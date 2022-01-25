Bakım Molası 25/01/2022

Buffs

Ash:

Sağlık artırıldı 4800 → 5400

Favori ‘çöp’ şövalyemiz son dönemlerde zor zamanlar geçirdi. Öfkenizi genellikle yükleyebileceksiniz ama bunu kullanmak için çok az sağlığa sahip olacaksınız. Biraz daha sağlık ekleme ile birlikte öfkenizi kullanırken daha fazla sağlık puanınız olacak ve Ash oyuncuları kendilerini daha etkin hissedecekler.



Carl:

Maksimum mesafe artırıldı 22→ 25

Carl, dengelemesi en zor öngörülen savaşçı olabilir. Eski oyuncular belki hatırlar, oynanış mekaniği farkından dolayı ya en iyi savaşçı ya da en kötüsüydü. Ona biraz daha menzil vermek ile ‘laner’ lara karşı daha iyi olması sağlandı ve ona karşı etkin savaşan savaşçılara karşı daha güvenli bir tercih olacak.



Mortis:

Yıldız Gücü - Sarmal Yılan süresi artırıldı. 1.5 → 2s

Meg:

Yıldız Gücü - Ağır Metal hasarı artırıldı. 1000→1500

Nerfs

Grom:

Ana Saldırı hasarı azaltıldı - 1000 → 900 hasar.

Gadget - Bekçi Kulesi - Sağlığı azaltıldı 2000→1500, süresi azaltıldı 40→20 saniye.



Süperi artık 6 vuruşta doluyor (eskiden 5ti).

Grom, basitçe, çok güçlüydü. Bu güç onu bir çok harita için harika bir seçim haline getirdi.

Ana saldır hasarını düşürmemiz zaten beklenen bir şeydi.

Aksesuarının zamanlamasını ve sağlığını azaltmak, onu yerleştirdiğinizde hem alan hakimiyeti hem hat kontrolü sağlayamamanıza neden olacak. Yani, onu daha dikkatli kullanmanız gerekecek. (Leon’un Lolipopu gibi)

Süper dolumunu zorlaştırmak, ona doğal olarak karşı koyabilecek savaşçılara biraz daha izin vermiş olacak (mesela Mortis). Çoğu zaman, süperinizi çok hızlı doldurup elinizde tutup otomatik hedefleyerek bir çok suikastçıyı eleyebilirdiniz. Bu kadar kolay olmaması için böyle bir değişiklik yaptık.



Rico





Aksesuar- İyileştiren Atış, iyileştirme oranı azaltıldı - 250 → 200 puan

İyileştiren Atış çok değerliydi, bu nedenle değerlerini biraz aşağı düşürmek zorunluluktu.



Meg





Süperi artık 8 vuruşta doluyor (eskiden 6ydı).

Meg, süperlerini hızlı döngülemekte rahattı ve robot zamanlaması nedeniyle fazla eziciydi. Megasına geçişlerdeki zaman aralığının artırılması ile diğer oyuncular MEG’i, onun zayıf formunda daha rahat cezalandırabilecek.



Mortis





Yıldız Gücü - Ruh Toplayıcı sağlık artırması düşürüldü 1400 → 1000

Bazı durumlarda sağlık yüklemesi uygunsuz durabiliyordu. Artık bununla birlikte içeri saldırılar daha fazla risk barındıracak.

Sarmal Yılan, Ruh Toplayıcı‘ya göre daha az popülerdi ve bu iki oyun tarzı arasındaki dengeleme ile oyuncular, bir gücün genelde daha iyi olması durumundan kurtularak daha farklı oyun tarzları benimseyebilecek.



Hız Aksesuarı



15/20/25% → 10/15/20%

Stu





Ana Saldırı hasarı azaltıldı - 580→540

Stu, gayet sağlıklı bir durumdaydı ama yüksek seviyelerde hızı ve saldırganlığı ile parlıyordu. Bazı hasar değerlerinin azaltılması ile birlikte tam da istediğimiz yere geldi.



Diğer

El Tigro görsel düzeltmeleri yapıldı.



LNY rozet paketinde görülen hata düzeltildi.









Bakım Molası 04/01

- Düellolarda üst rütbelerde botlarla eşleştirilebilmenize neden olan sorun düzeltildi.

- Artık Grom’un süperi, süper gücünü %1 daha fazla dolduruyor. Bu, süperin şarj edilmekten 1 piksel uzakta olduğu durumlardan kaçınmak için yapıldı.

- Artık Dostluk Güç Ligi maçları profil 3v3 galibiyetleri içinde sayılmıyor.

Bakım & İsteğe Bağlı Güncelleme (Android ve iOS) 20/12

Düellolarda savaşçıların kopyalanması düzeltildi.

3 vs 3 dostluk savaşlarında sayım düzeltildi.

Lola'nın klonu ve botların hareketleri ve düello düzeltildi.

Bazı cihazlarda yaşanan buglar düzeltildi (Not: Oyunu güncelledikten sonra gerçekleşir).





Bakım + İsteğe Bağlı Güncelleme (Android) 17/12



Nişan alma sırasında FPS düşüşü düzeltildi.

Edgar'ın sarı gözleri düzeltildi.

Not: Düzeltme, oyun güncellendikten sonra oyun içinde olacak, bakımdan sonra değil.

Bakım 16/12

Bazı oyuncuların güncelleme sonrası oyun dengesi bozukluklarına neden olan sorunlar düzeltildi.

Grom - Destansı Savaşçı

Grom, Starr Park'ta en iyi arkadaşı telsizi olan bir güvenlik görevlisidir! En büyük korkusu çocuklar ve onların bir şeyleri yok etme yetenekleridir.



Ana Saldırı - Patlayan Telsiz!

Grom, patlayan telsizi Bud'ı fırlatır! Patlama artı şeklinde hareket eder ve yoluna çıkan tüm düşmanlara hasar verir.



Süper - Grom Bombası

Grom, Bud'ın yardımıyla büyük bir bomba fırlatır. Ana saldırısıyla aynı desene sahip olan bu saldırı uzun menzillidir. Bu saldırı, düşmanları geri savurur ve duvarları yok eder.



Aksesuar - Bekçi Kulesi

Grom, tüm müttefiklerine geniş bir alandaki çalıları görmelerini sağlayan bir Gözetleme Kulesi fırlatır. Kule, zamanla sağlığını kaybeder.



Yıldız Gücü - Foot Patrol

Grom'un süper gücü tamamen dolduğunda, hareket hızı %15 artar.



Yıldız Gücü - X Faktörü

Grom’un ana saldırısı, maksimum menzilde %30 ekstra hasar verir.





Fang - Kromatik Savaşçı (Ocak ayında)

Fang, Starr Park’ın yerel sinemasında çalışıyor ama kendisi ayrıca istekli bir aktör … daha çok düşük bütçeli dövüş filmlerinde.



Ana Saldırı - Kung Fu Ayakkabısı

Fang, hızlı bir tekme çıkarır! Tekme hedefi ıskaladığında ayakkabısı ayağından fırlar!



Süper - Zincir Tekme

Fang fena bir tekme ile uçar. Bu saldırı etkili olursa yanındaki 3 düşmana kadar zincir vuruş yapabilir.



Aksesuar - Patlamış Mısır Yağmuru

Fang, her biri 500 hasar veren mısır taneleri fırlatır



Yıldız Gücü - Taze Tekme

Fang, süperiyle bir düşman yok ederse, süperi anında tekrar yüklenir.



Yıldız Gücü - Kalkan Ayakkabı

Her 3 saniyede bir, alınacak olan hasarlardan 500 hasar düşürür. Alınacak hasarın en fazla %90’ı düşer.





Yeni Brawl Pass ve Güç Ligi Sezonu

Kaplan Yılı



Yeni Kostümler

Classic Dynamike (Brawlidays sırasında ÜCRETSİZ)



Aşık El Primo (Sevgililer günü zamanına yakın eklenecek)



2021 Dönemsel Brawlidays Kostümleri

Ho Ho Ho Bo

Yılbaşı Spike

Kızakçı Griff

Hediye Ekspresi Jacky



Kaplan Yılı Kostümleri

Kaplan El Primo

Yılan Edgar

Usta Barley

Nian Nita (Güç Ligi)

Major Rosa (Brawl Pass 1.seviye)

Öfkeli Fang (Brawl Pass 70.seviye)



Saf Altın/Gümüş

Jacky

Lou

Penny

Rosa





Yeni Kostüm Grubu - Korsanlar (2022’de)



Korsan Colt



Korsan Poco



Kaptan Carl



Korsan Gene



Yeni Rozetler

Animasyonlu



Grom



Fang



Brawlidays Rozetleri



Brawlidays Kostüm Rozetleri



Genel Kaplan Yılı Rozetleri



Yeni Rozetler (Animasyonsuz)



Grom Mücadelesi



Kaplan Yılı Savaşçı Rozetleri



Sevgililer Günü Rozet seti (Primo, Lou, Piper, Poco)



Matcherino rozeti



Profil İkonları

2 yeni Kaplan Yılı profil ikonu - Güç Ligi ile elde edilebilir.



Denge Değişiklikleri

'Buff'lar

Darryl

Çelik Çemberler artık kalıcı bir özelliği

Yeni Çelik Çemberler: Darryl, süperini kullandıktan sonra 2 saniye için %25 daha az hasar alır.





Hasar azaltmayı kalıcı olarak eklemek mantıklı geldi. Bu sayede iki yıldız gücü de daha kullanışlı olacak.



El primo

Ana saldırının Süper doldurması artırıldı. (16’dan 12 vuruşa)





Çok tercih edilen Savaşçıdan hiç tercih edilmeyen Savaşçıya dönüştü. Artık Süper dolum oranı ikisinin arasında.



Squeak

Ana saldırı hasarı artırıldı. (1000’den 1080’e)





Squeak’in en zayıf noktası saldırı hasarındaki gecikme. Bu gecikme hala duruyor, çünkü onun eşsiz bir özelliği, ancak şuan isabet ettirdiği hedeflere daha fazla hasar veriyor.



Carl

Süper hasarı artırıldı. (420’den 500’e)





Carl’ın biraz sevgiye ihtiyacı var çünkü tercih edilmesi düşük. Süperi artık daha tehlikeli ancak hala oynayan kişinin nasıl kullanacağını bilmesi gerekiyor.



Gale

Süper hasarı artırıldı. (240’tan 420’ye)





Gale haritalara bağlı olarak çok yararlı olabilen ve Süperi ile aksesuarı nedeniyle tercih edilen bir savaşçı olmasına rağmen diğer Savaşçılarla karşılaştırıldığında tercih edilme oranı düşük kalıyor. Bu değişiklik çok büyük bir güçlendirme olmamasına rağmen oyuncuların onu tercih etmesini artırabilir.



'Nerf'ler

Lola

Lola'nın klonu artık kendi yanında kullanıldığında hasarın sadece %50'sini verecek.





Süperini üzerinde kullanması çok fazla avantaj sağlıyordu. Şimdi, Süperinden tam anlamıyla yararlanabilmek için bazı teknikler kullanılması gerekecek.



Tara

Aksesuar - Gölge Desteği - Gölge sağlığı 800’e düşürüldü (1000’den)





Gölge desteği diğer aksesuarına oranla çok daha fazla kullanılıyordu. Bu değişiklik çok farklılık yaratmasada diğer Savaşçıları onlarla başa çıkmasını kolaylaştıracaktır. Tabi Bea hala zorluk çekecek (Bunun için üzgünüz Bea).

Sandy

Ana Saldırının Süper doldurması azaltıldı. (6’dan 7’ye)





Sandy’nin Süperi çok güçlü ve sarj etmesi çok kolaydı. Bu değişiklik özellikle çok duvarlı haritalarda çok tercih edilmesini azaltacaktır.



Mücadeleler

Grom Mücadelesi!



Grom’u kazanmak için mücadele edin!



Toplamda 9 kazanma



Tekrar satın alma - 1 Elmas



Kaplan Yılı Mücadelesi



Özel bir rozet kazanmak için mücadele edin!



Toplamda 9 kazanma



Elmas ile can satın alınabilir



LAML - Latin Amerika Marter Lig Mücadelesi



Mega kutu kazanmak için mücadele edin!



Toplamda 12 kazanma



Ayrıca, LAML kostümlerini dükkanda son kez göreceğimiz zaman!



Çevreler

Kaplan Çukuru Arenası! Retro dövüş oyunu ortamı



Oyun Modları

Duels, yeni 1vs1 modu

Maçtan önce 3 farklı Savaşçı seçin

Her Savaşçı ekstra bir şans demektir

Maçı kazanmak için rakibin 3 Savaşçısını eleyin



Friendly and API matches

Güç Ligi formatını artık Friendly/API maçlarına uygulayabileceksiniz





Brawl Pass

Brawl Pass sezonları artık 10 hafta sürmeyecek. Bunun yerine her ayın ilk Pazartesi başlayacak.



Brawl Pass 10.sezonu ‘geçiş’ sezonu olacak. 17 Ocak (2022) tarihinde başlayacak ve 7 hafta sürecek.



Günlük Görevler artık 200 jeton verecek



4 Orta zorluktaki görev (250 Jeton) , Zor görevler ile değiştirildi (500 Jeton)



6 orta zorluktaki Brawl Pass görevi zor görevler ile değiştirildi.



Diğer

Kulüp Ligi’ndeki Altın Bilet fiyatı artık 1 Elmas ya da 1 Yıldız Puanı. Bu değişiklik, biz fiyatları bedavaya çekmeye çalışırken yapılan geçici bir değişiklik (Gelecek Şubat/Mart güncellemelerinde değişebilir).



Kulübe katılma mesajı eklendi.



Kulüp Ligi ekranlarında çeşitli düzeltmeler yapıldı.



Düzeltmeler