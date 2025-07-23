BAKIM ARASI - 23 TEMMUZ

Bakım zamanı! Biraz dışarı çıkıp hava alalım 🫳

Bir takım düzeltmelerin yanı sıra bazı savaşçılarda ve melek yeteneklerinde dengeleme değişiklikleri yapıyoruz:

DENGELEME DEĞİŞİKLİKLERİ ⚖️

GÜÇLENDİRMELER 🔺

MEEPLE

‣ Maksimum sağlığı artırıldı: 3000 → 3200

• Temel saldırı hasarı artırıldı: 1200 → 1260

• Saldırı dolum hızı: 1900 → 1700

CORDELIUS

• Temel saldırı hasarı artırıldı: 700 → 800

TICK

• Temel saldırı hasarı artırıldı: 640 → 680

EMZ

• Süper dolum hızı artırıldı: 79 vuruş → 90 vuruş

JESSIE

• Taret sağlığı artırıldı: 3300 → 3600

MICO

• Temel saldırı hasarı artırıldı: 1090 → 1140

COLT

• "Gümüş Mermi" aksesuarının bekleme süresi azaltıldı: 16 saniye → 14 saniye

SPIKE

• İki aksesuarının da bekleme süresi azaltıldı: 15 saniye → 14 saniye

ZAYIFLATMALAR 🔻

DRACO

• Hiperşarj dolum hızı azaltıldı: 35 → 25

• Hiperşarj bonus hasarı azaltıldı: %15 → %5

HANK

• Maksimum sağlık azaltıldı: 5600 → 5200

LUMI

• "Ayaz" aksesuarının bekleme süresi artırıldı: 22 saniye → 23 saniye

• "Ayaz"ın zaman içinde hasar verme etkisi kaldırıldı

SHADE

• Hiperşarj dolum hızı azaltıldı: 50 → 40

CHARLIE

• "Örümcekler" aksesuarının bekleme süresi artırıldı: 18 saniye → 20 saniye

ALLI

• Maksimum sağlık azaltıldı: 3900 → 3700

• İleri atılma dolum hızı azaltıldı: 1900 → 2100

• Zıplama dolum hızı azaltıldı: 2600 → 2800

• Hem ileri atılma hem de zıplama saldırılarında artık cephane boşaltma hızı ve saldırılar arası gecikme aynı → 100 milisaniye

KAZE

• Hiperşarj dolum hızı azaltıldı: 55 → 45

MR. P

• Aksesuarının bekleme süresi artırıldı: 15 saniye → 17 saniye

MELEK YETENEĞİ ZAYIFLATMALARI 🪽

Doldurma hızı 6500'den 4000'e düşürüldü.

Sam ile çağrılabilecek toplam melek hayvan sayısı 6'dan 3'e indirildi.

Melek mermilerin verdiği hasar 800'den 700'e düşürüldü.

Hasar aldığında etkinleşen İlahi Koruma kalkanı için artık 5 yerine 6 vuruş gerekecek.

DÜZELTMELER 🛠️

Yakan Savaş'ta Jacky'nin "Misilleme" yıldız gücünün olması gerekenden çok daha büyük miktarda hasar vermesi düzeltildi.

Yakan Top modunda, tank özelliği taşıyan savaşçıların topla vurulduğunda süperlerini tamamen doldurması düzeltildi.

Bull'un "Yer Sarsıcısı" etkinken yok edildiğinde süperini kaybetmesi düzeltildi.

R-T'nin Soygun kasasını işaretleyebilmesi düzeltildi.

Dynamike pro kostümünün hiperşarjlı süperiyle istenmeyen hasara yol açması düzeltildi.

Draco'nun yanlış hiperşarj spreyini kullanması düzeltildi.

Janet'in Savaş Arenasındaki hasar artışı düzeltildi.

Aşamalı liderlik tablosu sorunu düzeltildi.

BAKIM ARASI - 30 HAZİRAN

HATA DÜZELTMELERİ

• Kupa yolundan Starr hediyeleri doğru şekilde otomatik alınmıyordu (alamadıklarınız varsa oyunu açtığınızda otomatik alacaksınız).

• Fang’in süper saldırıları olması gerektiği gibi süper özelliğini doldurmuyordu.

• Doug'ın Çift Sosis aksesuarı, Doug'ın hiperşarjının etkisinde olan dost savaşçılara da etki ediyordu.

• Eve'in Ana Sevgisi aksesuarı, Eve süper özelliğini veya hiperşarjını kullandığında çalışmıyordu.

• Alli'nin zaferleri kayıtlara sayılmıyordu.

• Janet’in süper özelliği bir kez kullanıldıktan sonra hiperşarj etkisini kaybetmiyordu.

• Mico'nun cephane çalma yıldız gücü çalışmıyordu.

• Hızlandırmalar bazen olması gerektiğinden fazla hız kazandırıyordu.

• Kaze'nin süperi Savaş Topu modunda bazı durumlarda oyunun çökmesine neden oluyordu.

• Buzz'ın sersemletme etkisi, kısa menzilde olması gerektiğinden daha uzun sürüyordu.

Ayrıca, kontrol düğmelerinin fazla saydam olması sorununu çözen ve Android'de yeni içerikler geldiğinde oyunu ilk açarken yaşanan çökmeleri engelleyen isteğe bağlı bir güncelleme yayınladık.

DENGELEME DEĞİŞİKLİKLERİ

Alli

• Maksimum sağlık: 4100 → 3900

• Soğukkanlı aksesuarının öfke süresi: 6 → 4 sn.

• Ya Koş Ya Saklan yıldız gücünün dolumu: %40 → %25

Savaş Arenası

GÜÇLENDİRMELER

Tick

• Hasar: %6 → %8

• Hareket Hızı: 10 → 12

Stu

• Sağlık: 600 → 700

• Hasar: %5 → %7

Meeple

• Sağlık: 550 → 650

• Hasar: %5 → %6

ZAYIFLATMALAR

Colette

• Hasar: %6 → %4

• Hareket Hızı: 8 → 4

Janet

• Sağlık: 650 → 500

Rosa

• Sağlık: 550 → 500

• Hasar: %4 → %3

Buster

• Hasar: %4 → %3

Barley

• Sağlık: 550 → 450

Berry

• Hasar: %3 → %2

Lola

• Hasar: %6 → %4

Pam

• Sağlık: 600 → 500