla üç gücü birleştirebileceksin.

Her etkinlikte herkes oyuna bir beceri bölmesi açık olarak başlayacak. Melek veya şeytan Starr hediyelerini açarak kalan iki bölmeyi de açabilecekler.

Yani üç beceriyi birleştirerek savaşçına bu dünyada eşi benzeri görülmemiş bir güç kazandırman mümkün! Farklı becerileri birleştirmeyi deneyerek her oyun modu için en iyi kombinasyonu bulmaya çalış.

Her becerinin temel bir özelliği bulunur. Bazıları başka becerilerle birleştirildiğinde ikinci bir özellik de kazanır. Beceri bölmeleri, güçler arasında özel bir sinerji oluştuğunda parlar!

DAHA FAZLA BİLGİ!

  • Melek ve şeytan Starr hediyeleri; günlük oynama ödüllerinden, görevlerden ve yarışmalardan kazanılabilir.

  • Şu anki mevcut Melekler ve Şeytanlar kostümlerine ek olarak melek ve şeytan Starr hediyelerinden kazanabileceğin üç yeni melek ve üç yeni şeytan kostümü de bulunuyor.

  • Açtığın kostümlere etkinlik merkezinden göz atabilirsin!

    • Etkinlik kostümleri, savaşçı sende bulunmasa bile melek ve şeytan hediyelerinden çıkabilir.

  • Ruh Savaşları ile Ruh Toplayıcı oyun modları geri dönüyor!

Etkinliklerden elde edebileceğin kostümleri aşağıda görebilirsin!

KUTSANMIŞ BUSTER

Destansı | Melek hediyelerinden elde edilebilir

ERMİŞ 8-BIT

Destansı | Melek hediyelerinden elde edilebilir

FEDAİ MEG

Destansı | Melek hediyelerinden elde edilebilir

ŞEYTAN FANG

Destansı | Şeytan hediyelerinden elde edilebilir

ZEBANİ BULL

Gizemli | Şeytan hediyelerinden elde edilebilir

İBLİS GUS

Destansı | Şeytan hediyelerinden elde edilebilir

SEZONLAR VE KOSTÜMLER

YERALTI EFSANELERİ

Bu mitolojik sezon 3 Temmuz'da başlıyor!

HADES MORTIS

Brawl Pass Kostümü

SERAPİS MORTIS

Brawl Pass | Kroma 1

PLÜTON MORTIS

Brawl Pass | Kroma 2

PERSEFONİ LUMI

Süper Ender | 79 Elmas

HİPNOS SANDY

Efsanevi | 299 Elmas

PEGASUS BERRY

Destansı | 149 Elmas

İKARUS BONNIE

Süper Ender | 79 Elmas

KOYUN DARRYL

Destansı | 149 Elmas

STARR MASASI ŞÖVALYELERİ

7 Ağustos'ta başlayacak bu sezonda fantastik bir deneyim seni bekliyor!

FANTASTİK KRAL BO

Brawl Pass Kostümü

OKÇU KRAL BO

Brawl Pass | Kroma 1

ŞÖVALYE BO

Brawl Pass | Kroma 2

ŞÖVALYE AMBER

Destansı | 149 Elmas

ŞÖVALYE DOUG

Destansı | 149 Elmas

ŞÖVALYE JACKY

Gizemli | 199 Elmas

ŞÖVALYE LILY

Gizemli | 199 Elmas

ŞÖVALYE BELLE

Gizemli | 199 Elmas
KALATOR'un tasarladığı Supercell MAKE kostümü

29 ELMASLIK KOSTÜMLER

AVCI TOPLAYICI ALLI

Ender | 29 Elmas

YÜZEN TRUNK

Ender | 29 Elmas

MOTORCU BUSTER

Ender | 29 Elmas

BİNGO GRIFF

Ender | 29 Elmas

YUMURTA BOMBA TICK

Ender | 29 Elmas

FANTOM POCO

Ender | 29 Elmas

DÜNYA KEDİ GÜNÜ!

Dünya Kit... Pardon, _Kedi_Günü'nü 6 yeni Kit kroması ile kutluyoruz! Hatta bu kromaların bazıları, Brawl ekibimizin kendi kedi dostlarının adını taşıyor.

TEKİR KIT

Ender | 29 Elmas | Kroma

PATİSKA KIT

Ender | 29 Elmas | Kroma

GUISMO KIT

Ender | 29 Elmas | Kroma

MARIANO KIT

Ender | 29 Elmas | Kroma

SİYAM KIT

Ender | 29 Elmas | Kroma

YUKI KIT

Ender | 29 Elmas | Kroma

SAF ALTIN VE SAF GÜMÜŞ KOSTÜMLER

SAF ALTIN KAZE

25.000 Altın

SAF ALTIN JAE-YONG

25.000 Altın

SAF GÜMÜŞ KAZE

10.000 Altın

SAF GÜMÜŞ JAE-YONG

10.000 Altın

YENİ OYUN MODLARI

İki yeni oyun modumuz var: Şövalye Savaşı ve Yakan Savaş. Üstelik Jeton Yarışı şeklinde geri dönen bir modumuz daha var!

ŞÖVALYE SAVAŞI

Düşman üssünden kupayı çalarak puan kazan! Bu mod Hediye Talanına benzer ama iki farkı var!

1. Kupayı taşırken ateş edebilirsin.

2. Düşmüş bir kupayı üssüne daha hızlı döndürebilmek için kupanın yanında durabilirsin.

YAKAN SAVAŞ

Düşmanları topla vurarak onları saf dışı bırakırsın. Alaşağı edilen her düşman 1 puan kazandırır. 10 puana ilk ulaşan takım kazanır!

  • Rakipleri yalnızca top kullanarak saf dışı bırakabilirsin.

  • Normal hasar vermek savaşçıları saf dışı bırakmaz. Sağlığı 1'e düşen savaşçılar önce sersemler, ardından sağlık yeniler. Savaşçılar yalnızca topla elenebilir!

JETON YARIŞI

Jetonlarını düşmanların üs bölmesine atarak özel jeton yeteneklerini devreye sokabilirsin!

Bu, eski bir oyun modunun geliştirilmiş ve yeniden tasarlanmış versiyonudur.

  • Artık jetonlarla zıplayamazsın.

  • Modu daha rekabetçi kılmak amacıyla jeton sırası sabitlendi (aşamalı moda da gelir mi?).

DENGELEME DEĞİŞİKLİKLERİ

SAVAŞÇIGÜÇLENDİRME Mİ ZAYIFLATMA MI?DEĞİŞİKLİKLER
HANKUFAK ZAYIFLATMABarikat bekleme süresi: 15 > 18 saniye
GALEUFAK GÜÇLENDİRMESüper saldırıların verdiği süper dolumu artırıldı: 100 > 120
CROWUFAK GÜÇLENDİRMESağlık artırıldı: 2.400 > 2.800
CHESTERUFAK ZAYIFLATMASüper saldırıların verdiği süper dolumu artırıldı: 100 > 80
GUSUFAK ZAYIFLATMAHiperşarj dolum hızı azaltıldı: 40 > 35
ROSAUFAK GÜÇLENDİRMETemel saldırı hasarı artırıldı: 460 > 500
FANGBÜYÜK GÜÇLENDİRMESüper saldırısının hasarı artırıldı: 1.200 > 1.500
KAZEUFAK GÜÇLENDİRMESağlık artırıldı: 3.800 > 4.000
EMZUFAK GÜÇLENDİRMETemel saldırı hasarı artırıldı: 520 > 560
SAMUFAK GÜÇLENDİRMEHiperşarj dolum hızı artırıldı: 20 > 25
CORDELIUSUFAK GÜÇLENDİRMESağlık artırıldı: 3.200 > 3.400
JACKYUFAK ZAYIFLATMASağlık azaltıldı: 5.000 > 4.700
JUJUUFAK ZAYIFLATMASüper dolum hızı azaltıldı: 72 > 65
CHARLIEUFAK GÜÇLENDİRMETemel saldırı menzili artırıldı: 25 > 27
LUMIBÜYÜK ZAYIFLATMAMaksimum sağlık azaltıldı: 2800 > 2600Menzil azaltıldı: 26 > 24

DENGELEME DEĞİŞİKLİKLERİ (YALNIZCA SAVAŞ ARENASI)

MAISIEBÜYÜK ZAYIFLATMASAĞLIK 650 -> 500, HASAR %7 -> %4
BELLEBÜYÜK ZAYIFLATMASAĞLIK 650 -> 550, HASAR %9 -> %5
NANIBÜYÜK ZAYIFLATMASAĞLIK 600 -> 500, HASAR %7 -> %5
ROSABÜYÜK ZAYIFLATMASAĞLIK 750 -> 550
TARAUFAK ZAYIFLATMAHASAR %6 -> %4
NITAUFAK ZAYIFLATMASAĞLIK 450 -> 350, HASAR %6 -> %5
ASHUFAK ZAYIFLATMAHASAR %3 -> %2
BERRYUFAK ZAYIFLATMASAĞLIK 550 -> 450
BUSTERUFAK ZAYIFLATMASAĞLIK 750 -> 650
TICKUFAK GÜÇLENDİRMESAĞLIK 550 -> 650, HASAR %5 -> %6
BOUFAK GÜÇLENDİRMEHASAR %2 -> %4
MEEPLEUFAK GÜÇLENDİRMEHASAR %4 -> %5, DOLDURMA HIZI %2 -> %2,5
CHUCKUFAK GÜÇLENDİRMESAĞLIK 450 -> 550, HASAR %2 -> %3
LEONUFAK GÜÇLENDİRMESAĞLIK 450 -> 550, HASAR %4 -> %5
FRANKUFAK GÜÇLENDİRMEHASAR %2 -> %4
FANGUFAK GÜÇLENDİRMEDOLDURMA HIZI %2 -> %2,5
GUSUFAK GÜÇLENDİRMESAĞLIK 650 -> 700, HASAR %4 -> %5
EDGARUFAK GÜÇLENDİRMESAĞLIK 250 -> 350
EL PRIMOUFAK GÜÇLENDİRMESAĞLIK 750 -> 800
MAXUFAK GÜÇLENDİRMEHASAR %4 -> %5
GENEUFAK GÜÇLENDİRMEHASAR %5 -> %6
BYRONUFAK GÜÇLENDİRMEHASAR %3 -> %5
DARRYLUFAK GÜÇLENDİRMESAĞLIK 750 -> 800
LOUUFAK GÜÇLENDİRMEHASAR %2 -> %4
STUUFAK GÜÇLENDİRMESAĞLIK 550 -> 600
MOBA ÜSSÜUFAK GÜÇLENDİRMEAynı takımdaki savunma yapan bir savaşçı, menzil içindeyken saldıran bir düşman savaşçıdan hasar aldığında üs artık hedef değiştirir (kuleler de bu şekilde işler).

SAVAŞÇI DEĞİŞİKLİKLERİ

  • Bull

    • Süper değişikliği: Bull'un süperinin mesafesi artık değişken. Yol üstünde çarptığı tüm savaşçılara hasar verir ve hücumunun sonunda onları yavaşlatır.

    • Yer Sarsıcı değişikliği: Bull'un süperi ayrıca çarpma anında rakipleri kısa süreliğine sersemletir.

  • Doug

    • Özellik (yeni): İyileştirme, süperini doldurur.

    • Süper değişikliği: Sosisli, takım arkadaşlarına daha iyi yönelir.

    • Fast Food değişikliği: Bir takım arkadaşını başarılı şekilde canlandırmak Doug'ın sağlığını maksimuma çıkarır.

HARİTALAR, OYUN MODLARI ve AŞAMALI DEĞİŞİKLİKLERİ

Temalar

  • Eklenenler:

    • Aşk Bataklığı

    • Sihirli Orman

    • Merkez

    • Çatı Katı

Haritalar

  • Brawl Hokeyi 5'e 5:

    • Bici Bici Meydanı

    • Büyük Erime

    • Ayaz Pisti

    • Soğuk Hava Dalgası

  • Yakan Savaş:

    • Uğultu Çayırı

    • Seken Ring

    • Yakala veya Fırlat

    • Ek İş

    • Top Bombardımanı

    • Perili Çalı Bölgesi

  • Jeton Yarışı

    • Joker Sahalar

    • Ters Geçit

    • Engelli Koşu

  • Oyuncu Haritaları

    • 5'e 5 Savaş Topu* Çılgın Yayıncı (Hakku)* Küçük Zevkler (IAmNumberFour)

    • 5'e 5 Elmas Kapmaca* Taşlı Bataklık (IzzyTheSilly)* Toplu Taşıma (Karrotz3)

    • 5'e 5 Nakavt* Savaş Evreni (PhotonWinz)* Boşluk Makinesi (PhotonWinz)

    • 5'e 5 Temizlik* Hi Hi (Daving)* Final Adası (Schnauzer)

    • Elmas Kapmaca* Fısıltı Vadisi* Aşırı Umursamazlık

    • Savaş Topu* Yan Yollar* Maç No. 1123581321

    • Temizlik* Yirmi Beşe İki* Akıp Giden Zaman

    • Sıcak Bölge* Oyun Kurucu

    • Nakavt* İleri Görüş* Suyun Çağrısı

    • Düello* Yazı Tura* Bul ve Yok Et

    • Soygun* Şip Şak* Köşe Mağara

Aşamalı

  • Efsanevi III ve üzeri liglerdeki elo kaybı azaltıldı ve çoğunlukla sabit bir elo kaybına düşürüldü.

  • Aynı rakiplerle karşılaşma süre sınırı 12 saatten 1 saate indirildi.

1. Sezon

  • Ücretsiz Savaşçı Rotasyonu:

    • Belle

    • Fang

    • Sandy

2. Sezon

  • Ücretsiz Savaşçı Rotasyonu:

    • Angelo

    • Lou

    • Meg

HATA DÜZELTMELERİ ve DİĞER İYİLEŞTİRMELER

İYİLEŞTİRMELER

  • Başlangıç yükleme süreleri iyileştirildi. (Bazı cihazlarda neredeyse yarıya düştü!)

  • Eğitim güncellendi.

  • Dostluk Maçları: Artık bot bölmesi için bir savaşçı seçebilirsin.

  • Draco'nun süper süresi artık bir zamanlayıcıyla gösteriliyor.

  • Günlük seriler iyileştirildi:

    • Kullanıcı arayüzü hemen açılıyor.

    • 24 saatlik zamanlayıcı artık sunucuyu temel alarak çalışıyor ve tüm oyunculara daha tutarlı bir deneyim sunuyor.

    • Bildirimler artık 48 saat boyunca giriş yapılmadığında doğru şekilde tetikleniyor.

  • Belirli savaşçılara ve kostümlere dinamik kanatlar ve kuyruklar için sallanma efekti eklendi.

HATA DÜZELTMELERİ

  • Düzeltildi: "Kaptan Crow" kostümünün süperinin ses efekti değiştirildi.

  • Düzeltildi: Kaze'nin hiperşarj süperinde yıldız gücü devredeyken gösterilen hatalı görsel efekt değiştirildi (nedense konfeti gösteriliyordu).

  • Düzeltildi: Kaze artık form değiştirdiğinde, diğer savaşçıların kendisini etkileyen işaretlerini kaldıramayacak.

  • Düzeltildi: Kaze, geyşa modunda lanetliyken Willow'a ve takımına hasar verebiliyordu fakat Willow'un düşmanlarına hasar veremiyordu.

  • Düzeltildi: Kaze, mod değiştirdiğinde kendisini etkileyen işaretleri kaldırabiliyordu.

  • Düzeltildi: Kaze, çalıdayken aksesuarını kullandığında bir anlığına görünür oluyordu ve konumu açığa çıkıyordu.

  • Düzeltildi: Savaş Topu göstergesi değiştirildi.

  • Savaş Arenası üs kulesi, botlara %20 daha az hasar verecek.

  • Savaş Arenası kuleleri ve botları, hedeflere mesafeye göre saldırmayacak. Bir hedefe saldırmaya başladıklarında ona kilitlenecekler.

  • İki ağzım var ve şarkı söylemeliyim: Poco Starr kostümünün şarkı söyleme animasyonunda artık iki ağız görünmeyecek.

  • Düzeltildi: Yeni bir aşamaya ulaşıldığında rahatsız edici aşamalı ipuçları ana ekrandan gitmiyordu.

  • Düzeltildi: Mega kumbara ödül miktarı göstergesi gözükmüyordu.

  • Düzeltildi: Belirli cihazlarda tuş düzenini değiştirip boyutları büyüttükten sonra saldırı ve süper düğmeleri bazen algılanmıyordu.

BÖLGESEL FİYATLANDIRMA
Bölgesel fiyatlandırma testlerimizi yeni bölgeler içerecek şekilde genişlettik. Bölgesel fiyatlandırma, fiyatlarımızı oyuncularımızın ülkesindeki yerel ürün ve hizmetlerin maliyetine göre ayarlayarak farklı bölgelerde daha uygun fiyatlar sunmamızı sağlıyor. Aynı ülkede bulunan farklı oyuncular oyun içi tekliflerde farklı fiyatlar görebilir. Bölgesel fiyatlandırmanın test aşamasında olduğunu unutmayın, bu özellik henüz son halini almadı.