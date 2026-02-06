Şu anda yeni bir kupa sistemi üzerinde çalışıyor ve 21 Şubat'ta yayınlanacak Brawl Talk'ta sizlere bu sisteme dair kapsamlı bir özet sunmayı planlıyoruz.

Yeni sisteme geçişi olabildiğince sorunsuz hâle getirmek için bilmeniz gereken bazı şeylerin bir listesini oluşturduk. 24 Şubat'ta yapılacak güncelleme bakım arasının ardından şu değişikliklerin tamamını oyunda göreceksiniz:

Kupa sezonu ve kupa kutusu sistemi oyundan kaldırılacak.

Herkes, güncellemeden önce sahip olduğu sezon kupası sayısına göre son kupa kutusunu alacak.

Liderlik tablosu prestiji kaldırılacak ve bu değer, oyuncu profilinizde geçmiş istatistiklerden biri olarak görünecek.

Ayrıca güncelleme bakım arasından sonra herkes bir ultra kupa kutusu alacak. Bu da eğer 24 Şubat'tan önce 3.000 sezon kupası elde etmek için uğraşırsanız 2 ultra kutu kazanabilirsiniz demek!

Ultra kupa kutuları ve diğer kupa kutusu kademeleri, bundan sonra da zaman zaman topluluk etkinliklerinde yer alacak.

1.000'den fazla kupası olan her savaşçının kupa sayısı yeniden 1.000'e indirilecek.

Peki önümüzdeki güncellemede oyuna neler geliyor?

İşte yeni kupa sisteminin faydaları: Bu sistem, oyuncuları oyunda daha da ilerlemeye teşvik edecek. Azimli ve becerikli oyuncular yeni bir renge sahip yepyeni savaşçı ünvanıyla ödüllendirilecek; böylece başarılarıyla herkese hava atabilecekler (Haftaya bununla ilgili daha çok bilgi paylaşacağız!) Eşleştirme sistemi (bir MMR sistemi kullanılarak) iyileştirilecek.

Kazanılan her maç için daha fazla oyun içi para kazandıran bir "kaynağa hücum" etkinliği düzenlenecek.

Buffie kazanma yöntemleri geliştirilecek: Her sezonun mega görevlerinde buffie verilecek (Bu özellik hâlâ geliştirme aşamasında!) Yeni yakalama makinelerinden 1 ücretsiz buffie alınabilecek. 79 elmas karşılığında 1 rastgele buffie teklifi sunulacak. Tabii üstte bahsi geçen "kaynağa hücum" etkinliği de cabası!



Tüm bu bilgiler çok daha fazla detayla Brawl Talk'ta oyunculara açıklanacak. Ayrıca gelecek hafta sizden ünvanlara dair fikir toplamak için yeni bir gönderi yayınlayacağız.

Yakında görüşürüz!