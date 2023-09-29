HERKESİN DİKKATİNE!

En son Brawl Talk'u izlediyseniz kulüp ligi ve kulüp oyunlarında bazı değişiklikler olacağını biliyorsunuzdur! Brawl Talk'u izlemediyseniz de artık biliyorsunuz.



Değişikliklere hazır olmak için bilmeniz gerekenler:

Aktif ve dolu bir kulüpte yer alırsanız değişikliklerden daha fazla faydalanırsınız. Ne kadar çok aktif üye olursa o kadar iyi! Bir kulüpte değilseniz... Hemen bir kulübe katılın!

Kulüp dükkanı kaldırılıyor! 😱 Kulüp altınlarınızla kulüp kostümü satın almak istiyorsanız bir sonraki Brawl Stars güncellemesine kadar zamanınız var! Gelecek güncellemede, sahip olduğunuz kulüp altınlarının yarısı normal altına diğer yarısı da güç puanına dönüştürülecek. Bunları farklı şekilde kullanmak isterseniz güncellemeden önce yapmalısınız.





Tüm değişiklikleri bir sonraki Brawl Talk'ta açıklayacağız ancak yeni kulüp etkinliğimiz eğlenceli, ödüllerle dolu ve daha kolay olacak!