SÜRÜM NOTLARI: HAZİRAN 2025
BAKIM ARASI VE DENGELEME DEĞİŞİKLİKLERİ
BAKIM ARASI - 23 TEMMUZ
Bakım zamanı! Biraz dışarı çıkıp hava alalım 🫳
Bir takım düzeltmelerin yanı sıra bazı savaşçılarda ve melek yeteneklerinde dengeleme değişiklikleri yapıyoruz:
DENGELEME DEĞİŞİKLİKLERİ ⚖️
GÜÇLENDİRMELER 🔺
MEEPLE
‣ Maksimum sağlığı artırıldı: 3000 → 3200
• Temel saldırı hasarı artırıldı: 1200 → 1260
• Saldırı dolum hızı: 1900 → 1700
CORDELIUS
• Temel saldırı hasarı artırıldı: 700 → 800
TICK
• Temel saldırı hasarı artırıldı: 640 → 680
EMZ
• Süper dolum hızı artırıldı: 79 vuruş → 90 vuruş
JESSIE
• Taret sağlığı artırıldı: 3300 → 3600
MICO
• Temel saldırı hasarı artırıldı: 1090 → 1140
COLT
• "Gümüş Mermi" aksesuarının bekleme süresi azaltıldı: 16 saniye → 14 saniye
SPIKE
• İki aksesuarının da bekleme süresi azaltıldı: 15 saniye → 14 saniye
ZAYIFLATMALAR 🔻
DRACO
• Hiperşarj dolum hızı azaltıldı: 35 → 25
• Hiperşarj bonus hasarı azaltıldı: %15 → %5
HANK
• Maksimum sağlık azaltıldı: 5600 → 5200
LUMI
• "Ayaz" aksesuarının bekleme süresi artırıldı: 22 saniye → 23 saniye
• "Ayaz"ın zaman içinde hasar verme etkisi kaldırıldı
SHADE
• Hiperşarj dolum hızı azaltıldı: 50 → 40
CHARLIE
• "Örümcekler" aksesuarının bekleme süresi artırıldı: 18 saniye → 20 saniye
ALLI
• Maksimum sağlık azaltıldı: 3900 → 3700
• İleri atılma dolum hızı azaltıldı: 1900 → 2100
• Zıplama dolum hızı azaltıldı: 2600 → 2800
• Hem ileri atılma hem de zıplama saldırılarında artık cephane boşaltma hızı ve saldırılar arası gecikme aynı → 100 milisaniye
KAZE
• Hiperşarj dolum hızı azaltıldı: 55 → 45
MR. P
• Aksesuarının bekleme süresi artırıldı: 15 saniye → 17 saniye
MELEK YETENEĞİ ZAYIFLATMALARI
Doldurma hızı 6500'den 4000'e düşürüldü.
Sam ile çağrılabilecek toplam melek hayvan sayısı 6'dan 3'e indirildi.
Melek mermilerin verdiği hasar 800'den 700'e düşürüldü.
Hasar aldığında etkinleşen İlahi Koruma kalkanı için artık 5 yerine 6 vuruş gerekecek.
DÜZELTMELER 🛠️
Yakan Savaş'ta Jacky'nin "Misilleme" yıldız gücünün olması gerekenden çok daha büyük miktarda hasar vermesi düzeltildi.
Yakan Top modunda, tank özelliği taşıyan savaşçıların topla vurulduğunda süperlerini tamamen doldurması düzeltildi.
Bull'un "Yer Sarsıcısı" etkinken yok edildiğinde süperini kaybetmesi düzeltildi.
R-T'nin Soygun kasasını işaretleyebilmesi düzeltildi.
Dynamike pro kostümünün hiperşarjlı süperiyle istenmeyen hasara yol açması düzeltildi.
Draco'nun yanlış hiperşarj spreyini kullanması düzeltildi.
Janet'in Savaş Arenasındaki hasar artışı düzeltildi.
Aşamalı liderlik tablosu sorunu düzeltildi.
BAKIM ARASI - 30 HAZİRAN
HATA DÜZELTMELERİ
• Kupa yolundan Starr hediyeleri doğru şekilde otomatik alınmıyordu (alamadıklarınız varsa oyunu açtığınızda otomatik alacaksınız).
• Fang’in süper saldırıları olması gerektiği gibi süper özelliğini doldurmuyordu.
• Doug'ın Çift Sosis aksesuarı, Doug'ın hiperşarjının etkisinde olan dost savaşçılara da etki ediyordu.
• Eve'in Ana Sevgisi aksesuarı, Eve süper özelliğini veya hiperşarjını kullandığında çalışmıyordu.
• Alli'nin zaferleri kayıtlara sayılmıyordu.
• Janet’in süper özelliği bir kez kullanıldıktan sonra hiperşarj etkisini kaybetmiyordu.
• Mico'nun cephane çalma yıldız gücü çalışmıyordu.
• Hızlandırmalar bazen olması gerektiğinden fazla hız kazandırıyordu.
• Kaze'nin süperi Savaş Topu modunda bazı durumlarda oyunun çökmesine neden oluyordu.
• Buzz'ın sersemletme etkisi, kısa menzilde olması gerektiğinden daha uzun sürüyordu.
Ayrıca, kontrol düğmelerinin fazla saydam olması sorununu çözen ve Android'de yeni içerikler geldiğinde oyunu ilk açarken yaşanan çökmeleri engelleyen isteğe bağlı bir güncelleme yayınladık.
DENGELEME DEĞİŞİKLİKLERİ
Alli
• Maksimum sağlık: 4100 → 3900
• Soğukkanlı aksesuarının öfke süresi: 6 → 4 sn.
• Ya Koş Ya Saklan yıldız gücünün dolumu: %40 → %25
Savaş Arenası
GÜÇLENDİRMELER
Tick
• Hasar: %6 → %8
• Hareket Hızı: 10 → 12
Stu
• Sağlık: 600 → 700
• Hasar: %5 → %7
Meeple
• Sağlık: 550 → 650
• Hasar: %5 → %6
ZAYIFLATMALAR
Colette
• Hasar: %6 → %4
• Hareket Hızı: 8 → 4
Janet
• Sağlık: 650 → 500
Rosa
• Sağlık: 550 → 500
• Hasar: %4 → %3
Buster
• Hasar: %4 → %3
Barley
• Sağlık: 550 → 450
Berry
• Hasar: %3 → %2
Lola
• Hasar: %6 → %4
Pam
• Sağlık: 600 → 500
STARR PARK, ALLI + TRUNK, KIT HİPERŞARJI, KAYITLAR VE DAHA FAZLASI!
KUPA YOLU YENİLEMESİ
Bizzat Starr Park'tan ilham alan yeni bir kupa yolu yenilemesiyle geliyoruz!
Savaşçıların evi olarak gördüğü bu eğlence parkında ilerleyebilir ve farklı kupa dünyalarından ödüller kazanabilirsin! Dünyalar, adlarını Starr Park'ın farklı bölgelerinden alıyor ve her biri üç savaşçıdan oluşan bir üçlünün "evi" olan bu dünyalar, söz konusu savaşçılara ait bölgeleri de barındırıyor.
Önce Kasaba Meydanı ve Retropolis dünyalarıyla başlayacağız. Gelecekte yayınlayacağımız güncellemelerde oyuna daha fazla yeni dünya eklenecek.
ÖDÜL DEĞİŞİKLİKLERİ
Yeni kupa yolundan alabileceğin ödüller şunlar:
Efsanevi Starr Hediyeleri
Hiperşarj Starr Hediyeleri
Gizemli Starr Hediyeleri
Starr Hediyeleri
Güç Puanı
Altın
Kredi
Mücevher
DİĞER DEĞİŞİKLİKLER
Kupa yolu, 70.000 kupadan 100.000 kupaya uzatıldı.
Ender ve süper ender savaşçılar artık sadece kupa yolundan açılabilecek (elmasla değil).
SORULAR
Alınmayan ödüllerim varsa ne olacak?
Alınmayan ödüller (kaçırdığınız savaşçılar da dahil), güncelleme çıktığında otomatik olarak alınıp hesabına eklenecek.
Yeni kupa yolundaki ödüller daha mı iyi?
Evet, eski ustalık sistemindeki ödülleri de ekleyerek kupa yolundaki ödülleri artırdık. Ayrıca efsanevi Starr hediyeleri, hiperşarj Starr hediyeleri ve mücevher gibi yeni ödül türleri de ekledik.
Keşfedilmeyen dünyalardan ödül kazanabilir miyim?
Evet, hiperşarj Starr hediyesi ve mücevher gibi yeni ödül türlerini içermeyen dünyalarda bile ilerleyebilir ve ödül kazanabilirsin.
KAYITLAR!
Büyük Bin Ustalık #1000Masteries Topluluk Etkinliğini kaçırdıysan Ustalıkların nereye kaybolduğunu ve onların yerinde neden bir sürü klasör olduğunu merak ediyor olmalısın.
KAYITLAR NEDİR?
Kayıtlar, hem savaşçıların hem de hesabın için geçerli olan yeni bir başarı sistemidir! Kayıtları oyun sırasında hedeflere ulaşarak tamamlarsın. Bu hedefler zorluk derecesi değişiklik gösterebilir.
Örneğin:
Piper olarak 10 oyun kazan.
Toplam 500.000 puan iyileştir.
Savaş topunda her takım arkadaşın topa dokunduktan sonra bir gol at.
Kayıtların çoğuStarr hediyeleri kazandırır. Görece zor olan kayıtlar ise eşsiz görsel ürünler veya efsanevi Starr hediyeleri verir!
KAYIT SEVİYELERİ
Tamamlanan her kayıt KAYIT PUANI da kazandırır.
Kayıt puanları toplam KAYIT SKORUNU artırır ve kayıt skorun yükseldikçe KAYIT SEVİYEN yükselir.
Kayıt seviyeleri niçin gerekli? Onlarla eşsiz savaş kartları kazanabilirsin de ondan!
Başlangıçta 10 kayıt seviyesi olacak.
En yüksek kayıt seviyen profilinde gösterilecek.
Ayrıca yeni bir kayıt seviyesine ulaştığında kulübüne mesaj da gönderilecek.
Bir kaydı tamamladığında bildirim ALIRSIN. Kayıt ana ekranından (buraya kupa yolundan ulaşılabilir) TÜM kayıtlara göz atabilirsin.
Bu ekranda her kaydın toplam ilerlemesini, kazanabileceğin ödülleri ve kayıt seviyeni görebilirsin.
ELVEDA USTALIKLAR
Ustalıklar ile yeni kayıt sistemi arasında tam olarak ne fark var?
Ustalıkları, "Bir Savaşçıyla X Oyun Kazan" kayıtlarıyla değiştirdik.
Başlangıçta her savaşçı için beş farklı kayıt olacak. Son üç kayıttan, daha önce savaşçı ustalık yolundan kazanılabilen görsel ödülleri alabileceksin, yani ünvanları kaçırmayacaksın!
Ustalıklardan elde edilen kaynak ödülleri, kayıtlarda kupa yoluna ve Starr hediyelerine yerleştirildi; hiçbir ilerleme ödülünü oyundan kaldırmıyoruz!
Ustalıklardan kazandığın fakat henüz almadığın ödüller güncelleme çıktığında teslim edilecek.
Savaş kartlarında ustalık simgesinin yerini aşamalı simgesi alıyor.
Kayıtlar 350 kupada açılır.
HİPERŞARJLAR
LUMI: DAVUL SOLOSU
Lumi'nin süperindeki son patlama iki tarafta da ekstra birer infilak gerçekleştirir.
DOUG: ÜCRETSİZ İLAVE
Dost bir savaşçıya verdiğin canlandırma güçlendirmesi, hedefin saldırdığı zaman senin temel saldırını taklit etmesine neden olur.
KIT: BİSKÜVİ USTASI
Düşman üzerinde: Kit, düşmanı sersemletir ama kendisi normal şekilde hareket edebilir ve saldırabilir (hedefe tutunmuş şekilde kalmaz).
Dost üzerinde: Kit, takım arkadaşını daha çok iyileştirir ve tüy yumakları daha uzun bir menzile sahip olur.
R-T: 360 DERECE İZLEME
Bir hiperşarjlı süper kullandıktan sonra R-T'yi ve bacaklarını hasar veren güvenlik lazerleri çevreler.
CHUCK: TAM YOL İLERİ
Chuck, yaptığı bir sonraki ileri atılma saldırısında sonsuz menzile sahip olur ve arkasında hasar veren bulutlar bırakır!
SHADE: KORKU VEREN
Shade'in hiperşarjlı süperi sırasında yaptığı tüm saldırılar, düşman tam ortada vurulmasa bile maksimum hasar verir.
MOE: PEYNİR GEMİSİ
Moe'nin kazıcısı daha uzun sürer ve daha uzun menzilde etkili olur.
DRACO: ATEŞ VE ALEVLER
Draco'nun ejderhası daha geniş bir alanda ve daha uzun menzilde daha fazla alev püskürür.
BONNIE: GÖZÜPEK
Bonnie, Clyde'dan ateş ederken veya inerken düşmanları sersemletir ve etrafına hasar veren dişler tükürür.
İKİ YENİ SAVAŞÇI!
ALLI: GİZEMLİ SUİKASTÇI
Alli, Aşk Bataklığının utangaç tamircisidir. Konu ister makineleri onarmak olsun ister diğer savaşçıları sinsice takip etmek, Alli pis işlere girişmekten hiç çekinmez.
Gece geç saatte eve yürürken tuhaf bir ses duyarsan muhtemelen Alli sana selam vermeye çalışıyordur.
ÖZELLİK:
Bu savaşçı, sağlığı tamamen dolu olmayan düşmanları takip ederken öfkelenir ve hareket hızı artar.
TEMEL SALDIRI: BATAKLIK KOŞUSU
Alli ileri atılır ve yoluna çıkanlara sert bir darbe indirir. Çalı veya sudayken bunun yerine ileri doğru sıçrar. Bataklık koşusunun menzili, Alli'nin hareket hızı ile doğru orantılıdır.
SÜPER: SİNSİ TAKİP
Alli, gizlilik (aralıklı görünmezlik) kazanır ve kısa süreliğine düşmanları görebilir. Bir sonraki temel saldırısı düşmanın sağlığına göre artan hasar verir. Düşmanın sağlığı ne kadar yüksekse Alli o kadar büyük hasar verir.
SÜRÜNGEN BACAKLARI
Alli öfkeliyken saldırmadığı sürece sağlığını daha hızlı doldurur.
YA KOŞ YA SAKLAN
Alli öfkeliyken saldırısını daha hızlı doldurur.
TİMSAH YEMEĞİ
Alli'nin bir sonraki temel saldırısı onu iyileştirir. İyileştirme miktarı verdiği hasarın tamamına eşittir.
SOĞUKKANLI
Alli sonraki 6 sn. boyunca öfkelenir. Sadece görünürde bir düşman varken etkinleştirilebilir.
TRUNK: DESTANSI TANK
Trunk, pek tekin görünmeyen tuhaf bir ağaçtır.
Acaba hiper-zeki karıncalardan oluşan bir koloninin kontrol ettiği mekanik bir ağaç olabilir mi? Yok canım, daha neler!
TEMEL SALDIRI: KARINCA SALDIRISI!
Trunk ufak bir gecikmenin ardından daireler çizerek dönüp düşmanlara hasar verir ve karıncalar saçar. Karıncaların yakınında durmak Trunk'a hareket hızı ve hasar artışı sağlar. Saldırının ucundaki düşmanlar daha fazla hasar alır.
SÜPER: İNTİKAM PEŞİNDE
Trunk düşmanlara doğru atılır ve yol boyunca karıncalar bırakır. Ayrıca duvarlardan da sekebilir!
KARINCA KARARINCA
Karıncalar ayrıca düşmanların hasarını azaltır.
KOLONİ GÖZCÜLERİ
Karıncalar, çalıların içindeyken Trunk'a görüş yeteneği verir.
KRALİÇE İÇİN!
Trunk anında büyük bir alana karıncalar saçar.
İŞÇİ KARINCALAR
Trunk'ın bir sonraki kaynaktan aldığı hasar kısa süreliğine iyileşir.
MELEKLER VE ŞEYTANLAR GERİ DÖNDÜ!
Melekler ve Şeytanlar, temmuzda ve ağustosta her biri 12 gün süren iki etkinlikle geri dönüyor.
İlk Melekler ve Şeytanlar etkinliğinde olduğu gibi oyuncuların, savaşçılara işe yarar yeni yetenekler kazandıran bazı melek becerilerine ve şeytan becerilerine erişimi olacak.
Tabii bu sefer şöyle bir farklılık var; oyuncular tüm beceriler açık şekilde başlayacak!
Artık beceri bölmelerini açarak en fazla üç gücü birleştirebileceksin.
Her etkinlikte herkes oyuna bir beceri bölmesi açık olarak başlayacak. Melek veya şeytan Starr hediyelerini açarak kalan iki bölmeyi de açabilecekler.
Yani üç beceriyi birleştirerek savaşçına bu dünyada eşi benzeri görülmemiş bir güç kazandırman mümkün! Farklı becerileri birleştirmeyi deneyerek her oyun modu için en iyi kombinasyonu bulmaya çalış.
Her becerinin temel bir özelliği bulunur. Bazıları başka becerilerle birleştirildiğinde ikinci bir özellik de kazanır. Beceri bölmeleri, güçler arasında özel bir sinerji oluştuğunda parlar!
DAHA FAZLA BİLGİ!
Melek ve şeytan Starr hediyeleri; günlük oynama ödüllerinden, görevlerden ve yarışmalardan kazanılabilir.
Şu anki mevcut Melekler ve Şeytanlar kostümlerine ek olarak melek ve şeytan Starr hediyelerinden kazanabileceğin üç yeni melek ve üç yeni şeytan kostümü de bulunuyor.
Açtığın kostümlere etkinlik merkezinden göz atabilirsin!
Etkinlik kostümleri, savaşçı sende bulunmasa bile melek ve şeytan hediyelerinden çıkabilir.
Ruh Savaşları ile Ruh Toplayıcı oyun modları geri dönüyor!
Etkinliklerden elde edebileceğin kostümleri aşağıda görebilirsin!
KUTSANMIŞ BUSTER
Destansı | Melek hediyelerinden elde edilebilir
ERMİŞ 8-BIT
Destansı | Melek hediyelerinden elde edilebilir
FEDAİ MEG
Destansı | Melek hediyelerinden elde edilebilir
ŞEYTAN FANG
Destansı | Şeytan hediyelerinden elde edilebilir
ZEBANİ BULL
Gizemli | Şeytan hediyelerinden elde edilebilir
İBLİS GUS
Destansı | Şeytan hediyelerinden elde edilebilir
SEZONLAR VE KOSTÜMLER
YERALTI EFSANELERİ
Bu mitolojik sezon 3 Temmuz'da başlıyor!
HADES MORTIS
Brawl Pass Kostümü
SERAPİS MORTIS
Brawl Pass | Kroma 1
PLÜTON MORTIS
Brawl Pass | Kroma 2
PERSEFONİ LUMI
Süper Ender | 79 Elmas
HİPNOS SANDY
Efsanevi | 299 Elmas
PEGASUS BERRY
Destansı | 149 Elmas
İKARUS BONNIE
Süper Ender | 79 Elmas
KOYUN DARRYL
Destansı | 149 Elmas
STARR MASASI ŞÖVALYELERİ
7 Ağustos'ta başlayacak bu sezonda fantastik bir deneyim seni bekliyor!
FANTASTİK KRAL BO
Brawl Pass Kostümü
OKÇU KRAL BO
Brawl Pass | Kroma 1
ŞÖVALYE BO
Brawl Pass | Kroma 2
ŞÖVALYE AMBER
Destansı | 149 Elmas
ŞÖVALYE DOUG
Destansı | 149 Elmas
ŞÖVALYE JACKY
Gizemli | 199 Elmas
ŞÖVALYE LILY
Gizemli | 199 Elmas
ŞÖVALYE BELLE
Gizemli | 199 Elmas
KALATOR'un tasarladığı Supercell MAKE kostümü
29 ELMASLIK KOSTÜMLER
AVCI TOPLAYICI ALLI
Ender | 29 Elmas
YÜZEN TRUNK
Ender | 29 Elmas
MOTORCU BUSTER
Ender | 29 Elmas
BİNGO GRIFF
Ender | 29 Elmas
YUMURTA BOMBA TICK
Ender | 29 Elmas
FANTOM POCO
Ender | 29 Elmas
DÜNYA KEDİ GÜNÜ!
Dünya Kit... Pardon, _Kedi_Günü'nü 6 yeni Kit kroması ile kutluyoruz! Hatta bu kromaların bazıları, Brawl ekibimizin kendi kedi dostlarının adını taşıyor.
TEKİR KIT
Ender | 29 Elmas | Kroma
PATİSKA KIT
Ender | 29 Elmas | Kroma
GUISMO KIT
Ender | 29 Elmas | Kroma
MARIANO KIT
Ender | 29 Elmas | Kroma
SİYAM KIT
Ender | 29 Elmas | Kroma
YUKI KIT
Ender | 29 Elmas | Kroma
SAF ALTIN VE SAF GÜMÜŞ KOSTÜMLER
SAF ALTIN KAZE
25.000 Altın
SAF ALTIN JAE-YONG
25.000 Altın
SAF GÜMÜŞ KAZE
10.000 Altın
SAF GÜMÜŞ JAE-YONG
10.000 Altın
YENİ OYUN MODLARI
İki yeni oyun modumuz var: Şövalye Savaşı ve Yakan Savaş. Üstelik Jeton Yarışı şeklinde geri dönen bir modumuz daha var!
ŞÖVALYE SAVAŞI
Düşman üssünden kupayı çalarak puan kazan! Bu mod Hediye Talanına benzer ama iki farkı var!
1. Kupayı taşırken ateş edebilirsin.
2. Düşmüş bir kupayı üssüne daha hızlı döndürebilmek için kupanın yanında durabilirsin.
YAKAN SAVAŞ
Düşmanları topla vurarak onları saf dışı bırakırsın. Alaşağı edilen her düşman 1 puan kazandırır. 10 puana ilk ulaşan takım kazanır!
Rakipleri yalnızca top kullanarak saf dışı bırakabilirsin.
Normal hasar vermek savaşçıları saf dışı bırakmaz. Sağlığı 1'e düşen savaşçılar önce sersemler, ardından sağlık yeniler. Savaşçılar yalnızca topla elenebilir!
JETON YARIŞI
Jetonlarını düşmanların üs bölmesine atarak özel jeton yeteneklerini devreye sokabilirsin!
Bu, eski bir oyun modunun geliştirilmiş ve yeniden tasarlanmış versiyonudur.
Artık jetonlarla zıplayamazsın.
Modu daha rekabetçi kılmak amacıyla jeton sırası sabitlendi (aşamalı moda da gelir mi?).
DENGELEME DEĞİŞİKLİKLERİ
|SAVAŞÇI
|GÜÇLENDİRME Mİ ZAYIFLATMA MI?
|DEĞİŞİKLİKLER
|HANK
|UFAK ZAYIFLATMA
|Barikat bekleme süresi: 15 > 18 saniye
|GALE
|UFAK GÜÇLENDİRME
|Süper saldırıların verdiği süper dolumu artırıldı: 100 > 120
|CROW
|UFAK GÜÇLENDİRME
|Sağlık artırıldı: 2.400 > 2.800
|CHESTER
|UFAK ZAYIFLATMA
|Süper saldırıların verdiği süper dolumu artırıldı: 100 > 80
|GUS
|UFAK ZAYIFLATMA
|Hiperşarj dolum hızı azaltıldı: 40 > 35
|ROSA
|UFAK GÜÇLENDİRME
|Temel saldırı hasarı artırıldı: 460 > 500
|FANG
|BÜYÜK GÜÇLENDİRME
|Süper saldırısının hasarı artırıldı: 1.200 > 1.500
|KAZE
|UFAK GÜÇLENDİRME
|Sağlık artırıldı: 3.800 > 4.000
|EMZ
|UFAK GÜÇLENDİRME
|Temel saldırı hasarı artırıldı: 520 > 560
|SAM
|UFAK GÜÇLENDİRME
|Hiperşarj dolum hızı artırıldı: 20 > 25
|CORDELIUS
|UFAK GÜÇLENDİRME
|Sağlık artırıldı: 3.200 > 3.400
|JACKY
|UFAK ZAYIFLATMA
|Sağlık azaltıldı: 5.000 > 4.700
|JUJU
|UFAK ZAYIFLATMA
|Süper dolum hızı azaltıldı: 72 > 65
|CHARLIE
|UFAK GÜÇLENDİRME
|Temel saldırı menzili artırıldı: 25 > 27
|LUMI
|BÜYÜK ZAYIFLATMA
|Maksimum sağlık azaltıldı: 2800 > 2600Menzil azaltıldı: 26 > 24
DENGELEME DEĞİŞİKLİKLERİ (YALNIZCA SAVAŞ ARENASI)
|MAISIE
|BÜYÜK ZAYIFLATMA
|SAĞLIK 650 -> 500, HASAR %7 -> %4
|BELLE
|BÜYÜK ZAYIFLATMA
|SAĞLIK 650 -> 550, HASAR %9 -> %5
|NANI
|BÜYÜK ZAYIFLATMA
|SAĞLIK 600 -> 500, HASAR %7 -> %5
|ROSA
|BÜYÜK ZAYIFLATMA
|SAĞLIK 750 -> 550
|TARA
|UFAK ZAYIFLATMA
|HASAR %6 -> %4
|NITA
|UFAK ZAYIFLATMA
|SAĞLIK 450 -> 350, HASAR %6 -> %5
|ASH
|UFAK ZAYIFLATMA
|HASAR %3 -> %2
|BERRY
|UFAK ZAYIFLATMA
|SAĞLIK 550 -> 450
|BUSTER
|UFAK ZAYIFLATMA
|SAĞLIK 750 -> 650
|TICK
|UFAK GÜÇLENDİRME
|SAĞLIK 550 -> 650, HASAR %5 -> %6
|BO
|UFAK GÜÇLENDİRME
|HASAR %2 -> %4
|MEEPLE
|UFAK GÜÇLENDİRME
|HASAR %4 -> %5, DOLDURMA HIZI %2 -> %2,5
|CHUCK
|UFAK GÜÇLENDİRME
|SAĞLIK 450 -> 550, HASAR %2 -> %3
|LEON
|UFAK GÜÇLENDİRME
|SAĞLIK 450 -> 550, HASAR %4 -> %5
|FRANK
|UFAK GÜÇLENDİRME
|HASAR %2 -> %4
|FANG
|UFAK GÜÇLENDİRME
|DOLDURMA HIZI %2 -> %2,5
|GUS
|UFAK GÜÇLENDİRME
|SAĞLIK 650 -> 700, HASAR %4 -> %5
|EDGAR
|UFAK GÜÇLENDİRME
|SAĞLIK 250 -> 350
|EL PRIMO
|UFAK GÜÇLENDİRME
|SAĞLIK 750 -> 800
|MAX
|UFAK GÜÇLENDİRME
|HASAR %4 -> %5
|GENE
|UFAK GÜÇLENDİRME
|HASAR %5 -> %6
|BYRON
|UFAK GÜÇLENDİRME
|HASAR %3 -> %5
|DARRYL
|UFAK GÜÇLENDİRME
|SAĞLIK 750 -> 800
|LOU
|UFAK GÜÇLENDİRME
|HASAR %2 -> %4
|STU
|UFAK GÜÇLENDİRME
|SAĞLIK 550 -> 600
|MOBA ÜSSÜ
|UFAK GÜÇLENDİRME
|Aynı takımdaki savunma yapan bir savaşçı, menzil içindeyken saldıran bir düşman savaşçıdan hasar aldığında üs artık hedef değiştirir (kuleler de bu şekilde işler).
SAVAŞÇI DEĞİŞİKLİKLERİ
Bull
Süper değişikliği: Bull'un süperinin mesafesi artık değişken. Yol üstünde çarptığı tüm savaşçılara hasar verir ve hücumunun sonunda onları yavaşlatır.
Yer Sarsıcı değişikliği: Bull'un süperi ayrıca çarpma anında rakipleri kısa süreliğine sersemletir.
Doug
Özellik (yeni): İyileştirme, süperini doldurur.
Süper değişikliği: Sosisli, takım arkadaşlarına daha iyi yönelir.
Fast Food değişikliği: Bir takım arkadaşını başarılı şekilde canlandırmak Doug'ın sağlığını maksimuma çıkarır.
HARİTALAR, OYUN MODLARI ve AŞAMALI DEĞİŞİKLİKLERİ
Temalar
Eklenenler:
Aşk Bataklığı
Sihirli Orman
Merkez
Çatı Katı
Haritalar
Brawl Hokeyi 5'e 5:
Bici Bici Meydanı
Büyük Erime
Ayaz Pisti
Soğuk Hava Dalgası
Yakan Savaş:
Uğultu Çayırı
Seken Ring
Yakala veya Fırlat
Ek İş
Top Bombardımanı
Perili Çalı Bölgesi
Jeton Yarışı
Joker Sahalar
Ters Geçit
Engelli Koşu
Oyuncu Haritaları
5'e 5 Savaş Topu* Çılgın Yayıncı (Hakku)* Küçük Zevkler (IAmNumberFour)
5'e 5 Elmas Kapmaca* Taşlı Bataklık (IzzyTheSilly)* Toplu Taşıma (Karrotz3)
5'e 5 Nakavt* Savaş Evreni (PhotonWinz)* Boşluk Makinesi (PhotonWinz)
5'e 5 Temizlik* Hi Hi (Daving)* Final Adası (Schnauzer)
Elmas Kapmaca* Fısıltı Vadisi* Aşırı Umursamazlık
Savaş Topu* Yan Yollar* Maç No. 1123581321
Temizlik* Yirmi Beşe İki* Akıp Giden Zaman
Sıcak Bölge* Oyun Kurucu
Nakavt* İleri Görüş* Suyun Çağrısı
Düello* Yazı Tura* Bul ve Yok Et
Soygun* Şip Şak* Köşe Mağara
Aşamalı
Efsanevi III ve üzeri liglerdeki elo kaybı azaltıldı ve çoğunlukla sabit bir elo kaybına düşürüldü.
Aynı rakiplerle karşılaşma süre sınırı 12 saatten 1 saate indirildi.
1. Sezon
Ücretsiz Savaşçı Rotasyonu:
Belle
Fang
Sandy
2. Sezon
Ücretsiz Savaşçı Rotasyonu:
Angelo
Lou
Meg
HATA DÜZELTMELERİ ve DİĞER İYİLEŞTİRMELER
İYİLEŞTİRMELER
Başlangıç yükleme süreleri iyileştirildi. (Bazı cihazlarda neredeyse yarıya düştü!)
Eğitim güncellendi.
Dostluk Maçları: Artık bot bölmesi için bir savaşçı seçebilirsin.
Draco'nun süper süresi artık bir zamanlayıcıyla gösteriliyor.
Günlük seriler iyileştirildi:
Kullanıcı arayüzü hemen açılıyor.
24 saatlik zamanlayıcı artık sunucuyu temel alarak çalışıyor ve tüm oyunculara daha tutarlı bir deneyim sunuyor.
Bildirimler artık 48 saat boyunca giriş yapılmadığında doğru şekilde tetikleniyor.
Belirli savaşçılara ve kostümlere dinamik kanatlar ve kuyruklar için sallanma efekti eklendi.
HATA DÜZELTMELERİ
Düzeltildi: "Kaptan Crow" kostümünün süperinin ses efekti değiştirildi.
Düzeltildi: Kaze'nin hiperşarj süperinde yıldız gücü devredeyken gösterilen hatalı görsel efekt değiştirildi (nedense konfeti gösteriliyordu).
Düzeltildi: Kaze artık form değiştirdiğinde, diğer savaşçıların kendisini etkileyen işaretlerini kaldıramayacak.
Düzeltildi: Kaze, geyşa modunda lanetliyken Willow'a ve takımına hasar verebiliyordu fakat Willow'un düşmanlarına hasar veremiyordu.
Düzeltildi: Kaze, mod değiştirdiğinde kendisini etkileyen işaretleri kaldırabiliyordu.
Düzeltildi: Kaze, çalıdayken aksesuarını kullandığında bir anlığına görünür oluyordu ve konumu açığa çıkıyordu.
Düzeltildi: Savaş Topu göstergesi değiştirildi.
Savaş Arenası üs kulesi, botlara %20 daha az hasar verecek.
Savaş Arenası kuleleri ve botları, hedeflere mesafeye göre saldırmayacak. Bir hedefe saldırmaya başladıklarında ona kilitlenecekler.
İki ağzım var ve şarkı söylemeliyim: Poco Starr kostümünün şarkı söyleme animasyonunda artık iki ağız görünmeyecek.
Düzeltildi: Yeni bir aşamaya ulaşıldığında rahatsız edici aşamalı ipuçları ana ekrandan gitmiyordu.
Düzeltildi: Mega kumbara ödül miktarı göstergesi gözükmüyordu.
Düzeltildi: Belirli cihazlarda tuş düzenini değiştirip boyutları büyüttükten sonra saldırı ve süper düğmeleri bazen algılanmıyordu.
BÖLGESEL FİYATLANDIRMA
Bölgesel fiyatlandırma testlerimizi yeni bölgeler içerecek şekilde genişlettik. Bölgesel fiyatlandırma, fiyatlarımızı oyuncularımızın ülkesindeki yerel ürün ve hizmetlerin maliyetine göre ayarlayarak farklı bölgelerde daha uygun fiyatlar sunmamızı sağlıyor. Aynı ülkede bulunan farklı oyuncular oyun içi tekliflerde farklı fiyatlar görebilir. Bölgesel fiyatlandırmanın test aşamasında olduğunu unutmayın, bu özellik henüz son halini almadı.