Brawl Yılbaşı vakti!
Edgar (Destansı) - YAKINDA!
Saldırı - İki kez isabet eden çok kısa menzilli bir saldırı. Edgar, verdiği hasarın %25’i kadar iyileşir.
Süper - Edgar, kısa bir mesafeye atlar ve bunun sonunda ekstra hareket hızı kazanır. Süperi zamanla yavaşça dolar (Darrly’a benzer şekilde)
Aksesuar - Yavaş Süper dolum hızı 3 saniyeliğine %700 artar.
Yıldız Gücü - Edgar Süperini kullandığında indiği yere yakın düşmanlara 1000 hasar verir.
Byron(Gizemli) - YAKINDA!
Saldırı - Düşmanlara zamana yayılmış bir hasar, takım arkadaşlarına ise iyileştirme etkisi sağlayan uzun menzilli atışlar yapar. İki türlü saldırıda da vurulan savaşçı üzerinde vurulma sayısı kadar etkiyi birikebilir.
Süper - Anında patlayan ve düşmanlara zarar, takım arkadaşlarına iyileştirme sağlayan bir şişe fırlatır.
Aksesuar - Şarjörünü boşaltır ve 3 saniye boyunca saniyede 800 puan iyileşir.
Yıldız Gücü - Süper saldırısı 9 saniye boyuna düşmanların herhangi bir kaynaktan %50 daha az sağlık almasına neden olur. Bu aynı zamanda hasar görmeden gerçekleşen normal sağlık yenilenmesini de etkiler.
Yeni Kostümler ve Karakter Efektleri
Fındıkkıran Gale - 150 Elmas
Kardan Adam Tick - 80 Elmas
Yılbaşı Partisi Frank - 150 Elmas
Akıncı Bo - 30 Elmas
Belirtilen savaşçılar için animasyonlu rozetler: Sprout, Poco, Brock, Colt, Mortis, Shelly, El Primo, Tara
Yeni Saf Altın/Gümüş kostümler
:
Tick, Crow, Darryl, Jessie, Tara
Oyun Modları/Etkinlik Rotasyon Değişiklikleri
Kuşatma için hurda deposu ortamı
Hediye Talanı 2.0 - Hediye Talanı hediyelerin fırlatılma mesafesinin azaltılması ve GÖREVLER gibi küçük değişikler ile geri döndü!
Elmas Kapmaca
Maksimum 3 dakika 30 saniye olacak bir maç zamanlayıcısı eklendi.
Süre dolduğunda en çok elmasa sahip takım kazanacak.
Ödül Avı
Orta Mavi Yıldız artık eşitliği bozmaya yarıyor (eşitlik durumunda mavi yıldıza sahip takım kazanacak).
Mavi yıldızı taşıyan oyuncu öldüğünde yıldız karşı takıma geçecek.
Kupa Ligi
Kupa ligi süresi 2 haftadan 4 haftaya uzatıldı.
Kupa eksilmesi ile ilgili değişiklikleri - Bu değişikliklerin amacı, oyuncuların eşleşme kalitesini, savaşçı kupa sayısını uzak tutarak iyileştirmektir.
Çoğu oyuncunun savaşçıları, sistemin onları 525 kupa aralığına geri getirmesi nedeniyle burada ‘takılmıştı’, Bu da oyuncu beceri seviyelerinin çok çeşitli olduğu bu aralıkta düzensiz eşleşmelere neden oluyordu.
Yeni kupa eksilmesi 550 yerine 501’de başlayacak.
Genel olarak, kupa eksilme seviyeleri her 50 kupada yerine 25 kupada olacak.
Kupa eksilmesi, savaşçının güncel rütbe alt sınırının 1 puan altına indirir. Ancak +900 kupada hızlandırır.
Elmas kapmaca, Savaş Topu ve Hesaplaşma etkinliklerinde harita rotasyonu tekrar 14 güne çıkarıldı.
Harita Düzenleyici
Yarışmaya Katılan Haritalara bölümünde oynanan haritaların öne çıkan durumu ve oylama sonuçlarının mesaj ile gönderilmesi özelliği eklendi.
Oyunda harita etiketinin görülmesi eklendi.
Savaş bitiş ekranında saldırgan haritaların bildirilmesi eklendi.
İyileştirmeler:
Seçilen haritayla dostluk maçı oynanabilmesi için harita ayarları menüsüne bir kısa yol eklendi.
Aynalanmış modların karolarda sürüklenmesi desteği eklendi.
Döşeme ızgarası eklendi.
Denge Değişiklikleri
Kendini hasarda iyileştirme özelliği (Nita, Mortis, Pam, EMZ) artık sadece düşman savaşçıya ve robotlara verilen hasar ile kullanılabilecek (Süper saldırının dolması ile aynı şekilde). Bundan etkilenen savaşçılar telafi edici güçlendirmeler alacak.
8-BIT
Hasar Artırıcı hasar artışı %30’dan %50’ye çıkarıldı.
BULL
Vahşi Savaşçı sağlık tetikleme eşiği %40’dan %60’a çıkarıldı.
COLETTE
Sağlığı 3200’den 3400’e yükseltildi.
Vergi Zammında Süper kullanıldığında elde edilen kalkan koruması %10’dan %20’ye çıkarıldı.
COLT
Ana saldırı hasarı 320’den 360’a artırıldı.
Yaylı Çizmeler hareket hızı %10’dan %13’e yükseltildi (çok hızlı savaşçılar ile aynı)
CROW
Yavaşlatan Toksin süresi 3.5 saniyeden 5 saniyeye uzatıldı.
Savunma Güçlendirici kalkan oranı %60’dan %40’a düşürüldü.
Savunma Güçlendirici kullanım hakkı 2’den 3’e çıkarıldı
DARRYL
Katranlı Varil süresi 4 saniyeden 5 saniyeye uzatıldı.
DYNAMIKE
Ana Saldırı yeniden yükleme hızı %6 arttırıldı.
Stres Çarkı hasarı 700’den 1200’e yükseltildi.
EMZ
Ana saldırı hasarı 500’den 520’ye artırıldı.
Süper hasarı 200’den 240’a artırıldı.
Heyecan yıldız gücü savaşçı başına 320 iyileştirme puanı 420’ye yükseltildi.
FRANK
Sağlığı 6400’den 7000’e çıkarıldı.
GALE
Sağlığı 3400’den 3600’e çıkarıldı.
JACKY
Misilleme hasar oranı %15’den %30’a yükseltildi.
Ana Saldırı hasarı 1200’den 1280’ye artırıldı.
JESSIE
Ana Saldırı hasarı 840’den 920’ye artırıldı.
Tamir yıldız gücü ile atış başına iyileşmesi 800’den 896’ya yükseltildi.
Scrabby’nin sağlığı 3000’den 3200’e yükseltildi.
LEON
Puslu hava yıldız gücündeki hızlanma bonusu %24’den %30’a yükseltildi.
MORTIS
Süper’i ile sağlık çalma oranı %100’den %125’e yükseltildi.
MR. P
Ana Saldırı hasarı 700’den 760’a yükseltildi.
NITA
Ana Saldırı hasarı 800’den 880’e yükseltildi.
Ayı desteği yıldız gücü iyileştirme puanı 500’den 800’e yükseldi.
PAM
Süper iyileştirme oranı saniyeden 320’den 360’a yükseltildi.
Anne Kucağı yıldız gücü düşman atışıyla vurulduğunda kazanılan sağlık puanı 40’dan 49’e yükseltildi.
Anne Sevgisi yıldız gücü ile düşmana verilen saniyelik hasar 500’den 800’e çıkarıldı.
PIPER
Hızlı Nişancı yıldız gücünde her vuruşta doldurulan mermi sayısı 0.3’den 0.4’e yükseltildi.
RICO
Sağlığı 2600’den 2800’e yükseltildi.
Süper Zıpır yıldız gücü hasar bonusu 100’den 124’e artırıldı.
SANDY
İyileştiren Rüzgar yıldız gücü iyileştirmesi saniyede 250’den 300’e yükseltildi.
SHELLY
Fişek Şoku yıldız gücü yavaşlatma süresi 3’den 4 saniyeye uzatıldı.
Yara Bandı yıldız gücü dolma süresi 20’den 15 saniyeye düşürüldü.
BROCK
Sağlığı 2600’den 2400’e düşürüldü.
Ana saldırı hasarı 1100’den 1040'a düşürüldü.
Alev yıldız gücü hasarı 600’den 520’ye düşürüldü.
Roket Yakıtı ekstra hasarı %100’den %50’ye düşürüldü.
CARL
Ana saldırı menzili 23’den 20’ye düşürüldü.
Ana saldırının Süper doldurma oranı biraz düşürüldü (yine de doldurmak için 6 darbe gerekebilir).
Süper ile Süper doldurma oranı biraz düşürüldü. (artık 17 yerinde 16 darbe gerekiyor).
Sıcak Egzoz saniyelik hasarı 300’den 400’e yükseltildi.
GENE
Sağlığı 3400’den 3200’e düşürüldü.
Ana saldırıdan Süper doldurma oranı 3 yerine 4 darbeden dolacak şekilde düşürüldü.
Üfleyen Lamba itme yarıçapı %33 düşürüldü (Artık EMZ’in aksesuarı ile aynı)
Üfleyen Lamba iyileştirmesi 700’den 600’e düşürüldü.
Üfleyen Lamba kullanımı 2’den 3’e çıkarıldı.
SPIKE
Ana Saldırı dolum hızı %5 düşürüldü.
TARA
Sağlığı 3400’den 3200’e düşürüldü
Psişik Güçlendirici süreci 5 saniyeden 4 saniyeye düşürüldü.
TICK
Ana Saldırı dolum hızı %4.5 düşürüldü.
BEA
Artık, Sinirli Kovan aksesuarında arılar birbirine biraz daha yakın.
İkili Hesaplaşma Mücadelesi
Sadece ikili hesaplaşma
4 yenilgi / 12 zafer
Kazanma Koşulu = 1. veya 2. sıralama
Ödüller = Yıldız Puanı + Altınlar + Akıncı Bo Kostümü
Düzeltmeler
Tara, İyileştiren Gölge kullandığında iyileşme görevlerinde tamamlanma olması ile ilgili bir sorun düzeltildi.
Colt'un Gümüş mermisinin ekstra hasar vermesine neden olan bir sorun düzeltildi.
Savaş topunda gol sonrası sıfırlamada ortaya çıkan bazı görsel efekt sorunları düzeltildi.
Nadiren ortaya çıkan savaş topu hareketleri iyileştirildi.
Carl artık Uçan Kanca kullandığında itilmeyecak.
Colt ve 8-Bit’in yeni aksesuarları artık aktif efekti doğru şekilde gösteriyor.
Sprout’un mermilerinin trenler ile etkileşimi artık daha az düzensiz.
Sprout’un duvarı artık daha öngörülebilir şekilde itelecek.
Botlar artık teleportu kullanabilecek.
Carl’ın Uçan kancası artık ulaştığı maksimum mesafede iki kat hasar vermiyor.
Carl artık Uçan Kanca ile suyun ortasında kaldığında duvarlardan geçemeyecek.
Leon’un Klon Yansıtıcı kullandığında görünmezlik durumunun doğru gösterilmemesi sorunu düzeltildi. Ek olarak, klonun süper durumu Leon aksesuarı kullandığı zamanki gibi kalacak.
Diğer
İkili hesaplaşma yenilenler akışına takım renkleri eklendi.
Crow&Piper süperleri ve Sprout ana saldırısı gibi belirli özellikler için yere nişan alma göstergesi (sadece savaşçıyı kontrol eden oyuncunun görebileceği) eklendi.
Yeni yüksek yenileme hızına sahip cihazlar için destek eklendi.