Boşluk Ustası Finx kostümünü ÜCRETSİZ aç, Starr Devriyesi kızlarını (ve Spike'ı) özel dönüşümlerle güçlendir, korkunç boss'lara karşı savaş!

Starr Nova Dönüşümleri

Starr Nova etkeni, öne çıkan oyun modlarında ve rastgele seçilen kupa yolu modlarında geçerlidir. Etken aktif olduğunda maç boyunca kristaller ortaya çıkar. Bunlardan birini aldığında sınırlı bir süreliğine beş Starr Devriyesi üyesinden birine dönüşürsün:

Starr Devriyesi Spike

Starr Devriyesi Bea

Starr Devriyesi Juju

Starr Devriyesi Amber

Starr Devriyesi Starr Nova (daha sonra gelecek)

Starr Devriyesinin her üyesi kendi özel kostümüne sahiptir ve temel savaşçıya kıyasla çok daha güçlüdür. Rakiplerinden önce kristalleri toplamayı ihmal etme!

Etkenin iki versiyonu vardır. Birinde Starr Devriyesi, diğerinde Starr Nova'nın kendisi savaşa katılır. Starr Nova, etkinliğin ilerleyen günlerinde gelecek!

Starr Devriyesi Üyelerinin Yükseltilmesi

Starr Devriyesi savaşçıları 11. seviyeden başlar ve Nova yıldızlarıyla 30. seviyeye kadar yükseltilebilir. İstisna: Starr Nova maksimum seviyede başlar ama kristalleri etkinliğin ikinci haftasına kadar gelmeyecek. Starr Nova'nın gelişini kaçırma!

Nova yıldızıyla bir Starr Devriyesi üyesini yükselttiğinde, Starr Devriyesinin etkinlik ekranında bu üyenin saldırısını doldurursun. Doldurduktan sonra saldırıya dokunarak Boşluk Efendisi Finx'e doğrudan hasar verirsin.

Yeterince hasar verdiğinde Boşluk Efendisi Finx'in kostümü ÜCRETSİZ açılır! Boşluk Efendisi Finx'i yok ettikten sonra etkinliği oynamaya devam edebilirsin. Girebileceğin kötülük dolu portallar var; bu portallarda özel ödüller kazanabilirsin!

Açtığın Nova yıldızlarından aşağıdakiler çıkabilir:

Starr Nova yükseltmeleri (%40 şans)

Altın, güç puanı, mücevher, aksesuar, yıldız gücü, hiperşarjlar

Nova görsel ürünleri (rozetler, spreyler, profil simgeleri)

Çeşitli enderlikte kostümler (79, 149, 199 ve 299 elmas)

Destansı - efsanevi enderlik aralığında savaşçılar

100 elmas veya 1.000 altın gibi rastgele ödüller

Boss Savaşları: Kötü Colette ve Kötü Boss Finx

5'e 1 boss savaşlarında iki korkunç boss ile karşı karşıya geliyoruz!

Kötü Colette

Karanlık, Colette'i ele geçirdi! Kontrolden çıkmadan önce karanlık kitap yuvalarını yok etmelisin, aksi halde mini Boşluk Colette'ler bir orduya dönüşebilir. Çoğalmalarına izin verme!

Kötü Boss Finx

Bu iki aşamalı bir savaş ve giderek zorlaşıyor.

Finx bir kez yok edilince Kötü Boss haliyle, daha güçlü olarak geri dönüyor! Dikkat: Haritanın ortasında takımına bazen yardım eden, bazen hasar veren bir kule var. Bu kuleden akıllıca faydalanmalısın! Finx, takımını bozguna uğratmak için Kit klonları çağırıyor.



Boss'u en yüksek zorlukta yok ettiğinde hızlı tur puanını görürsün. Hızlı tur puanın, elde ettiğin en iyi süreyi gösterir. Övünmenin en iyi yolu!

Nova yıldızı ile yükseltilen Starr Devriyesi üyeleri etkinlik boss'u Boşluk Efendisi Finx'e hasar verir.

Her oyuncunun savaşması gereken kendi Finx'i vardır ve ilerleme çubuğu oyuncuya özeldir. Açtığın tüm Nova yıldızları ilerlemene katkı sağlar. Starr Devriyesinin seviyesini yükselt, Finx'e hasar vererek onu yok et. Finx'i yok ettiğinde onun kostümünü ücretsiz açarsın!

İşe koyul, kristalleri topla, Starr Devriyesi kızlarını (ve Spike'ı) güçlendir ve etkinlik bitmeden Boşluk Efendisi Finx'e gününü göster!

Etkinlik şimdi başlıyor ve Starr Devriyesi sezonu 4 Haziran'da sona erene kadar devam edecek!