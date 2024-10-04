Aşamalı güçlendirmesi, aşamalı savaş kartları ve önceki sezon liderlik tablolarının görünmemesine neden olan hata düzeltildi.
Ekibimiz ayrıca Şeytan Mandy'nin aşamalı Starr hediyelerinde görünmemesi sorununu inceliyor ve daha fazla bilgi edinir edinmez size haber vereceğiz.
Son olarak da Dünya Finali öncesindeki son dengeleme değişikliklerimizi yaptık!
Dengeleme Değişiklikleri
Moe
Süper dolum hızı %20 azaltıldı.
Temel saldırı hasarı 600'den 540'a düşürüldü.
Squeak
Temel saldırı hasarı 1080'den 1160'a çıkarıldı.
Meg
İsabet puanı 4000'den 3500'e düşürüldü.
Gale
Süper saldırı hasarı 820'den 600'e düşürüldü.
Hiperşarj hızı %30'dan %25'e düşürüldü.
Penny
Temel saldırı menzili %8 artırıldı (24'ten 26'ya çıkarıldı).
Chester
Temel isabet puanı sayısı 3700'den 3500'e düşürüldü.
"Çıngırak Çılgınlığı" bonus hasarı %200'den %150'ye düşürüldü.
Maisie
Temel saldırı hasarı 1280'den 1400'e çıkarıldı.
Darryl
Temel saldırıların doldurduğu süper özellik miktarı %27 azaltıldı (117'den 85'e düşürüldü).
Mandy
Temel saldırılarında mermi hızı %20 artırıldı (3500'den 4200'e çıkarıldı).
Süper saldırılarında mermi hızı %19 artırıldı (4200'den 5000'e çıkarıldı).
Mandy'nin "Sert Şeker" yıldız gücünün süper saldırıların mermi hızını etkilememesi sorunu düzeltildi.
Kenji
"Şifalı Hosomaki" aksesuarının etkisi, alınan hasarın %75'inden %50'sine düşürüldü.
Mortis
Hiperşarj dolum hızı %50'den %40'a düşürüldü.
Android'de oyun arayüzünün donması sorunu giderildi!
Başlangıç sırasında ana ekrana geri döndüğünüzde artık kaplama grafikleri kaybolmuyor.
Megalodon kostümünde artık doğru sayıda rozet gösteriliyor (bir adet).
Yengeç Restoran dükkan tekliflerinin açılması bağlantı kesintisine neden oluyordu, bu hata düzeltildi.
Bu değişikliklerin hepsinin uygulanması için App Store veya Google Play Store'dan isteğe bağlı güncellemeyi indirmeyi unutmayın!
Artık YENGEÇ RESTORAN'DA bir adet GÜNLÜK ÜCRETSİZ GÜÇ YEMEĞİ var!
İlk güç yemeğini aldıktan sonra her gün yeni bir teklif gelecek. Düzenli olarak kontrol edip her gün almayı unutma!
Tüm güçlendirmelerin maksimuma ulaşırsa ne olur? Yedek ödül olarak ücretsiz DP Katlayıcı alırsın!
Önemli: Üç veya daha fazla güçlendirme kategorisini tamamladıysan güç yemeği yerine yedek ödülü (DP katlayıcı) alabilirsin. Bunun nedeni dükkan tekliflerinin çalışma sistemidir. 48 saatte bir güç yemeği alacağın kesindir.
Bu beklenmedik durum etkinlik deneyimini etkilediği için herkese 1000 yengeç parası vereceğiz. İstediğin gibi kullanabilirsin!
DÜZELTMELER:
SüngerBob etkeni ve öğeleri artık çift hesaplaşmada da etkin olacak.
Oyunun yüklenme ekranında oyuncuların %92'de takılı kalması sorunu düzeltildi.
Bazı denizanası maçlarında maç bittikten sonra yanlış sonuçların gösterilmesi sorunu düzeltildi.
Eğitim alanı ve üçlü hesaplaşma maçlarında oluşan bir çökme sorunu düzeltildi.
Aşamalı maçlarda eşleştirmenin olması gerekenden daha uzun sürmesine neden olan bir hata düzeltildi.
Colt karakteri yok edildiğinde oyunun çökmesine neden olan bir hata düzeltildi.
Surge'ün hiperşarjı 4. seviyeden 5. seviyeye yükseltilirken oluşan hata düzeltildi.
Moe artık kazıcı formundan çıktığında cephanesi değişmiyor (önceden tamamen doluyordu!)
DÜZELTMELER:
Üçlü Hesaplaşma modunda zehir bulutunun içindeyken alınan koruma kalkanı kaldırıldı.
Bazı sunucu çökmeleri düzeltildi.
Bazı metinler değiştirildi.
Donan cihazlar ve siyah görünen savaşçılarla ilgili sorunların çözülmesi için ekibimizin biraz daha zamana ihtiyacı var. Ancak bıu sırada önbelleği temizlemeyi veya oyunu yeniden yüklemeyi deneyebilirsiniz. Bu çözümler bazı oyuncuların sorunlarını giderdi!
DÜZELTMELER:
Sprout'un süperi artık doğru oranda doluyor.
Bir savaşçı ileri atılma özelliğini kullandığında Willow'un zehri etkisini yitirmiyor.
Poco'nun hiperşarjı artık 5'e 5 nakavt maçlarının çökmesine yol açmıyor (Poco zayıflatması).
Kahraman Bibi'nin oyuncu simgesi artık doğru kostüme eklendi.
Performans sorunları (grafiksel sorunlar, çökmeler ve dokunmatik sorunlar) araştırılmaya devam ediyor.
Brawl Stars, yeni SÜNGERBOB SEZONU için ünlü SüngerBob KarePantolon ile güçlerini birleştiriyor!
Gizemli bir dalgayla Bikini Bottom sakinleri kendini Brawl Stars'ta buldu!
SüngerBob sezonu ve etkinliği 5 EYLÜL'DEN 2 EKİM'E kadar sürecek!
BRAWL PASS:
Squidward Mortis | Destansı
BRAWL PASS PLUS:
Pembe Squidward Mortis | Kroma
Mavi Squidward Mortis | Renk Seçeneği
ÜCRETSİZ KOSTÜM
SüngerBob El Primo | Gizemli
Kulübünle el ele verip etkinliğin para birimi olan yengeç parasını toplayarak bu kostümü ücretsiz alabilirsin!
ETKİNLİK KOSTÜMLERİ
Bu kostümlerin tümü Starr Park'ta yeni açılan Yengeç Restoranda mevcut!
Plankton Darryl | Destansı
Sandy Jessie | Süper Ender
Bay Yengeç Tick | Süper Ender
Patrick Buzz | Destansı
Her savaşçı sınıfının (suikastçı, alan kontrolü vb.) kendini farklı bir şekilde etkileyen belirli bir güçlendirmesi vardır.
Güçlendirmelerin üç farklı yükseltme seviyesi bulunur ve savaşçılar her seviyede daha da güçlenir!
TANK
1. Seviye - Yengeç Burger
Savaşçının etrafında kalkan görevi gören bir yengeç burger dönmeye başlar. Bu burger yok edildiğinde kısa bir süreliğine daha fazla hasar direnci sağlar.
2. Seviye - Jöle Burger
Savaşçının etrafında iki yengeç burger döner. Yengeç burgerlerden biri yok edildiğinde kısa bir süreliğine daha fazla hasar direnci ve hareket hızı sağlar.
3. Seviye - Renkli Burger
Savaşçının etrafında üç yengeç burger dönmeye başlar. Yengeç burgerlerden biri yok edildiğinde kısa bir süreliğine hasar direnci sağlar, hareket hızını artırır ve süper özelliği doldurur.
DESTEK
1. Seviye - Yosun Sodası
Savaşçının etrafında kalıcı bir iyileştirme alanı oluşturur.
2. Seviye - Yosun Suyu
Savaşçının etrafında kalıcı bir iyileştirme alanı oluşturur ve dost savaşçıları iyileştirmek süper özelliği doldurur.
3. Seviye - Yosun Karışımı
Savaşçının etrafında kalıcı bir iyileştirme alanı oluşturur ve dost savaşçıları iyileştirmek süper özelliği doldurur. Süperini kullandığında bir güç küpü belirir.
YÜKSEK HASAR
1. Seviye - Yem Topları
Düşmanı vurduğunda bir yem topu alırsın; kısa bir süreliğine atışların hedefin peşine takılır.
2. Seviye - Yem Kovası
Düşmanı vurduğunda bir yem topu alırsın; kısa bir süreliğine atışların hedefin peşine takılır ve hareket hızın artar.
3. Seviye - Aperatif
Düşmanı vurduğunda bir yem topu alırsın; kısa bir süreliğine atışların hedefin peşine takılır, hareket hızın artar ve iyileşirsin.
KESKİN NİŞANCI
1. Seviye - Saat Klarnet
Bekleme süresinden sonraki saldırı, Squidward'ın \qmüziğiyle\q güçlendirilir ve engelleri delip geçebilir.
2. Seviye - Klasik Klarnet
Bekleme süresinden sonraki saldırı, Squidward'ın \qmüziğiyle\q güçlendirilerek engelleri delip geçebilir ve daha fazla hasar verir.
3. Seviye - Şık Klarnet
Müzik ruhuna işliyor! Artık daha sık güçlendirilmiş atışlar yapar, engelleri delip geçer ve daha da fazla hasar verirsin!
ALAN KONTROLÜ
1. Seviye - Baloncuk
Temel saldırılar, yerde baloncuklardan oluşan bir iz bırakır ve bu izin üzerinden geçen düşmanlar hasar görür.
2. Seviye - Tırtıl Baloncuk
Temel saldırılar, yerde daha büyük bir iz bırakır ve bu izin üzerinden geçen düşmanlar hasar görür.
3. Seviye - Zürafa Baloncuk
Temel saldırılar, düşmana hasar veren baloncuklardan oluşan bir iz bırakır. İzin sonunda bir patlama olur ve daha da fazla baloncuk ortaya çıkar.
SUİKASTÇI
1. Seviye - Spatula
Düzenli aralıklarla etrafında bir spatula döner. Düşmanların sağlığı azaldığında spatulan varsa saldırılarınla onları anında alt edebilirsin!
2. Seviye - Altın Spatula
Düzenli aralıklarla etrafında bir spatula döner. Düşmanların sağlığı azaldığında saldırılarınla onları anında alt edebilirsin ve spatulayla düşman yok ettiğinde hızın artar!
3. Seviye - Le Spatula
Düzenli aralıklarla etrafında bir spatula döner. Düşmanların sağlığı azaldığında saldırılarınla onları anında alt edebilirsin. Spatulayla düşman yok ettiğinde hızın artar ve görünmez olursun.
ALAN ETKİLİ
1. Seviye - Taslak Ananas
Kısa bir bekleme süresinden sonra temel saldırılar gökten bir ananas düşmesini sağlar. Bu ananas düştüğü yere hasar verir.
2. Seviye - Gece Ananası
Kısa bir bekleme süresinden sonra temel saldırılar gökten bir ananas düşmesini sağlar. Bu ananas, düştüğü yere hasar verir ve hasar veren bir alan oluşturur.
3. Seviye - Ananas
Kısa bir bekleme süresinden sonra temel saldırılar gökten bir ananas düşmesini sağlar. Bu ananas, düştüğü yere hasar verir ve patlayarak etrafa hasar veren parçalar saçar.
Güçlendirmeler; SüngerBob etkenine sahip bir oyun modunu oynarken güçlendirmeyi kullanabilen savaşçılara otomatik olarak etki eder.
NOT: Güçlendirmeler sadece SüngerBob etkenine sahip olan oyun modlarında kullanılabilir.
Her gün rastgele iki kupa oyun moduna ek olarak yeni oyun modları olan Üçlü Hesaplaşma ve Denizanası Avı da her zaman SüngerBob etkenine sahip olacak.
Güçlendirmeler, Bay Yengeç'in en yeni fast food menüsü olan güç yemeklerinden çıkar. Her güç yemeğinde garantili bir güçlendirme olur!
Güç yemekleri, Starr Park'ta Bay Yengeç'in yeni açılan restoranından alınabilir.
Bay Yengeç, leziz yemeklerini henüz keşfetmemiş müşteriler olduğunu fark ederek Starr Park'ta kârlı bir işletme fırsatı görmüş.
Kendisi yeni restoranında özel SüngerBob kostümleri, güç yemekleri, savaşçı kostümleri ve daha fazlasını satıyor olacak! Her gün beş farklı teklif sunacak. Bunlar YALNIZCA etkinlik para birimi olan yengeç parasıyla satın alınabilecek!
YENGEÇ PARASI NASIL KAZANILIR?
Günlük olarak:
SüngerBob etkeninin olduğu oyun modlarında zafer kazanarak.
Dükkanda Squidward'dan günlük bonusunu alarak.
Yengeç Restoranı ziyaret edip teklifleri açarak.
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Elmas karşılığı yengeç parası alarak.
SÜNGERBOB EL PRIMO'YU ÜCRETSİZ AÇMA FIRSATI
Yengeç parası demişken... Bir kulüpteysen artık kulüp koleksiyonunu görebilirsin!
Senin ve kulüp arkadaşlarının topladığı her yengeç parası, toplam kulüp koleksiyonuna katkı sağlar.
Böylece çeşitli ödüllerin yanı sıra son eşikteki SüngerBob El Primo kostümünü açabileceksin!
Bu yüzden bir kulübe katıl ve yengeç parası toplamaya başla!
YENİ OYUN MODLARI
DENİZANASI AVI
Denizanası avına çıkmak ister misin?
Burası denizanası tarlası, vahşi denizanalarının serbestçe dolaşıp yakalanmayı beklediği yer... En çok denizanası yakalayan takım kazanır!
Oyuncular, denizanalarının üzerinde durup onları beş saniye ellerinde tutarak toplayabilir. Bu esnada yenilen oyuncular denizanasını düşürür.
Beş saniyenin ardından denizanası toplanır ve oyuncunun takım puanına eklenir!
Denizanaları toplandıktan sonra düşürülemez.
Oyuncu her yeni denizanası yakaladığında bu beş saniyelik sayaç sıfırlanır. Bu yüzden denizanalarını yakalarken ve beklerken denge kurmaya çalışın!
ÜÇLÜ HESAPLAŞMA
Aynı Çift Hesaplaşma gibi ama bir kişi daha var!
Hesaplaşma arenasında ister yalnız ister iki arkadaşınla birlikte savaşabilirsin! En sona kalan kazanır. Güç küpleri toplayarak sağlığını ve hasarını artırabilirsin. Yaklaşan zehir bulutları olacağından aynı yerde kalmamaya çalış!
Çift Hesaplaşmada olduğu gibi en az bir takım arkadaşın hayattaysa yeniden canlanırsın.
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YENİ SAVAŞÇILAR
MOE | Gizemli | Yüksek Hasar
Moe adlı bu kör fareyi Starr Park'ın kanalizasyonlarında bulan Grom, onu hemencecik evlat edinmiş! Şimdilerde Starr Park'ın bakım takımının bir üyesi olan Moe, özel kazıcısını kullanarak kanalizasyon tünellerini bir uçtan öbür uca arşınlar... Tabii bu sırada parkın altını üstüne getirerek Ash'in de canını epey sıkar.
TEMEL SALDIRI: KÜREKSAPAN - Moe bir kez sekerek daha küçük parçalara ayrılan bir kaya fırlatır. Her kaya, isabet anında daha küçük taşlara parçalanır. Hem kayalar hem de taşlar hasar verir.
SÜPER: MOE'NUN MAKİNESİ - Moe sadık kazıcısına biner, hedefindeki konuma gider ve vardığı yerdeki savaşçıları devirip onlara hasar verir. Kazıcı formundayken yeni bir saldırı kazanır.
YILDIZ GÜCÜ: TAŞ SEKTİRMECE
Moe'nun temel saldırıları bir kez daha seker. Saldırının menzili aynı kalır.
YILDIZ GÜCÜ: AŞIRI HIZ
Moe'nun kazıcısı yer altını kazarken daha hızlı ilerler.
AKSESUAR: TEKİNSİZ KAZI
Moe, kazı yaparak birtakım "ödünç" mallar çıkarır. Bu mallar süper özelliğinin 5 saniyeliğine %50 daha hızlı dolmasını sağlar.
AKSESUAR: HIZLI FARE
Moe kazıcısındayken kısa bir mesafe ileri atılır ve önüne çıkan duvarları yıkar.
SÜPER FORMU: KAZICI
TEMEL SALDIRI: GİGA KAZICI
Moe önündeki alanı delmeye başlayarak hareket hızı kazanır ve önündeki düşmanlara hasar verir.
SÜPER: AYRILIŞ
Moe, kazıcısından çıkarak normal formuna geri döner.
KENJI | Efsanevi | Suikastçı
Bu son derece becerikli suşi şefi, Starr Park'ta restoranını işleterek hayatın tadını doyasıya çıkarıyor. Ancak geçmişiyle ilgili sakladığı bir şeyler var gibi... Aman canım, suşileri lezzetli olduktan sonra kimin umurunda?
ÖZELLİK: Bu savaşçı, düşmana hasar veren her saldırıda iyileşir.
TEMEL SALDIRI: İLERİ ATIL VE DOĞRA
Kenji'nin temel saldırıları, ileri atılma ve kesme arasında değişiklik gösterir. İleri atıldığında düz bir hattaki tüm düşmanlara hasar verir. Kesme saldırısındaysa önündeki geniş bir alanda bulunan tüm düşmanlara hasar verir.
SÜPER: SASHIMI USULÜ
Kenji, bir alana isabetli kesiklerle saldırı düzenleyerek ağır hasar verir ve süper özelliğini kullanırken hasar almaz.
YILDIZ GÜCÜ: ELİ BIÇAK TUTAR
Sashimi Usulü saldırılarının menzili %30 artar.
YILDIZ GÜCÜ: NİGİRİ DÜŞMANI
5 saniye boyunca hasar almadığı takdirde bir sonraki düşman saldırısından aldığı hasar %90 azalır.
AKSESUAR: İLERİ MARŞ
Kenji 3 saniye boyunca temel saldırı olarak sadece ileri atılma saldırısı yapar.
AKSESUAR: ŞİFALI HOSOMAKİ
Kenji, son 3 saniye içinde alınan hasarın %75 kadarını anında iyileştirir.
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Yeni Hiperşarjlar
POCO - ŞİFACI ŞARKISI
Bir Daha özelliği maksimum sağlıktan fazlasını iyileştirir, bu sağlık zamanla azalan bir kalkan görevi görür. Kalkan 5 saniye etkin olur.
MORTIS - KANLI BUMERANG
Can suyu, Mortis'e de güç vererek iki kat hasar verme ve iyileştirme etkisi sağlar.
SQUEAK - ZIPLAYAN BOMBA
Squeak'in süper özelliği olan yapışkan bombalar artık bir kez daha zıplayıp bölünür.
TARA - DEVASA
Yer çekiminin etkilediği alan %20 oranında genişler.
NANI - BÜYÜK PEEP
Peep, hareket ettiği sürece büyür!
SURGE - 5. SEVİYE
5. Seviye bir yükseltme açılır: Surge'ün atışları daha uzun menzilli olur ve HER ZAMAN bölünür!
YENİ KOSTÜMLER
İskelet Surge | Destansı
Kötü Kalpli İskelet Surge | Renk Seçeneği #1
Anti Kahraman İskelet Surge | Renk Seçeneği #2
Korkunç Şövalye Draco | Efsanevi
Şeytan Mandy | Destansı
Çilingir Kit | Destansı
Karabasan Nani | Destansı
Karanlık Kale Pearl | Süper Ender
Lanetli Poco | Gizemli
Mini Tema: Zombiler
Çürüyen Dynamike | Süper Ender
Ürkütücü Gus | Süper Ender
Kokuşmuş Pam | Destansı
Mini Tema: Hasat Festivali
Ay Muhafızı Crow | Gizemli
Ay Muhafızı Chester | Destansı
Ay Muhafızı Hank | Süper Ender
Diğerleri
Fanatik Fang | Destansı
Ejderha Belle | Destansı | NanaBS tasarımı MAKE kostümü
Yeni Kesim Brock
Peynir Moe | Ender
Meyve Samurayı Kenji | Ender
Kırmızı Ceketli Rico | Ender
Vamprimo | Ender
Kaçık Colette | Ender
Saf Gümüş/Altın
Saf Altın Yeni Kesim Brock
Saf Gümüş Yeni Kesim Brock
Saf Altın Berry
Saf Gümüş Berry
Saf Altın Clancy
Saf Gümüş Clancy
DENGELEME DEĞİŞİKLİKLERİ
GÜÇLENDİRMELER
Brock
Hiperşarj hasarı artırıldı, roket başına 750 → 1000.
Grom
Temel saldırı hasarı artırıldı - 1060 → 1140.
Süper dolum hızı artırıldı 65 → 75 (süper için 6 → 5 vuruş).
Tick
Hiperşarj dolum hızı artırıldı %25 → %40.
Sprout
Temel saldırı hasarı artırıldı - 980 → 1040.
Stu
Sağlık artırıldı, 2900 -> 3200.
Willow
Zihin kontrolü sırasında kalkan artırıldı %25 → %50.
Bea
Doldurarak atış: Hasar katlayıcı artırıldı - %250 → %275.
Spike
Sağlık artırıldı, 2400 -> 2600.
Gus
Temel saldırı hasarı artırıldı - 1000 → 1120.
Mandy
Yıldız Gücü: Sert Şeker kalkanı artırıldı - %30 → %40.
Ash
Aksesuar: Çürük Muz sağlık bedeli azaltıldı - %25 - %10.
Penny
Top sağlığı artırıldı - 2800 → 3400.
Tara
Yıldız Gücü Gölgeler: - Gölge Tara'nın temel sağlığı artırıldı - 3000 → 3400 ve 2400 → 3000.
Lola
Temel saldırı hasarı artırıldı - 260 → 280.
ZAYIFLATMALAR
Clancy
Süper dolum hızı azaltıldı - 100 → 65.
Temel saldırıdan süper dolum hızı azaltıldı - 5 vuruş → 6 vuruş.
3. Aşama: Süper saldırısının hasarı azaltıldı: 900 → 760.
Frank
Sağlık azaltıldı - 7000 → 6700.
Yıldız Gücü: Sünger - Sağlık güçlendirmesi azaltıldı 1400 → 1340.
Aksesuar: Karşı Konulmaz Çekim - Hasar katlayıcı azaltıldı %100 → %50.
Meg
Meka formu - Temel saldırı hasarı azaltıldı - 170 → 150.
Buster
Sağlık azaltıldı - 5200 → 5000.
Berry
Özellik: İyileştirmenin doldurduğu süper miktarı azaltıldı - 75 → 50.
Amber
Aksesuar: Alevlerin Dansı hasarı azaltıldı - 2100 → 1890.
Kit
Aksesuar: Çizburger iyileştirmesi azaltıldı - %40 → %30.
Moe
Oyuna eklenmeden önce Moe'ya birtakım zayıflatmalar da uygulayacağız:
Küçük form - Temel saldırı - 500 → 600 temel
Süper - Hasar + püskürtme - 1000 → 800
Kazıcı - Temel saldırı - 340 → 280 temel hasar
DEĞİŞİKLİKLER VE YENİLEMELER
Darryl
Darryl artık iki süper doluma sahip olabilir.
Gale
Süper saldırısının hasarı artırıldı - 610 → 820.
Yeni
SINIRSIZ AKSESUAR: Aksesuarların kullanımı sınırsızdır ancak 15 saniyelik bir bekleme süresi olur.
MOMENTUM: Bir düşmana vurduğunda kısa bir süreliğine hareket hızın artar.
Bir maçtan ustalık kazanmak için minimum maç performansına sahip olma gereksinimi eklendi.
Bu değişiklik, maçları olması gerektiği gibi oynayan oyuncuları etkilemeyecektir. Amaç, sistemi kötüye kullanarak ustalık toplamaya çalışan ve maç sırasında diğer oyuncuların oyundan aldığı keyfi bozan oyunculara engel olmaktır.
Artık mega kumbara etkinliğine katkıda bulunan oyuncular etkinlik sonuna kadar kulüpten atılamaz ve ödüllerden mahrum bırakılamaz.
Savaşçı seçme ekranındaki sıralama düğmesine açılır bir pencere eklendi. Oyuncular artık seçenekleri sırayla değiştirmek yerine tercih ettikleri sıralama türünü seçebilecek.
Frank'in süper saldırısını kullandıktan sonra temel saldırılarının düzgün çalışmamasına yol açan sorun düzeltildi.
Chester'ın Salmiakki süper saldırısının olması gerekenden daha hızlı dolmasına yol açan sorun düzeltildi.
Bibi'nin süper saldırısının hedef alınan yöne gitmemesine yol açan sorun düzeltildi.
Gale'in süper saldırısının bazen iki katı hasar vermesine yol açan sorun düzeltildi.
Saksı Değişimi aksesuarının, maçın geri kalanı boyunca Lily'nin süper saldırısını değiştirmesine yol açan sorun düzeltildi.
Melodie'nin Hızlı Tempo adlı yıldız gücünün, Harpi Melodie kostümüyle birlikte kullanılırken düzgün şekilde çalışmamasına yol açan sorun düzeltildi.
Melodie'nin otomatik saldırılarının, süper saldırısını tetiklemesine yol açan sorun düzeltildi.
R-T'nin hedefleri patlatan aksesuarının havadaki düşmanlara hasar vermemesine yol açan sorun düzeltildi.
SCID menüsündeki Arkadaşlık İsteklerini Engelle ayarı değiştirildiğinde bu değişiklik oyun içi ayarlara uygulanmıyor.
Bazı kostüm isimlerinin düzgün görünmemesine yol açan görsel bir sorun düzeltildi.