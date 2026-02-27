Sürüm Notları Şubat 2026
Bakımdan sonra sunucuların stabil hale gelmesi için biraz zaman gerekeceğini düşünüyoruz. Ayrıca önümüzdeki günlerde birkaç şey olacak:
ÇARŞAMBA - 25 Şubat 1000 kupaya kadar (savaşçı başına) zaten sahip olmadığınız tüm yeni kupa prestiji ödülleri oyunculara teslim edilecek ve eski prestij puanları kademeli olarak güncellenecek. Bunların ikisi de güncellemeden sonraki günlerde kademeli olarak gerçekleşecek, değişikliklerin görünmesi birkaç gün alabilir.
PERŞEMBE - 26 Şubat Sirius Kutusu lansman etkinliği ve 99 savaşçıyla zafer görevleri #Brawlentines topluluk etkinliği bir gün uzatılacak. Böylece Sirius'un randevusunun bitişi ve son ödül teslimatı 26 Şubatta yapılacak.
CUMA - 27 Şubat Sezonun son kupa kutusu teslim edilecek, bir de ücretsiz ULTRA kupa kutusu olacak!
Prestij
Bir savaşçı 1000 kupaya ulaştığında oyuncular, savaşçıya prestij kazandırabilir ve normal kupalar yerine prestij kupaları kazanmak için bu savaşçıyla oynamaya devam edebilir. Prestij kazandırmak, yeni ödüller ve ilgili savaşçının ustalığını gösteren özel görsel ürünler açmanızı sağlar. Ayrıca tüm prestij ilerlemesi kalıcıdır ve sezonluk sıfırlamalardan etkilenmez.
Prestij Yolu
Bu menüye savaşçı ekranından erişilebilir.
Oyuncular, 1000 kupa hedefine giden yolda çeşitli ödüller kazanır.
250: Simge ve sprey.
500: Rozetler.
750: 29 elmaslık kostüm (veya 29 elmaslık kostüm yoksa 1000 mücevher).
1000 Kupa: (Eski) Altın renkli savaşçı ünvanı (Kayıt ödülünün yerini alır).
Prestij 2: Neon simge.
Prestij 3: Yeni neon savaşçı ünvanı.
Bir prestij seviyesine ulaştıktan sonra prestij seviyesi düşmez.
Prestij kupaları, Kupa Yoluna eklenir (1000'den fazla sezon kupası kazanmaya benzer şekilde).
"Kupa kazanma" görevleri için geçerli olmaya devam eder.
Bir oyuncu bir eşiğe ulaştığında ödüle zaten sahipse yalnızca bir onay işareti belirir.
Prestij Savaş Kartı
Prestij Savaş Kartı: Hesap genelindeki TÜM savaşçılar için kullanılabilir.
Gösterilen sayı, tüm savaşçılarınızın prestijleri toplamıdır.
Her savaşçı, toplama katkı sağlayan birden fazla prestije sahip olabilir!
Ne kadar çok prestij kazanırsanız savaş kartınız da görsel olarak o kadar gelişir! Bu güncelleme için yükseltmeler 1, 25 ve 50. prestij seviyelerinde gerçekleşir.
Savaşçı Profili İndeksi
Her savaşçının prestij seviyesi profilinde gösterilir.
Profilinizin ana ekranında, tüm savaşçı prestijlerinin toplamı gösterilir.
Liderlik Tabloları
Hem hesaba hem de savaşçıya özel liderlik tabloları yeni prestijleri yansıtacak şekilde güncellenecektir:
Hesaba özel liderlik tabloları, toplam kupalar + toplam prestij kupaları şeklinde hesaplanacaktır.
Savaşçıya özel liderlik tabloları ise toplam prestij sayısına göre hesaplanacaktır.
Prestijin eklenmesiyle birlikte mevcut prestij sistemi kaldırılacak ve profilinizde bir eski istatistik düğmesi olarak yer alacaktır.
Eşleştirme Değişiklikleri
Eşleştirme artık kupalardan bağımsız bir şekilde gizli MMR değerine göre yapılacaktır.
Prestij 0-1: 0-999 Kupa
Bot Maçları: Açık
Düşük Kupa Sistemi Kupaları: Açık
Kazanma Serisi Kupaları x10: Açık
Prestij 1-2: 1000-1999 Kupa
Bot Maçları: Açık
Düşük Kupa Sistemi Kupaları: Açık
Kazanma Serisi Kupaları x10: Açık
Prestij 2-3: 2000-2999 Kupa
Bot Maçları: Kapalı
Düşük Kupa Sistemi Kupaları: Kapalı
Kazanma Serisi Kupaları x10: Kapalı
Prestij 3+: 3000+ Kupa
Bot Maçları: Kapalı
Düşük Kupa Sistemi Kupaları: Kapalı
Kazanma Serisi Kupaları x10: Kapalı
Savaş Arenası kupaları yeniden düzenlendi.
Diğer Değişiklikler
Prestij 2 ve üzerinde, galibiyet takasına karşı koruma daha katı hâle getirildi.
Prestij 2 ve üzerinde, oyuncu isimleri "?" olarak görüntülenir.
Akın Etkinlikleri
Enerji Patlaması gibi kaynak etkinlikleri; kupa, altın, güç puanı, Starr hediyeleri ve kaos hediyeleri verecek şekilde genişletiliyor!
Nasıl İşler?
Oyun modu seçiminde Akın düğmesini etkinleştirdikten sonra oyuncular sınırlı süreliğine ekstra ödüller kazanabilir. Alınan her galibiyet, Akın etkinliğinin türüne bağlı olarak ekstra ödüller kazandırır.
YENİ Savaşçılar
Sirius - Ultra - Alan Kontrolü
Özellik: Gölgeler aktifken süper kullanmak, gölgelerin saldırarak ilerleyeceği bir ara nokta yerleştirir.
Saldırı: ÇİFTE YILDIZ
Sirius, alan hasarı veren bir Bilet Bombası ve tek bir hedefi vuran bir Gölge Saldırısı olmak üzere iki atış yapar. Sirius, her dört vuruşta bir savaşçı gölgesi toplar. Tek seferde üç savaşçı gölgesi tutabilir.
Süper: GÖLGE ÇAĞRISI
Sirius, biriktirdiği tüm savaşçı gölgelerini serbest bırakır. Gölgeler, saldırı ve sağlık gibi özellikler açısından gölgesi oldukları savaşçının özelliklerini taşır.Sirius, gölgeleri kendi emrine göre hareket etmeleri için yönlendirebilir! Gölgelerin geri dönüp Sirius'u takip etmesi için dokunabilir veya gölgelere koruyacakları bir alan göstermek için nişan alabilirsiniz.
Yıldız Gücü: ALACAKARANLIK ULAKLARI
Gölgelerin hareket hızı artar.
Yıldız Gücü: KARANLIK YILDIZ
Gölge Vuruşuyla yapılan her dördüncü saldırıda bir yerine iki savaşçı gölgesi yakalanır.
Aksesuar: BİR YILDIZ DOĞUYOR
Sirius, isabet ettiğinde bir gölge çağıran bir atış yapar. Bu atış ayrıca isabet ettiği düşmanı yavaşlatır.
Aksesuar: GÖLGELERİN EFENDİSİ
Çağrılan gölgeler Sirius'a döner ve Sirius onları sağlıklarının belirli bir yüzdesi kadar iyileştirir.
Hiperşarj: SONSUZ GÜÇ!
Hiperşarj sırasında çağrılan gölgeler daha fazla hasar verir ve daha fazla sağlığa sahip olur.
Ünvan: Sürgün Edilen
Najia - Gizemli - Yüksek Hasar
Saldırı: YILAN TESSSLİMATI
Najia, içinde ölümcül bir yılan bulunan bir kavanoz fırlatır! Kavanoz havadayken yılan istenilen yöne bırakılabilir.Kavanoz hasar verir ve yılan hedefi zehirler. Yılan zehri birikebilir ve zamanla artan hasar verebilir!
Süper: TEHLİKELİ SÜRÜNGENLER
Najia üç yılan bırakır, bu yılanlar belirli bir uzaklığa ilerleyip alan içindeki tüm düşmanları zehirler. İsterseniz bu yılanları bir kavanozun içinde de hedef alana atabilirsiniz!
Aksesuar: ZEHİR YÜKLEMESİ
Zaten uygulanmış tüm zehir etkilerinin süresini sıfırlar.
Aksesuar: NAJIA'NIN KAVANOZU
Najia bir vazoya saklanır. Vazo kırıldığında yakındaki tüm düşmanları geri püskürtür ve zehirler!
Yıldız Gücü: YILAN KORUMASI
Yılan zehriyle yok edilen savaşçıların yok edildikleri yerde bir yılan belirir.
Yıldız Gücü: ZEHİRLİ
Zehir hasarı, zehirlenmiş savaşçının sağlığına bağlı olarak değişir. Hedef tam sağlığa sahipse ekstra 200 hasar verir.
Hiperşarj: Yok
Ünvan: Zehirli
Sirius Lansman Etkinliği
Sirius Lansman Etkinliği sırasında Sirius'u açmak için birkaç yolunuz olacak.
1. Her Savaşçıyla Kazan Mücadelesi
Sirius'u ücretsiz almak için her savaşçıyla bir maç kazanmalısınız.
Bu mücadeleyi tamamlamak için 99 savaşçının tümüne sahip olmalısınız.
Etkinlik sırasında 50 farklı savaşçıyla maç kazanarak da bir Sirius kutusu alabilirsiniz.
2. Sirius Kutusu Mücadelesi
Etkinliği tamamlayıp Sirius'u açmak için 20 Sirius kutusuna ihtiyacınız var. İki zafer karşılığında bir Sirius kutusu kazanırsınız.
Oyuncular toplamda 40 bilet alır, bu da 20 kutuya tamı tamına yeterlidir.
Bunun yanı sıra, 50 farklı savaşçıyla zafer kazanarak ücretsiz bir Sirius kutusu alırsanız (yalnızca) İKİ defa kaybetme hakkınız olur. Yani buna şimdiye kadarki tamamlaması en zor mücadelemiz diyebiliriz!
3. Sirius Kutusu
Sirius'u etkinlik sırasında Sirius kutularından rastgele açabilirsiniz.
Şimdiye kadar çıkardığımız en iyi savaşçı kutusu! Bu kutulardan savaşçı (Sirius da dahil), altın, güç puanı, DP katlayıcı, kredi, aksesuar, yıldız gücü ve hiperşarj çıkabilir.
Her kutuda sekiz ödül bulunur.
Hiperşarjlar
Glowbert: Hiperşarj sırasında Glowbert'in süperi artık yönüne bakılmaksızın her zaman korku etkisi uygular. Saldırı artık 360 derecedir ve korkmuş hedefler tüm kaynaklardan %20 ekstra hasar alır.
Pierce: İki kez mermi dalgası ateşler. İkinci dalga daha az hasar verir ve savaşçıları delip geçer.
YENİ Buffie'ler
Buffie menüsüne, tüm altı savaşçının da buffie'lerini içeren yeni bir yakalama makinesi eklenecek!
Crow
[Yeniden Düzenlendi] Aksesuar: Anında Zehir
Crow, zehirlediği tüm düşmanların kalan zehir hasarını bir anda almasını sağlar ve miktarın %150 kadarına sahip bir kalkan kazanır.
Buffie'liyken: Zehir süresi yenilenir.
[Yeniden Düzenlendi] Aksesuar: Yavaşlatan Toksin
Bir süreliğine isabet ettiği ilk düşmana hasar veren, onu yavaşlatan ve zehirleyen bir kunai fırlatır.
Buffie'liyken: Kunai ayrıca yakındaki hedeflere sekerek aynı etkilere neden olur.
Yıldız Gücü: Ekstra Zehirli
Crow'un zehri düşmanların gücünü azaltır ve %15 daha az hasar vermelerini sağlar.
Buffie'liyken: Crow, zehirlediği her düşman için %5 ek hasar verir.
Yıldız Gücü: Leş Kargası
Crow'un temel ve süper saldırısı sağlığı %50 ve altı düşmanlara %40 ek hasar verir.
Buffie'liyken: Crow'un zehir süresi bir saniye artar.
Hiperşarj
Buffie'liyken: Hiperşarjlı temel saldırısı da düşmanları delip geçer ve maksimum menzile ulaştığında geri döner, geri dönerken %20 daha az hasar verir.
Bibi
Aksesuar: Vitamin Artırıcı
Bibi, 4,0 saniye boyunca saniyede 1000 puan iyileşir.
Buffie'liyken: Bibi'nin Sayı Vuruşu çubuğu anında dolar ve bir sonraki saldırısı onu %60 iyileştirir.
[Yeniden Düzenlendi] Aksesuar: Yapış Yapış
Bibi, etki alanındaki tüm düşmanları %20 yavaşlatan bir Sakız atar.
Buffie'liyken: Sakız yerde ne kadar uzun süre kalırsa yavaşlatma etkisi de o kadar uzar.
Yıldız Gücü: Sayı Vuruşu
Bibi, Sayı Vuruşu çubuğu tam dolduğunda %12 daha hızlı hareket eder.
Buffie'liyken: Sayı Vuruşu saldırısı +%20 hasar verir.
Yıldız Gücü: Atış Pozisyonu
Bibi, Sayı Vuruşu çubuğu tam dolduğunda tüm saldırılardan %20 daha az hasar alır.
Buffie'liyken: Süperi bir düşman savaşçıya isabet ettiğinde beş saniyeliğine bir kalkan kazanır.
Hiperşarj
Buffie'liyken: Bibi'nin hiperşarjlı temel saldırısının bekleme süresi kısalır.
Bull
[Yeniden Düzenlendi] Aksesuar: Izgara Biftek > Biftek Füzesi
Bull atış yapar, 1600 puan hasar verir ve isabet etmesi durumunda 800 puan iyileştirir.
Buffie'liyken: Hedefi beş saniye boyunca işaretler. Bull, hedefe verdiği hasarın %50'sini sağlık olarak geri kazanır.
[Yeniden Düzenlendi] Aksesuar: Yer Sarsıcı
Bull yere bir tekme vurarak yakındaki düşmanları yavaşlatır. Hedef zaten yavaşlatma etkisindeyse sersemler!
Buffie'liyken: Düşmanı sersemlettiğinde üç saniye boyunca %30 hareket hızı kazanır.
Yıldız Gücü: Vahşi Savaşçı
Bull %60 sağlığın altına düştüğünde doldurma hızı iki katına çıkar!
Buffie'liyken: Bu etki geçerliyken bir savaşçı yok ettiğinde Bull'un süperi anında dolar.
Yıldız Gücü: Kabadayı
Bull'un sağlığı %40'ın altına düştüğünde aldığı tüm hasarı %30 azaltan bir kalkan etkinleşir.
Buffie'liyken: Bull, bu etki geçerliyken bir savaşçı yok ettiğinde 0,5 saniyeliğine hasar almaz.
Hiperşarj
Buffie'liyken: Bull'un temel saldırısı uzun menzilde daha az hasar verir ancak tüm düşmanları delip geçer.
Nita
Aksesuar: Ayı Pençesi
Nita, ayısına yere vurma komutu verir. Bu vuruş ayının etki alanındaki tüm düşmanları sersemletir.
Buffie'liyken: Ayısının etkinleştirildikten sonraki saldırısı %50 daha fazla hasar verir.
Aksesuar: Sahte Kürk
Nita'nın ayısı, aldığı hasarı üç saniyeliğine %35 azaltan bir kalkan elde eder.
Buffie'liyken: Nita ve ayısı 0,5 saniye boyunca hasar almaz.
Yıldız Gücü: Ayım Benimle
Nita, ayısı bir savaşçıya her vurduğunda 1094 puan iyileşir. Nita düşman savaşçılara hasar verdiğinde de ayısı 1094 puan iyileşir.
Buffie'liyken:Bu yetenek Nita'yı ve ayısını fazladan 2000 puan iyileştirebilir.
Yıldız Gücü: Hiper Ayı
Nita'nın ayısı daha hızlı saldırır. Saldırılar arasındaki süre %60 azalır.
Buffie'liyken: Nita, ayısı çağrılınca üç saniyeliğine %25 doldurma hızı artışı kazanır.
Hiperşarj
Buffie'liyken: Hiperşarj sırasında Nita saldırılarının hızı, genişliği ve menzili artar.
Leon
[Yeniden Düzenlendi] Aksesuar: Klon Yansıtıcı - Leon, düşmanlarının kafasını karıştırmak için kendi kopyasını oluşturur. Bu kopya, düşmanlara saldırıp onlara düşük hasar verir.
Buffie'liyken: Leon, kopyası varken aksesuarını tekrar etkinleştirdiğinde kopyasıyla yer değiştirebilir.
Aksesuar: Gizemli Lolipop - Leon, takımının içine saklanabileceği bir gizlenme alanı fırlatır. Lolipopun sağlığı zamanla yavaşça azalır.
Buffie'liyken: Leon ve dostları alanın içindeyken %15 hareket hızı kazanır.
Yıldız Gücü: Puslu Hava
Leon süperini kullandığında, görünmez olduğu süre boyunca %30 daha hızlı hareket eder.
Buffie'liyken: Görünür olduktan sonraki ilk saldırısı %15 daha fazla hasar verir.
Yıldız Gücü: Gizli İyileşme
Leon, süperi etkinken her saniye 1440 puan iyileşir.
Buffie'liyken: Süper süresi bir saniye uzar.
Hiperşarj
Buffie'liyken: Leon'un temel saldırısı mesafeden bağımsız olarak en az %75 hasar verir.
Bo
Aksesuar: Süper Totem - Bo, takım arkadaşlarının süper özelliklerini %50 daha hızlı doldurmasını sağlayan bir totem yerleştirir. Totemin sağlığı zaman içinde azalır.
Buffie'liyken: Totemin etki alanı büyük ölçüde artar.
[Yeniden Düzenlendi] Aksesuar: Tuzak Teli - Bo mayınlarına tuzak telleri atarak onları patlatır ve tuzak telinin isabet ettiği düşmanlara da aynı mayın hasarını ve etkilerini verir.
Buffie'liyken: Patlatılan mayınların etki alanı büyür.
Yıldız Gücü: Kartal Gözü
Bo, çalılarda saklanan düşmanları %150 daha uzaktan görür.
Buffie'liyken: Bo, artık çalıların içinden saldırırken görünmez.
Yıldız Gücü: Ayı Kapanı
Bo'nun tuzakları düşmanları geri püskürtmek yerine iki saniyeliğine sersemletir.
Buffie'liyken: Tuzak yerleştirme hızını büyük ölçüde artırır.
Hiperşarj
Buffie'liyken: Bo, temel saldırısıyla dördüncü bir ok atar ve her ok daha büyük bir alana hasar verir.
Kaldırılan Eşyalar ve Telafileri
Aşağıdaki eşyalar kaldırılacaktır. Telafi olarak da harcadığınız altın miktarının tamamı Gelen Kutusu aracılığıyla geri verilecektir.
Crow - Gizemli eşya kaldırılıyor (zehir hasarı).
Bull - Eşya kaldırılıyor (süper dolum).
Bo - Eşya kaldırılıyor (yeniden dolum).
Nita - Eşya kaldırılıyor (dost hayvan gücü).
Leon - Gizemli eşya kaldırılıyor (süper süresi).
Sezonlar ve Kostümler
Sezon: Zamanın Kumları
ÇÖL AJANI LILY | BP | DESTANSI
KUM GEZGİNİ LILY | BP (Renk 1) | DESTANSI
GECENİN KUMLARI LILY | BP (Renk 2) | DESTANSI
SULTAN CORDELIUS | BP | DESTANSI
CANLI SULTAN CORDELIUS | BP (Renk 1) | DESTANSI
SOLUK SULTAN CORDELIUS | BP (Renk 2) | DESTANSI
BODYGUARD BIBI | DESTANSI | 149 Elmas
KANOPİK 8-BIT | GİZEMLİ | 199 Elmas
HANEDAN DOUG | GİZEMLİ | 199 Elmas
SİHİRLİ LAMBA LARRY İLE LAWRIE | EFSANEVİ | 299 Elmas
Sezon: Ejderler ve Periler
PERİ BONNIE | BP | DESTANSI
KARANLIK PERİ BONNIE | BP (Renk 1) | DESTANSI
AYDINLIK PERİ BONNIE | BP (Renk 2) | DESTANSI
EJDERHA GRIFF | BP | DESTANSI |
AÇGÖZLÜ GRIFF | BP (Renk 1) | DESTANSI
İSTİFÇİ GRIFF | BP (Renk 2) | DESTANSI
PERİ MINA | DESTANSI | 149 Elmas
PERİ FRANK | GİZEMLİ | 199 Elmas
EJDERHA MAISIE | GİZEMLİ | 199 Elmas
EJDERHA GROM | EFSANEVİ | 299 Elmas
Diğer Kostümler
TRUNK ROYALE | DESTANSI | 149 Elmas
BERTGLOW | GİZEMLİ | 199 Elmas
BALON MELODIE | DESTANSI | 149 Elmas
BRUCE NITA | GİZEMLİ | 199 Elmas
Pro Pass Kostümü
EJDERHA CROW | 1. Aşama
EJDERHA ŞÖVALYE CROW | HŞ 1
YÜCE EJDERHA CROW | HŞ RENK #1
HAYALET EJDERHA CROW | HŞ RENK #2
Saf Altın/Gümüş
Saf Altın Pierce
Saf Gümüş Pierce
Saf Altın Glowbert
Saf Gümüş Glowbert
Dengeleme Değişiklikleri
JAE YONG- Ufak Güçlendirme
Sağlık 7000'den 7400 puana çıkarıldı.
LOU-Ufak Güçlendirme
Sağlık 6800'den 7000 puana çıkarıldı.
Temel süper alanında dondurma için gereken bekleme süresi 8,3 saniyeden 7,1 saniyeye düşürüldü.
Dondurma göstergesi artık 2 saniye yerine 2,5 saniye sonra azalmaya başlar.
ZIGGY-Büyük Güçlendirme
Sağlık 6000'den 6400 puana çıkarıldı.
Dolum süresi %5 artırıldı.
Tepki süresi güçlendirmesi: Atış oluşturma süresi %5 artırıldı.
COLETTE - Ufak Güçlendirme
Temel saldırı hasarı 1000'den 1100 puana çıkarıldı.
Temel saldırı hasar yüzdesi %37'den %39'a çıkarıldı.
Ultimate hasarı 2000'den 2200 puana çıkarıldı.
Ultimate hasar yüzdesi %20'den %22'ye çıkarıldı.
JANET - Ufak Güçlendirme
Atış hızı %4,2'ye çıkarıldı.
"Hoparlör" aksesuarı bekleme süresi 20 saniyeden 18 saniyeye düşürüldü.
LOLA - Ufak Güçlendirme
Hiperşarj Ego çarpışma alanı azaltıldı.
Normal Ego sağlığı 4000'den 4400 puana çıkarıldı.
LUMI - Ufak Güçlendirme
Sağlık 5800'den 6200 puana çıkarıldı.
GIGI -Ufak Güçlendirme
Temel saldırı artık daha hızlı tepki veriyor.
Saldırı sırasındaki hız patlaması artık daha güçlü.
Maksimum seviyede süper patlaması hasarı, vuruş başına 3000'den 2600 puana düşürüldü (Hiperşarj saldırı ve geri dönüş vuruşlarında da geçerlidir).
En yüksek kombo hasar potansiyeli düşürüldü.
Saldırı bekleme süresi hızlandırması %20'den %30'a çıkarıldı.
BUZZ - Ufak Güçlendirme
Orta ve yakın menzilde daha tutarlı hasar için saldırı yayılımı %10 azaltıldı.
Normal vuruş, süperler ve hiperşarjlar için süper atış hızı %3 artırıldı.
Minimum sersemletme süresi 0,5 saniyeden 0,6 saniyeye çıkarıldı.
KIT - Değişiklik
Savaşçıya tutunurken fırlatma saldırısının alanı, isabeti kolaylaştırmak adına biraz daha genişletildi.
Sersemletme süresi 2 saniyeden 1,5 saniyeye düşürüldü.
Tutunurken iyileştirme süresi 10 saniyeden 8 saniyeye düşürüldü.
Saniye başına iyileştirme, maksimum sağlığın %10'undan %15'ine çıkarıldı.
Hiperşarjlıyken saniye başına iyileştirme miktarı maksimum sağlığın %20'sinden %25'ine çıkarıldı.
CHESTER - Ufak Güçlendirme
Mermi başına hasar 1280'den 1340 puana çıkarıldı.
Sağlık 7400'den 7600 puana çıkarıldı.
BONNIE - Ufak Güçlendirme
Ultimate dolumu, altı vuruştan beş vuruşa (destansı eşya ile beş vuruştan dört vuruşa) düşürüldü.
Hiperşarj dolum hızı 12 vuruştan 11 vuruşa (eşya ile 10 vuruşa) düşürüldü.
MORTIS - Ufak Zayıflatma
"Kombo Çarkı" aksesuarı artık duvarların içinden geçmiyor.
"Gece Yaratığı" aksesuarı artık süperi doldurmuyor.
PEARL - Ufak Güçlendirme
Saldırı hasarı 6 x 540'dan 6 x 560'a çıkarıldı (%7 artış).
Süper ve hiperşarj dolum oranları aynı kaldı.
LARRY İLE LAWRIE - Ufak Güçlendirme
Hiperşarj dolum oranı %8 daha hızlı oldu.
Artık 2,6 süper yerine 2,8 süper gerektiriyor.
RUFFS - Büyük Güçlendirme
"Destek Alanı" yıldız gücü iyileştirmesi saniyede 30'dan 40 puana çıkarıldı.
"Siper Al" aksesuarı kum torbalarının sağlığı, maksimum sağlığın %35'inden %40'ına çıkarıldı.
MINA - Ufak Zayıflatma
Yel Değirmeni süresi 2 saniyeden 1,5 saniyeye düşürüldü.
MEG - Ufak Güçlendirme
"Alet Kutusu" aksesuarıyla birlikte konuşlandırılan kule alanı 800'den 880'e çıkarıldı.
"Kuvvet Alanı" yıldız gücünün, mekadan çıkıştaki kalkanı %25'ten %30'a çıkarıldı.
SPIKE - Ufak Zayıflatma
Hiperşarjı doldurmak için üç süperden biraz daha fazlası gerekiyor.
"Patlayan Yumak" aksesuarının hasarı artık mesafeye göre değişiyor. Yakın menzilde %60 hasar verir, bu da 11. seviyede diken başına 600 hasara karşılık geliyor. Maksimum menzilde, diken başına hasar 1000 olarak kalmaya devam eder.
"Yaşam Bi̇tki̇si̇" aksesuarı bekleme süresi 18 saniyeden 20 saniyeye çıkarıldı.
STU - Ufak Güçlendirme
Sağlık 6800'den 7000 puana çıkarıldı.
Yıldız gücü 2 iyileştirmesi, süper kullanımı başına 544'ten 560'a çıkarıldı.
FRANK - Ufak Zayıflatma
Sağlık 14000'den 13600 puana düşürüldü.
"Aktif Gürültü Önleme" aksesuarı, artık buffie'li halleri de dahil olmak üzere süperi veya hiperşarjı doldurmaz.
"Sünger" yıldız gücü hasar azaltımı %15'ten %10'a düşürüldü.
"Güç Hırsızı" yıldız gücü hasar artırımı %25'ten %15'e düşürüldü.
"Karşı Konulmaz Çekim" menzili %8 azaltıldı.
EMZ - Ufak Zayıflatma
Temel saldırılarla süper dolum azaltıldı. Süper yeteneği tam doldurmak için artık sekiz vuruş yerine yaklaşık 10 vuruş gerekiyor.
"Engelleme Butonu" aksesuarı, artık buffie'li sürümler de dahil olmak üzere süperi veya hiperşarjı doldurmaz.
COLT - Ufak Zayıflatma
"Hızlı Dolum" aksesuarı, buffie'li hâli de dahil olmak üzere artık süperi ve hiperşarjı doldurmuyor.
BELLE - Ufak Güçlendirme
Saldırı hasarı 1000'den 1100 puana çıkarıldı.
Sağlık 5600'den 5800 puana çıkarıldı.
Hiperşarjın dolması için artık bir saldırı ve bir süper saldırı daha az gerekir.
PIERCE - Ufak Zayıflatma
"Dipsiz Şarjörler" aksesuarı bekleme süresi 16 saniyeden 18 saniyeye çıkarıldı.
Son merminin artırılan dolum hızını dengelemek için süper %10 daha yavaş dolar.
CLANCY - Değişiklik
1. seviye temel saldırı hasarı 1200'den 1400 puana çıkarıldı.
2. seviye temel saldırı hasarı 1400'den 1500 puana çıkarıldı.
3. seviye 1600 puan olarak kalmaya devam ediyor.
2. seviyeye ulaşmak için artık yedi vuruş yerine altı vuruş (iki jetonlu yıldız gücü ile dört vuruş) gerekir.
Süper mermi sayısı 16'dan 12'ye düşürüldü ve mesafeye bağlı hasar azaltımı eklendi. Maksimum menzilde %100 hasar, yakın menzilde %50 hasar verir (örneğin kasaya artık maksimum 7000 puan hasar verilebilir).
ROSA - Ufak Güçlendirme
Süper özelliğin süresi üç saniyeden dört saniyeye çıkarıldı.
ALLI - Ufak Zayıflatma
"Soğukkanlı" aksesuarı bekleme süresi 14 saniyeden 16 saniyeye çıkarıldı.
RICO - Ufak Zayıflatma
Mermi hızı güçlendirmesi atışların daha çok isabet etmesini sağladığı için bu durumu dengelemek amacıyla süper dolum hızı 12 atıştan 15 atışa çıkarıldı.
Yalnızca Savaş Arenası
GIGI - Büyük Zayıflatma
Sağlık 650'den 450'ye düşürüldü.
Hasar 4'ten 3'e düşürüldü.
GLOWBERT - Büyük Zayıflatma
Sağlık 450'den 400'e düşürüldü.
İki kat DP hatası düzeltildi.
PIERCE - Büyük Zayıflatma
Sağlık 550'den 500'e düşürüldü.
Hasar 5'ten 4'e düşürüldü.
Haritalar, Oyun Modları ve Rotasyon Değişiklikleri
Boss Savaşları
Zindan Boss Savaşları: Her biri kendine özgü bir savaş deneyimi ve meydan okuma sunan benzersiz zindan bossları eklendi.
BOSS Griff - Açgözlü Zindan Şefi
Yüksek mermi yoğunluğu ve alan kontrolü sayesinde sürekli baskı.
BOSS Grom - Amansız Yıkıcı
Sınırsız menzilli patlayıcılarla harita genelinde büyük tehdit.
Sürekli konum değiştirmeye ve mekansal farkındalığa zorlar.
BOSS Crow - Evrimleşen Ejderha
Her yenilgiden sonra daha da güçlenen birden fazla aşamalı boss.
Çevik bir suikastçıdan gerçek bir ejderhaya dönüşür.
BOSS Maisie - Tempo Belirleyici
Oyuncunun zamanlamasını bozmak için değişken hızlı mermiler kullanır.
Öngörülebilir hareketleri ve yavaş tepkileri cezalandırır.
Nisan Bir Özel Boss'u: Yalnızca 1 Nisan'da, sadece bir günlüğüne erişilebilen özel bir boss karşılaşması.
Boss Nita, alışılmışın dışında bir çağırma döngüsüyle arenaya giriş yapıyor.
Sezona Özel Yeni Oyun Modları
Gizemli Hesaplaşma (Güçlendirmeli Hesaplaşma)
Kutular "gizemli kutular"la yer değiştirir.
Her kutudan kalıcı bir güçlendirme çıkar (sağlık, hasar, hız veya kalkan).
Tek kullanımlık veya taşınabilen ek bir bonus öğe çıkma ihtimali (varsayılan olarak %40) vardır.
Güçlendirmeler: Kalıcı güçlendirme sağlar, yok edildiğinizde kısmen çıkar (güç küpleri gibi).
Hasar artışı (+%15).
Maksimum sağlık artışı (+%15).
Hız artışı (+%10).
Kalkan güçlendirmesi (alınan hasar -%10).
Tek kullanımlık eşyalar, geçici güçlendirmeler.
Hiperşarj anında dolumu (geri dönen güçlendirme).
Hız ve hasar içeceği (geri dönen güçlendirme).
Taşınabilir eşyalar: Yerden alınabilir ve bir saldırı için kullanılabilir veya fırlatılabilir.
Bovling Topu
Düz bir çizgide fırlatılır.
Duvarları yok eder.
Savaşçıları geri iter, sersemletir ve onlara hasar verir.
Kutulara hasar verir.
Yeterli miktarda duvar parçası yok ettikten sonra parçalanır.
Shuriken
Düz bir çizgide fırlatılır.
İsabet ettiğinde savaşçılara ve kutulara hasar verir, taşınırken de isabet edebilir. Hedefe çarptığında kırılır.
Çim biçer.
Araba
Savaşçı arabaya biner, hızlı hareket eder.
Duvarları yok eder (araba hasar alır). Hasar aldığında patlar.
Düşmanların ve kutuların üzerinden geçmek hasar verir.
Bomba
Duvarların üzerinden fırlatılabilir.
Yaklaşık 1,5 saniye sonra patlayarak alan hasarı verir.
Patlama, duvarları yıkar.
Gölge Kovalamaca (3'e 3 veya 5'e 5, Samuray Saldırısı modunun bir çeşidi)
Gölge örümcekler ve oyuncu savaşçıların gölge klonları haritada belirir.
Yok edilen gölge klonlar ve düşman savaşçılar arkalarında "ay" bırakır (Sirius'un maskesine benzer tasarlandı). Gereken miktarda (60/100) ay toplayan takım kazanır.
Dev Sirius mini boss olarak belirir.
Haritalar:
3'e 3
Ayperdesi Malikânesi
Gümüş Gölge Sirki
İllüzyon Sokağı
İkiz Bölge
5'e 5
Gölge Ağı
Sirk Çadırı
Sahtekâr Yolu
Taklitçi Karnavalı
Hazine Avı (Geri dönen mod)
Değişiklik: Artık platformu iki takım aynı anda ele geçirmeye çalıştığında süre durur.
Etkenler
Kum Fırtınaları: Belirli aralıklarla kum fırtınası çıkar ve haritanın bir bölümünü kaplar. Dışarıdayken içeriyi, içerideyken de dışarıyı göremezsiniz!
Yavaş Mermiler: Harita genelinde belirli aralıklarla bir yavaşlama etkisi başlar ve atışlar yavaşlar.
Temalar
Kaldırılanlar:
Şeker Diyarı
Darryl'in Gemisi
Deniz Canavarları Akvaryumu
Starr Kuvvetleri
Aşk Bataklığı
Eklenenler:
Esrarengiz Sirk
Korkunç Kötülük Malikanesi
Piramit Görevi
Retropolis
Ormanda Kargaşa
Hurdalık
Haritalar
Değişiklik yok.
Oyuncu Topluluğu Bölmesi
Değişiklik yok.
Mega Kumbara
Değişiklik yok.
Aşamalı
1. Sezon
Öne Çıkan Oyun Modu: Elmas Kapmaca
1. Harita: Kırsal Macera
2. Harita: Kristal Macerası
Ücretsiz Savaşçı Rotasyonu:
Destansı: Shade
Gizemli: Squeak
Efsanevi: Kit
2. Sezon
Öne Çıkan Oyun Modu: Savaş Topu
1. Harita: Kontrolden Çıkış
2. Harita: Plaj Topu
Ücretsiz Savaşçı Rotasyonu:
Destansı: Larry ile Lawrie
Gizemli: Doug
Efsanevi: Cordelius
Brawl Stars Şampiyonası
BSŞ Mücadeleleri 27 Şubat-1 Mart ve 27-29 Mart tarihlerinde gerçekleşecek.
Kalıcı Geliştirmeler ve Oyun Deneyimi İyileştirmeleri
Serbest oyun rotasyon bölmesi (rotasyonlu oyun modları bölmesine rastgele eşleştirmeli ve kupa kazancı/kaybı olmayan bir seçenek eklendi).
Aşamalı hediyelerinden pro kostüm yükseltmesi çıkabilir. Colt pro kostümü mart ayının ortasından itibaren çıkabilir! Sonraki pro kostümleri de, ilgili pro pass sezonları bittikten sekiz ay sonra alınabilecek.
Pro Pass ilerlemesi güçlendirildi! Zaferlerden elde edilen Pro Pass DP'si 25'ten 50'ye, yeni bir aşamaya ulaşıldığında kazanılan Pro Pass DP'si ise 200'den 400'e çıkarıldı.
Farklı kalkanlar için farklı ses efektleri:
Beyaz kalkan: Hasar almaz olursun (canlandığında).
Sarı kalkan: Aldığın hasar azalır.
Mor-mavi kalkan: Ekstra kalkan sağlığı sağlar ve kalkan sağlığı zamanla azalır.
Şampiyona bildirimi ana ekrana geri taşındı (Aşamalıyı işaret eder).
Tek Hesaplaşmada bağlantısı kopan oyunculara artık kupa verilmeyecek. / Tek Hesaplaşmada çok uzun süre boşta kalan oyuncuların bağlantısı artık otomatik olarak kesilecek.
Glowbert'in adı Glowy olarak değiştirildi. Moe ile arkadaş olduktan sonra savaşçılar ona yeni bir takma ad verdi: Glowy!
Bu güncelleme boyunca mega görevlerde A/B testi gerçekleştireceğiz:
Oyuncuların %80'inin standart aylık takvimine mega görevler eklenecek.
Oyuncuların %20'sinin ise haftalık takvimine mega görevler eklenecek.
Hata Düzeltmeleri
Aşamalı savaş kartı görüntüleme sorunu düzeltildi. (Mevcut seçili savaşçı vs. Aşamalıda seçili savaşçı).
Otis'in ilk aksesuarı Deniz Yıldızı, yakınlarda düşman olmasa bile beş saniye sonra kaybolacak.
Bundan sonra atışlar, Mina'nın Yel Değirmeni aksesuarı alanından kaçabilecek.
Aşamalı ekipman seçim ekranında oyunun çökmesine neden olabilen sorun düzeltildi.
Squeak'in aksesuar yavaşlatma etkisinin birikmesi artık oyuncuyu hareketsiz bırakmıyor.
Sam, hiperşarjı sırasında Vahşi Eldivenlerini aldığında ortaya çıkabilen sunucu hatası düzeltildi.
Şarj yıldız gücü sırasında 8-BIT'in Hasar Artırıcısının dış görselleri artık kaybolmayacak.
Bazı oyuncuların dükkan tekliflerini gri görmesi ve satın alamaması sorunu düzeltildi.