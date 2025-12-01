Güç yakalama makinesinden tüm savaşçıların mini güçlerini topladığınızda, mücevherlerinizi kullanarak mini gücünüz için farklı görünümler çekebilirsiniz. Bunlar tamamen görsel ürünlerdir, mini gücün kullanılma amacı veya seviyesi üzerinde bir etkisi yoktur. SADECE SEVİMLİ VE PARILTILIDIRLAR!

Makineden bu şekilde yapılan her çekişin ücreti 10.000 mücevherdir.

Mini Güç Tasarımı: Savaşçı Yenilemesi

Mini güçlerin tasarımına daha da ayrıntılı bakmadan önce, güç ilerlemesine olan yaklaşımımızın neden yeni bir şey eklemek yerine var olan öğeleri iyileştirmek şeklinde olduğunu ve savaşçı yenilenmelerini açıklamak istiyoruz. Aslında bir çok sebep var ancak hepsini üç maddede özetleyebiliriz:

1 - Rekabetçi maçların derinliğini artırmak istiyoruz. Ancak sırf bunun için işleri olması gerekenden fazla karmaşıklaştırmak istemedik.

Zaten bildiğiniz bir şeyin iyileştirmelerini anlamak ve ona alışmak, tamamen yeni bir gücü (özellikle yeni bir düğme olarak) öğrenmeye çalışmaktan çok daha kolaydır. Rekabetçi oyuncular maçlarına ekleyecekleri ekstra bir katman ile derinliği artırabilir, keyfine oynayanlar da tamamen yeni bir şey öğrenmek zorunda kalmadan ve oynama biçimlerini değiştirmeden bu yeniliği deneyimleyebilir.

2 - Toplamda 100 savaşçı sayısına yaklaştığımızdan, şimdiye kadar yayınladığımız savaşçılara dönüp eski kalanları iyileştirmek ve setlerini değiştirmek için (tabii temel hikâyelerinde/konseptlerinde değişiklik yapmadan) doğru zamanın geldiğini düşündük.

3 - Hiperşarjlarda olduğu gibi saf güçten ziyade işleve ve beceri kullanımına odaklanmak istedik. Savaşçıların sahip oldukları setlere odaklanmanın güç eklemek için iyi bir yol olacağını düşündük. Bazı mini güçler uygun olan durumlarda yetenekleri "daha büyük ve güçlü" yapacak ancak bu durum hepsi için geçerli olmayacak.

Ayrıca mini güç eklenen savaşçıların gizemli ve destansı eşyalarını kaldıracağız ve iade edeceğiz. Maalesef bu eşyalar, geliştirmeye devam etmemize değecek kadar heyecan oluşturmadı. Bunu yapmayı zaten bir süredir istiyorduk, mini güçlerin gelmesiyle de doğru fırsatın doğduğuna inanıyoruz.

Bununla birlikte, aksesuarları da düğmeyle hedef alınabilir yapıyoruz (ilgili aksesuarla kullanılabildiği sürece). Bu küçük bir değişiklik gibi görünebilir ancak savaştaki beceri seviyesini kesinlikle yükseltecektir. Öğrenmesi zaman alacak diye endişelenmeyin. Hedefleme özelliği olsa bile aksesuarı dokunarak kullanmaya devam edeceksiniz (şu anki gibi).