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20 Eyl 2023
Blog – Brawl Stars

CANLI YAYINLARI İZLE & ÜCRETSİZ ÖDÜLLER KAZAN!

TWITCH'DE BRAWL STARS CANLI YAYINLARINI İZLE VE ÜCRETSİZ ÖDÜLLER KAZAN!

İlk defa Twitch Drops kampanyası yapıyoruz! Ödüller, tarihler ve nasıl kazanacağınız hakkında bilgi almak için okumaya devam edin!

NE ZAMAN?

Başlangıç: 21 Eylül - 7:00 UTC
Bitiş: 25 Eylül - 07:00 UTC

ÖDÜLLER VE İZLENME SÜRESİ GEREKSİNİMLERİ NELER?

300 Altın - 30 dakika
150 Güç Puanı & 50 mücevher - 60 dakika
10 Elmas & Brawl Akademi Profil Simgesi - 120 dakika

NASIL KATILABİLİRSİNİZ

  • Hesabınızı bağlayın: İlk adım olarak, Supercell ID'nizi Twitch'teki kampanya sayfasından veya https://twitch.supercell.com/ adresinden Twitch hesabınıza bağladığınıza emin olun.

  • İzleyin: Kelimenin tam anlamıyla, kampanya dönemi boyunca Brawl Stars oynayan herhangi bir yayıncıyı izleyin! Yayıncının Dropları etkinleştirmiş olması halinde, yayına katıldığınız anda sohbette bir mesajın açıldığını göreceksiniz.

  • Ödülünüzü alın: Bir dönüm noktasına ulaştıktan sonra Twitch envanterinize gidin ve ödülünüzü alın! Ödülünüz, Twitch'te talep ettikten birkaç dakika sonra oyununuzda görünecektir. Ayrıca ödüllerinizin her birinin ilerleme durumunu buradan takip edebilirsiniz: https://www.twitch.tv/drops/inventory


Ödüllerin süresi kampanya bittikten birkaç hafta sonra dolacak, bu yüzden onları almayı unutmayın!