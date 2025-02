Brawl Stars HİPERŞARJ MÜCADELESİ - Resmî Kılavuz ve Kurallar





Brawl Stars HİPERŞARJ MÜCADELESİ (“Mücadele”), aksi özellikle belirtilmediği sürece Mücadele ile ilgili hususlarda bağlayıcı olan işbu Resmî Kılavuzlara ve Kurallara (“Kılavuz ve Kurallar”) tabidir. Mücadeleye katılım ücretsizdir. Katılmak veya kazanmak için herhangi bir satın alma işlemine gerek yoktur. Mücadeleyi Supercell Oy (“Supercell”) düzenlemektedir. Mücadelenin sponsorluğu, desteklenmesi veya idaresi TikTok ya da herhangi başka bir sosyal medya platformuna ait değildir.

Kimler Katılabilir?

Bu bölümde aksi belirtilmediği sürece Mücadele, dünya genelinde Brawl Stars’ın Supercell resmî kanalları aracılığıyla indirilebileceği ve oynanabileceği herhangi bir ülkede ikamet eden ve 13 yaşında veya daha büyük herkese (“Katılımcı”) açıktır. Katılımcının 18 yaşından veya ikamet ettiği ülkede belirlenen erginlik yaşından küçük olması (“Çocuk”) durumunda, ilgili Katılımcı Mücadeleye katılmak için bir ebeveynin veya yasal vasinin iznini almak zorundadır.

Nasıl Katılım Sağlanır?

Mücadelede yalnızca TikTok paylaşımları kabul edilmektedir. Uygun Katılımcılar (aşağıda belirtilen şekilde) oyun içerisinde veya dışında Katılımcıyı nelerin Hiperşarj ettiğini gösteren bir video (“Gönderi”) hazırlayıp bu videoyu TikTok’ta #brawlstars ve #hypercharge etiketleriyle paylaşarak mücadeleye katılabilir. Bu Gönderinin her iki etiketi kullanarak paylaşılması ve Mücadele Dönemi (aşağıda belirtilen şekilde) sona ermeden önce herkesin görebileceği ve arama yapabileceği şekilde ayarlanması gerekmektedir.

TikTok hesabınız yoksa ücretsiz bir hesap oluşturabilirsiniz. Tüm TikTok koşulları (uygulanabilir olduğu hâliyle) geçerlidir. Gönderinizin Supercell tarafından görülebilmesi için TikTok hesabınızın “herkese açık” olarak ayarlanması gerekmektedir. Mücadele dönemi sonrasında dilediğiniz zaman hesabınızı yeniden “gizli” olarak değiştirebilirsiniz.

Mücadele Dönemi Ne Zaman?

Mücadele dönemi 2 Eylül 2023 tarihinde saat 00.00 Doğu Avrupa Yaz Saati (“EEST”) itibarıyla başlar ve 15 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59’da (EEST) sona erer (“Mücadele Dönemi”). Kazanmaya uygun olmak için Gönderilerin Mücadele Dönemi süresince alınması gerekmektedir. Her bir Katılımcı, (uygun bir Çocuk olması durumunda Katılımcının ebeveyni veya yasal vasisi) Mücadeleye katılarak bu Kılavuz ve Kurallar ile hakimlerin ve/veya Supercell’in kararlarının kendisi için bağlayıcı olduğunu kabul eder.

Kazananlar Nasıl Seçilir ve Ödüller Nelerdir?

Supercell, Mücadele Dönemi sona erdiğinde on (10) Gönderiyi tamamen kendi takdirine bağlı olarak seçecektir ve kazananlar, Mücadele sırasında Brawl Stars’ta mevcut olan tüm Hiperşarj Koleksiyon Paketlerini (her biri “Hiperşarj Ödülü”) alacaktır. Ayrıca TikTok’ta toplam görüntülenmesi en yüksek Gönderinin sahibi olan Katılımcı da bir Hiperşarj Ödülünün yanı sıra Katılımcı ve bir misafiri için İsveç’te düzenlenecek Brawl Stars 2023 Dünya Finali seyahati (“Özel Ödül”) kazanacaktır. Seyahate Katılımcı ve bir misafiri için uçak bileti, otelde konaklama (tek kişilik oda) ve etkinlik biletleri dâhildir. Toplam görüntülenmesi en yüksek Katılımcının bir Çocuk olması durumunda eşlik eden diğer kişi, ilgili Katılımcının ebeveyni veya yasal vasisi olmalıdır. Supercell’den resmî bildirim geldiğinde kazananların, bildirimin gönderildiği tarihten itibaren yetmiş iki (72) saat içerisinde yanıt vermesi ve Supercell’in talep ettiği her türlü bilgi ve materyali temin etmesi gerekmektedir.

Şüpheye mahal vermemek adına Hiperşarj Ödülü veya Özel Ödül, ikame ödüller veya nakit parayla değiştirilemeyecektir. Kazananlardan birinin ulaşılabilir olmadığı veya herhangi bir nedenle ödülü kabul edemediği/etmeyeceği veya teslim alamadığı/almayacağı durumda Supercell tamamen kendi takdirine bağlı olarak geri kalan Gönderiler arasından başka bir kazanan seçme hakkını saklı tutar.





Gönderilerde Neler Olabilir ve Olamaz?





Gönderiler, yalnızca paylaşımı yapan kişi tarafından oluşturulmuş orijinal bir içerikten oluşmalıdır. Katılımcılar, herhangi bir kaynaktan diğer Gönderileri kopyalayamaz veya başka şekilde izinsiz alıntılayamaz. Ayrıca üçüncü taraflara ait telifli materyal veya sanat çalışmaları, telif hakkı sahibinin izni olmadan Gönderilerde kullanılamaz. Her bir Katılımcı, (uygun bir Çocuk olması durumunda Katılımcının ebeveyni veya yasal vasisi) katılım sağlayarak Gönderisinin herhangi bir üçüncü tarafın haklarını ihlal etmediğini ve gerekli her türlü hakkı aldığını garanti eder.

Supercell, bir Gönderinin potansiyel olarak telif hakkı ihlaline neden olduğunu veya gelecekte olabileceğini düşünüyorsa ilgili Gönderiyi tamamen kendi takdirine bağlı olarak diskalifiye etme yetkisine sahiptir.

Gönderiler, herhangi birine yönlendirilmiş kişisel saldırılar içermemelidir.

Gönderilerde çıplaklık, hayvanlara zulüm, alkol, tütün, uyuşturucu, pornografi, silah, bahis veya kumar ya da bunlarla

bağlantılı herhangi bir şirket, ürün veya hizmet ya da Supercell’in tamamen kendi takdirine bağlı olarak belirlediği diğer hiçbir hakaret içerikli veya müstehcen konu işlenemez. Gönderiler Supercell’in Hayran İçeriği Politikasına uygun olmalıdır.

Supercell, tamamen kendi takdirine bağlı olarak bu kılavuzlara uygun olmadığını veya işbu Kılavuz ve Kuralları başka şekilde ihlal ettiğini düşündüğü herhangi bir Gönderiyi, Mücadele dışında bırakma ve Supercell’in kontrolü altındaki her türlü konum(lar)dan silme ya da başka şekilde kaldırma hakkını saklı tutar.

Gönderiler Nasıl Paylaşılacak ve Kullanılacak?

Katılımcıların verdiği bilgiler yalnızca Supercell’in https://supercell.com/en/privacy-policy/tr/ adresinde yer alan Gizlilik Politikası ile uyumlu olarak kullanılacaktır.

Katılım koşulu olarak Katılımcı, Gönderiyi dünya çapında tüm medyalarda ve Supercell’in uygun gördüğü her türlü amaçla kullanmak, değiştirmek, çoğaltmak, türetilmiş çalışmalarını hazırlamak, dağıtmak, uygulamaya geçirmek ve sergilemek amacıyla Supercell’e münhasır olmayan, sürekli, geri alınamaz, dünya çapında geçerli, devredilebilir, alt lisansı verilebilir ve telifsiz lisans vermeyi taahhüt eder. Katılımcılara, Gönderileri veya Supercell’e verdikleri bu haklar için belirli bir ödeme yapılmayacaktır. Supercell, Gönderiyi katılımın yapıldığı zamanki hâliyle paylaşmaya çalışacak olsa da Katılımcılar, Gönderilerin orijinal hâllerinden uyarlanmış olabileceğini ve Supercell’in Gönderileri tamamen kendi takdirine bağlı olarak değiştirme hakkını saklı tuttuğunu anlar.

Supercell tanıtım amaçları kapsamında Katılımcıların adını ve/veya hesap ID’lerini Mücadele öncesinde, süresince veya sonrasında herhangi bir medyada hiçbir ödeme veya ön inceleme olmaksızın kullanma hakkını saklı tutar. Supercell, Mücadele Dönemi öncesinde, süresince veya sonrasında herhangi bir zamanda bir veya daha fazla Gönderiyi, oluşturan kişinin adını ve profil bilgilerini çevrim içi ortamda (Instagram ve TikTok sayfaları, YouTube kanalları ve üçüncü taraf web siteleri dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) yalnızca tanıtım ve eğlence amacıyla paylaşmayı veya dağıtmayı tercih edebilir.

Gönderilerin herhangi bir platformda paylaşılması, bunların kazanan Gönderiler oldukları anlamına gelmez. Katılımcılar (ve geçerli durumlarda uygun Çocukların ebeveynleri veya yasal vasileri) bu sitelerin kullanıcılarının, Katılımcıların Gönderilerini başkalarıyla paylaşabileceğini, kendi profillerinde yeniden paylaşabileceğini ve bunlara yorum yapabileceğini bilmelidir. Supercell, Katılımcıların Gönderinin kaldırılması yönündeki taleplerini olabildiğince makul ölçüde değerlendirerek yerine getirmeye çalışacaktır. Ancak Supercell, üçüncü tarafların Gönderileri yeniden paylaşmasından sorumlu değildir.

Mücadeleye Katılmak için Diğer Koşullar Nelerdir?

Katılımcılar, Mücadeleye katılarak bu Kılavuz ve Kuralların yanı sıra Supercell’in kararlarının kendileri için bağlayıcı olduğunu kabul eder. Katılımcılar birden fazla kimlikle katılamaz. Supercell, kendi kontrolü dışındaki herhangi bir durumun Mücadelenin düzgün işleyişine engel olduğunu anlarsa Mücadelenin herhangi bir bölümü kısmen veya tamamen iptal edilebilir, askıya alınabilir ve/veya değiştirilebilir.

Supercell, herhangi bir kişinin gönderi sürecini veya Mücadelenin işleyişini manipüle etmeye çalıştığını, bu Kılavuz ve Kuralları ihlal ettiğini, sportmenlik dışı veya rahatsız edici davranışlarda bulunduğunu veya Mücadelenin adil işleyişini engellemeye çalıştığını ya da başkalarını rahatsız, taciz, tehdit veya istismar ettiğini tespit ederse ilgili kişiyi diskalifiye edebilir.

Mücadelenin meşru işleyişini kasten zarara uğratmaya veya zayıflatmaya yönelik her türlü teşebbüs, cezai ve medeni kanunun ihlali sayılabilir ve Mücadeleye katılımdan diskalifiye olmakla sonuçlanır. Böyle bir teşebbüste bulunulması hâlinde Supercell, yasanın sağladığı en geniş kapsamda çözüm yolu ya da tazminat arayışına girme hakkını saklı tutar.

İhtilaflar Nasıl Çözülür?

İşbu Resmî Kurallara ve/veya bu Mücadeleye ilişkin ihtilaflar Finlandiya yasalarına tabidir. Supercell’in kararları bağlayıcı ve nihaidir. Supercell’in dâhil olduğu herhangi bir ihtilafta hiçbir talep sahibi dolaylı, cezai, arızi veya sonuca bağlı tazminat talep etme veya alma hakkına sahip olmayacaktır.

Kazananların her biri, Supercell’i, TikTok’u ve bunların ilgili görevlilerinin, yöneticilerinin, çalışanlarının, temsilcilerinin ve vekillerinin her birini Kampanyayla ilgili herhangi bir etkinliğe katılmaktan veya bu Kampanyaya katılmaktan kaynaklı doğrudan veya dolaylı her türlü hak talebi ve masraftan muaf tutar, ibra eder, tazmin eder ve masun tutar.

Herhangi bir yangın, elektrik kesintisi, iş anlaşmazlığı, savaş, sivil itaatsizlik veya hükûmet eylemi (herhangi bir yeni yasa veya yönetmelik dâhil) veya eylemsizliği dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Supercell’in kontrolü dışındaki herhangi bir olay sonucunda Mücadeleye devam edilememesi hâlinde Supercell, Mücadeleyi değiştirme, askıya alma veya sona erdirme hakkına sahip olacaktır. İşbu Kılavuz ve Kuralların herhangi bir kısmının geçersiz veya uygulanamaz olması, diğer herhangi bir ibarenin geçerliliğini veya uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. Bir kuralın geçersiz veya uygulanamaz olması durumunda işbu Kılavuz ve Kurallar yürürlükte kalmaya devam edecektir. Supercell’in belirli bir koşulu uygulamaya koymamış olması, ilgili koşuldan feragat ettiği anlamına gelmez.