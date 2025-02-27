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27 Şub 2025
Blog – Brawl Stars

SÜRÜM NOTLARI: AŞAMALI DÜZENLEMESİ, LUMI VE FINX!

YENİ PRO PASS, İKİ YENİ SAVAŞÇI, UNO ORTAK ÇALIŞMASI, AKSESUAR DEĞİŞİKLİKLERİ VE DAHA FAZLASI!

YENİ SAVAŞÇI: FINX!

GİZEMLİ ALAN KONTROLCÜ

Starr Park'ın kaçış odasının sahibi Finx, ziyaretçilerin görevlerini tamamlamasına yardım etmek için burada. Tabii bunun yerine zamanı kontrol etme becerilerini kaos ve kötülük için kullanıyor!

Ayrıca kedilere BAYILIYOR.

ANA SALDIRI: ZAMANIN ÜÇLÜSÜ

Finx, uzun menzilli üç atış yapar. Dışta kalan iki atış, ortadakinin %50'si kadar hasar verir.

SÜPER: ZAMAN SIÇRAMASI

Finx belirli bir alanda zamanı bükerek süperinden etkilenen düşman savaşçıların atış hızını düşürür. Bu sırada kendisinin ve takım arkadaşlarının atış hızı artar. Finx'in atışları ek olarak hasar artışı da kazanır.

YILDIZ GÜCÜ: YARDIM ELİ

Finx'in zaman sıçramasıyla hızlanan atışlarının verdiği hasar, süper süresini uzatır.

YILDIZ GÜCÜ: ANTİK DURAKLAMA

Finx, temel saldırısından etkilenen düşman savaşçıların doldurma hızını kısa süreliğine düşürür.

AKSESUAR: ZAMAN YOLCUSU

Finx geçmişe yolculuk yaparak birkaç saniye önceki konumunu ve cephanesini geri kazanır.

AKSESUAR: KAÇIŞ YOK

Finx'in temel saldırısındaki orta atışı düşmanı geçici olarak zamanda dondurur ve herhangi bir şey yapmasını engeller. Ancak etkilenen düşmanlar bu süre boyunca hasar da almaz.

YENİ SAVAŞÇI: LUMI

GİZEMLİ YÜKSEK HASAR

Tutkulu bir metalci ve yetenekli bir baterist olan Lumi, Starr Park'ta iş bulunca bagetlerini bırakıp yerine topuz almış. Kendi çekingen doğasını ve alevli müzik tutkusunu yansıtan buz ve ateş elementlerini kontrol ediyor!

ANA SALDIRI: TOPUZLAR ELİMİZDE

Lumi topuzlarından birini fırlatır. Üçüncü saldırısında silahlarının ikisini de fırlatır ve bu silahları kendisine çağırarak yoluna çıkan tüm düşmanlara hasar verir!

SÜPER: PATLAYAN RİTİM

Lumi yere üç kez vurarak alan hasarı veren patlamalar yaratır. Üçüncü patlama kısa süreliğine düşmanları sabitler. Etkilenen düşmanlar hareket edemez ama saldırabilir.

YILDIZ GÜCÜ: %42 YANIK

Lumi'nin Patlayan Ritim saldırısının patlamaları birkaç saniyeliğine bölgeyi yakar. Bu ateşin hasarı, patlama hasarı yükseldikçe artar.

YILDIZ GÜCÜ: YAVAŞLATAN TOPUZLAR

Lumi, geri çağırdığı topuzlarının isabet ettiği düşmanları geçici olarak yavaşlatır.

AKSESUAR: ALEVLİ TOPUZLAR

Lumi yerdeki topuzlarını ateşe vererek yakındaki düşmanlara hasar veren alevler oluşturur.

AKSESUAR: ACIMASIZ AYAZ

Lumi yerdeki topuzlarının etrafında dondurucu rüzgarlar oluşturarak zemini kayganlaştırır.

AŞAMALI DÜZENLEMESİ: PRO PASS, PRO KOSTÜMLER VE DAHA FAZLA ÖDÜL!

PRO PASS: YENİ AŞAMALI İLERLEME SİSTEMİ

Aşamalıya Pro Pass adında, Brawl Pass benzeri bir ilerleme sistemi geliyor.

Pro Pass'te ücretsiz ve ücretli olmak üzere iki yol seçeneği bulunuyor. Ancak Brawl Pass'in aksine Pro Pass dört ay sürüyor!

Neden dört ay sürüyor? Her Pro Pass sezonu, yıl boyunca düzenlenecek önemli e-spor etkinlikleriyle bağlantılı olacak. 2024 etkinlikleri mayıs ayındaki Brawl Kupası, eylül ayındaki Son Şans Elemeleri ve kasım ayındaki Dünya Finalleri olacak. Şu anki planımız yılda üç Pro Pass sezonu sunmak.

DAHA İYİ ÖDÜLLER

Ücretsiz yolda, eski aşamalı sistemine göre daha kolay erişilebilen ödüller ve son ödül olarak da bir efsanevi Starr hediyesi var!

Ayrıntılar şöyle:

İLERLEME VE ÖDÜLLER...

Pro Pass DP'si ile!

Pro Pass'te ilerlemek için Pro Pass DP'si toplamanız gerekiyor. Bunu şu şekilde yapabilirsiniz:

  • Aşamalı maçları kazanarak (Brawl Pass'teki günlük Brawl Pass DP'sine benzer ancak Pro Pass DP'si haftalık olarak yenilenir ve almak için maçı kazanmanız gerekir).

  • Üst aşamaya geçerek.

  • Yıl boyunca event.brawlstars.com üzerinden e-spor yayınlarını izleyerek ve bu yayınlarla etkileşimde bulunarak.

  • Anında ilerleme ve iki kat Pro Pass DP'si (haftalık Pro Pass DP'si limiti de ikiye katlanır) sağlayan Pro Pass'i satın alarak.

ÜCRETLİ PRO PASS ÖDÜLLERİ

Ücretli yol dört ay için 24,99$* (aylık 6,25$) ücrete sahiptir ve yukarıdaki ödüllerin hepsini içerir!

*Fiyat, bulunduğunuz ülkeye/ bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

YENİ KOSTÜM ENDERLİĞİ: PRO

Pro Pass beraberinde yeni bir benzersiz ve yükseltilebilir kostüm enderliği getiriyor: Pro!

Pro kostümler, Pro Pass'te ilerledikçe yükseltebileceğiniz kostümlerdir.

UNUTMAYIN

  • Pro kostümler, Pro Pass'ten "Kostüm yükseltme" öğeleri toplanarak (veya kostümün çıkışından sekiz ay sonra aşamalı hediyelerinden) 11 kez yükseltilebilir.

  • Her yükseltme, yeni bir canlanma görsel efekti de dâhil olmak üzere kostüm için görsel bir iyileştirme ya da animasyonlu savaşçı savaş kartı gibi görsel özellikler içerir.

  • Her sezon, Pro Pass'in ücretsiz yolunda bir efsanevi kostüm kazanabilirsiniz!

İlk Pro kostüm ASTRAL COLT!

DAHA REKABETÇİ BİR AŞAMALI DENEYİMİ

1. En üst seviyedeki oyuncular için yeni bir kademe ekledik: PRO.

2. Aşırı Elo artışını birçok açıdan ele alıyoruz.

3. Eşleştirme geliştirildi.

4. Etkenler kaldırıldı.

Aşamalıda yeni oyun modları

Aşamalıyı canlı tutmak için her ay yeni bir oyun modu deneyeceğiz. Bu modlar, büyük liglere gelmeden önce normal kupalı oyun modlarında rekabetçilik açısından test edilecek!

DAHA FAZLASINI ÖĞRENMEK İSTER MİSİNİZ?

Aşamalı düzenlemesiyle birlikte ÇOK daha fazla değişiklik geliyor.

O kadar çok ki, kendine özel bir sürüm notları makalesi var! Aşamalı düzenlemesiyle gelen tüm değişikliklerin (çok fazla var) ayrıntılarını burada bulabilirsiniz.

HİPERŞARJLAR

Bu güncellemede 12 savaşçıya hiperşarj gelecek!

Bunlar iki aşamada yayınlanacak ve her aşamada altı hiperşarj olacak.

1. YAYINLAMA

CARL: ALEVLİ FIRILDAK

Carl'ın süperi artık ardında zemini yakan kayalar bırakan bir iz oluşturur. İze dokunan düşmanlar yanar!

MANDY: HERKESE ŞEKER!

Mandy süperini üç farklı yönde ateşler.

HANK: KOVALAYAN BALIKLAR

Hank'in süperiyle ateşlediği balık torpidoları, hedefe yönelecek şekilde yenilendi!

BO: AYI AVI

Bo'nun süperi üç yerine beş mayın bırakır. Bu mayınlar süperiyle daha önce bıraktığı mayınları kaldırmaz, böylece haritada üçten fazla mayın olabilir!

BEA: KRALİÇEYİ KORU

Bea'nin süper atışları, maksimum uzaklıktayken (ve isabet ettiğinde) ikiye ayrılarak süperinin menzilini ve saçılımını daha da artırır.

MR. P: SÜPER YARDIMCILAR! BİRLEŞİN!

Mr. P'nin ana üssü artık çok daha güçlü yardımcılar çağırır ve tek seferde iki etkin süper yardımcı olabilir.

2. YAYINLAMA

MEG: VOLFRAM DAYANIKLILIĞI

Süperini etkinleştirdiğinde Meg'in mekasının vuruş menzili artar. Meg, mekanın dışındayken koruma için bir savunma kalkanı açar.

CHESTER: TÜM TATLAR BİR ARADA

Chester'ın birkaç süper yeteneği bir araya gelir. Attığı şeker paylayıp hasar verir, zehirli bir bulut yayar ve arkasında birkaç saniyeliğine düşmanları yavaşlatan bir alan bırakır.

LOLA: ŞİŞKİN EGO

Sağlığı ve verdiği hasar daha fazla olan mega şişkin bir Ego çağırır!

GROM: GROM BOMBASI PATLIYOR!

Grom'un süperi ilk patlamadan sonra X şeklinde bir patlama daha yapar. Bu patlama da hasar verir, duvarları yıkar ve düşmanları geri püskürtür.

BUSTER: KURGU KALKAN

Buster'ın kalkanı etrafını 360 derece sarar ve seken atışlar daha fazla hasar verir!

SAM: HİPER YUMRUK

Hiperşarjlıyken Sam'in vahşi eldivenleri daha hızlı hareket eder ve bir düşman savaşçıya isabet ettiğinde süperini tamamen doldurur.

34. SEZON: KARANLIK KUMLAR

Zamanın Kumları, Finx'in zaman büyüleriyle bozuldu ve yerlerine kadim kötülükleri uyandıran karanlık kumlar geldi!

KOSTÜMLER

Mumya Frank | Brawl Pass

Kömür Frank | Kroma 1 | Brawl Pass Plus

Papirüs Frank | Kroma 2 | Brawl Pass Plus

Ruffesses II | Süper Ender

Kraliçe Juju | Süper Ender

Firavun Ollie | Destansı

Mistik Meeple | Destansı

Kutsal Böcek Squeak | Destansı

35. SEZON: SÜPER BRAWL

Kötü kalpli Böcektor ve yancısı Elektroid'in şimdiki hedefi Starr Park.

Muhteşem ve kahramanları bu tehdidi engelleyebilecek mi? Yoksa gizemli bir kahramanın yardımı mı gerekecek?

KOSTÜMLER

  • Adalet Düşmanı Bibi | Brawl Pass

  • Adaletsizlik Düşmanı Bibi | Kroma 1 | Brawl Pass Plus

  • Erdem Düşmanı Bibi | Kroma 2 | Brawl Pass Plus

Aşağıdaki kostümler, "Savaşçılar, toplanın!" adlı Supercell Make yarışmasının kazananları tarafından tasarlandı.

  • Muhteşem Sam | Destansı

    • Tasarlayan: FinnyShow

  • Alev Kanat Janet | Destansı

    • Tasarlayan: WarpWave

  • Koruyucu Grom | Destansı

    • Tasarlayan: Jacky

  • Böcek Carl | Destansı

    • Tasarlayan: Artho_Max

  • Elektrik Chuck | Destansı

    • Tasarlayan: Gedi-Kor

  • Doğaüstü Buster | Destansı

    • Tasarlayan: Vinuui

BRAWL STARS x UNO

Hiç Brawl Stars'da UNO'daki gibi kart atmayı istediğin oldu mu? Artık atabilirsin!

YENİ OYUN MODU!

Klasik Brawl dokunuşuyla yeni bir UNO oyun modu yayınlıyoruz!

Bu oyun modunda her takım birkaç UNO kartıyla başlayacak. Oyunu kazanmak için takımın, elindeki tüm UNO kartlarını ortaya atması gerekecek!

Elindekileri atan ve UNO kartı kalmayan ilk takım kazanır.

KART ATMA = ÖZEL GÜÇLER

Belirli UNO kartları atıldığında savaşçılar bazı özel güçler kazanacak!

  • +2

    • Size ve takım arkadaşlarınıza iki güç küpü verir.

  • Atla

    • Rakip takımdaki herkesi susturur.

  • Yön Değiştir

    • Düşman takımın taşıdığı kartları yok eder ve rakibin üssüne geri gönderir.

ÖNEMLİ BİLGİLER

  • Savaşçılar uçan düşman kartlarını vücuduyla durdurabilir.

  • UNO kartları zıplama noktalarıyla taşınabilir.

UNO GÖRSEL ÜRÜNLERİ

Yeni oyun moduna ek olarak Chester'a benzersiz bir UNO kostümü geliyor. Düşman savaşçılarına UNO yön değiştirmesi atmak için birebir.

Birkaç UNO görsel ürünü daha geliyor. Gözünüz üzerlerinde olsun!

AKSESUAR DEĞİŞİKLİKLERİ

Aksesuarlar artık kullanım hakkı yerine bekleme süresine sahip.

Yani aksesuarları süreleri dolduğu sürece maçta istediğiniz kadar kullanabilirsiniz!

UNUTMAYIN:

  • Aksesuarların güçlerine göre farklı bekleme süreleri vardır. Örneğin Lily'nin aksesuarı kayboluş, 22 saniyelik bir bekleme süresine sahipken Rosa'nın aksesuarı büyüme ışığı 10 saniyelik bekleme süresine sahiptir.

  • Savaşçıya +1 aksesuar kullanımı ekleyen eşya artık aksesuarın bekleme süresini %15 azaltıyor.

GÜNLÜK SERİ - GÜNLÜK ÖDÜLLER!

(NOT: Günlük seri özelliği, güncelleme gününde değil güncelleme yayınlandıktan birkaç gün sonra gelecek!)

Her gün oyuna girin, ödüller kazanın! Seriyi sürdürdükçe sayı artar ve alev alır!

Bir de mistik fal kurabiyemiz var. Oooh! Mis gibi.

DİĞER KOSTÜMLER

Ender Kostümler

  • Karanlık Şövalye Lumi

  • Jurassic Finx

  • Minik Şeytan Amber

  • Belle Plajda

  • İkinci Kaptan Fang

  • Tohum Eve

Saf Altın ve Saf Gümüş

  • Juju

  • Meeple

  • Shade

  • Ollie

Genel

  • Karnaval Mandy | Gizemli

  • P.E.K.K.A.S.H | Supercell ID Rewards

DENGELEME DEĞİŞİKLİKLERİ

GÜÇLENDİRMELER

OLLIE

  • Temel saldırı hasarı artırıldı: 850 → 1000

  • Süper: Ollie artık kendini susturmuyor, maksimum cephanesinin %50'sini kullanıyor.

MEEPLE

  • Temel saldırının dolum hızı artırıldı: 2 sn. → 1,9 sn.

RUFFS

  • Hiperşarj hasarı ve kalkanı artırıldı: %10 → %15.

ZAYIFLATMALAR

GUS

  • Temel saldırı hasarı azaltıldı: 1120 → 1080

  • "İnfilak" aksesuarının hasarı azaltıldı: 2240 → 2160

STU

  • "Gaz Ver" yıldız gücünün maksimum sağlığı azaltıldı: %10 → %8

PENNY

  • Hiperşarj dolum hızı artırıldı: 35 → 30.

JUJU

  • Süper dolum hızı azaltıldı: 90 → 72.

  • (5 → 6 toprak saldırısı isabeti, 6 → 7 çim/su saldırısı isabeti)

MAX

  • Hiperşarj dolum hızı azaltıldı: 40 → 35.

RICO

  • Hiperşarj dolum hızı azaltıldı: 40 → 35.

LOU

  • Hiperşarj dolum hızı azaltıldı: 40 → 30.

DİĞER DEĞİŞİKLİKLER

KENJI

  • Artık süperini kullandığında dönüş yeri doğru gösteriliyor.

ÜÇLÜ HESAPLAŞMA KALICI OLUYOR!

  • Bu oyun modu çok sevildiği için oyuna kalıcı olarak eklemeye karar verdik çünkü... Neden olmasın?

  • Adaletsizlik olmaması ve daha dengeli bir oyun deneyimi sunmak için mevcut üçlü hesaplaşma harita havuzunda büyük değişiklikler yaptık. Üçlü hesaplaşmada en ünlü birkaç hesaplaşma haritasında düzenleme yaptık. Ayrıca topluluk tarafından tasarlanmış, aynı mantığa uyan yeni haritalar ekledik.

HARİTALAR, OYUN MODLARI VE DÖNÜŞÜM DEĞİŞİKLİKLERİ

Aşamalı Oyun Modları ve Haritalar

  • 1. Sezon (her birine 3 harita)

    • Savaş Topu

    • Nakavt

    • Elmas Kapmaca

    • Sıcak Bölge

    • Brawl Hokeyi

  • 2. Sezon (her birine 3 harita)

    • Savaş Topu

    • Nakavt

    • Elmas Kapmaca

    • Soygun

    • Temizlik Görevi

Temalar

  • Kaldırılanlar

    • Kar Oteli

    • Starr Kuvvetleri

    • Hediyelik Dükkanı

    • Animasyon Zamanı

    • Dövüş Oyunu

  • Eklenenler:

    • Ejderha Atölyesi

    • Retropolis

    • Tara'nın Çarşısı

    • Mısır

Haritalar

  • Hesaplaşma

    • Kafatası Deresi (Değiştirildi)

    • Kaya Savaşı (Değiştirildi)

    • Bolluk ve Kıtlık (Değiştirildi)

    • Mağara Arası (Değiştirildi)

    • Asit Gölleri (Değiştirildi)

    • Uçan Fanteziler (Değiştirildi)

    • Ada İşgali (Değiştirildi)

    • Çifte Bela (Değiştirildi)

  • UNO

    • Joker Sahalar (Yeni)

    • Ters Geçit (Yeni)

    • Engelli Koşu (Yeni)

  • Temizlik 5'e 5 / Nakavt 5'e 5

    • Büyük Savaş Havzası (Yeni)

    • Mutsuz Arena (Yeni)

    • Kötüler Hayatta Kalır (Yeni)

    • Delilik Serabı (Yeni)

    • Avlu Çarpışması (Yeni)

  • Savaş Topu 5'e 5

    • Kutup Parkı (Yeni)

    • İstif Stadyum (Yeni)

    • Sibirya Düellosu (Yeni)

  • Elmas Kapmaca 5'e 5

    • Parıltılı Orman (Yeni)

    • Kutupta Pusu (Yeni)

    • Hazine Adası (Yeni)

  • Brawl Hokeyi 3'e 3

    • Eksi Sıfır

    • Soğuk Kutu

    • Starr Bahçesi

  • Temizlik Görevi

    • Hurdalık Hücumu

    • Çer Çöp

    • Çöplük Kurcalama

    • Atık Limanı

    • Kokulu Konteyner

    • Çöp Deryası

    • Çevre Düşmanları

  • Hazine Avı

    • Orta Yönetim

    • Kusursuz Kazılar

    • Starr Geçidi

DİĞER İYİLEŞTİRMELER

GENEL

  • Savaş kartları ve ün çerçeveleri artık koleksiyonunuzda olacak. Hangilerini kullanıp hava atacağınızı seçebilirsiniz!

  • Artık savaşçı ekranından kalp simgesini seçerek savaşçıları favorilerinize ekleyebilirsiniz.

    • Favori savaşçılar, aşamalı ve mega kumbara seçimlerinde savaşçı seçme ekranının başında bulunur.

    • Favori savaşçıların savaşçı listesinde en üstte gösterilmesi tercih edilebilir (görevi olan savaşçılar gibi).

  • Hızlı sohbet mesajları yeniden sıralanarak en çok kullanılanlar öne alındı.

  • Saf altın ve saf gümüş kostümler Gale tarafından cilalandı ve parıltılı bir görüntüye kavuştu!

  • Şeytan Emz kostümündeki eksik görsel efekt eklendi.

  • Kenji'nin süper dönüş konumunun görsel efekti daha isabetli ve görünür hale getirildi.

PERFORMANS

  • Düşük performanslı cihazlarda çökmeleri azaltmak için oyunun hafıza kullanımı genel olarak azaltıldı.

  • Starr yolunda hafıza kullanımı azaltıldı, yanıt duyarlılığı geliştirildi ve tam animasyonlu savaşçılar geri geldi.

  • Korkunç Kötülük Malikanesi haritalarında performans iyileştirildi.

HATA DÜZELTMELERİ

  • Sam'in eldiveninin ve Gus'ın saldırılarının su veya belirli nesneler üzerinden atıldığında tuhaf bir açıda gitmesine sebep olan hata düzeltildi.

  • Kit'in suistimal edilmesine olanak veren hata düzeltildi.

  • Savaşçı kaplamalarının yüksek performanslı cihazlarda düşük çözünürlüklü görünmesi sorunu düzeltildi.

  • Pop Melodie kostümünün yanlışlıkla Poco'nun saldırı sesini kullanması sorunu düzeltildi. (İnanın kendi müziklerini kendi yapıyor!)

  • Angelo'nun "Ok Ustası" aksesuarının, süperinin zaman içinde verdiği hasarı iptal etmesi sorunu düzeltildi.

  • Byron'ın ana saldırısının dokunmatik geri bildirimi tetiklememesi sorunu düzeltildi.

  • Rosa'nın temel kostümünün hiperşarj sırasında başka bir kostümün ana saldırı efektini kullanması sorunu düzeltildi.

  • Willow'un yıldız gücü "aşkın gözü kördür"ün düşmanların cephane doldurma hızını azaltmaması sorunu düzeltildi.

  • Brawl Hokeyi diskinin Hava Sporları Arenasındaki belirli engellerden geçmesi sorunu düzeltildi.

  • Geçmiş etkinliklerden ödülleri alırken yaşanan bir çökme sorunu düzeltildi.

  • Savaşçıların, tilt engelinden seken Brawl hokeyi diskini alamaması sorunu düzeltildi.

  • Sam'in hareket halindeyken süperi kullanıldığında üst gövde animasyonunu kısa süreliğine kaybetmesi hatası düzeltildi. (Kendisi biraz yaşlı ve bazen sırtı ağrıyor.)

  • Kulüp sohbetine üç rozet gönderilememesi sorunu düzeltildi.

DÜNYA ÇAPINDA FİYATLANDIRMA

  • Dünyanın farklı bölgeleri için uygun fiyatlandırma politikası çalışmalarımızın bir parçası olarak, bu güncelleme ile bölgesel fiyatlandırmayı başlatıyoruz.

  • Tüm hedef bölgelerde uygulamaya başlamadan önce bazı testler yapmamız gerekiyor, bu nedenle bu yerel fiyat değişiklikleri ilk olarak yalnızca birkaç ülkede olacak ve önümüzdeki aylarda kademeli olarak diğer bölgelere gelecek.

  • Henüz test aşamasında olduğumuz için, farklı oyuncular aynı bölgede bile farklı fiyatlar görebilir.

  • Brawl Pass hediye etme seçeneği de testlerin yapıldığı bölgelerde geçici olarak devre dışı bırakılacak ve testler tamamlandığında geri getirilecek.