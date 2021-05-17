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17 May 2021
Blog – Brawl Stars

Denge Değişikliği!

İşte bakım sırasında gerçekleşecek denge değişiklikliklerinin detayları!

Belle:

  • Saldırı menzili %6 azaltıldı. (artık Brock, Piper ve Byron’la aynı)

Barley:

  • Saldırı menzili %8 azaltıldı.

Brock:

  • Ana saldırı hasarı %5 artırıldı.

Jessie:

  • Taret sağlığı 3200’den 3000’e düşürüldü.

Shelly

  • Adım Hızlandırıcı ile ileri atılma uzunluğu %11 artırıldı. (Artık Max ile aynı)

  • Fişek Şoku ile düşmanların yavaşlatılması 4 saniyeden 4.5 saniyeye çıkarıldı.

  • Yara Bandı iyileştirme etkisi 1800’den 2000’e yükseltildi.

Carl

  • Mermi hızı %15 artırıldı.

Dynamike

  • Hareket hızı %6.5 artırıldı. (artık El Primo ile aynı)

Sandy

  • Süper’i 6 vuruş ile doluyor. (daha önce 5 ile doluyordu)

Poco

  • Süper’i 5 vuruş ile doluyor. (daha önce 4 ile doluyordu)

8-Bit

  • 8.Bit'in Şarj yıldız gücünü ile artan hızı %20 azaltıldı. (artık diğer savaşçılarla aynı)