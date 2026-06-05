Bolt'un oyuna gelişini ve yarışlara olan sevgisini kutlamak adına 7 Haziran - 12 Haziran arasında bir Formula Brawl etkinliği düzenliyoruz. Gerçekçi, minik bir Starr Park Pistinde savaşçıları temsil eden 10 bilyenin yer alacağı bu etkinlikte yarışçılar, şampiyonluk ünvanını almak için üç yarışta kıran kırana mücadele edecek.

Her yarıştan önce kazananın kim olacağına dair bahse girdiğinizde savaşçının ulaşacağı son konuma göre kaos hediyesi kazanırsınız.