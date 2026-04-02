Mücevher, Dükkan ve Görsel Ürün Değişiklikleri
Mücevher, Katalog ve Dükkan Değişiklikleri!
Yayınladığımız son "Bu bir yol haritası değil" videomuzu izlediyseniz görsel ürünler ve mücevherle ilgili bazı mevcut sorunları çözmek istediğimizi biliyorsunuzdur. İzlemediyseniz de… Artık biliyorsunuz!
Şu anda Brawl'da görsel ürünlerin algılanışı, dağıtılışı ve satışıyla ilgili bazı sorunlar yaşıyoruz. Elbette her konuya tek seferde değinemeyiz ama sorunlu olduğunu düşündüğümüz noktaları ele alacak ve bunları nasıl çözmek istediğimizi açıklayacağız.
Sıradaki güncellemede yeni bir görsel ürün sistemi denemeyi planlıyoruz. Bu işe mücevher, katalog ve dükkan ile başlayacağız.
Mücevher, başlangıçta görsel ürünleri tüm oyuncular için erişilebilir kılmak amacıyla oluşturulmuştu. Hedefimiz; kostüm/görsel ürün duyurularını ve lansmanlarını sadece satın alabilen azınlık için değil, herkes için heyecan verici hâle getirmekti. Görsel ürünlerden elde edilen geliri biraz azaltarak oyuna olan bağlılığın büyük oranda artacağını ummuştuk. Beklediğimiz etkiyi yaratmadı ve oyun genelindeki görsel ürünlerin değerini düşürdü.
Şu anda karşılaştığımız sorunlardan biri, mücevherlerin bazen istenen bir ödül olmaktan çıkması ve oyuncuların hiç olmadığı kadar fazla kostüme sahip oldukları için yenilerine karşı eskisi kadar heyecan duymaması.
Ayrıca, oyuncuların mücevherlerini mevcut kostümler veya görsel ürünler için harcayabildikleri ve her an erişebilecekleri bir kostüm kataloğumuz da var. Yine de mücevher, harcamak için yeterince güçlü bir sebep sunmadığından değer kaybeden bir para birimi olmaya devam ediyor. Pek çok oyuncu mücevherlerini harcamak yerine biriktiriyor. Sorun seçeneklerin azlığı değil. Aksine günümüzde o kadar çok kostüm var ki hepsini inceleyip gerçekten satın almak istediğinizi bulmak ekstra bir çaba gerektiriyor.
Bu, elbette mevcut oyuncu davranışına dair bizim kendi yorumumuz ve sonuç olarak yapacağımız değişiklikler şunlar:
Katalogda mücevher kullanma seçeneğini kaldırıyoruz. Bunun yerine mücevherlerinizi dükkanın yeni bir bölümünde harcayacaksınız. Katalogda mevcut olan tüm kostümler rotasyon sistemiyle karşınıza çıkmaya devam edecek. Ancak bu kostümleri dilediğiniz an satın alma seçeneğini kaldırıyoruz.
İnanıyoruz ki her gün karşınıza birkaç seçenek çıktığında karar vermek çok daha kolaylaşacak ve teklifleri takip etmek oyuna ilgiyi artıracak bir aktiviteye dönüşecek.
Bu yeni dükkan bölümünde mücevherle alınabilen paketler olacak. Bu paketler kostüm, rozet, profil simgesi ve sprey gibi görsel ürünlerin yanı sıra kaynaklar ve Starr hediyeleri içerecek.
Yani artık mücevherler size oyun içi ilerleme kazandırabilir!
Mücevher paketlerini açmak için dokunmanız gerekecek ve her dokunuş bir miktar mücevher kazandıracak.
Mücevher paketi tekliflerinde tam fiyattan TAMI TAMINA %100 indirime kadar birçok fırsat sunulacak!
Mücevher paketleri ayrıca gizemli ve efsanevi kostümler içerebilecek.
Bazı mücevher paketleri, devasa bir seçenek listesinden belirli enderlikteki kostümleri seçme şansı sunacak. Böylece katalogdaki seçim deneyimi korunacak ancak bu fırsat her zaman erişilebilir olmayacak.
Ayrıca genel bir dükkan yenilemesi de gerçekleştirdik (bu konudaki ayrıntıları Brawl Talk'ta paylaşacağız)!
Yeni Güncellemede Beklenen Diğer Ayarlamalar
Ücretsiz kaynaklarda da bazı düzenlemeler yapıyoruz:
Her sezona yeni bir mücevher mega görevi ekliyoruz. Bu ek bir görevdir, mevcut mega görevlerin yerini almaz.
Brawl Pass'in ücretsiz yoluna daha fazla mücevher ekliyoruz.
Starr hediyeleri, kaos hediyeleri ve savaşçı kutularından kostüm çıkma yüzdesini düşürüyoruz.
Bu değişikliklerin temel etkisi olarak ücretsiz oynayan oyuncular ortalama olarak aynı sayıda kostüm kazanmaya devam edecek. Ancak hangi kostümü alacakları konusunda daha fazla kontrole sahip olacaklar ve mücevher paketlerimiz sayesinde diledikleri kostümleri bilinçli şekilde alabilecekler. Koleksiyonunuzdaki kostümleri kendiniz daha fazla seçtiğiniz için bu değişikliklerin kostümleri çok daha anlamlı kılacağını umuyoruz.
Kendinize şunları soruyor olmalısınız:
Mücevherlerimi ŞİMDİ mi harcamalıyım? Yoksa güncellemeyi mi beklemeliyim?
Özetle, yeni güncellemeyle birlikte mücevher harcamalarınız çok daha etkili olacak. Çünkü yeni sistem; mücevherlerinizi kendi içinde indirimler barındıran, ilerleme sağlayan ve zaman zaman daha yüksek enderlikteki kostümlere erişim sunan paketler için harcama şansı sunacak.
Yine de şu anda katalogda bulunan ve GERÇEKTEN çok istediğiniz kostümleri, dükkanda yeni rotasyon sisteminde karşınıza çıkmasını beklemek yerine güncellemeden önce almanızı öneririz.
ŞU ANDA nasıl mücevher kazanabilirim?
Aşamalı oynayın (ve Pro Pass'deki ödülleri toplayın).
Günlük altı zaferinizi kazanın.
Kaynak anahtarlarınızla mücevher alın (tabii henüz kullanmadıysanız!).
Bu hafta (30 Mart haftası) gerçekleşecek küçük etkinliğe katılın.
Bir sonraki güncelleme planımız bu şekilde. Ancak performansına bağlı olarak üzerinde ufak dokunuşlar yapabiliriz (veya her şeyi olduğu gibi bırakabiliriz).
Görsel ürünlerle ilgili yapmak istediğimiz daha pek çok değişiklik var. Ancak yukarıda paylaştıklarımız, gelecek güncellemede ele alacağımız ilk değişiklikler olacak.
Şimdilik bu kadar! Ayın ilerleyen günlerinde daha fazla bilgiyi Brawl Talk'ta paylaşacağız!
Görüşmek üzere!