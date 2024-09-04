SüngerBob El Primo'yu ÜCRETSİZ almak mümkün! Yengeç parası toplayarak SüngerBob kostümleri, güçlendirmeler ve daha fazlasını alabilirsin!

SüngerBob El Primo'yu ÜCRETSİZ aç!!!

Kulübün yoksa... BİR KULÜBE KATIL!

Kulübünle birlikte toplam 400.000 yengeç parası toplamalısın.

Herkesin katkısı kulüp toplamına eklenir.

Yengeç parası nasıl kazanılır?

Tüm oyuncuların yaklaşık 18.000 yengeç parası toplaması gerekecek. Yengeç parası toplayabileceğin yerler:

SüngerBob etkenine sahip oyun modlarında her gün ilk zaferin karşılığında yengeç parası alırsın (günde 400 yengeç parası).

Dükkandaki günlük zincir teklif (toplam 4.600 yengeç parası).

Yengeç Restoran'da açtığın günlük teklifler (teklif başına 10 yengeç parası).

20 Eylül'de düzenlenecek bir sınırsız can mücadelesi (toplam 1.500 yengeç parası).

Elmas kullanarak da yengeç parası alabilirsin! Doğrudan dükkandan alabileceğin gibi eksik kalan yengeç paranı tamamlamayı da seçebilirsin.

Tüm SüngerBob kostümlerini topla!

Patrick Buzz, Sandy Jessie, Bay Yengeç Tick, ve Plankton Darryl , Yengeç Restoran 'da seni bekliyor! Bunları yengeç parasıyla alabilirsin!

Squidward Mortis Brawl Pass ve Brawl Pass Plus'da.

SüngerBob El Primo kulüp ödülü olarak alınabilir.

SüngerBob kostümleri ve güçlendirmeleri sezon boyunca (5 Eylül'den 2 Ekim'e kadar) Yengeç Restoran'dan alınabilecek.

Yengeç Restoran ve güçlendirmeler!

Her gün, günlük tekliflerden bir veya daha fazlasını ÜCRETSİZ alma şansın olacak!

Yengeç Restoran'da yengeç parası kullandıkça SüngerBob kostümleri ve güçlendirmeler içeren özel teklifler gelecek!

Güçlendirmeler belirli bir savaşçı kategorisini güçlendirir. Aldığın güçlendirmeleri ilgili kategorideki tüm savaşçılar kullanır.

Bir güçlendirmeyi ikinci kez alırsan güçlendirme yükseltilir. Güçlendirmeler en fazla iki kez yükseltilebilir.

Güçlendirmeler sadece SüngerBob etkeninin olduğu oyun modlarında etkili olur.

Sık Sorulan Sorular:

SüngerBob kostümlerini sezon bittikten sonra da alabilecek miyim?

Evet! Sezon bitikten sonra SüngerBob kostümleri ve görsel ürünleri (SüngerBob El Primo, Squidward Mortis ve renk seçenekleri) dükkanda oyun içi ürünler olarak satılacak (elmas karşılığı değil).

Kostümler ve görsel ürünlerin lisansı bir yıl geçerli ve bu ürünler Eylül 2025'ten sonra satın alınamayacak (ama zaten sahipseniz kullanmaya devam edebileceksiniz). Şu an için daha sonrasında bu ürünleri geri getirme planımız yok.

SüngerBob güçlendirmelerini sezon bittikten sonra da alabilecek miyim?

Hayır.

SüngerBob El Primo'yu ücretsiz almak için kulübümde kaç aktif üye olmalı?

Yaklaşık 23 aktif üye olmalı.

Elmas karşılığı alınan yengeç paraları da kulüp ilerlemesine katkıda bulunuyor mu?

Evet! Hem doğrudan satın aldığınız hem de elmas kullanarak tamamlama seçeneklerinden aldığınız yengeç paraları kulüp ilerlemesine katkıda bulunur.

Denizde bir ananasta kim Brawl Stars oynar?

SüngerBob El Primo!