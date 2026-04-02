Mücevher, Katalog ve Dükkan Değişiklikleri!

Yayınladığımız son "Bu bir yol haritası değil" videomuzu izlediyseniz görsel ürünler ve mücevherle ilgili bazı mevcut sorunları çözmek istediğimizi biliyorsunuzdur. İzlemediyseniz de… Artık biliyorsunuz!

Şu anda Brawl'da görsel ürünlerin algılanışı, dağıtılışı ve satışıyla ilgili bazı sorunlar yaşıyoruz. Elbette her konuya tek seferde değinemeyiz ama sorunlu olduğunu düşündüğümüz noktaları ele alacak ve bunları nasıl çözmek istediğimizi açıklayacağız.

Sıradaki güncellemede yeni bir görsel ürün sistemi denemeyi planlıyoruz. Bu işe mücevher, katalog ve dükkan ile başlayacağız.

Mücevher, başlangıçta görsel ürünleri tüm oyuncular için erişilebilir kılmak amacıyla oluşturulmuştu. Hedefimiz; kostüm/görsel ürün duyurularını ve lansmanlarını sadece satın alabilen azınlık için değil, herkes için heyecan verici hâle getirmekti. Görsel ürünlerden elde edilen geliri biraz azaltarak oyuna olan bağlılığın büyük oranda artacağını ummuştuk. Beklediğimiz etkiyi yaratmadı ve oyun genelindeki görsel ürünlerin değerini düşürdü.

Şu anda karşılaştığımız sorunlardan biri, mücevherlerin bazen istenen bir ödül olmaktan çıkması ve oyuncuların hiç olmadığı kadar fazla kostüme sahip oldukları için yenilerine karşı eskisi kadar heyecan duymaması.

Ayrıca, oyuncuların mücevherlerini mevcut kostümler veya görsel ürünler için harcayabildikleri ve her an erişebilecekleri bir kostüm kataloğumuz da var. Yine de mücevher, harcamak için yeterince güçlü bir sebep sunmadığından değer kaybeden bir para birimi olmaya devam ediyor. Pek çok oyuncu mücevherlerini harcamak yerine biriktiriyor. Sorun seçeneklerin azlığı değil. Aksine günümüzde o kadar çok kostüm var ki hepsini inceleyip gerçekten satın almak istediğinizi bulmak ekstra bir çaba gerektiriyor.