TWITCH'DE BRAWL STARS CANLI YAYINLARINI İZLE VE ÜCRETSİZ ÖDÜLLER KAZAN!

İlk defa Twitch Drops kampanyası yapıyoruz! Ödüller, tarihler ve nasıl kazanacağınız hakkında bilgi almak için okumaya devam edin!

NE ZAMAN?

Başlangıç: 21 Eylül - 7:00 UTC

Bitiş: 25 Eylül - 07:00 UTC





ÖDÜLLER VE İZLENME SÜRESİ GEREKSİNİMLERİ NELER?

300 Altın - 30 dakika

150 Güç Puanı & 50 mücevher - 60 dakika

10 Elmas & Brawl Akademi Profil Simgesi - 120 dakika

NASIL KATILABİLİRSİNİZ

Hesabınızı bağlayın: İlk adım olarak, Supercell ID'nizi Twitch'teki kampanya sayfasından veya https://twitch.supercell.com/ adresinden Twitch hesabınıza bağladığınıza emin olun.

İzleyin: Kelimenin tam anlamıyla, kampanya dönemi boyunca Brawl Stars oynayan herhangi bir yayıncıyı izleyin! Yayıncının Dropları etkinleştirmiş olması halinde, yayına katıldığınız anda sohbette bir mesajın açıldığını göreceksiniz.

Ödülünüzü alın: Bir dönüm noktasına ulaştıktan sonra Twitch envanterinize gidin ve ödülünüzü alın! Ödülünüz, Twitch'te talep ettikten birkaç dakika sonra oyununuzda görünecektir. Ayrıca ödüllerinizin her birinin ilerleme durumunu buradan takip edebilirsiniz: https://www.twitch.tv/drops/inventory



Ödüllerin süresi kampanya bittikten birkaç hafta sonra dolacak, bu yüzden onları almayı unutmayın!