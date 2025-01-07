Düzeltmeler ve ayrıntılar:
1 - Oyun salonu yarışmaları artık herkes için çalışıyor olmalı, oyun salonu yarışmasında ödül ekranında takılı kalan oyuncular da dahil.
2 - Bakım arası sona erdikten sonra herkesin pizza dilimi sayısı sıfırlanacak.
3 - Ama bakım arasından önce etkinliğe 0 pizza dilimiyle başlayan oyunculara TELAFİ yapılacak.
4 - Telafi miktarı 300 pizza dilimi, bu telafiye hak kazanan oyuncu sayısı çok olduğu için hesabınıza eklenmesi birkaç gün alabilir. Bu pizza dilimleri doğrudan hesabınıza eklenecek (gelen kutusuna gelecek - ekranınızın sağ üst köşesinde, geldiğinde bir bildirim göreceksiniz).
5 - Dükkandan elmas karşılığı pizza dilimi almış oyuncular da bu pizza dilimlerini dükkandan tekrar alabilecekler.
Ek bilgiler:
Etkinliğe bir miktar pizza dilimiyle başlayan ve Pizza Gezegeni dükkanında 300'den fazla pizza dilimi harcamış olan oyunculara telafi yapılmayacak (etkinliğe zaten erken başlamış oldukları için).
Bu sorunun nedeni, pizza dilimlerinin yengeç parası yerine gelmesiydi (önceki etkinlikteki para birimi). Maalesef bir önceki etkinlikte kazanılmış ama harcanmamış paralar Pizza Gezegeni etkinliği başlamadan önce tüm oyuncu hesaplarında sıfırlanmamıştı.
Etkinlikle ilgili diğer küçük sorunları çözmek için önümüzdeki hafta bir bakım arası daha verebiliriz.
Bu sorundan dolayı özür dileriz. Bugünden sonra etkinliğin sorunsuz devam edeceğini umuyoruz!
Pizza Gezegeni etkinliği ŞİMDİ BAŞLIYOR ve bu etkinlikte Surge Işıkyılı kostümünü ve yeni savaşçı Meeple'ı ÜCRETSİZ alabilirsiniz!
"Bu lezzetli pizza dilimleri nasıl toplanır?"
Çok basit! Pizza dilimlerini aşağıdaki yerlerden alabilirsiniz:
Dükkandaki pizza dilimi takvimi (her gün alınabilir)
Pizza Gezegeni dükkanındaki günlük teklifler
Sezonluk görevler
Puan tablosu yarışmaları
Pizza dilimi istiyor ama uğraşmak istemiyor musunuz? Dükkandan elmas karşılığı da satın alabilirsiniz!
"Pizza dilimleri ile ne yapabilirim?"
Topladığınız pizza dilimlerini lobi ekranının sol tarafındaki Pizza Gezegeni dükkanında kullanırsınız. Burada bulabilecekleriniz:
Her gün bir ÜCRETSİZ PAKET!
Yeni savaşçımız Meeple
Starr Kuvvetleri kostümleri
Hediyeler (kalbimizde yeni yıl devam ediyor!)
Görsel ürünler (kostümler, profil simgeleri, spreyler, rozetler ve mücevherler)
İlerleme ürünleri (altın, güç puanı, hiperşarj Starr hediyeleri)
Surge Işıkyılı kostümü (Surge'ü açanlar için!)
"Surge Işıkyılı kostümünü nasıl alacağım?"
Surge'ü açtıysanız Surge Işıkyılı kostümünü ücretsiz alabilirsiniz!
Surge'ü henüz açmadıysanız şöyle açabilirsiniz:
Surge, tüm etkinlik boyunca Pizza Gezegeni dükkanında satışta olacak. Efsanevi savaşçı olduğundan onu açmak için bol miktarda pizza dilimi gerekecek. Ama yeterince uğraşırsanız ücretsiz bir efsanevi savaşçınız olabilir!
Alternatif olarak Surge'ü krediyle de açabilirsiniz. Kostüm, bugünden itibaren önümüzdeki dört ay boyunca ücretsiz alınabilecek!
Uğraşmak istemiyorsanız iyi bir elmas teklifi yakaladığınızda Surge'ü dükkandan da alabilirsiniz.
"Yarışma mı dediniz?"
Evet, puan tablosu yarışması geri döndü ve bu sefer hep 2'ye 2 oyun modları olacak! Üstelik kaybetseniz de puan kazanacaksınız!
Her gün oynamak için birkaç bilet alacaksınız. Kullanmadığınız biletler üç günün sonunda sıfırlanacak.
Her üç günde bir yeni bir 2'ye 2 oyun modu gelecek.
Maçlarda yaptığınız her şey (savaşçı yok etmek, hasar vermek, takım arkadaşlarını iyileştirmek gibi) ve hedefleri tamamlamak size puan kazandıracak.
Kazansanız da kaybetseniz de ödül alacaksınız! Zaferler toplam puan miktarını katlar.
Etkinlik sırasında yarışma ve 3'e 3 bölmelerinde Brawl Hokeyi ve Özel Teslimat modları olacak!
"Kaç ücretsiz pizza dilimi alabilirim?"
Ücretsiz pizza dilimi kazanmanın pek çok yolu vardır! Bu yollar şunlardır:
Pizza takvimi: Günde 12 pizza dilimi (toplam 360).
Pizza Gezegeni dükkanında günlük teklifleri açınca: Her açış için 1 (toplamda yaklaşık 120). Pizza Gezegeni tekliflerini satın alırsanız miktar değişebilir.
Sezon görevleri: Görev başına 30 pizza dilimi (toplam 330).
Puan tablosu yarışmaları: Yarışma başına 150'ye kadar pizza dilimi (Tüm maçları kazanırsanız toplam 1650, ortalama 990).
Rastgele hediyeler: 100 pizza dilimi, iki kez (toplam 200).
Ücretsiz alabileceğiniz maksimum pizza dilimi sayısı: 2.660 (yarışmada %100 zafer elde ederseniz).
Ücretsiz alabileceğiniz ortalama pizza dilimi sayısı: 2.000 (yarışmada ortalama bir performans gösterirseniz).
"Pizzada ananas olur mu?"
Bu sorunun yanıtı tamamen size kalmış... 🍍