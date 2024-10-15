Herkesin en sevdiği konu! Eşleştirmede bazı değişiklikler yaptık ama bunların çoğu 1.000 savaşçı kupası sonrası için:

Eşleştirme, savaşçı kupalarını dikkate alarak benzer kupa sayısındaki oyuncuları eşleştirmeye çalışacak.

1.000 savaşçı kupasını geçen oyuncuların tümü aynı eşleştirme havuzunda olacak. Bu sayede yüksek kupalı savaşçı eşleştirmelerinin daha kısa sürmesi sağlanacak.

Sadece 1.100 savaşçı kupasının üzerinde kazandığınızdan çok kupa kaybedebileceksiniz.

1.000 kupadan sonra düşük kupa statüsü kalkacak.

Kazanma serileri, kupa artışının daha adil olması için her savaşçıya özel olacak.

Kazanma serisi rekoru profilde gösterilmeye devam edecek.

Peki bu sistemle 1.000 savaşçı kupasından sonra sıradan oyuncularla profesyoneller aynı havuzda mı olacak?

- Evet ama profesyonel oyuncuların sayısı sıradan oyunculardan çok daha az. Yani eşleştirmede karşılaşmaları mümkün olsa da ender görülecek.

Liderlik Tabloları!

Rekabeti sevenler için savaşçı başına iki liderlik tablomuz olacak: