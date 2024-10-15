Yılın o zamanı geldi: Yine tüm sistemi baştan sona düzenleyeceğiz! Bu sefer odağımız kupa sezonu sıfırlaması!
Mevcut sistemdeki ana problemler neler?
Sistem gereksiz derecede karmaşık ve eğlenceli değil.
Ayrıca ödüller berbat!
Oyuncuların en sevdiği savaşçıları kullanamamasına neden oluyor çünkü bir noktada bu savaşçıları geliştirmek çok zor oluyor.
Ayrıca yüksek kupalı maçlarda eşleştirme süreleri çok uzuyor.
Yeni sistemde hedeflerimiz şunlar:
Sistemi daha basit olmasa bile daha net ve eğlenceli hale getirmek!
Ara sıra oynayanlara kolaylık sağlarken rekabetçi oyuncular için daha anlamlı bir oyun sunmak.
Oyunu daha ödüllendirici ve böylece daha cazip kılmak.
Yüksek kupalı savaşçılarla oynamanın getirdiği stresi azaltmak.
Sonuç olarak şunları değiştireceğiz:
Bu sefer çok değişiklik yapılacak. Önceki sistemi yenisiyle karşılaştırmak zor olabilir ama özetle yeni kupa sezonu sisteminin anlaşılması daha kolay ve ödüllendirici olmasını amaçladık. Hem de oyuna şu ankinden daha fazla emek vermeniz gerekmeyecek.
Artık toplam 50 kademe var. En üst kademenin adı Maksimum!
Bir savaşçıyla Maksimum kademeye ulaşmak için 1.000 kupaya ihtiyacınız olacak.
Yeni sistemde her 20 kupada bir kademe atlayacaksınız.
Kupa kazanımı ve kaybı yeni sisteme daha iyi uyacak şekilde ayarlanacak ve 1.000 kupanın altında hatalara daha fazla esneklik tanınacak.
Sadece 1.100 kupanın üzerinde kazandığınızdan çok kupa kaybetmeye başlayacaksınız.
Kupa sezonu Brawl Pass sezonuyla aynı zamanda başlayacak ve bitecek.
Artık aylık olacak kupa sezonu sıfırlaması her zaman tüm savaşçıları 1.000 kupaya sıfırlayacak.
1.000'den az kupalı savaşçılarda sıfırlama olmayacak.
Peki 1.000 kupaya ulaştıktan sonra ne olacak?
1.000 kupa elde edince mümkün olan en yüksek kademeye, yani Maksimum kademeye ulaşacaksınız.
1.000'den sonra alacağınız kupalar sayılmaya devam edecek ama bunlar artık sezon kupası olacak ve yeni bir öğeye, KUPA KUTUSUNA doğru ilerlemenizi sağlayacak! Bu kutudan aşağıda ayrıntılarıyla bahsedeceğiz.
İlk seviye kupa kutusu, toplamda en az 1.500 kupası olan herkese açılacak ancak kutunun seviyesini yalnızca 1.000 kupayı aşan savaşçılarla ilerletebileceksiniz.
Evet, yeni bir kutumuz var! Artık her sezon sonunda mücevher yerine bir kupa kutusu alacaksınız!
Kupa kutusu, bir savaşçıyı 1.000 kupaya ulaştırdığınızda veya toplam 1.500 kupaya ulaştığınızda açılacak.
1.000 kupadan sonraki kupalar artık sezon kupası olarak adlandırılacak. Sezon kupaları, kupa kutusunun seviyesini yükseltecek.
Kupa kutusunun beş seviyesi olacak: küçük, büyük, mega, omega ve ultra. Kutu ne kadar büyük olursa aldığınız ödüller de o kadar güzel ve fazla olur!
Kademe yükseltme ödülleri kaldırıldı ama endişelenmeyin. Yeni sistem sayesinde önceye kıyasla daha çok mücevher kazanacaksınız.
Kupa kutusunun içinde çoğunlukla görsel ürünler olacak. Bunların arasında garantili bir kostüm olacak ve kutunun seviyesine göre gizemli, efsanevi ya da hiperşarj bir kostüm ve elmas çıkabilecek!
Aşağıdaki görselden ayrıntıları görebilirsiniz:
Peki bu seviyeye ulaşmak zor değil mi?
- Evet, yüksek seviyelerdeki kutulara ulaşmak zor ama bugün oynadığınız kadar oynasanız bile öncekinden daha fazla ödül kazanacaksınız. Yeni sistemde beceriye daha çok önem verilecek.
Herkesin en sevdiği konu! Eşleştirmede bazı değişiklikler yaptık ama bunların çoğu 1.000 savaşçı kupası sonrası için:
Eşleştirme, savaşçı kupalarını dikkate alarak benzer kupa sayısındaki oyuncuları eşleştirmeye çalışacak.
1.000 savaşçı kupasını geçen oyuncuların tümü aynı eşleştirme havuzunda olacak. Bu sayede yüksek kupalı savaşçı eşleştirmelerinin daha kısa sürmesi sağlanacak.
Sadece 1.100 savaşçı kupasının üzerinde kazandığınızdan çok kupa kaybedebileceksiniz.
1.000 kupadan sonra düşük kupa statüsü kalkacak.
Kazanma serileri, kupa artışının daha adil olması için her savaşçıya özel olacak.
Kazanma serisi rekoru profilde gösterilmeye devam edecek.
Peki bu sistemle 1.000 savaşçı kupasından sonra sıradan oyuncularla profesyoneller aynı havuzda mı olacak?
- Evet ama profesyonel oyuncuların sayısı sıradan oyunculardan çok daha az. Yani eşleştirmede karşılaşmaları mümkün olsa da ender görülecek.
Rekabeti sevenler için savaşçı başına iki liderlik tablomuz olacak:
Bunlardan biri, her sezon sıfırlanan bir Sezon Liderlik Tablosu.
Diğeriyse ilgili savaşçıyla ulaşılan gelmiş geçmiş en yüksek kupa sayısını takip eden bir Tüm Zamanlar Liderlik Tablosu.
Zirveye ulaşarak Sezon Liderlik Tablosuna her girdiğinizde profilinizde bir prestij simgesi görünecek. Bu simgede ayrıca bir veya daha fazla savaşçıyla zirveye her çıktığınızda sezon başına bir kez artan bir sayı bulunacak.
Peki düzenlemeden önceki kupa rekorları ne olacak?
Bunlar, başkası bu rekorları geçene kadar yukarıda bahsettiğimiz "Tüm Zamanlar Liderlik Tablosu"nda kalacak.
Mevcut sistemde 35. kademede olan savaşçılarınız varsa çabalarınızın boşa gidip gitmeyeceğini merak ediyor olabilirsiniz. Kısmen öyle denebilir... Ama başarılarınız SONSUZA DEK var olacak!
35. kademede en az bir savaşçısı olan oyuncular benzersiz bir rozet kazanacak.
35. kademede en az 10 savaşçısı olan oyuncular ise yeni bir özel ünvan alacak. Bu ünvan yalnızca bu başarıya düzenlemeden önce ulaşanlara verilecek.
Bu ödüllendirmede gelmiş geçmiş en yüksek başarınız dikkate alınacak. Bu da demek oluyor ki mevcut sezonda olmasa bile önceki sezonlarda savaşçılarınız 35. kademeye ulaşmışsa ilgili ödülü alabileceksiniz!
35. kademeye ulaşan savaşçılarınızın toplam sayısı da profilinizde gösterilecek. Bu başarınızla etrafınıza hava atmaya devam edebileceksiniz!
Güncellemeden sonraki ilk kupa sezonu sıfırlamasında 1.000 kupayı aşan her savaşçının kupa sayısı 1.000'e döndürülecek.
Değişikliklerin çoğu ekim sonundaki güncelleme gününde gelecek!
1.000 kupayı aşan savaşçınız varsa 7 Kasım tarihinde bitecek Korkunç Öyküler sezonunun hemen sonrasındaki kupa sıfırlamasıyla gelecek ilk kupa kutusu için ilerleme elde edebileceksiniz.
ÖNEMLİ! Burada bahsedilen bazı değerlerin henüz kesinleşmediğini ve güncelleme yayınlanana kadar değişebileceğini unutmayın!
Bazı daha küçük ayrıntılar ve değerler de güncelleme yayınlanana kadar değişebilir. Bu değişiklikler hakkındaki düşüncelerinizi ve sorularınızı sosyal medya üzerinden bizimle paylaşmanızı isteriz, büyük endişe duyulan konular olursa bunlardan başka bir gönderide bahsedebiliriz!
Görüşürüz!