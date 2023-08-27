Brawl Stars 2023 Dünya Finali, 24-26 Kasım tarihleri arasında İsveç'te yapılacak.
Dopdolu programımızı Jönköping'deki Dreamhack Winter'a getiriyoruz! Oyun, e-spor ve oyuncu topluluğu etkinliklerinde gerçek bir klasik olan bu festivalde, dünyanın en iyi Brawl Stars oyuncuları 750.000 ABD doları değerinde ödüller için savaşacak!
Bize katılıp bu destansı maçları yerinde izleyin, profesyonel oyuncular ve içerik üreticileriyle tanışın, eğlenceli yan aktivitelere katılın ve oyun festivalinin sunduğu her şeyin keyfini çıkarın!
Evlerinden izleyecek olanlar da oyun içinde yepyeni bir ödül türü dahil olmak üzere çeşitli oyun içi ödüller kazanacak. Heyecan dorukta! Ödülleri almak için https://event.brawlstars.com/ adresinden bize katılıp canlı izleyin. Etkileşimli maç tahminleri, 24 Kasım'daki ilk etkinlik gününden birkaç gün önce başlayacak.
Bazı ödüller gelecekte oyun içi dükkanda satışa sunulabilir.
Dreamhack Winter'a katılan herkes Brawl Stars Dünya Finallerini izleyebilecek, ama istersen buradan en az 20 ABD doları değerinde Brawl Stars temalı hediye çantası içeren bir bilet alabilirsin! Kaçırma!
Dünya Finali elemeleri henüz devam ediyor. Liderlik tablolarımızı ve sosyal medya duyurularımızı takip et, 7-8 Ekim'de https://event.brawlstars.com/ adresinde yayınlanacak Son Şans Elemelerini kaçırma!
24 Kasım: Grup aşamaları, 1. ve 2. gruplar
25 Kasım: Grup aşamaları, 3. ve 4. gruplar
26 Kasım: Çeyrek Final, Yarı Final ve Büyük Final!
Dreamhack'te her gün kapılar saat 10.00'da açılır. Etkinlik yaklaştıkça bu sayfayı güncelleyip yayın takvimini ayrıntılarıyla paylaşacağız.
Brawl Stars Dünya Finalini yerinde izlemek için Dreamhack bileti almam gerekiyor mu?
Evet! Bileti buradan alabilirsiniz.
Bilet türleri neler?
Dreamhack etkinliği için bir günlük ve üç günlük festival biletleri alabilirsiniz. İki tür bilet de geçerli oldukları günlerde Dünya Finalini izlemeniz için yeterlidir.
Brawl Stars'a özel bu bağlantıyı kullanarak bilet alırsanız özel bir Brawl Stars hediye çantası kazanırsınız!
24-26 Kasım tarihlerinde hem Clash of Clans hem de Brawl Stars Dünya Finallerine giriş yapabilir miyim?
Maalesef hayır. Dünya Finali etkinlikleri aynı hafta sonu düzenleniyor ancak gerçekleştikleri yerler farklı. Brawl Stars, İsveç'te Jönköping'de, Clash of Clans ise Helsinki, Finlandiya'da düzenleniyor.
18 yaşını doldurmadım. Yanımda ebeveynimin olması gerekiyor mu?
18 yaşından küçük katılımcıların DreamHack'e katılması için ebeveynlerinin izni olması gerekir. Ayrıca ebeveynler/veliler DreamHack kurallarını okumalıdır. 13 yaşından küçük katılımcıların yanında her daim bir veli bulunmalıdır. Dreamhack'in burada listelenen tüm kurallarına uymanız gerekmektedir.
Covid-19 ile ilgili herhangi bir kural var mı?
Supercell olarak Covid 19 ile ilgili yerel kuralları ve yönergeleri takip edeceğiz.