Yeni Güç, Brawl Pass Değişiklikleri ve Yeni Bir Starr Hediyesi!
Tüm hiperşarjlar geldiğine göre oyuna yeni ve kalıcı oynanış değişiklikleri eklemenin zamanı geldi.
Aşağıda, gelecek ay Brawl Stars'da yapılacak değişikliklerin ve oyuna eklenecek özelliklerin bir özetini bulabilirsiniz. Gelecek değişikliklerin birbirleriyle nasıl bağlantılı olduğunu açıkladığından, makalenin tümünü okumanızı öneririz.
İlerlemenin hassas bir konu olduğunun farkındayız. Yapacağımız değişikliklerle hem eğlenceli hem de özellikle deneyimli oyuncular için oyun derinliğini artıracak yeni bir güç tanıtmayı hedefliyoruz. Ayrıca sürecin daha eğlenceli ve ödüllendirici olması için kaynakların alındığı belli başlı yerleri güçlendireceğiz.
UNUTMAYIN! Tüm bunlar geliştirilme aşamasında olduğundan içerik yayınlanana kadar bazı ayrıntılar değişebilir.
İlk olarak her bir değişikliği özet geçeceğiz ve daha sonra madde madde daha ayrıntılı olarak inceleyeceğiz.
OYNANIŞ DEĞİŞİKLİKLERİ
Değişiklikler:
12. seviyeyi eklemiyoruz.
Mini güç adında yeni bir güç ekliyoruz.
Mini güçler; yıldız güçleriniz, aksesuarlarınız ve hiperşarjınız için kullanabileceğiniz güçlendirmelerdir!
Her savaşçı; iki yıldız gücü için bir adet, iki aksesuar için bir adet ve son olarak da hiperşarj için bir adet olmak üzere üç mini güce sahiptir.
Bu yeni güç ile birlikte, bazı savaşçıların oynanış tasarımlarını/yeteneklerini de yeniliyoruz.
Mini güçler 1.000 altın ve 2.000 güç puanı karşılığında güç yakalama makinesinden alınabilir.
Güç yakalama makinesindeki her çekiş garantili bir mini güç kazandırır. Bu güncellemede toplam 18 mini güç olacak ve yeni güçlerle birlikte ayrı güç yakalama makineleri ekleyeceğiz.
Mini güçler ayrıca doğrudan elmas karşılığı satın alınabilir; ücret, mini güçlerin oyun içi para maliyetlerinin (1000 altın ve 2000 güç puanı) elmas değerine göre hesaplanır.
Oyun içi indirimler ve elmas teklifleri gelecekte gelebilir ancak lansmanda olmayacak.
Özelliği açtıktan sonra güç yakalama makinesinde yapacağınız ilk çekiş ücretsizdir.
Mini güç alan savaşçılar için gizemli ve destansı eşyalar kaldırılıyor ve iade ediliyor. Mini güçleri oyuna eklenen savaşçıların sahip oldukları tüm destansı ve gizemli eşyalar kaldırılacak.
Bazı aksesuarlarla artık hedef alınabilir (saldırı/süper düğmesi gibi çalışır).
Hedefler:
Oynanışı daha karmaşık hâle getirmeden derinliği artırmak (yeni düğme eklenmiyor). Tecrübeli oyunculara ayrıntılı bir oynanış sunmak. Keyfine oynayanlar yine eskisi gibi oynamaya devam edebilir.
Geçmişte yayınlanmış savaşçıları elden geçirip artık çok iyi performans göstermeyenlerin setlerinde yenilemeler yapmak (savaşçının setinde sorun yoksa değişiklik yapılmayacak).
Savaşçıların ilerlemesini derinleştirmek ve oyunculara peşine düşecekleri anlamlı, eğlenceli ve yeni bir öğe vermek.
YENİ GÜÇ ÖĞESİ: MİNİ GÜÇLER!
Mini güçler oyuna yeni eklenen güçlerdir ve aksesuarları, yıldız güçlerini ve hiperşarjları iyileştirmekle kalmayıp BİR DE savaşçınıza şık bir hava katarlar! Her savaşçıya; her iki aksesuar için bir, her iki yıldız gücü için bir ve hiperşarj için bir adet olacak şekilde toplamda üç mini güç gelecek. Mini güçler güç yakalama makinesinden rastgele olarak çekilir.
Mini güçlerin adları... AKSESUAR MİNİ GÜCÜ, YILDIZ MİNİ GÜCÜ ve HİPER MİNİ GÜÇ!
Güç Yakalama Makinesi
Mini güçlerinizi buradan alırsınız! Her çekiş 1.000 altın ve 2.000 güç puanı karşılığında yapılır ve her güç yakalama makinesi sınırlı sayıda savaşçının mini güçlerini içerir.
Bunlar daha sonra elmas karşılığında veya oyun içi ürün olarak da alınabilir. Daha önce hiperşarjlarda önce elmas teklifiyle, daha sonra oyun içi kazanılabilir parayla (altınla) satın alımları denemiştik. Bu kez önce oyun içi kazanılabilir parayla (1.000 altın ve 2.000 güç puanı), ardından elmas/oyun içi satın alımlarla sunmayı deneyeceğiz. Bu yeni bir yaklaşım olduğundan yakından takip edecek ve işe yaramaması durumunda (ör. oyuncular bunu eğlenceli veya oynamaya ya da satın almaya değer bulmazsa) değişiklikler yapacağız.
Mini güçler eklenmeye devam ettikçe farklı güç yakalama makinelerine dağıtılacaklar. Yani oyuna kaç mini eklenirse eklensin ödül havuzları aynı kalacak. Şu an için makine başına 18 mini güç (toplamda altı savaşçı) eklemeyi planlıyoruz.
1.000 kupaya ulaşarak bu özelliği açtıktan sonra makineden ilk mini gücünüzü ücretsiz çekebilirsiniz.
Güç yakalama makinesinden tüm savaşçıların mini güçlerini topladığınızda, mücevherlerinizi kullanarak mini gücünüz için farklı görünümler çekebilirsiniz. Bunlar tamamen görsel ürünlerdir, mini gücün kullanılma amacı veya seviyesi üzerinde bir etkisi yoktur. SADECE SEVİMLİ VE PARILTILIDIRLAR!
Makineden bu şekilde yapılan her çekişin ücreti 10.000 mücevherdir.
Mini Güç Tasarımı: Savaşçı Yenilemesi
Mini güçlerin tasarımına daha da ayrıntılı bakmadan önce, güç ilerlemesine olan yaklaşımımızın neden yeni bir şey eklemek yerine var olan öğeleri iyileştirmek şeklinde olduğunu ve savaşçı yenilenmelerini açıklamak istiyoruz. Aslında bir çok sebep var ancak hepsini üç maddede özetleyebiliriz:
1 - Rekabetçi maçların derinliğini artırmak istiyoruz. Ancak sırf bunun için işleri olması gerekenden fazla karmaşıklaştırmak istemedik.
Zaten bildiğiniz bir şeyin iyileştirmelerini anlamak ve ona alışmak, tamamen yeni bir gücü (özellikle yeni bir düğme olarak) öğrenmeye çalışmaktan çok daha kolaydır. Rekabetçi oyuncular maçlarına ekleyecekleri ekstra bir katman ile derinliği artırabilir, keyfine oynayanlar da tamamen yeni bir şey öğrenmek zorunda kalmadan ve oynama biçimlerini değiştirmeden bu yeniliği deneyimleyebilir.
2 - Toplamda 100 savaşçı sayısına yaklaştığımızdan, şimdiye kadar yayınladığımız savaşçılara dönüp eski kalanları iyileştirmek ve setlerini değiştirmek için (tabii temel hikâyelerinde/konseptlerinde değişiklik yapmadan) doğru zamanın geldiğini düşündük.
3 - Hiperşarjlarda olduğu gibi saf güçten ziyade işleve ve beceri kullanımına odaklanmak istedik. Savaşçıların sahip oldukları setlere odaklanmanın güç eklemek için iyi bir yol olacağını düşündük. Bazı mini güçler uygun olan durumlarda yetenekleri "daha büyük ve güçlü" yapacak ancak bu durum hepsi için geçerli olmayacak.
Ayrıca mini güç eklenen savaşçıların gizemli ve destansı eşyalarını kaldıracağız ve iade edeceğiz. Maalesef bu eşyalar, geliştirmeye devam etmemize değecek kadar heyecan oluşturmadı. Bunu yapmayı zaten bir süredir istiyorduk, mini güçlerin gelmesiyle de doğru fırsatın doğduğuna inanıyoruz.
Bununla birlikte, aksesuarları da düğmeyle hedef alınabilir yapıyoruz (ilgili aksesuarla kullanılabildiği sürece). Bu küçük bir değişiklik gibi görünebilir ancak savaştaki beceri seviyesini kesinlikle yükseltecektir. Öğrenmesi zaman alacak diye endişelenmeyin. Hedefleme özelliği olsa bile aksesuarı dokunarak kullanmaya devam edeceksiniz (şu anki gibi).
MİNİ GÜÇ TASARIMI: ÖNEMLİ KISIMLARA GELELİM
Şimdi yenilenmiş Colt ve Spike ile mini güçlerine bir göz atalım.
Anlaşılır olması adına, mini güçler mevcut aksesuar, yıldız gücü veya hiperşarjın üstüne eklenen etkilerdir:
Colt:
Aksesuar 1: Colt, hedefe isabet ettiğinde hedefi yavaşlatan iki mermi ateşler.
Aksesuar 1 + Mini Güç: İsabet ederse hedeften bir mermi çalar (hedef 1 mermi kaybeder, Colt 1 mermi doldurur).
Aksesuar 2: Duvarları/çalıları yok eden ve cephaneden kullanan bir mermi ateşler (değişmedi).
Aksesuar 2 + Mini Güç: Mermi büyür ve isabet ettiğinde daha fazla hasar verir.
Yıldız Gücü 1: Colt'un hareket hızını artırır (değişmedi).
Yıldız Gücü 1 + Mini Güç: Colt hedefi vurduğunda anlık olarak büyük bir hareket artışı kazanır.
Yıldız Gücü 2: Colt'un menzilini ve mermi hızını artırır.
Yıldız Gücü 2 + Mini Güç: Hedef uzaktaysa daha fazla hasar verir.
Hiperşarj: Süperinde iki şerit halinde giden mermiler ateşler (değişmedi).
Hiperşarj + Mini Güç Colt temel saldırısını daha hızlı yapar (yani daha fazla vuruş yapmak kolaylaşır) ve hiperşarjı iki saniye daha uzun sürer.
Spike:
Aksesuar 1: İki dalga halinde hasar veren ve yavaşlatan üç diken atar.
Aksesuar 1 + Mini Güç: Üç atış hedefi vurduğunda kısa bir süreliğine sabitler.
Aksesuar 2: Yok edildiğinde etrafındaki alanı iyileştiren bir kaktüs bırakır.
Aksesuar 2 + Mini Güç: Yok edildiğinde patlar ve etrafındaki düşmanları geri püskürterek onlara hasar verir.
Yıldız Gücü 1: Süper ile verdiği hasar Spike'ı otomatik olarak iyileştirir. (Artık iyileşmek için süperinin içinde olmasına gerekmez).
Yıldız Gücü 1 + Mini Güç: Spike'ın süperi daha hızlı atılır.
Yıldız Gücü 2: Spike'ın saldırısının iğneleri virajlanır/döner.
Yıldız Gücü 2 + Mini Güç: İğneler daha fazla virajlanır.
Hiperşarj: Spike'ın süperi daha da büyür (değişmedi).
Hiperşarj + Mini Güç: Spike'ın temel saldırısı iki kez patlar ve hiperşarjı iki saniye daha uzun sürer.
AYRICA mini güçler sevimli anahtarlıklar şeklindedir; maçta kısa bir süreliğine görünürler, ana oyun ekranında ise her zaman görünürler. Planımız gelecek güncellemede altı savaşçı için mini güç yayınlamak ve bu temelde ilerlemek. Mini güçleri oyuna eklemek hiperşarjlardan daha uzun sürdüğünden bazı güncellemelerde altıdan az mini güç yayınlayabiliriz.
BRAWL PASS
Değişiklikler:
Brawl Pass/Brawl Pass Plus'ın hem ücretsiz hem de ücretli yolu güçlendirilecek ve iyileştirilecek.
Brawl Pass'in değerinin artmasıyla fiyatında da düzenleme yapıyoruz.
Brawl Pass'in yeni fiyatı 8,99* Amerikan doları, Brawl Pass Plus'ın yeni fiyatı ise 12,99* Amerikan doları olacak.
Artık Brawl Pass kostümleri, bunların renk seçenekleri ve ünvanlar da normal Brawl Pass'te olacak!
Brawl Pass'lerde artık ANAHTARLAR ve KASALAR var!
Anahtarlar belirli bir kasayı açmanızı ve istediğiniz ödülü seçmenizi sağlar. Şu anda dört anahtar türü bulunmaktadır, anahtarların her biri belirli ödül setlerine sahip bir kasayı açar. Farklı anahtar türleri şunlardır: kaynak, savaşçı, kostüm ve mini güç.
Yolun en sonunda bulunan ödül için artık 2.800 DP gerekir ve her zaman normal bir Starr hediyesinden daha iyi ödüller sunan farklı kutular/Starr hediyeleri çıkar.
*Fiyatlar oyuncunun bölgesine göre değişiklik gösterebilir.
Hedefler:
Şu ankinden daha değerli hâle getirmek.
Oyunculara savaşçılar ve oyun hesaplarında ilerleme konusunda özgürlük tanımak.
Oyunculara daha fazla ödül seçeneği sunarak Brawl Pass'e olan ilgiyi artırmak.
Az sayıda oyuncunun daha fazla teklif satın alması için uğraşmak yerine daha fazla oyuncunun Brawl Pass'i almasını sağlayarak oyunun getirisini iyileştirmek.
YENİ BRAWL PASS AYRINTILARI
10 yeni kademe, yeni öğeler ve genel değer artışıyla Brawl Pass'i güçlendiriyoruz. Bununla birlikte fiyatında da bir artış oluyor. Normal Brawl Pass'in ücreti 8,99* Amerikan doları olurken Brawl Pass Plus ise 12,99* Amerikan dolarına yükseliyor ve hâlâ oyundaki en iyi teklif olmaya devam ediyor.
Ünvanlar ve sezon kostümünün renk seçenekleri artık normal Brawl Pass'e geçti. Brawl Pass Plus'ın sunduğu ayrıcalık artık çok daha fazla anahtar vermesi.
Artık her sezon iki Brawl Pass kostümü (+ renk seçenekleri) daha olacak. Bunlar:
*Fiyatlar oyuncunun bölgesine göre değişiklik gösterebilir.
ÖNEMLİ: Ücret değişiklikleri yalnızca Ocak sezonunda gerçekleşecek. Brawl Pass'i ve Brawl Pass Plus'ı Supercell Store'dan hâlâ şu anki ücret karşısında satın alabilirsiniz (ve bir kısmını hesabınızda depolayabilirsiniz).
Tüm eski ve yeni Brawl Pass yollarının karşılaştırması şöyle:
ÜCRETSİZ YOL
Bu yoldaki ödülleri artırıyoruz. Ekstra 1000 altın ve 2000 güç puanıyla değiştirilebilecek bir kaynak anahtarı ekliyoruz; bunlar ücretsiz bir mini gücün değerine eşittir. Bu artış kaos hediyeleri, ekstra mücevherler ve kredilere ek olacak.
BRAWL PASS
Ünvanlar, Brawl Pass kostümleri ve bunların renk seçenekleri normal Brawl Pass'e eklendi. Ayrıca kaynak, kostüm ve savaşçı anahtarlarıyla oyunda ilerleme konusunda daha fazla özgürlüğe sahip olacaksınız.
BRAWL PASS PLUS
DAHA FAZLA ANAHTAR! Ocak itibarıyla her sezon yayınlayacağımız iki Brawl Pass kostümünü de (ve renk seçeneklerini) almaya yetecek kadar anahtar verecek. Ayrıca elmas verecek, çünkü elmas iyidir.
TOPLAM (ÜCRETSİZ + BRAWL PASS PLUS)
Yeni Brawl Pass Öğesi: Anahtarlar!
Anahtarlarla Brawl Pass kasası açabilirsiniz! Bu kasalarda kaynaklar, kostümler, savaşçılar ve mini güçler olacak. Her ödül kategorisi için farklı bir tane olmaz üzere toplam dört anahtar vardır ve bunları istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Kasa içerisindeki her teklifin ücreti bir anahtardır (iki anahtar ücretli antika kostüm setleri hariç). Böylece en çok istediğiniz ödüllere odaklanabilirsiniz.
Anahtarların amacı oyunculara ilerleme konusunda daha fazla özgürlük sunmaktır. Özellikle şu anda mini güç maliyetinin altından çok güç puanı odaklı olmasıyla birlikte kaynak anahtarınızı güç puanları almak için kullanabileceksiniz. Aynı şey kostümler için de geçerli. Mevcut sezonun kostümünden memnun değilseniz anahtarınızı geçmiş sezonların Brawl Pass kostümleri için saklayabilirsiniz.
Kostüm anahtarları hakkında bir not: En yeni Brawl Pass'teki kostümler her zaman bir anahtar gerektireceğinden ister yeni sezon kostümlerini hemen alabilir isterseniz de bir anahtar daha biriktirerek geçmiş sezondan bir kostüm alabilirsiniz. Tüm Brawl Pass kostümleri (Ocak 2024 Starrforce sezonundan başlayan ve iş birliklerinin parçası olmayan), kostüm kasasında olacak.
ÖNEMLİ! Anahtarlarla bir Brawl Pass kostümü aldığınızda hem sezon kostümü hem de iki renk çeşidi açılır.
Anahtarlarınızla şunları açabilirsiniz:
|Yeni Savaşçı Anahtarı
|Anahtar Maliyeti
|Enderlik
|1
|Destansı
|2
|Gizemli
|4
|Efsanevi
|6
|Ultra Efsanevi
|Kaynak Anahtarı
|Anahtar Maliyeti
|Ödül
|1
|2.000 Altın
|1
|2.000 Güç Puanı
|1
|5.000 Mücevher
|Kostüm Seti Anahtarı
|Anahtar Maliyeti
|Ödül
|1
|Yeni Brawl Pass Kostümü + 2 Kroma
|2
|Eski Brawl Pass Kostümleri + 2 Kroma
|Mini Güç Anahtarı
|Anahtar Maliyeti
|Tür
|1
|Belirli Mini Güç
En Sondaki Brawl Pass Ödülü (Kuyruk Ödülü)
Bu ödüllerin maliyeti artık 2.800 DP'dir ve her seferinde şeytan hediyesi, suşi rulosu ya da (nadiren) kaos hediyesi gibi farklı bir hediye verir. Buradan alacağınız ödüller her zaman rastgele Starr hediyesinden daha iyi olacak.
Ayrıca isterseniz elmas kullanarak kuyruk ödülünü "yükseltebileceksiniz". Bu ödülünüzü sezon sona ermeden almazsanız (yükseltilmemiş) standart ödül hesabınıza teslim edilir.
DİĞER
Değişiklikler:
Oyun ekonomisi baştan sona güçlendiriliyor.
Yeni bir tür Starr hediyesi (kaos hediyesi). Enderliği yükseltilebilir ve suşi gibi bölünebilir. Bölünen tüm parçalar aynı enderliğe sahiptir. Kaos hediyesinin en düşük enderliği süper enderdir. En yüksek enderliği ise yalnızca kaos hediyelerinde kullanılacak olan yeni enderlik seviyesi ultradır.
Günlük zaferler (Şanslı güne denk gelirseniz aralık ayında bir kaos hediyesi alma ihtimaliniz olur. Normal günlerde kaos hediyesi alma ihtimali ocak ayında başlayacak!).
Mega görevler (Sezon başına iki mega görev daha eklendi ve bunların biri omega).
Kupa Yolu (Yeni oyuncuların daha kolay yetişebilmesi için kupa yolunun 25 bin kupaya kadar olan kısmı güçlendirildi).
Etkinlikler ve Topluluk Etkinlikleri
Güç puanlarını iki kat ucuzlatıyoruz. Bu yeni güncellemeyle birlikte elmaslarla doğrudan güç puanı alırken uygulanan temel fiyat 1 elmas başına 5 güç puanı yerine 1 elmas başına 10 güç puanı olacak (altın-elmas dönüşüm oranıyla aynı) ve dükkan teklifleri bu değişikliği yansıtacak şekilde değiştirilecek.
Hedefler:
Bundan böyle daha az hiperşarj ekleneceğinden oyunculara peşine düşmeye değer öğeler vermek istiyoruz.
Oyuncuların hesaplarını yükseltirken daha özgür olabilmeleri için onlara daha fazla alan tanıyacak ve önceden belirlenmiş kaynaklar vereceğiz.
Oyun ekonomisini; keyfine oynayan ve oyuna yeni başlamış oyuncuların arayı kapatmasına yardım edecek ve bu sırada Brawl Stars oynamayı çok daha ödüllendirici hâle getirecek şekilde güçlendirmek.
Mevcut güncellemede mega görevler ve yeni günlük zaferlerle ilerlemenin bazı kısımlarını güçlendirmiştik. Ama DAHASI da var!
Birçok yere daha fazla kaynak ekliyoruz. Oyuna yeni başlamış oyuncular için kupa yolunun başlarında, oyunda ilerlemiş oyuncular için ise farklı yerlerde (Brawl Pass kuyruk ödülleri ve mega görevler gibi) olacak. Bu şekilde tüm oyuncular daha fazla ödül alırken yeni başlayanlara da yetişme fırsatı sunuyoruz.
Ek olarak, kaos hediyesi adlı yeni bir Starr hediyesi getiriyoruz. Bu yeni hediye ortalama dört kat daha avantajlı! Bu hediyeler, normal bir Starr hediyesinin verdiği her şeyi verecek ve ayrıca suşi gibi bölünebilecek (en fazla sekiz kez). Bölünen parçalar da hediyeyle aynı enderlikte olacak. Bu da (çok az da olsa) tek seferde sekiz efsanevi hediye alabileceğiniz anlamına gelir. Hatta yalnızca kaos hediyeleri için geçerli yeni enderlik olan ULTRA hediyelerden sekiz adet bile alabileceksiniz.
Kaos hediyeleri yeni Brawl Pass'ten, rastgele olarak günlük zaferlerden ve bazen etkinliklerden alınacak.
İşte ULTRA KAOS HEDİYESİNDEN alabileceğiniz tüm öğeler!
(Belirli bir kategorideki tüm öğelere sahipseniz altın, mücevher veya kredi gibi alternatif ödüller alırsınız.)
|Rastgele Hiperşarj
|%24,7
|Gizemli Savaşçı
|%24,7
|Efsanevi Savaşçı
|%9,9
|Ultra Savaşçı
|%0,4
|Destansı Kostümler
|%9,90
|Gizemli Kostümler
|%3,9
|Efsanevi Kostümler
|%1,4
|Mini Güç
|%24,7
Ultra ender hediyeniz sekiz parçaya bölünürse yukarıdaki ödülleri SEKİZ KEZ kazanma şansınız olur!
SON OLARAK
Bu kadar! Okuduğunuz için çok teşekkür ederiz, sosyal medya üzerinden fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!
13 Aralık'ta Brawl Talk'ta görüşürüz.