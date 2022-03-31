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31 Mar 2022
Blog – Brawl Stars

#Bıodome Güncellemesi - Güncelleme Notları

Bakım 31/03

  • Eve’nin menziline nerf geldi (Piper’ın menzilinden Lou’nun menziline)

  • WCPP kullanımı geliştirildi

  • Oyun eşleştirme düzenlemeleri: 500-800 Savaşçı Kupası aralığında toplam Kupa sayısı da artık hesaba katılacak


İsteğe Bağlı Güncelleme ve Bakım 17/3

  • Basket Savaşı'nda skor yapınca Carl'ın kazmasının geri dönüşte yarattığı sorunlar giderildi

  • Meg'in dönüşümünün olduğu yerde gözden kaybolmasıyla ölmesi ve oyunun çökmesi sorunu giderildi

  • Tick'in süperinin maden arabası yakınında düşmana hasar vermemesi sorunu giderildi

  • Çifte Hesaplaşma'da başlangıç noktaları düzeltildi


Bakım 02/03

  • Nian Nita rozetinin SFX durumu düzeltildi

  • Meg’in öldükten sonra görsel olarak robotu ile doğması düzeltildi

  • Ölümden hemen önce doğma yeteneğinin kullanılması ile rastgele hayvan doğması durumu düzeltildi

  • Kaptan Crow’un zehir biriktirme sorunu düzeltildi

  • Ash’in “Go Bananas” ı artık anlık sağlığının %40'ı için %40 öfke veriyor. Aksesuardan verilen hasar artık fazladan öfke vermiyor.

  • Leon’un lolipopunun düştüğü alanda bulunan çalıların içinde Grom ve Squeak’in aksesuarlarının savaşçıları açığa çıkarması sorunu düzeltildi.


Yeni Savaşçı

Eve - Kromatik Savaşçı

Eve, Ruffs’un üçlüsüne katılan küçük bir pire! Bebekleri için sıcak ve güzel bir yer bulmak adına bir uzay gemisinde yolculuk eden, çocuklarını seven bir anne.

  • Pasif Özellik: Suyun üzerinden geçebiliyor

  • Ana saldırı: Yumurta Atıcı

    • Eve, art arda üç yumurta atar, her yumurta bir öncekinden daha büyüktür ve daha fazla hasar verir.

  • Süper: Doğum Patlaması

    • Eve, içinde bir grup yavru olan büyük bir yumurta bırakır. Yavrular düşmanlara yapışıp sürekli hasar verir.

  • Aksesuar 1: Hoşçakal!

    • Eve, bir yavru bırakıp sıçrayarak uzaklaşır.

  • Aksesuar 2: Anne Sevgisi

    • Aktif büyük yumurtalardan çıkan yavrular düşmanlara zarar vermek yerine dostları zamanla iyileştirir.

  • Yıldız Gücü 1: Sıra Dışı Sıra

    • Yumurta atıcısının attığı yumurtaların sırasını tersine çevirir.

  • Yıldız Gücü 2: Hoş Sürpriz

    • Yumurta atıcısının attığı en büyük yumurta bir düşman savaşçısına isabet ettiğinde içinden bir yavru çıkar.

Yeni Brawl Pass ve Güç Ligi sezonu

  • Biodome

Yeni Kostümler

Biodome Kostümleri:
Ateş Böceği Rico (Brawl Pass 1.Seviye)

Dikenli Eve (Brawl Pass 70.Seviye)

Arı Bo (Güç Ligi)

Kulüp Ligi Kostümü Aslan Bull

Aşağıdaki kostümler önce oyun içi harcama olarak sunulacak ve daha sonra elmas ile satın alınabilecek:


Sarmaşık Belle
Bay Sinek
Mantıs Rosa
Şeytani Sprout
Doktor Edgar

Böcek Meg

Tavşan Grom (Paskalya)
Saf Altın ve Gümüş Kostümler
Sprout
Surge
Ruffs
Buzz

Kostüm Görsel Efekt İyileştirmeleri

  • Mecha Şövalye Surge

  • Amber De La Vega

Özel Kostümler

  • Brawl Pass ve Power League'den özel kostümler, arşive kaldırılacak ve orijinal sürümlerinden 1 yıl sonra sınırlı, özel teklifler sırasında tekrar alınabilir hale gelecek

  • Sezonluk kostümler, son kez göründükten sonra arşive taşınacak. Daha sonra sık sık yeniden ortaya çıkacak.

  • Bundan etkilenen ilk içerik Sezon 11 ve sonrakilerde çıkan tüm içeriklerdir. Buna göre önceki özel içerik tekrar çıkmayacak.

  • Ücretsiz Özel kostümler (örn. Yıldönümü kostümleri) daha sonra satın alınabilir olarak geri gelmeyecek.

Yeni Rozetler

Animasyonlu

  • BSC espor

  • Eve

  • Brawl Pass Eve

  • Lantern Brawl Rozeti

Animasyonsuz

  • Biodome kostüm rozetleri

  • Paskalya rozeti

Rozet İyileştirmeleri

  • Dynamike

  • Bo

  • Tick

  • Stu

  • Jackie

  • Frank

  • Griff

  • Sandy

  • Colette

  • Ash

Profil Simgesi

  • Güç Ligi ile elde edilebilir iki yeni profil simgesi

Meydan Okumalar

  • Lantern Brawl meydan okuması - (Rozet) 02/04 - 03/04 tarihlerinde

  • Easter meydan okuması - (Rozet) 16/04 - 17/04 tarihlerinde

Denge Değişiklikleri

Buffs

  • Mr.P
    Mr.P uzun zamandır zayıf taraftaydı ve seçildiğinde ‘’Dikkatli Taşı’’ yıldız gücü tercih ediliyordu. Bu yıldız gücünün temel güç olarak eklenmesi, Savaşçıyı daha ilgi çekici yapacaktır.

    • Dikkatli Taşı temel özellik olarak eklendi

    • Yeni Dikkatli Taşı: Her 4 saniyede bir bir sonraki bavulun patlama hasarı %40 artar.

    • Döner Kapı: Var olan özellikleri kaldırıldı.

    • Yeni Dönen Kapı: Robot yardımcıların sağlığı %20, hasarı %30 artar.

  • Brock
    Mr.P’de olduğu gibi, Brock’u Alev olmadan oynamak kötü hissettiriyordu. Bunu temel özellik olarak eklemek ona daha fazla canlılık getirmemizi ve ayrıca, yıldız gücünde ana saldırısına bağlı kalmak yerine daha ilginç bir şey yapabilmemize olanak sağladı.

    • Alev temel özellik olarak ekledin.

    • Yeni Yıldız Gücü: Roket Yağmuru %44 daha fazla roket atar.

  • Jacky
    Jacky iyi bir konumda, ancak Misilleme ikinci yıldız gücünü gölgede bırakıyordu. Bu yüzden sağlam kaskın hasar azaltma yüzdesini artırdık.

    • Sağlam Kask 15→20% hasar azaltır

  • Bea
    Bal Peteğini güçlendirmek Bea oyuncularının ikinci atışı bekleterek oldukça ilginç oyunlar sergilemesini sağlayacaktır çünkü saniye başına hasarın azalması söz konusu olsa da önemli ölçüde hasar emmesine olanak tanıyacak.

    • Bal Peteği 20→30% hasar azaltır

  • Gale
    Gale uygun bir seçime sahip, bunda Sersemleten Vuruş’un etkisi büyük. Bu yenilik ile birlikte Gale, daha çekici bir seçim haline gelmedi çünkü belirli haritalar ve kombinasyonlarla, sağladığı üstünlük artacak.

    • Sersemleten Vuruş 1→1.5s sersemletme

  • Griff
    Griff son zamanlarda enflasyonun hissediyordu, bununla mücadele edebilmesi için ona zam yapıyoruz..

    • Ana hasar - 220→260 vuruş başına hasar

  • Ruffs
    En sevdiğimiz köpeğimiz şu an iyi bir konumda ancak ona biraz daha savaşma gücü vermek, daha fazla savaşçıyla başa çıkmasını sağlamak ile birlikte tek başına oynandığında da daha iyi sonuçlar çıkarmasını sağlayacaktır.

    • Ana hasar - 500→560 vuruş başına hasar

  • Max
    Max bir süredir ilgi odağı olmadı. Bu yüzden ana hasarını biraz güçlendirdik.

    • Ana hasar - 300→340 vuruş başına hasar

  • Sağlık Eşyası

    • Yenileme: Artık sağlığın %30/40/50 oranlarında daha hızlı yenilenmesini sağlıyor.

Nerfs

  • Grom
    Çoğu modda ve haritada daha önce nerf almış olsa da Grom hala üstün performans sergiliyor. Mermilerinin hızını sabit yapmak ile birlikte artık oto-nişana eskisi kadar güvenemez ve artık mermiler daha düşük seviyede infilak ediyor. Böylece, Grom’un doğal anti savaşçıları ona daha kolay karşı koyacak.

    • Grom’un mermi hızı artık sabit (mesafe farketmeksizin aynı gidiş zamanı)

    • Süper merminin mesafesi düşürüldü 25→17

    • Süperin dolumu artık 6 vuruş (7’den indirildi, buff (bug düzeltme))

  • Tara
    Tara, çok yönlülüğü ile biraz fazla iyi bir seçimdi. Tara’nın temel hasarını çok az düşürüyoruz, böylece daha çok savaşçı 1’e 1’de ona karşı durabilecek. Ek olarak, kara deliğini ortaya çıkardıktan sonra bir rakibi yok etmek için takım arkadaşlarıyla daha fazla koordine olmak zorunda.

    • Temel hasar - 460→440 hasar/atış

  • Darryl
    Darryl, şimdiye göre daha iyi zamanlar görmüştü ancak fıçıyla yuvarlanması hala güçlü. Özellikle süperini zincirleme kullanmak çok fazla hasar vermesini sağlıyor.

    • Fıçıyla yuvarlanma 90% → 50% hasar azaltma

Yeni Oyun Çevresi

  • Biodome

Oyun Modları

  • Temizlik


3vs3 mod


Kazanmak için, karşı takımdan önce 8 savaşçı yok etmek veya 2 dakika içerisinde karşı takımdan daha fazla savaşçı yok etmek gerekiyor.


  • Maden Arabası


3vs3 mod

Maden arabanızı itin ve yanında durun. Rakip takımın arabasını yavaşlatmak için ise onların arabasının yanında durun.

Arabayı hedefe ilk ulaştıran takım kazanır!

  • Nakavt harita oluşturucuya eklendi.

  • Basket Savaşı dönemsel mod olarak geri dönüyor.

  • Düello’da bu sezon dönemsel olacak.

Oyun Modu Rotasyon Değişiklikleri

  • Ödül Avı/Nakavt, Kuşatma/Sıcak Bölge: 7 harita, 24 saate bir yeni harita

  • Elmas Kapmaca, Hesaplaşma, Savaş Topu: 14 harita, 24 saate bir yeni harita

  • Kuşatma Rotasyonda olmayacak - ancak hala Dostluk Maçları ve Harita Oluşturucuda var.

  • Hafta sonu etkinlikleri tanıtımı enn başta olmak üzete listenin sonuna eklendi.

  • Artık Hesaplaşmanın daha büyük bir oyun modu resmi var.

  • Süper Şehir Saldırısı’ndan PvE modu kaldırıldı.

10 Yeni 2.Aksesuar

  • Colette: İyileştiren Atış

    • Aktifleştirildikten sonraki 5 saniye boyunce veridği hasarınn %80 kadar iyileşir.

  • Lola: Dublör

    • Lola ve Ego’su yer değiştirir ve 350 puan iyileşir.

  • Bibi: Yapış Yapış

    • Bibi’nin bir sonraki sakız topu, isabet ettiği düşmanları 2 saniye yavaşlatır.

  • Emz: Asit Sprey

    • Emz’in bir sonraki sprey atışı duvarlardan geçebilir ancak %20 daha az hasar verir.

  • Grom: Telsiz Kontrolü

    • Grom, bir sonraki saldırısında hızlıca 3 telsiz atar.

  • Byron: Destek Atışları

    • Byron bir sonraki saldırısında daha küçük 3 dart atar, her bir dart %20 daha az hasar verir ve %40 daha az iyileştirir.

  • Squeak: Kalıntı

    • Squeak'in bir sonraki patlayan yapışkan kütlesi, takım arkadaşlarının 15 saniyeliğine çalılarda saklanan düşmanları görmesini sağlar.

  • Belle: Ters Kutup

    • Belle’nin bir sonraki elektro oku duvarlardan seker.

  • Fang: Döner Tekme

    • Fang kendi etrafında dönerek çevresindeki düşmanlara vurur ve hepsini 1 saniyeliğine sersemletir.

  • Ash: Çürük Muz

    • Ash sağlığının %20’sini kaybeder ve anında %50 öfkelenir.

Güç Ligi

  • Artık Güç Ligi ve Kulüp liginde Mistik 1 ve üstü (ayrıca Masters)’da karşı takımın isimleri gizlenecek.

  • Güç liginde 2-1 sonuç daha aza gerilemeye neden olacak, 2-0 kazanma ise daha hızlı ilerletecek.

Kulüp & Kulüp Ligi

  • KL 3.gün 4 yerine 6 bilet olacak. Kazanılan puanlar da %50 daha fazla olacak.

  • Güç puanı artık gün içerisinde limitsiz olarak alınabilir.

  • Kulüp Başkanı en az 14 gün boyunca pasif kalırsa Başkan otomatik olarak değiştirilecek.

  • Gerçekleşen sezonunda bir Kulüpten ayrılan veya atılan Kulüp Üyeleri artık katkılarına göre ödül almaya hak kazanacak.

FTUE (First time user experience) Geliştirmeleri

  • Artık ilk mod Elmas Kapmaca yerine Tekli Hesaplaşma olacak.

    • Erken oyun modu açılmasını etkileyecek (Hesaplaşma→Elmas Kapmaca) ve Kupa yolu ilerlemesi (galibiyette 10 yerine 8 kupa)

    • Nita 10 yerine 15 kupada açılacak.

  • İlk eğitimde elmaslar güç küpleri ile değiştirildi.

Diğer

  • Artık kutulardan Güç puanı kartları çıkacak.

    • Oyuncunun 16 ya da daha fazla savaşçıya sahip olması sonrası kutu başına %10 şans oranı ile gelir.

      • Bu demek oluyor ki WCPP elde etme şansı 1 mega kutuya göre 10 tane daha küçük kutu ile daha yüksek oluyor. Öyle olsa da sayılar küçük ise kutu türü ne olursa olsun şanslar eşitleniyor.

    • TÜM güç puanlarını bir kutudaki WCPP’ye çevirir.

  • Dostluk Güç Maçlarında Otomatik Engelleme/Seçme

    • Oyun artık zamanında tepki vermeyen, oyuncular için savaşçıları otomatik olarak yasaklayacak ve seçecek

Sunucu Bölgesi

  • Yeni sunucu Bölgesi: Tayvan

  • Tekrar Etkinleştirilen Sunucu bölgeleri: Sidney (ANZ) and Bahreyn (MENA)

Diğer

  • El Tigro’nun süperinde görsel iyileştirmeler

  • Çalı açığa çıkaran aksesuarlar kullanıldığında görülen donma düzeltildi.