Aynı başlıkta dediğimiz gibi. Brawl'un logosu, bir sonraki güncellemeyle birlikte yenilenecek!

Bu değişikliğin nedenini şöyle özetleyebiliriz:

Daha modern görünümlü markalarla rekabetimizde eski logomuz demode ve fazla karmaşık görünmeye başladı.

“Savaşmak” markamızın kalbinde olsa da logoda pek iyi yansıtılmıyor.

Oyun logomuzu ve uygulama simgelerimizi birbirine daha yakın hâle getirmek istedik.

Yaptığımız araştırmalar ve kullanıcı testleri sonucunda Brawl logosunu daha modern olacak şekilde yeniden tasarladık. Yeni logo, çoğu koşulda daha okunabilir ve daha ferah bir görünüm sunarken tanıdık renkler ve şekillerle orijinal kimliğini korumaya devam ediyor.

UZUN HÂLİ!

Ayrıca bu logo değişikliğinin süreci ve nedenleri hakkında daha fazla ayrıntı da paylaşmak istedik. Böylece bu konuda sizlere daha bilgilendirici bir yazı sunmuş olacağız.

ESKİ LOGO İLE YAŞANAN ZORLUKLAR

Brawl'un yeterince vurgulanmaması: Markanın merkezinde yer alan "Brawl," herkesin oyunu tanımlarken kullandığı en bilindik kelime. Ne var ki eski logoda baskın renk ve yazı tipi boyutu nedeniyle göze ilk batan "Stars" kelimesi oluyordu.

Karmaşıklık: Eski logoda çok sayıda farklı öğe bulunuyordu. Bu da logonun farklı bağlamlardaki ve boyutlardaki okunabilirliğini zorlaştırıyordu.

Uyarlanabilirliğin yeterli olmaması: Yukarıdakilerle bağlantılı olarak, logonun oyun ve kendi kanallarımız dışındaki ortamlarda (reklam, ürün, iş birlikleri vb.) kullanımı güçlük yaratıyor ve genelde beklenen etkiyi veremiyordu.

Eskimiş tasarım: Logo dünyasında dikkat çekmek zor bir iştir. Eski logo tasarımımız, logosunu bahsedilen açılardan yenileyen birçok markanın gerisinde kalmaya başlamıştı.

Ayrıca oyun logosu, uygulama logosundan oldukça farklıydı. Eski logoda kurukafa küçük bir detayken uygulama logosunda öne çıkan bir unsur hâline gelmişti.

Bu zorluklarla mücadele etmek ve bunların üstesinden gelmek, logo değişikliğinin başlıca sebeplerindendi. Yeni, modern bir görünümün bu konularda daha faydalı olacağı ve markanın daha iyi algılanmasını sağlayıp bilinirliğini artıracağı kanısındaydık.

Tüm bunlara rağmen eski logonun temsil ettiği mirası yok sayacak bir değişiklik de yapmak istemedik. Bu bir marka değişikliği olarak değil, ondan ziyade bir gelişme ve güncelleme olarak tasarlandı.

Bununla birlikte, eski tasarıma yapılan küçük değişikliklerden radikal yeni tasarımlara kadar birçok logo seçeneğini (bilimsel amaçlarla) test ettik. Sonuçlar geldiğinde ise düşüncelerimiz iyice doğrulanmış oldu. Yeni logomuz, testlerde en iyi performansı gösteren ve kullanıcılardan en olumlu geri bildirimleri alan oldu. Hatta bazı kullanıcılar, uygulama logosuyla olan benzerliği nedeniyle yeni logonun hâlihazırda resmî logomuz olduğunu düşündü.