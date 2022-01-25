Bakım Molası 25/01/2022
Buffs
Ash:
Sağlık artırıldı 4800 → 5400
Favori ‘çöp’ şövalyemiz son dönemlerde zor zamanlar geçirdi. Öfkenizi genellikle yükleyebileceksiniz ama bunu kullanmak için çok az sağlığa sahip olacaksınız. Biraz daha sağlık ekleme ile birlikte öfkenizi kullanırken daha fazla sağlık puanınız olacak ve Ash oyuncuları kendilerini daha etkin hissedecekler.
Carl:
Maksimum mesafe artırıldı 22→ 25
Carl, dengelemesi en zor öngörülen savaşçı olabilir. Eski oyuncular belki hatırlar, oynanış mekaniği farkından dolayı ya en iyi savaşçı ya da en kötüsüydü. Ona biraz daha menzil vermek ile ‘laner’ lara karşı daha iyi olması sağlandı ve ona karşı etkin savaşan savaşçılara karşı daha güvenli bir tercih olacak.
Mortis:
Yıldız Gücü - Sarmal Yılan süresi artırıldı. 1.5 → 2s
Meg:
Yıldız Gücü - Ağır Metal hasarı artırıldı. 1000→1500
Nerfs
Grom:
Ana Saldırı hasarı azaltıldı - 1000 → 900 hasar.
Gadget - Bekçi Kulesi - Sağlığı azaltıldı 2000→1500, süresi azaltıldı 40→20 saniye.
Süperi artık 6 vuruşta doluyor (eskiden 5ti).
Grom, basitçe, çok güçlüydü. Bu güç onu bir çok harita için harika bir seçim haline getirdi.
Ana saldır hasarını düşürmemiz zaten beklenen bir şeydi.
Aksesuarının zamanlamasını ve sağlığını azaltmak, onu yerleştirdiğinizde hem alan hakimiyeti hem hat kontrolü sağlayamamanıza neden olacak. Yani, onu daha dikkatli kullanmanız gerekecek. (Leon’un Lolipopu gibi)
Süper dolumunu zorlaştırmak, ona doğal olarak karşı koyabilecek savaşçılara biraz daha izin vermiş olacak (mesela Mortis). Çoğu zaman, süperinizi çok hızlı doldurup elinizde tutup otomatik hedefleyerek bir çok suikastçıyı eleyebilirdiniz. Bu kadar kolay olmaması için böyle bir değişiklik yaptık.
Rico
Aksesuar- İyileştiren Atış, iyileştirme oranı azaltıldı - 250 → 200 puan
İyileştiren Atış çok değerliydi, bu nedenle değerlerini biraz aşağı düşürmek zorunluluktu.
Meg
Süperi artık 8 vuruşta doluyor (eskiden 6ydı).
Meg, süperlerini hızlı döngülemekte rahattı ve robot zamanlaması nedeniyle fazla eziciydi. Megasına geçişlerdeki zaman aralığının artırılması ile diğer oyuncular MEG’i, onun zayıf formunda daha rahat cezalandırabilecek.
Mortis
Yıldız Gücü - Ruh Toplayıcı sağlık artırması düşürüldü 1400 → 1000
Bazı durumlarda sağlık yüklemesi uygunsuz durabiliyordu. Artık bununla birlikte içeri saldırılar daha fazla risk barındıracak.
Sarmal Yılan, Ruh Toplayıcı‘ya göre daha az popülerdi ve bu iki oyun tarzı arasındaki dengeleme ile oyuncular, bir gücün genelde daha iyi olması durumundan kurtularak daha farklı oyun tarzları benimseyebilecek.
Hız Aksesuarı
15/20/25% → 10/15/20%
Stu
Ana Saldırı hasarı azaltıldı - 580→540
Stu, gayet sağlıklı bir durumdaydı ama yüksek seviyelerde hızı ve saldırganlığı ile parlıyordu. Bazı hasar değerlerinin azaltılması ile birlikte tam da istediğimiz yere geldi.
Diğer
El Tigro görsel düzeltmeleri yapıldı.
LNY rozet paketinde görülen hata düzeltildi.
Bakım Molası 04/01
- Düellolarda üst rütbelerde botlarla eşleştirilebilmenize neden olan sorun düzeltildi.
- Artık Grom’un süperi, süper gücünü %1 daha fazla dolduruyor. Bu, süperin şarj edilmekten 1 piksel uzakta olduğu durumlardan kaçınmak için yapıldı.
- Artık Dostluk Güç Ligi maçları profil 3v3 galibiyetleri içinde sayılmıyor.
Bakım & İsteğe Bağlı Güncelleme (Android ve iOS) 20/12
Düellolarda savaşçıların kopyalanması düzeltildi.
3 vs 3 dostluk savaşlarında sayım düzeltildi.
Lola'nın klonu ve botların hareketleri ve düello düzeltildi.
Bazı cihazlarda yaşanan buglar düzeltildi (Not: Oyunu güncelledikten sonra gerçekleşir).
Bakım + İsteğe Bağlı Güncelleme (Android) 17/12
Nişan alma sırasında FPS düşüşü düzeltildi.
Edgar'ın sarı gözleri düzeltildi.
Not: Düzeltme, oyun güncellendikten sonra oyun içinde olacak, bakımdan sonra değil.
Bakım 16/12
Bazı oyuncuların güncelleme sonrası oyun dengesi bozukluklarına neden olan sorunlar düzeltildi.
Grom - Destansı Savaşçı
Grom, Starr Park'ta en iyi arkadaşı telsizi olan bir güvenlik görevlisidir! En büyük korkusu çocuklar ve onların bir şeyleri yok etme yetenekleridir.
Ana Saldırı - Patlayan Telsiz!
Grom, patlayan telsizi Bud'ı fırlatır! Patlama artı şeklinde hareket eder ve yoluna çıkan tüm düşmanlara hasar verir.
Süper - Grom Bombası
Grom, Bud'ın yardımıyla büyük bir bomba fırlatır. Ana saldırısıyla aynı desene sahip olan bu saldırı uzun menzillidir. Bu saldırı, düşmanları geri savurur ve duvarları yok eder.
Aksesuar - Bekçi Kulesi
Grom, tüm müttefiklerine geniş bir alandaki çalıları görmelerini sağlayan bir Gözetleme Kulesi fırlatır. Kule, zamanla sağlığını kaybeder.
Yıldız Gücü - Foot Patrol
Grom'un süper gücü tamamen dolduğunda, hareket hızı %15 artar.
Yıldız Gücü - X Faktörü
Grom’un ana saldırısı, maksimum menzilde %30 ekstra hasar verir.
Fang - Kromatik Savaşçı (Ocak ayında)
Fang, Starr Park’ın yerel sinemasında çalışıyor ama kendisi ayrıca istekli bir aktör … daha çok düşük bütçeli dövüş filmlerinde.
Ana Saldırı - Kung Fu Ayakkabısı
Fang, hızlı bir tekme çıkarır! Tekme hedefi ıskaladığında ayakkabısı ayağından fırlar!
Süper - Zincir Tekme
Fang fena bir tekme ile uçar. Bu saldırı etkili olursa yanındaki 3 düşmana kadar zincir vuruş yapabilir.
Aksesuar - Patlamış Mısır Yağmuru
Fang, her biri 500 hasar veren mısır taneleri fırlatır
Yıldız Gücü - Taze Tekme
Fang, süperiyle bir düşman yok ederse, süperi anında tekrar yüklenir.
Yıldız Gücü - Kalkan Ayakkabı
Her 3 saniyede bir, alınacak olan hasarlardan 500 hasar düşürür. Alınacak hasarın en fazla %90’ı düşer.
Yeni Brawl Pass ve Güç Ligi Sezonu
Kaplan Yılı
Yeni Kostümler
Classic Dynamike (Brawlidays sırasında ÜCRETSİZ)
Aşık El Primo (Sevgililer günü zamanına yakın eklenecek)
2021 Dönemsel Brawlidays Kostümleri
Ho Ho Ho Bo
Yılbaşı Spike
Kızakçı Griff
Hediye Ekspresi Jacky
Kaplan Yılı Kostümleri
Kaplan El Primo
Yılan Edgar
Usta Barley
Nian Nita (Güç Ligi)
Major Rosa (Brawl Pass 1.seviye)
Öfkeli Fang (Brawl Pass 70.seviye)
Saf Altın/Gümüş
Jacky
Lou
Penny
Rosa
Yeni Kostüm Grubu - Korsanlar (2022’de)
Korsan Colt
Korsan Poco
Kaptan Carl
Korsan Gene
Yeni Rozetler
Animasyonlu
Grom
Fang
Brawlidays Rozetleri
Brawlidays Kostüm Rozetleri
Genel Kaplan Yılı Rozetleri
Yeni Rozetler (Animasyonsuz)
Grom Mücadelesi
Kaplan Yılı Savaşçı Rozetleri
Sevgililer Günü Rozet seti (Primo, Lou, Piper, Poco)
Matcherino rozeti
Profil İkonları
2 yeni Kaplan Yılı profil ikonu - Güç Ligi ile elde edilebilir.
Denge Değişiklikleri
'Buff'lar
Darryl
Çelik Çemberler artık kalıcı bir özelliği
Yeni Çelik Çemberler: Darryl, süperini kullandıktan sonra 2 saniye için %25 daha az hasar alır.
Hasar azaltmayı kalıcı olarak eklemek mantıklı geldi. Bu sayede iki yıldız gücü de daha kullanışlı olacak.
El primo
Ana saldırının Süper doldurması artırıldı. (16’dan 12 vuruşa)
Çok tercih edilen Savaşçıdan hiç tercih edilmeyen Savaşçıya dönüştü. Artık Süper dolum oranı ikisinin arasında.
Squeak
Ana saldırı hasarı artırıldı. (1000’den 1080’e)
Squeak’in en zayıf noktası saldırı hasarındaki gecikme. Bu gecikme hala duruyor, çünkü onun eşsiz bir özelliği, ancak şuan isabet ettirdiği hedeflere daha fazla hasar veriyor.
Carl
Süper hasarı artırıldı. (420’den 500’e)
Carl’ın biraz sevgiye ihtiyacı var çünkü tercih edilmesi düşük. Süperi artık daha tehlikeli ancak hala oynayan kişinin nasıl kullanacağını bilmesi gerekiyor.
Gale
Süper hasarı artırıldı. (240’tan 420’ye)
Gale haritalara bağlı olarak çok yararlı olabilen ve Süperi ile aksesuarı nedeniyle tercih edilen bir savaşçı olmasına rağmen diğer Savaşçılarla karşılaştırıldığında tercih edilme oranı düşük kalıyor. Bu değişiklik çok büyük bir güçlendirme olmamasına rağmen oyuncuların onu tercih etmesini artırabilir.
'Nerf'ler
Lola
Lola'nın klonu artık kendi yanında kullanıldığında hasarın sadece %50'sini verecek.
Süperini üzerinde kullanması çok fazla avantaj sağlıyordu. Şimdi, Süperinden tam anlamıyla yararlanabilmek için bazı teknikler kullanılması gerekecek.
Tara
Aksesuar - Gölge Desteği - Gölge sağlığı 800’e düşürüldü (1000’den)
Gölge desteği diğer aksesuarına oranla çok daha fazla kullanılıyordu. Bu değişiklik çok farklılık yaratmasada diğer Savaşçıları onlarla başa çıkmasını kolaylaştıracaktır. Tabi Bea hala zorluk çekecek (Bunun için üzgünüz Bea).
Sandy
Ana Saldırının Süper doldurması azaltıldı. (6’dan 7’ye)
Sandy’nin Süperi çok güçlü ve sarj etmesi çok kolaydı. Bu değişiklik özellikle çok duvarlı haritalarda çok tercih edilmesini azaltacaktır.
Mücadeleler
Grom Mücadelesi!
Grom’u kazanmak için mücadele edin!
Toplamda 9 kazanma
Tekrar satın alma - 1 Elmas
Kaplan Yılı Mücadelesi
Özel bir rozet kazanmak için mücadele edin!
Toplamda 9 kazanma
Elmas ile can satın alınabilir
LAML - Latin Amerika Marter Lig Mücadelesi
Mega kutu kazanmak için mücadele edin!
Toplamda 12 kazanma
Ayrıca, LAML kostümlerini dükkanda son kez göreceğimiz zaman!
Çevreler
Kaplan Çukuru Arenası! Retro dövüş oyunu ortamı
Oyun Modları
Duels, yeni 1vs1 modu
Maçtan önce 3 farklı Savaşçı seçin
Her Savaşçı ekstra bir şans demektir
Maçı kazanmak için rakibin 3 Savaşçısını eleyin
Friendly and API matches
Güç Ligi formatını artık Friendly/API maçlarına uygulayabileceksiniz
Brawl Pass
Brawl Pass sezonları artık 10 hafta sürmeyecek. Bunun yerine her ayın ilk Pazartesi başlayacak.
Brawl Pass 10.sezonu ‘geçiş’ sezonu olacak. 17 Ocak (2022) tarihinde başlayacak ve 7 hafta sürecek.
Günlük Görevler artık 200 jeton verecek
4 Orta zorluktaki görev (250 Jeton) , Zor görevler ile değiştirildi (500 Jeton)
6 orta zorluktaki Brawl Pass görevi zor görevler ile değiştirildi.
Diğer
Kulüp Ligi’ndeki Altın Bilet fiyatı artık 1 Elmas ya da 1 Yıldız Puanı. Bu değişiklik, biz fiyatları bedavaya çekmeye çalışırken yapılan geçici bir değişiklik (Gelecek Şubat/Mart güncellemelerinde değişebilir).
Kulübe katılma mesajı eklendi.
Kulüp Ligi ekranlarında çeşitli düzeltmeler yapıldı.
Düzeltmeler
Yeni iPhone'larda 120 FPS için sabit destek sağlandı.
Squeak ve Meg’in eşya efektleri düzeltildi.
Jacky'nin saldırısının en uç noktasında 1 hasar vermesi düzeltildi.
Carl'ın süperine karşı duran Hız Eşyası düzeltildi.
Squeak'in Hasar Eşyası ile etkileşimi ve ana saldırısının AoE'si düzeltildi.
Crow'un saldırı sonrası T-pozu yapması düzeltildi.