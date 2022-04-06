Güç Ligi değişiklikleri ve iyileştirmeler!



NE?

Güç Ligi (ve Kulüp Ligi & Güç Ligi dostluk maçları) ileride iki iyileştirme alıyor!



1 - Her kişi bireysel ban alacak

2 - Takım arkadaşlarınıza Savaşçı Önerme, seçim aşamasına eklenecek (Bu, hemen bir sonraki güncellemeye yetişemese de bundan sonrakine gelecektir)

NASIL?

Bireysel saklı banlar:

- Ban aşamasında herkes istedikleri herhangi bir savaşçıyı banlayabilir

- Takım arkadaşlarınızın o an neyi tercih ettiğini göreceksiniz ve takım arkadaşınız tarafından banlanan savaşçıyı banlayamayacaksınız

- Şimdi olduğu gibi, bireysel banlar saklı olacak (yani rakip takım sizin hangi savaşçıyı banladığınızı göremeyecek), bu nedenle aynı Savaşçıları banlamış olma ihtimaliniz olacak. Sonuç olarak, en az 3 ve en fazla 6 Savaşçı banlanmış olacak

- Bu değişiklikle birlikte Güç Ligi’ne ulaşmak için en az 4500 kupaya ve 12 Savaşçıya sahip olunması gerekiyor

- Savaşçı seçmez veya banlamazsanız sizin için otomatik olarak seçilecek (şu anda olduğu gibi)

Savaşçı Önerme:

- Seçme sırasında takım arkadaşlarınız size “Öner” tuşunu kullanarak bir Savaşçı önerisinde bulunabilecek. Seçim, ekranın kenarında görünecek.

Kendi Savaşçınızı seçtikten sonra dahi öneride bulunabilirsiniz.





NEDEN?

Bireysel banların hem yarışmacı oyunculara hem de sıradan oyunculara faydalı olacağını düşünüyoruz:

- Bazı belli haritaların belli güçlü Savaşçıları maç dışı kalınca çok yönlü oyunlar ortaya çıkacak

- Daha çok ban eklemek istedik ama ban sürecini uzatmak istemedik, bu nedenle her bir oyuncuya fazladan ban hakkı verdik

- Tüm oyuncuların tutarlı hareket etmesi herkes için daha açık ve daha sezgisel olacak Savaşçı Önerme, uzun zamandır oyuna eklemek istediğimiz bir değişiklikti (ve tabi Güç Ligi için en büyük isteklerden biri), bu nedenle çok da fazla konuşmaya gerek yok :D

HIZLI SSS:



Neden şimdi duyruluyor?

Böylece yarışmacı oyuncularımız için bir sürpriz olmayacak. Antrenman zamanı!

Neden daha önce duyrulmadı?

Bu iki değişikliği de sonraki güncellemeye yetiştirmekten emin olmak istedik!

Hepsi bu mu?

Şimdilik, evet! Ama sırada, planımızda olan daha fazlası var! Ve tabi, her zaman olduğu gibi önerilerinizi ve geri bildirimlerinizi sosyal medya kanallarımızdan bizimle paylaşabilirsiniz!