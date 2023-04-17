Yıldız Puanları ile ilgili yeni bir çalışmamız var ve güncellemeden sonra ne olduğu anlaşılacak (bu değişiklik gerçekten havalı, söz veriyorum)! Güncelleme sonrasında Yıldız Puanı Kostümlerine Yıldız Puanları ile erişim olmayacak. Bu, özellikle istedikleriniz varsa Yıldız Puanları ile almak için güncellemeye kadar vaktiniz olduğu anlamına geliyor! Güncelleme sonrası hepsi yerine oturacak, ama sürprizlerin önüne geçmek için değişiklik olmadan önce size haber vermek istedik.



Yıldız Puanlarınızı nasıl harcamak istediğinize hala karar veremediyseniz, daha çok bilgiye ulaşabileceğiniz Brawl Talk'u bekleyebilirsiniz!