Bakım 31/03

İsteğe Bağlı Güncelleme ve Bakım 17/3



Meg'in dönüşümünün olduğu yerde gözden kaybolmasıyla ölmesi ve oyunun çökmesi sorunu giderildi

Bakım 02/03



Meg’in öldükten sonra görsel olarak robotu ile doğması düzeltildi

Yeni Savaşçı

Eve - Kromatik Savaşçı



Eve, Ruffs’un üçlüsüne katılan küçük bir pire! Bebekleri için sıcak ve güzel bir yer bulmak adına bir uzay gemisinde yolculuk eden, çocuklarını seven bir anne.



Yumurta atıcısının attığı en büyük yumurta bir düşman savaşçısına isabet ettiğinde içinden bir yavru çıkar.

Eve, içinde bir grup yavru olan büyük bir yumurta bırakır. Yavrular düşmanlara yapışıp sürekli hasar verir.

Eve, art arda üç yumurta atar, her yumurta bir öncekinden daha büyüktür ve daha fazla hasar verir.

Yeni Brawl Pass ve Güç Ligi sezonu

Yeni Kostümler

Biodome Kostümleri:

Ateş Böceği Rico (Brawl Pass 1.Seviye)



Dikenli Eve (Brawl Pass 70.Seviye)

Arı Bo (Güç Ligi)

Kulüp Ligi Kostümü Aslan Bull



Aşağıdaki kostümler önce oyun içi harcama olarak sunulacak ve daha sonra elmas ile satın alınabilecek:





Sarmaşık Belle

Bay Sinek

Mantıs Rosa

Şeytani Sprout

Doktor Edgar



Böcek Meg



Tavşan Grom (Paskalya)

Saf Altın ve Gümüş Kostümler

Sprout

Surge

Ruffs

Buzz



Kostüm Görsel Efekt İyileştirmeleri

Özel Kostümler

Ücretsiz Özel kostümler (örn. Yıldönümü kostümleri) daha sonra satın alınabilir olarak geri gelmeyecek.

Bundan etkilenen ilk içerik Sezon 11 ve sonrakilerde çıkan tüm içeriklerdir. Buna göre önceki özel içerik tekrar çıkmayacak.

Sezonluk kostümler, son kez göründükten sonra arşive taşınacak. Daha sonra sık sık yeniden ortaya çıkacak.

Brawl Pass ve Power League'den özel kostümler, arşive kaldırılacak ve orijinal sürümlerinden 1 yıl sonra sınırlı, özel teklifler sırasında tekrar alınabilir hale gelecek

Yeni Rozetler

Animasyonlu

Animasyonsuz

Rozet İyileştirmeleri

Profil Simgesi

Güç Ligi ile elde edilebilir iki yeni profil simgesi

Meydan Okumalar

Denge Değişiklikleri

Buffs



Mr.P

Mr.P uzun zamandır zayıf taraftaydı ve seçildiğinde ‘’Dikkatli Taşı’’ yıldız gücü tercih ediliyordu. Bu yıldız gücünün temel güç olarak eklenmesi, Savaşçıyı daha ilgi çekici yapacaktır.

Dikkatli Taşı temel özellik olarak eklendi



Yeni Dikkatli Taşı: Her 4 saniyede bir bir sonraki bavulun patlama hasarı %40 artar.



Döner Kapı: Var olan özellikleri kaldırıldı.



Yeni Dönen Kapı: Robot yardımcıların sağlığı %20, hasarı %30 artar.



Brock

Mr.P’de olduğu gibi, Brock’u Alev olmadan oynamak kötü hissettiriyordu. Bunu temel özellik olarak eklemek ona daha fazla canlılık getirmemizi ve ayrıca, yıldız gücünde ana saldırısına bağlı kalmak yerine daha ilginç bir şey yapabilmemize olanak sağladı.

Alev temel özellik olarak ekledin.



Yeni Yıldız Gücü: Roket Yağmuru %44 daha fazla roket atar.



Jacky

Jacky iyi bir konumda, ancak Misilleme ikinci yıldız gücünü gölgede bırakıyordu. Bu yüzden sağlam kaskın hasar azaltma yüzdesini artırdık.

Sağlam Kask 15→20% hasar azaltır



Bea

Bal Peteğini güçlendirmek Bea oyuncularının ikinci atışı bekleterek oldukça ilginç oyunlar sergilemesini sağlayacaktır çünkü saniye başına hasarın azalması söz konusu olsa da önemli ölçüde hasar emmesine olanak tanıyacak.

Bal Peteği 20→30% hasar azaltır



Gale

Gale uygun bir seçime sahip, bunda Sersemleten Vuruş’un etkisi büyük. Bu yenilik ile birlikte Gale, daha çekici bir seçim haline gelmedi çünkü belirli haritalar ve kombinasyonlarla, sağladığı üstünlük artacak.

Sersemleten Vuruş 1→1.5s sersemletme



Griff

Griff son zamanlarda enflasyonun hissediyordu, bununla mücadele edebilmesi için ona zam yapıyoruz..

Ana hasar - 220→260 vuruş başına hasar



Ruffs

En sevdiğimiz köpeğimiz şu an iyi bir konumda ancak ona biraz daha savaşma gücü vermek, daha fazla savaşçıyla başa çıkmasını sağlamak ile birlikte tek başına oynandığında da daha iyi sonuçlar çıkarmasını sağlayacaktır.

Ana hasar - 500→560 vuruş başına hasar



Max

Max bir süredir ilgi odağı olmadı. Bu yüzden ana hasarını biraz güçlendirdik.

Ana hasar - 300→340 vuruş başına hasar

