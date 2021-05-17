İşte bakım sırasında gerçekleşecek denge değişiklikliklerinin detayları!
Belle:
Saldırı menzili %6 azaltıldı. (artık Brock, Piper ve Byron’la aynı)
Barley:
Saldırı menzili %8 azaltıldı.
Brock:
Ana saldırı hasarı %5 artırıldı.
Jessie:
Taret sağlığı 3200’den 3000’e düşürüldü.
Shelly
Adım Hızlandırıcı ile ileri atılma uzunluğu %11 artırıldı. (Artık Max ile aynı)
Fişek Şoku ile düşmanların yavaşlatılması 4 saniyeden 4.5 saniyeye çıkarıldı.
Yara Bandı iyileştirme etkisi 1800’den 2000’e yükseltildi.
Carl
Mermi hızı %15 artırıldı.
Dynamike
Hareket hızı %6.5 artırıldı. (artık El Primo ile aynı)
Sandy
Süper’i 6 vuruş ile doluyor. (daha önce 5 ile doluyordu)
Poco
Süper’i 5 vuruş ile doluyor. (daha önce 4 ile doluyordu)
8-Bit
8.Bit'in Şarj yıldız gücünü ile artan hızı %20 azaltıldı. (artık diğer savaşçılarla aynı)