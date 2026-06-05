FORMULA BRAWL ETKİNLİĞİ BAŞLIYOR!
Bolt'un oyuna gelişini ve yarışlara olan sevgisini kutlamak adına 7 Haziran - 12 Haziran arasında bir Formula Brawl etkinliği düzenliyoruz. Gerçekçi, minik bir Starr Park Pistinde savaşçıları temsil eden 10 bilyenin yer alacağı bu etkinlikte yarışçılar, şampiyonluk ünvanını almak için üç yarışta kıran kırana mücadele edecek.
Her yarıştan önce kazananın kim olacağına dair bahse girdiğinizde savaşçının ulaşacağı son konuma göre kaos hediyesi kazanırsınız.
NASIL İŞLER?
Etkinlik üç tur sürer ve her tur aynı şekilde işler:
1. Gün
Bahis Günü: Bir sonraki yarışı kazanacağını düşündüğünüz savaşçıyı seçersiniz.
2. Gün
Yarış Günü: Yarışı izlersiniz ve seçtiğiniz savaşçının hangi konumda bitirdiğine göre ödülünüzü alırsınız.
Her yarıştan sonra şampiyona liderlik tablosunu kontrol edip ödüllerinizi almayı unutmayın.
ÖDÜLLER
Yapılan her tahmin, yarış başına en az bir kaos hediyesi garantiler. Üç kazananı da doğru tahmin ederek kazandığınız kaos hediyesi sayısını 15'e çıkarmanız mümkündür.
|Bitiş Konumu
|Kaos Hediyesi
|1.
|5
|2.
|3
|3.
|2
|4. - 10.
|1
* Ödüllerinizi 15 Haziran saat 8.00'e (UTC) kadar almayı unutmayın.
BAHİS GÜNLERİ
Bahis Ekranı
Oyunuzu bu ekranda verirsiniz. 10 savaşçı yarışçısı için ayrı birer bölme vardır. İstediğinizi seçebilirsiniz. Yaptığınız seçimi onayladıktan sonra bahis kilitlenir ancak daha sonra fikrinizi değiştirirseniz süre bitmeden önce seçiminizi değiştirmeniz mümkündür.
Şampiyona Liderlik Tablosu
Bu tablo, şampiyonluk puanları ve her turun ardından mevcut sıralamalar da dahil olmak üzere yarışın tamamı için genel sıralamaları gösterir.
Üç yarıştan sonra en fazla şampiyonluk puanına sahip olan savaşçı, Formula Brawl Dünya Şampiyonu olarak taçlandırılır.
YARIŞ GÜNLERİ
8, 10 ve 12 Haziran'da yapılacak bu yarışlar, saat 15.00'te (UTC) etkinlik ekranından, Brawl Stars YouTube kanalından ve resmi sosyal medya hesaplarımızın herhangi birinden izlenebilir. Yarış başlamadan önce tahminlerinizi yapmayı unutmayın.
Yarış bittikten sonra etkinlik ekranına gidip yarışın tamamını izleyebilir veya doğrudan sonuçlar ekranına atlayarak nihai sıralamaları görebilir ve ödülünüzü alabilirsiniz.
Seçimlerinizde bol şans dileriz. En iyi savaşçı kazansın! ŞİMDİ oy verin!