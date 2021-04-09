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9 Nis 2021
Blog – Brawl Stars

Bakım ve Opsiyonel Güncelleme

Opsiyonel Güncelleme (Gün içerisinde Android ve iOS için hazır olacak)

  • Bazı Android cihazlarda meydana gelen çözünürlük sorunları düzeltildi.

  • 50'den fazla oyun içi arkadaşı olan oyuncuların SCID ile ilgili yaşadığı çökme düzeltildi.

  • Oyuna yeniden bağlanıldığında meydana gelen çökme sorunu düzeltildi.

  • Güç Liginde takım modunda oynarken sezonunun sona ermesiyle birlikte meydana gelen bir çökme sorunu düzeltildi.

  • Belle ve Rosa ile ilgili grafik sorunları düzeltildi.

  • Barley, nişan alma göstergesiyle nişan aldığı sırada meydana gelen bir hata giderildi.

  • Nakavt modunda sonuca rağmen Savaşçıların her tur sonu kaybetme animasyonlarının oynatılmasına neden olan bir sorun düzeltildi.

  • Belirli Android cihazlarda tekrar oynatmada meydana gelen zaman atlama kontrollerinin engellenmesi ile ilgili bir sorun düzeltildi.

Bakım Molası

  • Nakavt maçlarında ilk iki tur berabere bittiğinde son maçın 13 dakikaya kadar uzamasına neden olan bir sorun düzeltildi.

  • Global ilk 500 aralığının dışındaki oyuncular için kademe düşüşü meydana gelmesi ile ilgili bir sorun düzeltildi.