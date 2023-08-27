Dopdolu programımızı Jönköping'deki Dreamhack Winter'a getiriyoruz! Oyun, e-spor ve oyuncu topluluğu etkinliklerinde gerçek bir klasik olan bu festivalde, dünyanın en iyi Brawl Stars oyuncuları 750.000 ABD doları değerinde ödüller için savaşacak!





Bize katılıp bu destansı maçları yerinde izleyin, profesyonel oyuncular ve içerik üreticileriyle tanışın, eğlenceli yan aktivitelere katılın ve oyun festivalinin sunduğu her şeyin keyfini çıkarın!