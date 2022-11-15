Süperinin duvarlardan geçmesine izin verildi

Gus’un güç seviyesini ayarlamak zorluydu fakat meta yerine oturduktan sonra onun zayıf tarafta yer aldığı çok açıktı. Bunun büyük bir kısmı süperi ile ilgili, çoğunlukla bir takım arkadaşı eksikken kullanmak çok riskliydi. Süperinin hızını artırmak takım arkadaşlarına destek olmayı kolaylaştırmanın yanında duvarlardan geçmesine izin vermek de onu takım oyununa dahil edecek ve Gus’un olması gerektiği gibi bir destekçi olduğunu hissettirecek! Bununla birlikte, sağlık ve kalkan değerlerini yeniden ölçülendirdik çünkü düşük seviyelerde çok güçlüydü ve yüksek seviyelerde zayıf kalıyordu. Bu değişiklikle birlikte düşük güçte daha zayıf olurken seviyesi arttıkça güçlenecek.