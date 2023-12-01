Kromaya Veda

Aralık ayındaki yeni güncellememizde kromatik enderlik ve kroma kredileri oyundan kaldırılıyor. Bununla birlikte pek çok değişiklik geliyor. Kromalara veda etkinliğimiz #ChromaNoMore bunlardan biri.

İlk olarak kroma kredilerinin kaldırılmasıyla gelen değişikliklerden bahsedelim.

Kromatik savaşçılar, diğer enderliklere dağıtılacak

Tüm kromatik savaşçılar farklı enderliklere sahip olacak. Ayrıca Charlie hariç hepsi bir sonraki güncellemeden itibaren Starr Yolundan alınabilecek. Charlie, Esrarengiz Sirk sezonu biter bitmez Starr Yoluna gelecek.

Savaşçıların yeni enderlikleri şöyle olacak:

Destansı - Pearl, Mandy, Maisie, Sam, Lola, Ash, Belle, Gale ve Colette

Gizemli - Lou, Ruffs, Buzz, Fang, Janet, Otis, R-T, Charlie, Eve and Buster

Efsanevi - Cordelius ve Surge

Tüm kroma kredileri normal kredi olacak

Kroma kredileri, henüz kullanmadıysanız Brawl Pass, ustalıklar, dükkan, kupa yolu ve hesabınız arasında paylaştırılacak. Her biri için değişiklikler şöyle:

Brawl Pass ve Kupa Yolu

İçinde bulunduğunuz Brawl Pass/Kupa Yolunda alınmamış tüm kroma kredileri normal krediye dönüştürülecek (dönüşüm oranı her kroma kredisi için 1,85 normal kredi).

Önceki Brawl Pass sezonlarındaki alınmamış kroma kredileri otomatik olarak alınacak ve açmakta olduğunuz savaşçı için kullanılacak. Bütün savaşçıları aldıysanız şöhret kazanacaksınız.

Ustalıklar

Ustalık ödülleri savaşçının enderliğine göre veriliyor; enderlik ne kadar yüksekse ödüller de o kadar iyi olacak.

Kromatik savaşçılar farklı enderliklere dağıtıldığından, ustalık yolları yeni enderliklerine göre değişecek.

Bu, Epik olan Brawlers'ın Ustalık Takip'lerinin zayıflatılacağı anlamına gelir (bu nedenle şimdi toplamanızı öneririz).

Hesabınızdaki harcanmamış kroma kredileri

Tamamı normal krediye dönüştürülecek (her kroma kredisi için 1,85 normal kredi oranında).

Dönüştürüldükten sonra gelen kutunuza gelecekler.

Bu kredileri istediğiniz zaman alabilirsiniz ancak gelen kutunuz doldukça bu mesajı unutma veya kaybetme ihtimaliniz artar. En kısa sürede almaya çalışın.

Dükkan

Günlük ödüllerde/bingolarda artık kroma kredisi olmayacak.

Önceki Brawl Pass sezonlarından kalan ödüllerde değişiklikler

Önceki Brawl Pass sezonlarından kalan ödüller yeni güncelleme geldiğinde otomatik olarak alınacak. Kısacası, henüz almadığınız tüm kaynaklar otomatik olarak hesabınıza eklenecek.

Kroma kredileri normal kredilere dönüştürülecek ve açmakta olduğunuz savaşçıya eklenecek, tüm savaşçıları açtıysanız şöhretinize eklenecek.

Kroma kredilerinizin Starr Yoluna veya şöhrete eklenmek yerine gelen kutunuza gelmesini istiyorsanız güncelleme gelmeden önce kroma kredilerini almalısınız.

Önceki Brawl Pass sezon ödülleri de bundan sonra her yeni sezon başlangıcında otomatik olarak alınacak.

Bu değişiklik, kredilerini biriktiren ve bu özelliği bir "kredi bankası" gibi kullanan oyuncuları maalesef etkileyecek. Diğer kaynaklar, herhangi bir sınırları olmadığından bu değişiklikten etkilenmeyecek. Otomatik olarak alınan mücevherlerin de artık bir sınırı yok.

Bu durumdan etkilendiyseniz özür dileriz ancak ocak ayında yeni Brawl Pass başladığında durumu düzeltecek şöyle değişikliklerimiz var:

Yeni aylık Brawl Pass ile her ay yeni bir savaşçı yayınlamayı hedefliyoruz (planımız şu anda böyle ama henüz deneme aşamasındayız, gelecekte durum değişebilir).

Bu durumda, önceki sezonlardan almadığınız krediler açmakta olduğunuz savaşçıya, yeni çıkan savaşçıya veya şöhrete (tüm savaşçıları açtıysanız) aktarılacak.

Yeni güncellemede artık kromatik enderlik olmayacağından almadığınız sadece kromatik savaşçılar varsa otomatik olarak alınan krediler Starr Yoluna gidecek.

Ayın savaçısı da erken erişim döneminden hemen sonra Starr Hediyelerine eklenecek.

Charlie de yeni sezon başladığında (ocak ayında) hem Starr Hediyelerinden hem de Starr Yolundan alınabilecek.

Yukarıdaki değişikliklerin dışında, 2024'te ayrıca şöhret sisteminde geliştirmelerimiz olacak.

Şöhret Geliştirmeleri

Oyuncularımızın şöhret hakkında düşüncelerinin çok olumlu olmadığını biliyoruz. Bu nedene 2024'ün ilk güncellemesinde bazı geliştirmeler yapacağız. Yine sadece görsel olacak ancak bundan sonra ulaştığınız her yeni şöhret enderliğinde farklı bir görsel ödül alacaksınız.

Şöhret seviyelerinde şunlar var:

Şöhret seviyesi 1: Profil Resmi

Şöhret seviyesi 2: Rozet

Şöhret seviyesi 3: Çerçeve (savaş kartınız için yeni görsel öğe)

Şu anda şöhret için planımız böyle ancak henüz üzerinde çalışmaya devam ettiğimizden güncelleme gelene kadar bazı değişiklikler olabilir.

#ChromaNoMore etkinliği

Son olarak eğlenceli kısma gelelim! 1 Aralık - 12 Aralık tarihleri arasında kroma kredilerine ve kromatik enderliğe veda ettiğimiz yeni bir oyuncu topluluğu etkinliği başlatıyoruz. Hedefimiz yine dört milyar alaşağı olacak ama bu sefer biraz farklı!

Ulaşılan her kademede yeni bir etkinlik açılacak (kroma yağmuru, jeton yağmuru, altın yağmuru gibi). Açılan tüm etkinlikler diğerlerine eklenecek. Kısacası aynı anda birden fazla etkinlik olacak!

İlerleme durumuna oyunun haberler kısmındaki takip çubuğundan göz atabilirsiniz. Her 30 dakikada bir güncellenecek.

Kademeler ve açacakları etkinlikler şöyle olacak:

0 Alaşağı = İki Kat Starr Hediyesi (etkinlik başlar başlamaz açılacak)

500 Milyon Alaşağı = Ustalık Çılgınlığı %50

1 Milyar Alaşağı = Altın Yağmuru

1,5 Milyar Alaşağı = Kroma Kredisi Yağmuru

2 Milyar Alaşağı = Jeton Yağmuru

3 Milyar Alaşağı = Ustalık Çılgınlığı %100

4 Milyar Alaşağı = Efsanevi Starr Hediyesi

Bu durumda Jeton Yağmuru etkinliğini açtığınızda tüm diğer yağmur etkinlikleri de iki katına çıkacak! Etkinliğin en hoş yanı, kazandığınız her maç için bolca kaynak alacak olmanız!

#ChromaNoMore Hediyeleri

Etkinlikle birlikte, içerik üreticilerimiz hediyeler de dağıtacak. Yeni Brawl Pass Plus'ı hediye edecekler (ocak ayında)!

Ayrıca bu sefer beş kroma kodumuz olacak. Şanslıysanız ve bu kroma kodlarından birine denk gelirseniz yeni Brawl Pass Plus'ı (ocak ayında) ve tüm kromatik savaşçıları kazanacaksınız!

Katılmak için sosyal medyada #ChromaNoMore ve #Brawlstars etiketlerini aratın!

Etkinlikten en iyi şekilde yararlanmanız için üç ipucu

Normal maçlar size bolca kaynak kazandıracak ama daha iyi sonuçlar elde etmenin üç yolu var!

1 - Kromatik savaşçılar yeni enderlikler kazanacağı için kroma kredilerinizi kullanarak gizemli veya efsanevi olacak savaşçıları almaya bakın. Böylece bu savaşçıları enderlik seviyeleri yükselmeden daha ucuza almış olursunuz.

2 - Kromatik savaşçıların ustalık yolu değişecek ve yeni enderliklerine uygun olacak. Bu nedenle, Ustalık Çılgınlığı etkinliğinden yararlanarak kromatik savaşçıların ustalıklarını ilerletip değişiklikten önce daha iyi ödüller kazanabilirsiniz.

3 - Oyuncular hedeflere ne kadar hızlı ulaşırsa herkes o kadar fazla kaynak kazanır! Bütün arkadaşlarınızı (hatta düşmanlarınızı bile) davet etmeyi unutmayın!

Keyifli bir etkinlik diliyoruz, #ChromaNoMORE!