Pro Pass'te ücretsiz ve ücretli olmak üzere iki yol seçeneği bulunuyor. Ancak Brawl Pass'in aksine Pro Pass dört ay sürüyor!

Neden dört ay sürüyor? Her Pro Pass sezonu, yıl boyunca düzenlenecek önemli e-spor etkinlikleriyle bağlantılı olacak. 2024 etkinlikleri mayıs ayındaki Brawl Kupası, eylül ayındaki Son Şans Elemeleri ve kasım ayındaki Dünya Finalleri olacak. Şu anki planımız yılda üç Pro Pass sezonu sunmak.