Her savaşçı sınıfının (suikastçı, alan kontrolü vb.) kendini farklı bir şekilde etkileyen belirli bir güçlendirmesi vardır.

Güçlendirmelerin üç farklı yükseltme seviyesi bulunur ve savaşçılar her seviyede daha da güçlenir!

TANK

1. Seviye - Yengeç Burger

Savaşçının etrafında kalkan görevi gören bir yengeç burger dönmeye başlar. Bu burger yok edildiğinde kısa bir süreliğine daha fazla hasar direnci sağlar.

2. Seviye - Jöle Burger

Savaşçının etrafında iki yengeç burger döner. Yengeç burgerlerden biri yok edildiğinde kısa bir süreliğine daha fazla hasar direnci ve hareket hızı sağlar.

3. Seviye - Renkli Burger

Savaşçının etrafında üç yengeç burger dönmeye başlar. Yengeç burgerlerden biri yok edildiğinde kısa bir süreliğine hasar direnci sağlar, hareket hızını artırır ve süper özelliği doldurur.

DESTEK

1. Seviye - Yosun Sodası

Savaşçının etrafında kalıcı bir iyileştirme alanı oluşturur.

2. Seviye - Yosun Suyu

Savaşçının etrafında kalıcı bir iyileştirme alanı oluşturur ve dost savaşçıları iyileştirmek süper özelliği doldurur.

3. Seviye - Yosun Karışımı

Savaşçının etrafında kalıcı bir iyileştirme alanı oluşturur ve dost savaşçıları iyileştirmek süper özelliği doldurur. Süperini kullandığında bir güç küpü belirir.

YÜKSEK HASAR

1. Seviye - Yem Topları

Düşmanı vurduğunda bir yem topu alırsın; kısa bir süreliğine atışların hedefin peşine takılır.

2. Seviye - Yem Kovası

Düşmanı vurduğunda bir yem topu alırsın; kısa bir süreliğine atışların hedefin peşine takılır ve hareket hızın artar.

3. Seviye - Aperatif

Düşmanı vurduğunda bir yem topu alırsın; kısa bir süreliğine atışların hedefin peşine takılır, hareket hızın artar ve iyileşirsin.

KESKİN NİŞANCI

1. Seviye - Saat Klarnet

Bekleme süresinden sonraki saldırı, Squidward'ın \qmüziğiyle\q güçlendirilir ve engelleri delip geçebilir.

2. Seviye - Klasik Klarnet

Bekleme süresinden sonraki saldırı, Squidward'ın \qmüziğiyle\q güçlendirilerek engelleri delip geçebilir ve daha fazla hasar verir.

3. Seviye - Şık Klarnet

Müzik ruhuna işliyor! Artık daha sık güçlendirilmiş atışlar yapar, engelleri delip geçer ve daha da fazla hasar verirsin!

ALAN KONTROLÜ

1. Seviye - Baloncuk

Temel saldırılar, yerde baloncuklardan oluşan bir iz bırakır ve bu izin üzerinden geçen düşmanlar hasar görür.

2. Seviye - Tırtıl Baloncuk

Temel saldırılar, yerde daha büyük bir iz bırakır ve bu izin üzerinden geçen düşmanlar hasar görür.

3. Seviye - Zürafa Baloncuk

Temel saldırılar, düşmana hasar veren baloncuklardan oluşan bir iz bırakır. İzin sonunda bir patlama olur ve daha da fazla baloncuk ortaya çıkar.

SUİKASTÇI

1. Seviye - Spatula

Düzenli aralıklarla etrafında bir spatula döner. Düşmanların sağlığı azaldığında spatulan varsa saldırılarınla onları anında alt edebilirsin!

2. Seviye - Altın Spatula

Düzenli aralıklarla etrafında bir spatula döner. Düşmanların sağlığı azaldığında saldırılarınla onları anında alt edebilirsin ve spatulayla düşman yok ettiğinde hızın artar!

3. Seviye - Le Spatula

Düzenli aralıklarla etrafında bir spatula döner. Düşmanların sağlığı azaldığında saldırılarınla onları anında alt edebilirsin. Spatulayla düşman yok ettiğinde hızın artar ve görünmez olursun.

ALAN ETKİLİ

1. Seviye - Taslak Ananas

Kısa bir bekleme süresinden sonra temel saldırılar gökten bir ananas düşmesini sağlar. Bu ananas düştüğü yere hasar verir.

2. Seviye - Gece Ananası

Kısa bir bekleme süresinden sonra temel saldırılar gökten bir ananas düşmesini sağlar. Bu ananas, düştüğü yere hasar verir ve hasar veren bir alan oluşturur.

3. Seviye - Ananas

Kısa bir bekleme süresinden sonra temel saldırılar gökten bir ananas düşmesini sağlar. Bu ananas, düştüğü yere hasar verir ve patlayarak etrafa hasar veren parçalar saçar.

Güçlendirmeler; SüngerBob etkenine sahip bir oyun modunu oynarken güçlendirmeyi kullanabilen savaşçılara otomatik olarak etki eder.

NOT: Güçlendirmeler sadece SüngerBob etkenine sahip olan oyun modlarında kullanılabilir.

Her gün rastgele iki kupa oyun moduna ek olarak yeni oyun modları olan Üçlü Hesaplaşma ve Denizanası Avı da her zaman SüngerBob etkenine sahip olacak.