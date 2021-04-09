Opsiyonel Güncelleme (Gün içerisinde Android ve iOS için hazır olacak)

Bazı Android cihazlarda meydana gelen çözünürlük sorunları düzeltildi.



50'den fazla oyun içi arkadaşı olan oyuncuların SCID ile ilgili yaşadığı çökme düzeltildi.



Oyuna yeniden bağlanıldığında meydana gelen çökme sorunu düzeltildi.



Güç Liginde takım modunda oynarken sezonunun sona ermesiyle birlikte meydana gelen bir çökme sorunu düzeltildi.



Belle ve Rosa ile ilgili grafik sorunları düzeltildi.



Barley, nişan alma göstergesiyle nişan aldığı sırada meydana gelen bir hata giderildi.



Nakavt modunda sonuca rağmen Savaşçıların her tur sonu kaybetme animasyonlarının oynatılmasına neden olan bir sorun düzeltildi.

