Düzeltmeler ve ayrıntılar:

1 - Oyun salonu yarışmaları artık herkes için çalışıyor olmalı, oyun salonu yarışmasında ödül ekranında takılı kalan oyuncular da dahil.

2 - Bakım arası sona erdikten sonra herkesin pizza dilimi sayısı sıfırlanacak.

3 - Ama bakım arasından önce etkinliğe 0 pizza dilimiyle başlayan oyunculara TELAFİ yapılacak.

4 - Telafi miktarı 300 pizza dilimi, bu telafiye hak kazanan oyuncu sayısı çok olduğu için hesabınıza eklenmesi birkaç gün alabilir. Bu pizza dilimleri doğrudan hesabınıza eklenecek (gelen kutusuna gelecek - ekranınızın sağ üst köşesinde, geldiğinde bir bildirim göreceksiniz).

5 - Dükkandan elmas karşılığı pizza dilimi almış oyuncular da bu pizza dilimlerini dükkandan tekrar alabilecekler.

Ek bilgiler:

Etkinliğe bir miktar pizza dilimiyle başlayan ve Pizza Gezegeni dükkanında 300'den fazla pizza dilimi harcamış olan oyunculara telafi yapılmayacak (etkinliğe zaten erken başlamış oldukları için).

Bu sorunun nedeni, pizza dilimlerinin yengeç parası yerine gelmesiydi (önceki etkinlikteki para birimi). Maalesef bir önceki etkinlikte kazanılmış ama harcanmamış paralar Pizza Gezegeni etkinliği başlamadan önce tüm oyuncu hesaplarında sıfırlanmamıştı.

Etkinlikle ilgili diğer küçük sorunları çözmek için önümüzdeki hafta bir bakım arası daha verebiliriz.

Bu sorundan dolayı özür dileriz. Bugünden sonra etkinliğin sorunsuz devam edeceğini umuyoruz!