Bakım 15/11
Buster Nerf!
Alet Kemeri: Sağlık doldurması azaltıldı - 1000'den 500'e.
Super doldurması artırıldı: Artık doldurmak için daha fazla saldırı yapması gerekiyor ve doldurma oranı menzile göre değişiyor.
Ana Saldırı hasarı düşürüldü - 1700'den 1580'e.
Sağlığı azaltıldı - 5600'den 5000'e.
Bakım 8/11
Düzeltme
- Oyuncuların yükseltebilecekleri farklı savaşçılar olduğunda genel güç kartlarını Buster için kullanamaması sorunu düzeltildi
Dengeleme:
- Hasar eşyası artırması %20'den %15'e düşürüldü
- Doldurma eşyası artırması %20'den %15'e düşürüldü
Opsiyonel Güncelleme 31/11 (iOS için 04/11)
Düzeltmeler
- Doldurma Hızı Eşyası olan savaşçıların garip renklendirmesi
- Yeterli Güç Puanı olmamasına rağmen Savaşçı yükseltme düğmesinin aktif olması
- Bazı Android cihazlarında render takılması (S22)
Bakım 26/10
Sohbet filtrelerinin düzgün çalışmaması sorunu düzeltildi.
Eşyalarla ilgili birkaç sorun düzeltildi (Lou'nun Süper doldurması dahil)
SCID’de görülen bazı çeviri hataları ve SCID ile ilgili bazı farklı sorunlar düzeltildi.
Kulüp Ligi eşleşmeleri ile alakalı bazı sorunlar düzeltildi.
Bakım 25/10
Tekrar oynatma/BrawlTV/İzleme kısmının çalışmaması sorunu düzeltildi.
Yeni Savaşçı
BUSTER
BUSTER, arkadaşlarını koruyan bir tank savaşçı. Starr Park’ta makinist olarak çalışan biri, yani en iyi arkadaşı Fang ile birlikte çalıştığı yerde. İkisi de aksiyon film yıldızı olmayı hayal ediyor!
Temel: Lens Yansıması - Buster bir ışık dalgası ateşler, menzildeki düşmanların tamamına hasar verir.
Özellikler: Buster Süperini takım arkadaşlarına yakın durarak doldurur.
Ana Saldırı: Lens Yansıması
Buster bir ışık dalgası ateşler, menzildeki düşmanların tamamına hasar verir.
Süper: Montaj
Buster, önünde bir kalkan oluşturur, tüm düşman mermilerini engeller ve düşmanlarına enerji yansıtır. Yukarıdan ve yanlardan saldırılara hala açıktır.
Aksesuar 1: Alet Kemeri
Buster yakınındaki tüm dost karakterleri, süper dolum alanındaki takım arkadaşı başına 1000 iyileştirir.
Aksesuar 2: Fragman
Buster’ın bir sonraki lens yansıması saldırısı, düşmanları kendisine çeker ve 2 saniyeliğine yavaşlatır.
Yıldız Gücü 1: Yönetmenin Kurgusu
Buster’ın lens yansıması saldırısı, süper dolum alanındaki takım arkadaşı başına fazladan %15 hasar verir.
Yıldız Gücü 2: Çelik Yelek
Montaj gücü etkinken Buster %20 daha az hasar alır ve geri püskürtmelerden, yavaşlamalardan ve serseletmelerden etkilenmez.
Yeni Sezon! - The #Ghost Train
Yeni Kostümler
Rakun Penny (Brawl Pass)
Testereli Buster (Brawl Pass)
Müfettiş Colette (Güç Ligi)
Pizza Fırını Ash (Kulüp Ligi)
FrankenGrom (149 Elmas)
Zombrock (Mücadele veya 29 Elmas)
Yer Çekimi Ustası Janet (29 Elmas)
First Blob Squeak (79 Elmas)
Sinirli Tara (Dünya Finalleri Ödülü veya önümüzdeki sene 149 Elmas)
Omega Kutuda Darryl (Özel Etkinlik)
Yeni Kozmetik Ögeler
Animasyonlu Rozetler
Buster + Kostüm (18)
Frankengrom (9)
Yeni Özel Rozetler (12)
Crow, Leon, Mortis, Sprout, Frank, Jacky, Bull, Darryl, Tick, 8-Bit, Pam, Gale
Yeni Kostüm Rozetleri
First Blob Squeak, G-Force Janet, Inspector Colette, ZomBrock, Pizza Oven Ash, Trash Panda Penny, Rage Quit Tara, Special Trader Gale Pin, Omega Darryl, Trash Poco ve Wicked Stu
Yeni Espor Rozetleri (8)
Yeni Spreyler
Yeni Savaşçı Spreyleri
Mortis, Gene, Max, Squeak, Byron, Sprout, Tara, Mr.P
Mücadele ve etkinlikler
Denied, Even Harder Challenge (Grand Masters), Ghost Train (1, 2, 3), Rock, Paper, Scissors, Single’s day Spray
Yeni Profil Simgeleri
Mücadele ve Etkinlikler
Omega Box, World Finals, Action Heroes, Brawl Ball
Eşya Düzenleme
Eşya Jetonları ve Parçalar oyundan kaldırıldı(ve artık kutulardan çıkmayacak).
Bununla birlikte kutulardaki altın miktarı artırıldı.
Kuşanılmış Eşyaların tamamı tüm oyunculardan kaldırıldı ve Parçalar, Eşya Jetonları ve Eşyalar (tüm seviyeler) Altın olarak iade edildi.
İade, ilk çıkışı itibariyle toplanan Parça ve Eşya Jetonlarının hepsini kapsayacak şekilde gerçekleştirilir.
Her 1 Parça için 2.25 Altın ve her Eşya Jetonu için 217.5 Altın alacaksınız.
Savaşçınız 10 seviyeye ulaştığında Savaşçı Ekranından Altın karşılığında Eşya alınabilecek.
Eşyalar artık nadirliğe sahip:
Süper Ender = Tüm Savaşçılara açık Eşyalar (1,000 Altın)
Destansı = Bazı Savaşçılar için açık Eşyalar (1,500 Altın)
Gizemli = Daha az Savaşçı için açık Eşyalar (2,000 Altın)
Şimdilik, Gizemli düzenlemesi ile Eşya sadece 1 Savaşçıya açık. İleride daha fazla Gizemli Eşya eklersek bu durum değişebilir.
Yeni Eşyalar!
Doldurma Hızı (Destansı/1,500 Altın)
Tanım: 20% daha hızlı YÜKLEME
Savaşçılar:
Belle
Eve
Lola
Bo
Brock
Colt
8-Bit
Amber
Rico
Griff
Süper dolum (Destansı/1,500 Altın)
Tanım: Süper, %10 daha hızlı yüklenir
Savaşçılar:
Ash
Lou
Otis
Bull
Nani
Bonnie
Edgar
Sprout
El Primo
Jacky
El Erişimi (Gizemli/2,000 Altın)
Tanım:
Büyülü El menzilini 1 Karo artırır.
Savaşçı:
Gene
Kafa Sağlığı (Gizemli/2,000 Altın)
Tanım:
Tick'in Bombakafası artık fazladan 1,000 sağlık puanına sahip.
Savaşçı:
Tick
Güncellemelerin neredeyse (tamamında olmazsa) tamamında düzenli olarak yeni eşyalar çıkarmayı planlıyoruz!
Şikayet Sistemi 1.0: Güç Ligi
Güç Ligi’nin sonunda artık oyuncuları “griefplay*” için şikayet edebilirsiniz
Güç Ligi maçlarında griefplay türü oyunları yakalamamız için açıkça uygulanacak şikayet sisteminin ilk versiyonuna başlıyoruz. Böylece, bu özelliğin diğer oyun modlarına açılmasına hazırlanmamız için yardımcı olacak, özellikle şikayet adeti ve bazı oyuncular için tekrar eden şikayetler için!
Bu güncellemeyi takiben şikayet edilen oyuncuları oyun içi yasaklayarak harekete başlayacağız.
SİZİ GÖZLEMLİYOR OLACAĞIZ
*Griefplay nedir?
"Griefplay, başkalarının oyun deneyimini bilinçli olarak rahatsız eden bir oyun oynama türü."
Yıldız Güçleri & Aksesuarlar
Aksesuarlar ve Yıldız Güçleri Savaşçı 7 ve 9 Seviyeye ulaştığında artık Savaşçı Ekranından, altın ile doğrudan satın alınabilir.
Ücret:
Aksesuar (1,000 Altın)
Yıldız Gücü (2,000 Altın)
Not: Yıldız Güçleri ve Aksesuarlar artık günlük mini dükkanda gözükmeyecek ama hala Kutulardan çıkmaya devam edecek!
Mücadeleler
The EVEN HARDER Challenge - tekrar alımlarla birlikte toplam 21 zafer - Grand Masters Spreyi
Taş Kağıt Makas Mücadelesi - Mücadeleden Taş, tekliften Makas ve görevden Kağıt edineceksiniz. Etkinlik sonrasında hepsi dükkanda olacak.
Brawloween Mücadelesi - 3 Tren Mücadelesi; arkadaşlarınızla birlikte Mücadeleyi tamamlayın ve 3 farklı Tren parçası spreyi kazanına! Spreyleri koordine bir şekilde kullanmak daha büyük bir mücadele olacak!
Action-Duo Challenge - Yer Çekimi Ustası Janet ve Komando Squeak - Sprey hediyeli Görev ile birlikte - Bu mücadelenin ödülü iki Aksiyon figürü Profil Simgesi. s
Görevler
Günlük Görev yerlerinden biri Generic Görev ile değiştirildi:
X maç kazan
X hasar ver
X sağlık puanı yenile
Generic Görevler değiştirilemez veya Generic Görevlere değiştirilemez
Harita, Oyun Moda ve Rotasyon Değişiklikleri
Yeni Alıştırma Maçı Modu
Oyunda ‘’Dene’’ fonksiyonunu kullandığınız zaman Deneme Mağarası veya Alıştırma Maçı (yeni) arasında seçim yapabileceksiniz
Alıştırma Maçı sizin herhangi bir savaşçı ile (kilitli olanlar dahil) pratik yapmanızı sağlayacak.
Oyun Modları (kalıcı), Haritalar rastgele olacak
Alıştırma Maçından dilediğiniz zaman çıkış yapabilirsiniz.
Dostluk Karşılaşmaları
Artık Dostluk (sıralamasız format) karşılaşmalarında Çift savaşçıya izin veriliyor.
Haritalar
Şu anki harita rotasyonunda herhangi bir değişiklik yapmayacağız.
Mor Cennet tekrar Dostluk Karşılaşmalarında erişilebilir olacak.
Harita Çevre Değişiklikleri
Eklenen:
Hayalet İstasyon (yeni)
Retropolis
Denge Değişiklikleri
Buffs
Meg
Sağlık HP 2200 → 2300
Meg, son güçlendirmelerden sonra bile tam kıvamına gelmedi. Küçük formunda biraz daha riskli oynamasına izin vermek, mekanik haline daha sık bürünmesine ve sonuç olarak daha tehditkar olmasını sağlayacaktır.
Barley
Hasar - 700 → 760
Barley’in içecekleri biraz az tesirliydi, tarife biraz renk katmanın tam zamanı!
Eve
Hasar - 370 → 400
Eve, son dönemde aldığı nerfler nedeni ile az tercih ediliyordu. Onu baskıcı haline tekrar getirmeden biraz güçlendirmenin onun için iyi olacağını düşünüyoruz.
Gus
Güç seviyelerine göre kalkan ve sağlık puanı miktarları:
Sağlık 1000 → 800-1200.
Kalkan 3600 → 2600-3900
Süperinin hızı artırıldı - 3200’den 3600’e
Aksesuarları:
İnfilak - hasar - 1800 -> 1400
Ruh Takası - Sağlık kaybı - 30%->15%
Süperinin duvarlardan geçmesine izin verildi
Gus’un güç seviyesini ayarlamak zorluydu fakat meta yerine oturduktan sonra onun zayıf tarafta yer aldığı çok açıktı. Bunun büyük bir kısmı süperi ile ilgili, çoğunlukla bir takım arkadaşı eksikken kullanmak çok riskliydi. Süperinin hızını artırmak takım arkadaşlarına destek olmayı kolaylaştırmanın yanında duvarlardan geçmesine izin vermek de onu takım oyununa dahil edecek ve Gus’un olması gerektiği gibi bir destekçi olduğunu hissettirecek! Bununla birlikte, sağlık ve kalkan değerlerini yeniden ölçülendirdik çünkü düşük seviyelerde çok güçlüydü ve yüksek seviyelerde zayıf kalıyordu. Bu değişiklikle birlikte düşük güçte daha zayıf olurken seviyesi arttıkça güçlenecek.
Gene
Ruh Tokatı Yıldız Gücü artık düşmanlara vuruş başına 1000 hasar veriyor.
Önceki Yıldız Gücü çok fazla değer görmüyordu ve Büyülü Sis ile yarışacak kadar iddalı değildi.
Nerfs
Poco
Hasar - 800 → 760
Poco’nun yeni şarkısı çok ölümcül oldu. Hepimiz bu şarkıyı çok sevsekte biraz dengelememiz gerektiğini düşündük.
Sam
Yıldız Gücü - Güçlü İyileşme - İyileşme - %30 → %20
Sam gerçekten çok yüksek beceriye sahip. İyileştirici Yıldız Gücü ile çok daha güçlü oluyor. Bunu biraz düzenleme,, daha fazla savaşçının onunla etkili bir şekilde karşılaşmasına izin verecektir..
Stu
Aksesuar - Hız Alanı - Azalan sağlık eklendi.
Bea
Aksesuar - Ballı Şerbet - Azalan sağlık eklendi.
Düzeltmeler
Düşük cihazlarda performans iyileştirmeleri.
Karşılaşma sonunda patlayıcı ögelerin kalkmaması sorunu düzeltildi (Örneğin Savaş Topunda Piper'ın bombası)
Janet’ın, Sahne Arkası aksesuarını kullandıktan sonra nişan alma göstergesinde yaşanan sorun düzeltildi.
Janet’ın aksesuar görsel efektinin ışınlandıktan sonra devam etmesine neden olan bir sorun düzeltildi.
Çeşitli arayüz sorunları düzeltildi.
Çeşitli Rozet sorunları düzeltildi. (Ses dahil)
Belle atış ettiğinge sarsılma görsel efekti düzeltildi.
Oyuncular ve Kulüpler ülke değiştirdiğinde Liderlik Tablosunun güncellenmemesi sorunu düzeltildi.
Boş kulüplerin Kulüp Ligi Liderlik Tablosunda olması sorunu düzeltildi.
Aktif olmayan Kulüp Liderlerinin 14 gün içinde değişmemesi sorunu düzeltildi.
Diğer
Temalar
Ghost Station
Brawl-o-Ween
Action Heroes
Elmas Eklentisi ile Satın Alım Gem offset purchase
Artık altınınızın yeterli olmadığı durumlarda kalanını elmas ile tamamlayabileceksiniz. Bu özellik şu an için sadece Aksesuar, Yıldız Gücü, Eşya ve Savaşçı yükseltmelerinde kullanılabilir.
İşletim Sistemi iOS 22 ve Android 7.0’den düşük cihazlar için destek sona eriyor
Kontrolümüz dışındaki teknik sebepler nedeniyle bir sonraki Brawl Stars güncellemesi ile birlikte ne yazık ki iOS 11 ve Android 7.0'den daha düşük işletim sistemi sürümlerinde çalışan tüm Apple ve Android cihazları için desteği sonlandırmak zorundayız. Eğer şuanki işletim sisteminiz iOS 11 veya Android 7.0'den düşük ise, daha güncel bir iOS veya Android işletimine geçene kadar Brawl Stars oynamanız mümkün olmayacak. Lütfen mümkün olduğunca hızlı bir şekilde iOS versiyon 11 (veya üstü) / Android 7.0 (veya üstü) güncellemelerini gerçekleştirin.
Cihazını nasıl güncelleyebileceğinize dair yönlendirmeler:
Apple:
Google:
Yedek Ödüller
Rozet, Profil Simgesi ve Sprey gibi ödülleri olan görev ve mücadelelerde, eğer oyuncu daha önce mevcut ödülü kazandıysa, yerine farklı bir ödül kazanacak.
Eğitimler
Aksesuarlar için yeni akış
Eşyalar için yeni akış