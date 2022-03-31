Bakım 31/03
Eve’nin menziline nerf geldi (Piper’ın menzilinden Lou’nun menziline)
WCPP kullanımı geliştirildi
Oyun eşleştirme düzenlemeleri: 500-800 Savaşçı Kupası aralığında toplam Kupa sayısı da artık hesaba katılacak
İsteğe Bağlı Güncelleme ve Bakım 17/3
Basket Savaşı'nda skor yapınca Carl'ın kazmasının geri dönüşte yarattığı sorunlar giderildi
Meg'in dönüşümünün olduğu yerde gözden kaybolmasıyla ölmesi ve oyunun çökmesi sorunu giderildi
Tick'in süperinin maden arabası yakınında düşmana hasar vermemesi sorunu giderildi
Çifte Hesaplaşma'da başlangıç noktaları düzeltildi
Bakım 02/03
Nian Nita rozetinin SFX durumu düzeltildi
Meg’in öldükten sonra görsel olarak robotu ile doğması düzeltildi
Ölümden hemen önce doğma yeteneğinin kullanılması ile rastgele hayvan doğması durumu düzeltildi
Kaptan Crow’un zehir biriktirme sorunu düzeltildi
Ash’in “Go Bananas” ı artık anlık sağlığının %40'ı için %40 öfke veriyor. Aksesuardan verilen hasar artık fazladan öfke vermiyor.
Leon’un lolipopunun düştüğü alanda bulunan çalıların içinde Grom ve Squeak’in aksesuarlarının savaşçıları açığa çıkarması sorunu düzeltildi.
Yeni Savaşçı
Eve - Kromatik Savaşçı
Eve, Ruffs’un üçlüsüne katılan küçük bir pire! Bebekleri için sıcak ve güzel bir yer bulmak adına bir uzay gemisinde yolculuk eden, çocuklarını seven bir anne.
Pasif Özellik: Suyun üzerinden geçebiliyor
Ana saldırı: Yumurta Atıcı
Eve, art arda üç yumurta atar, her yumurta bir öncekinden daha büyüktür ve daha fazla hasar verir.
Süper: Doğum Patlaması
Eve, içinde bir grup yavru olan büyük bir yumurta bırakır. Yavrular düşmanlara yapışıp sürekli hasar verir.
Aksesuar 1: Hoşçakal!
Eve, bir yavru bırakıp sıçrayarak uzaklaşır.
Aksesuar 2: Anne Sevgisi
Aktif büyük yumurtalardan çıkan yavrular düşmanlara zarar vermek yerine dostları zamanla iyileştirir.
Yıldız Gücü 1: Sıra Dışı Sıra
Yumurta atıcısının attığı yumurtaların sırasını tersine çevirir.
Yıldız Gücü 2: Hoş Sürpriz
Yumurta atıcısının attığı en büyük yumurta bir düşman savaşçısına isabet ettiğinde içinden bir yavru çıkar.
Yeni Brawl Pass ve Güç Ligi sezonu
Biodome
Yeni Kostümler
Biodome Kostümleri:
Ateş Böceği Rico (Brawl Pass 1.Seviye)
Dikenli Eve (Brawl Pass 70.Seviye)
Arı Bo (Güç Ligi)
Kulüp Ligi Kostümü Aslan Bull
Aşağıdaki kostümler önce oyun içi harcama olarak sunulacak ve daha sonra elmas ile satın alınabilecek:
Sarmaşık Belle
Bay Sinek
Mantıs Rosa
Şeytani Sprout
Doktor Edgar
Böcek Meg
Tavşan Grom (Paskalya)
Saf Altın ve Gümüş Kostümler
Sprout
Surge
Ruffs
Buzz
Kostüm Görsel Efekt İyileştirmeleri
Mecha Şövalye Surge
Amber De La Vega
Özel Kostümler
Brawl Pass ve Power League'den özel kostümler, arşive kaldırılacak ve orijinal sürümlerinden 1 yıl sonra sınırlı, özel teklifler sırasında tekrar alınabilir hale gelecek
Sezonluk kostümler, son kez göründükten sonra arşive taşınacak. Daha sonra sık sık yeniden ortaya çıkacak.
Bundan etkilenen ilk içerik Sezon 11 ve sonrakilerde çıkan tüm içeriklerdir. Buna göre önceki özel içerik tekrar çıkmayacak.
Ücretsiz Özel kostümler (örn. Yıldönümü kostümleri) daha sonra satın alınabilir olarak geri gelmeyecek.
Yeni Rozetler
Animasyonlu
BSC espor
Eve
Brawl Pass Eve
Lantern Brawl Rozeti
Animasyonsuz
Biodome kostüm rozetleri
Paskalya rozeti
Rozet İyileştirmeleri
Dynamike
Bo
Tick
Stu
Jackie
Frank
Griff
Sandy
Colette
Ash
Profil Simgesi
Güç Ligi ile elde edilebilir iki yeni profil simgesi
Meydan Okumalar
Lantern Brawl meydan okuması - (Rozet) 02/04 - 03/04 tarihlerinde
Easter meydan okuması - (Rozet) 16/04 - 17/04 tarihlerinde
Denge Değişiklikleri
Buffs
Mr.P
Mr.P uzun zamandır zayıf taraftaydı ve seçildiğinde ‘’Dikkatli Taşı’’ yıldız gücü tercih ediliyordu. Bu yıldız gücünün temel güç olarak eklenmesi, Savaşçıyı daha ilgi çekici yapacaktır.
Dikkatli Taşı temel özellik olarak eklendi
Yeni Dikkatli Taşı: Her 4 saniyede bir bir sonraki bavulun patlama hasarı %40 artar.
Döner Kapı: Var olan özellikleri kaldırıldı.
Yeni Dönen Kapı: Robot yardımcıların sağlığı %20, hasarı %30 artar.
Brock
Mr.P’de olduğu gibi, Brock’u Alev olmadan oynamak kötü hissettiriyordu. Bunu temel özellik olarak eklemek ona daha fazla canlılık getirmemizi ve ayrıca, yıldız gücünde ana saldırısına bağlı kalmak yerine daha ilginç bir şey yapabilmemize olanak sağladı.
Alev temel özellik olarak ekledin.
Yeni Yıldız Gücü: Roket Yağmuru %44 daha fazla roket atar.
Jacky
Jacky iyi bir konumda, ancak Misilleme ikinci yıldız gücünü gölgede bırakıyordu. Bu yüzden sağlam kaskın hasar azaltma yüzdesini artırdık.
Sağlam Kask 15→20% hasar azaltır
Bea
Bal Peteğini güçlendirmek Bea oyuncularının ikinci atışı bekleterek oldukça ilginç oyunlar sergilemesini sağlayacaktır çünkü saniye başına hasarın azalması söz konusu olsa da önemli ölçüde hasar emmesine olanak tanıyacak.
Bal Peteği 20→30% hasar azaltır
Gale
Gale uygun bir seçime sahip, bunda Sersemleten Vuruş’un etkisi büyük. Bu yenilik ile birlikte Gale, daha çekici bir seçim haline gelmedi çünkü belirli haritalar ve kombinasyonlarla, sağladığı üstünlük artacak.
Sersemleten Vuruş 1→1.5s sersemletme
Griff
Griff son zamanlarda enflasyonun hissediyordu, bununla mücadele edebilmesi için ona zam yapıyoruz..
Ana hasar - 220→260 vuruş başına hasar
Ruffs
En sevdiğimiz köpeğimiz şu an iyi bir konumda ancak ona biraz daha savaşma gücü vermek, daha fazla savaşçıyla başa çıkmasını sağlamak ile birlikte tek başına oynandığında da daha iyi sonuçlar çıkarmasını sağlayacaktır.
Ana hasar - 500→560 vuruş başına hasar
Max
Max bir süredir ilgi odağı olmadı. Bu yüzden ana hasarını biraz güçlendirdik.
Ana hasar - 300→340 vuruş başına hasar
Sağlık Eşyası
Yenileme: Artık sağlığın %30/40/50 oranlarında daha hızlı yenilenmesini sağlıyor.
Nerfs
Grom
Çoğu modda ve haritada daha önce nerf almış olsa da Grom hala üstün performans sergiliyor. Mermilerinin hızını sabit yapmak ile birlikte artık oto-nişana eskisi kadar güvenemez ve artık mermiler daha düşük seviyede infilak ediyor. Böylece, Grom’un doğal anti savaşçıları ona daha kolay karşı koyacak.
Grom’un mermi hızı artık sabit (mesafe farketmeksizin aynı gidiş zamanı)
Süper merminin mesafesi düşürüldü 25→17
Süperin dolumu artık 6 vuruş (7’den indirildi, buff (bug düzeltme))
Tara
Tara, çok yönlülüğü ile biraz fazla iyi bir seçimdi. Tara’nın temel hasarını çok az düşürüyoruz, böylece daha çok savaşçı 1’e 1’de ona karşı durabilecek. Ek olarak, kara deliğini ortaya çıkardıktan sonra bir rakibi yok etmek için takım arkadaşlarıyla daha fazla koordine olmak zorunda.
Temel hasar - 460→440 hasar/atış
Darryl
Darryl, şimdiye göre daha iyi zamanlar görmüştü ancak fıçıyla yuvarlanması hala güçlü. Özellikle süperini zincirleme kullanmak çok fazla hasar vermesini sağlıyor.
Fıçıyla yuvarlanma 90% → 50% hasar azaltma
Yeni Oyun Çevresi
Biodome
Oyun Modları
Temizlik
3vs3 mod
Kazanmak için, karşı takımdan önce 8 savaşçı yok etmek veya 2 dakika içerisinde karşı takımdan daha fazla savaşçı yok etmek gerekiyor.
Maden Arabası
3vs3 mod
Maden arabanızı itin ve yanında durun. Rakip takımın arabasını yavaşlatmak için ise onların arabasının yanında durun.
Arabayı hedefe ilk ulaştıran takım kazanır!
Nakavt harita oluşturucuya eklendi.
Basket Savaşı dönemsel mod olarak geri dönüyor.
Düello’da bu sezon dönemsel olacak.
Oyun Modu Rotasyon Değişiklikleri
Ödül Avı/Nakavt, Kuşatma/Sıcak Bölge: 7 harita, 24 saate bir yeni harita
Elmas Kapmaca, Hesaplaşma, Savaş Topu: 14 harita, 24 saate bir yeni harita
Kuşatma Rotasyonda olmayacak - ancak hala Dostluk Maçları ve Harita Oluşturucuda var.
Hafta sonu etkinlikleri tanıtımı enn başta olmak üzete listenin sonuna eklendi.
Artık Hesaplaşmanın daha büyük bir oyun modu resmi var.
Süper Şehir Saldırısı’ndan PvE modu kaldırıldı.
10 Yeni 2.Aksesuar
Colette: İyileştiren Atış
Aktifleştirildikten sonraki 5 saniye boyunce veridği hasarınn %80 kadar iyileşir.
Lola: Dublör
Lola ve Ego’su yer değiştirir ve 350 puan iyileşir.
Bibi: Yapış Yapış
Bibi’nin bir sonraki sakız topu, isabet ettiği düşmanları 2 saniye yavaşlatır.
Emz: Asit Sprey
Emz’in bir sonraki sprey atışı duvarlardan geçebilir ancak %20 daha az hasar verir.
Grom: Telsiz Kontrolü
Grom, bir sonraki saldırısında hızlıca 3 telsiz atar.
Byron: Destek Atışları
Byron bir sonraki saldırısında daha küçük 3 dart atar, her bir dart %20 daha az hasar verir ve %40 daha az iyileştirir.
Squeak: Kalıntı
Squeak'in bir sonraki patlayan yapışkan kütlesi, takım arkadaşlarının 15 saniyeliğine çalılarda saklanan düşmanları görmesini sağlar.
Belle: Ters Kutup
Belle’nin bir sonraki elektro oku duvarlardan seker.
Fang: Döner Tekme
Fang kendi etrafında dönerek çevresindeki düşmanlara vurur ve hepsini 1 saniyeliğine sersemletir.
Ash: Çürük Muz
Ash sağlığının %20’sini kaybeder ve anında %50 öfkelenir.
Güç Ligi
Artık Güç Ligi ve Kulüp liginde Mistik 1 ve üstü (ayrıca Masters)’da karşı takımın isimleri gizlenecek.
Güç liginde 2-1 sonuç daha aza gerilemeye neden olacak, 2-0 kazanma ise daha hızlı ilerletecek.
Kulüp & Kulüp Ligi
KL 3.gün 4 yerine 6 bilet olacak. Kazanılan puanlar da %50 daha fazla olacak.
Güç puanı artık gün içerisinde limitsiz olarak alınabilir.
Kulüp Başkanı en az 14 gün boyunca pasif kalırsa Başkan otomatik olarak değiştirilecek.
Gerçekleşen sezonunda bir Kulüpten ayrılan veya atılan Kulüp Üyeleri artık katkılarına göre ödül almaya hak kazanacak.
FTUE (First time user experience) Geliştirmeleri
Artık ilk mod Elmas Kapmaca yerine Tekli Hesaplaşma olacak.
Erken oyun modu açılmasını etkileyecek (Hesaplaşma→Elmas Kapmaca) ve Kupa yolu ilerlemesi (galibiyette 10 yerine 8 kupa)
Nita 10 yerine 15 kupada açılacak.
İlk eğitimde elmaslar güç küpleri ile değiştirildi.
Diğer
Artık kutulardan Güç puanı kartları çıkacak.
Oyuncunun 16 ya da daha fazla savaşçıya sahip olması sonrası kutu başına %10 şans oranı ile gelir.
Bu demek oluyor ki WCPP elde etme şansı 1 mega kutuya göre 10 tane daha küçük kutu ile daha yüksek oluyor. Öyle olsa da sayılar küçük ise kutu türü ne olursa olsun şanslar eşitleniyor.
TÜM güç puanlarını bir kutudaki WCPP’ye çevirir.
Dostluk Güç Maçlarında Otomatik Engelleme/Seçme
Oyun artık zamanında tepki vermeyen, oyuncular için savaşçıları otomatik olarak yasaklayacak ve seçecek
Sunucu Bölgesi
Yeni sunucu Bölgesi: Tayvan
Tekrar Etkinleştirilen Sunucu bölgeleri: Sidney (ANZ) and Bahreyn (MENA)
Diğer
El Tigro’nun süperinde görsel iyileştirmeler
Çalı açığa çıkaran aksesuarlar kullanıldığında görülen donma düzeltildi.