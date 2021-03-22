Güç Ligi’nde eşleştirme sistemini kötüye kullanan (maç başlamadan önce ayrılan) oyuncuları izliyoruz. Durumun sıklığına bağlı olarak, hesabınız yasaklanabilir (yalnızca Güç ligi’nden değil, Oyunun kendisinden).
Adil olun. Takipteyiz.
24 Mart Bakım Molası'ndan sonra eklenecekler:
Güç Ligi’ne Otomatik Ceza Sistemi eklendi. Artık bir maçtan çıkmak, ilerleme kaybetmenize ve oyun modunun yasaklanmasına neden olabilir.
Solo mod eşleştirmeleri artık daha kurallı, oyuncuları kendi Sıralamalarına daha yakın eşleştirmeye çalışıyor.
Mortis’in ana saldırısı ile dekorları (kemik, mum vb.) parçalayamamasına neden olan bir sorun düzeltildi.