Bakımdan sonra sunucuların stabil hale gelmesi için biraz zaman gerekeceğini düşünüyoruz. Ayrıca önümüzdeki günlerde birkaç şey olacak:

ÇARŞAMBA - 25 Şubat 1000 kupaya kadar (savaşçı başına) zaten sahip olmadığınız tüm yeni kupa prestiji ödülleri oyunculara teslim edilecek ve eski prestij puanları kademeli olarak güncellenecek. Bunların ikisi de güncellemeden sonraki günlerde kademeli olarak gerçekleşecek, değişikliklerin görünmesi birkaç gün alabilir.

PERŞEMBE - 26 Şubat Sirius Kutusu lansman etkinliği ve 99 savaşçıyla zafer görevleri #Brawlentines topluluk etkinliği bir gün uzatılacak. Böylece Sirius'un randevusunun bitişi ve son ödül teslimatı 26 Şubatta yapılacak.

CUMA - 27 Şubat Sezonun son kupa kutusu teslim edilecek, bir de ücretsiz ULTRA kupa kutusu olacak!