BURAYA BAKIN! ÖNEMLİ: Sonraki güncelleme için bazı şeyleri değiştireceğiz! Ve bunlar olmadan önce sizi bilgilendirmek istedik! İşte buradalar:
Güç Ligi sezonu DAHA ERKEN bitecek: 24 Nisan (Pazartesi).
Kostüm seviyelerini ve fiyatlarını yeniden yapılandırıyoruz, tüm 49 Elmaslık kostümler 79 Elmas olacak. 49 Elmasa almak isterseniz tamamı bu hafta dükkanda yer alacak (Sezonluk kostümler dahil).
Özellikle istediğiniz bir tanesi varsa Günlük Giriş yapın!
Yıldız Puanları ile ilgili yeni bir çalışmamız var ve güncellemeden sonra ne olduğu anlaşılacak (bu değişiklik gerçekten havalı, söz veriyorum)! Güncelleme sonrasında Yıldız Puanı Kostümlerine Yıldız Puanları ile erişim olmayacak. Bu, özellikle istedikleriniz varsa Yıldız Puanları ile almak için güncellemeye kadar vaktiniz olduğu anlamına geliyor! Güncelleme sonrası hepsi yerine oturacak, ama sürprizlerin önüne geçmek için değişiklik olmadan önce size haber vermek istedik.
Yıldız Puanlarınızı nasıl harcamak istediğinize hala karar veremediyseniz, daha çok bilgiye ulaşabileceğiniz Brawl Talk'u bekleyebilirsiniz!
Okuduğunuz için teşekkürler!