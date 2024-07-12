Klasik savaş etkinliği başlıyor! Bu etkinlikte mega kutular geri dönüyor, ayrıca yeni Hükümdar Rico hiperşarj kostümünü ÜCRETSİZ alma fırsatınız olacak!

12 Temmuz'dan 31 Temmuz'a kadar sürecek bu etkinlikte yeni oyun modları, klasik renkli kostümler, yeni Rico hiperşarj kostümü ve renk seçenekleri var!

ÜCRETSİZ RICO HİPERŞARJ KOSTÜMÜNÜ NASIL ALACAĞIM?

Hükümdar Rico kostümünü etkinlikte 10 mega kutu toplayarak ücretsiz alabilirsiniz. Kolay gibi görünüyor olsa da bu ücretsiz kostümü almak için elinizden geleni yapmanız gerekecek!

MEGA KUTULARI NASIL ALACAĞIM?

Bu kısım kolay: 12 yıldız jetonu topladığınızda bir mega kutu alırsınız.

Yıldız jetonları, yıldız jetonu alabileceğiniz oyun modlarında gün içinde kazandığınız ilk zaferler karşılığında verilir. Ayrıca hafta sonları özel görevlerden ve etkinliğin ilerleyen günlerindeki bir mücadeleden ödül olarak kazanılabilecekler.

MEGA KUTULAR NEDEN BU KADAR ÖZEL?

Mega kutuların özel olmasının nedeni, tek seferde birden fazla ödül kazandırmalarıdır! Şu ödüller çıkabilir:

Savaşçılar

Kostümler (yeni klasik kostüm, Rico'nun hiperşarj kostümü ve renk seçenekleri dahildir)

Görsel Ürünler

Kaynaklar (elmaslar da dahil!)

Mega kutuları alır almaz açabilir veya biriktirip daha sonra hepsini birlikte açarak bir anda çok sayıda ödülün keyfini çıkarabilirsiniz!

YENİ OYUN MODLARI!

Klasik savaş etkinliği sırasında klasik tarzda iki yeni oyun modumuz olacak: ayna savaşı ve trampet!

Ayna savaşında herkes aynı klasik savaşçıyla oynar!

Belirlenen savaşçı birkaç saatte bir değişir ve bir sonraki savaşçı, oyuna eklenen ilk 21 savaşçı arasından seçilir.

Trampet modunda düşman savaşçıları yok ettiğinizde savaşçınız değişir. Belirli sayıda savaşçının hepsiyle oynadıktan sonra son savaşçıyla bir düşmanı yok ettiğinizde oyunu kazanırsınız!

Ayna savaşı ve trampet günlük olarak değişecek ve ikisinde de klasik etkeni olacak. Bu etkenle savaşçılar 9. seviyeyle sınırlı olur, yalnızca ilk yıldız gücünü kullanabilir ancak hiperşarj ve aksesuarları kullanamaz.

YENİ KOSTÜMLER!

Rico hiperşarj kostümleri ve renk seçenekleri!

Hükümdar Rico

Elmas Hükümdarı Rico

Mücevher Hükümdarı Rico

Rico'nun hiperşarj kostümünün yanı sıra klasik tarzda birkaç şık kostümümüz daha var:

İhtiyar Dynamike

Şerif Yardımcısı Brock

Şerif Shelly

Düellocu Rico

Yıldızlı Shelly

Peki bu klasik kostümleri nereden alabileceğinizi biliyor musunuz? Elbette mega kutulardan!

D SSS - DİĞER SIKÇA SORULAN SORULAR

Hükümdar Rico'yu 10 mega kutu toplamadan önce alırsam ne olacak? Bu kostüm yerine hiperşarj kostüm renk seçeneklerinden birini alırsınız! Mega kutular, klasik savaş etkinliği bittikten sonra da oyunda olacak mı? Etkinlik bittikten sonra mega kutular oyunda olmayacak ama gelecek etkinliklerde tekrar gelebilirler! Etkinlik bittikten sonra da klasik ve hiperşarj kostümlerini alabilir miyim? Evet, bu kostümler etkinliğe özel değil ve gelecekteki etkinliklerde kutular, Starr hediyeleri veya özel dükkan tekliflerinden alınabilecekler. Klasik kostümler de etkinlik bittikten sonra katalogdan alınabilecek.

Şimdilik bu kadar! Klasik savaş şu anda etkin ve 31 Temmuz'a kadar devam edecek. Oyunda görüşmek üzere!