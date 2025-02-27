GİZEMLİ ALAN KONTROLCÜ
Starr Park'ın kaçış odasının sahibi Finx, ziyaretçilerin görevlerini tamamlamasına yardım etmek için burada. Tabii bunun yerine zamanı kontrol etme becerilerini kaos ve kötülük için kullanıyor!
Ayrıca kedilere BAYILIYOR.
Finx, uzun menzilli üç atış yapar. Dışta kalan iki atış, ortadakinin %50'si kadar hasar verir.
Finx belirli bir alanda zamanı bükerek süperinden etkilenen düşman savaşçıların atış hızını düşürür. Bu sırada kendisinin ve takım arkadaşlarının atış hızı artar. Finx'in atışları ek olarak hasar artışı da kazanır.
YILDIZ GÜCÜ: YARDIM ELİ
Finx'in zaman sıçramasıyla hızlanan atışlarının verdiği hasar, süper süresini uzatır.
YILDIZ GÜCÜ: ANTİK DURAKLAMA
Finx, temel saldırısından etkilenen düşman savaşçıların doldurma hızını kısa süreliğine düşürür.
AKSESUAR: ZAMAN YOLCUSU
Finx geçmişe yolculuk yaparak birkaç saniye önceki konumunu ve cephanesini geri kazanır.
AKSESUAR: KAÇIŞ YOK
Finx'in temel saldırısındaki orta atışı düşmanı geçici olarak zamanda dondurur ve herhangi bir şey yapmasını engeller. Ancak etkilenen düşmanlar bu süre boyunca hasar da almaz.
GİZEMLİ YÜKSEK HASAR
Tutkulu bir metalci ve yetenekli bir baterist olan Lumi, Starr Park'ta iş bulunca bagetlerini bırakıp yerine topuz almış. Kendi çekingen doğasını ve alevli müzik tutkusunu yansıtan buz ve ateş elementlerini kontrol ediyor!
Lumi topuzlarından birini fırlatır. Üçüncü saldırısında silahlarının ikisini de fırlatır ve bu silahları kendisine çağırarak yoluna çıkan tüm düşmanlara hasar verir!
Lumi yere üç kez vurarak alan hasarı veren patlamalar yaratır. Üçüncü patlama kısa süreliğine düşmanları sabitler. Etkilenen düşmanlar hareket edemez ama saldırabilir.
YILDIZ GÜCÜ: %42 YANIK
Lumi'nin Patlayan Ritim saldırısının patlamaları birkaç saniyeliğine bölgeyi yakar. Bu ateşin hasarı, patlama hasarı yükseldikçe artar.
YILDIZ GÜCÜ: YAVAŞLATAN TOPUZLAR
Lumi, geri çağırdığı topuzlarının isabet ettiği düşmanları geçici olarak yavaşlatır.
AKSESUAR: ALEVLİ TOPUZLAR
Lumi yerdeki topuzlarını ateşe vererek yakındaki düşmanlara hasar veren alevler oluşturur.
AKSESUAR: ACIMASIZ AYAZ
Lumi yerdeki topuzlarının etrafında dondurucu rüzgarlar oluşturarak zemini kayganlaştırır.
PRO PASS: YENİ AŞAMALI İLERLEME SİSTEMİ
Aşamalıya Pro Pass adında, Brawl Pass benzeri bir ilerleme sistemi geliyor.
Pro Pass'te ücretsiz ve ücretli olmak üzere iki yol seçeneği bulunuyor. Ancak Brawl Pass'in aksine Pro Pass dört ay sürüyor!
Neden dört ay sürüyor? Her Pro Pass sezonu, yıl boyunca düzenlenecek önemli e-spor etkinlikleriyle bağlantılı olacak. 2024 etkinlikleri mayıs ayındaki Brawl Kupası, eylül ayındaki Son Şans Elemeleri ve kasım ayındaki Dünya Finalleri olacak. Şu anki planımız yılda üç Pro Pass sezonu sunmak.
Ücretsiz yolda, eski aşamalı sistemine göre daha kolay erişilebilen ödüller ve son ödül olarak da bir efsanevi Starr hediyesi var!
Ayrıntılar şöyle:
İLERLEME VE ÖDÜLLER...
Pro Pass DP'si ile!
Pro Pass'te ilerlemek için Pro Pass DP'si toplamanız gerekiyor. Bunu şu şekilde yapabilirsiniz:
Aşamalı maçları kazanarak (Brawl Pass'teki günlük Brawl Pass DP'sine benzer ancak Pro Pass DP'si haftalık olarak yenilenir ve almak için maçı kazanmanız gerekir).
Üst aşamaya geçerek.
Yıl boyunca event.brawlstars.com üzerinden e-spor yayınlarını izleyerek ve bu yayınlarla etkileşimde bulunarak.
Anında ilerleme ve iki kat Pro Pass DP'si (haftalık Pro Pass DP'si limiti de ikiye katlanır) sağlayan Pro Pass'i satın alarak.
Ücretli yol dört ay için 24,99$* (aylık 6,25$) ücrete sahiptir ve yukarıdaki ödüllerin hepsini içerir!
*Fiyat, bulunduğunuz ülkeye/ bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
Pro Pass beraberinde yeni bir benzersiz ve yükseltilebilir kostüm enderliği getiriyor: Pro!
Pro kostümler, Pro Pass'te ilerledikçe yükseltebileceğiniz kostümlerdir.
Pro kostümler, Pro Pass'ten "Kostüm yükseltme" öğeleri toplanarak (veya kostümün çıkışından sekiz ay sonra aşamalı hediyelerinden) 11 kez yükseltilebilir.
Her yükseltme, yeni bir canlanma görsel efekti de dâhil olmak üzere kostüm için görsel bir iyileştirme ya da animasyonlu savaşçı savaş kartı gibi görsel özellikler içerir.
Her sezon, Pro Pass'in ücretsiz yolunda bir efsanevi kostüm kazanabilirsiniz!
İlk Pro kostüm ASTRAL COLT!
DAHA REKABETÇİ BİR AŞAMALI DENEYİMİ
1. En üst seviyedeki oyuncular için yeni bir kademe ekledik: PRO.
2. Aşırı Elo artışını birçok açıdan ele alıyoruz.
3. Eşleştirme geliştirildi.
4. Etkenler kaldırıldı.
Aşamalıda yeni oyun modları
Aşamalıyı canlı tutmak için her ay yeni bir oyun modu deneyeceğiz. Bu modlar, büyük liglere gelmeden önce normal kupalı oyun modlarında rekabetçilik açısından test edilecek!
Aşamalı düzenlemesiyle birlikte ÇOK daha fazla değişiklik geliyor.
O kadar çok ki, kendine özel bir sürüm notları makalesi var! Aşamalı düzenlemesiyle gelen tüm değişikliklerin (çok fazla var) ayrıntılarını burada bulabilirsiniz.
Bu güncellemede 12 savaşçıya hiperşarj gelecek!
Bunlar iki aşamada yayınlanacak ve her aşamada altı hiperşarj olacak.
CARL: ALEVLİ FIRILDAK
Carl'ın süperi artık ardında zemini yakan kayalar bırakan bir iz oluşturur. İze dokunan düşmanlar yanar!
MANDY: HERKESE ŞEKER!
Mandy süperini üç farklı yönde ateşler.
HANK: KOVALAYAN BALIKLAR
Hank'in süperiyle ateşlediği balık torpidoları, hedefe yönelecek şekilde yenilendi!
BO: AYI AVI
Bo'nun süperi üç yerine beş mayın bırakır. Bu mayınlar süperiyle daha önce bıraktığı mayınları kaldırmaz, böylece haritada üçten fazla mayın olabilir!
BEA: KRALİÇEYİ KORU
Bea'nin süper atışları, maksimum uzaklıktayken (ve isabet ettiğinde) ikiye ayrılarak süperinin menzilini ve saçılımını daha da artırır.
MR. P: SÜPER YARDIMCILAR! BİRLEŞİN!
Mr. P'nin ana üssü artık çok daha güçlü yardımcılar çağırır ve tek seferde iki etkin süper yardımcı olabilir.
MEG: VOLFRAM DAYANIKLILIĞI
Süperini etkinleştirdiğinde Meg'in mekasının vuruş menzili artar. Meg, mekanın dışındayken koruma için bir savunma kalkanı açar.
CHESTER: TÜM TATLAR BİR ARADA
Chester'ın birkaç süper yeteneği bir araya gelir. Attığı şeker paylayıp hasar verir, zehirli bir bulut yayar ve arkasında birkaç saniyeliğine düşmanları yavaşlatan bir alan bırakır.
LOLA: ŞİŞKİN EGO
Sağlığı ve verdiği hasar daha fazla olan mega şişkin bir Ego çağırır!
GROM: GROM BOMBASI PATLIYOR!
Grom'un süperi ilk patlamadan sonra X şeklinde bir patlama daha yapar. Bu patlama da hasar verir, duvarları yıkar ve düşmanları geri püskürtür.
BUSTER: KURGU KALKAN
Buster'ın kalkanı etrafını 360 derece sarar ve seken atışlar daha fazla hasar verir!
SAM: HİPER YUMRUK
Hiperşarjlıyken Sam'in vahşi eldivenleri daha hızlı hareket eder ve bir düşman savaşçıya isabet ettiğinde süperini tamamen doldurur.
Zamanın Kumları, Finx'in zaman büyüleriyle bozuldu ve yerlerine kadim kötülükleri uyandıran karanlık kumlar geldi!
Mumya Frank | Brawl Pass
Kömür Frank | Kroma 1 | Brawl Pass Plus
Papirüs Frank | Kroma 2 | Brawl Pass Plus
Ruffesses II | Süper Ender
Kraliçe Juju | Süper Ender
Firavun Ollie | Destansı
Mistik Meeple | Destansı
Kutsal Böcek Squeak | Destansı
Kötü kalpli Böcektor ve yancısı Elektroid'in şimdiki hedefi Starr Park.
Muhteşem ve kahramanları bu tehdidi engelleyebilecek mi? Yoksa gizemli bir kahramanın yardımı mı gerekecek?
Adalet Düşmanı Bibi | Brawl Pass
Adaletsizlik Düşmanı Bibi | Kroma 1 | Brawl Pass Plus
Erdem Düşmanı Bibi | Kroma 2 | Brawl Pass Plus
Aşağıdaki kostümler, "Savaşçılar, toplanın!" adlı Supercell Make yarışmasının kazananları tarafından tasarlandı.
Muhteşem Sam | Destansı
Tasarlayan: FinnyShow
Alev Kanat Janet | Destansı
Tasarlayan: WarpWave
Koruyucu Grom | Destansı
Tasarlayan: Jacky
Böcek Carl | Destansı
Tasarlayan: Artho_Max
Elektrik Chuck | Destansı
Tasarlayan: Gedi-Kor
Doğaüstü Buster | Destansı
Tasarlayan: Vinuui
Hiç Brawl Stars'da UNO'daki gibi kart atmayı istediğin oldu mu? Artık atabilirsin!
YENİ OYUN MODU!
Klasik Brawl dokunuşuyla yeni bir UNO oyun modu yayınlıyoruz!
Bu oyun modunda her takım birkaç UNO kartıyla başlayacak. Oyunu kazanmak için takımın, elindeki tüm UNO kartlarını ortaya atması gerekecek!
Elindekileri atan ve UNO kartı kalmayan ilk takım kazanır.
KART ATMA = ÖZEL GÜÇLER
Belirli UNO kartları atıldığında savaşçılar bazı özel güçler kazanacak!
+2
Size ve takım arkadaşlarınıza iki güç küpü verir.
Atla
Rakip takımdaki herkesi susturur.
Yön Değiştir
Düşman takımın taşıdığı kartları yok eder ve rakibin üssüne geri gönderir.
ÖNEMLİ BİLGİLER
Savaşçılar uçan düşman kartlarını vücuduyla durdurabilir.
UNO kartları zıplama noktalarıyla taşınabilir.
UNO GÖRSEL ÜRÜNLERİ
Yeni oyun moduna ek olarak Chester'a benzersiz bir UNO kostümü geliyor. Düşman savaşçılarına UNO yön değiştirmesi atmak için birebir.
Birkaç UNO görsel ürünü daha geliyor. Gözünüz üzerlerinde olsun!
Aksesuarlar artık kullanım hakkı yerine bekleme süresine sahip.
Yani aksesuarları süreleri dolduğu sürece maçta istediğiniz kadar kullanabilirsiniz!
UNUTMAYIN:
Aksesuarların güçlerine göre farklı bekleme süreleri vardır. Örneğin Lily'nin aksesuarı kayboluş, 22 saniyelik bir bekleme süresine sahipken Rosa'nın aksesuarı büyüme ışığı 10 saniyelik bekleme süresine sahiptir.
Savaşçıya +1 aksesuar kullanımı ekleyen eşya artık aksesuarın bekleme süresini %15 azaltıyor.
(NOT: Günlük seri özelliği, güncelleme gününde değil güncelleme yayınlandıktan birkaç gün sonra gelecek!)
Her gün oyuna girin, ödüller kazanın! Seriyi sürdürdükçe sayı artar ve alev alır!
Bir de mistik fal kurabiyemiz var. Oooh! Mis gibi.
Ender Kostümler
Karanlık Şövalye Lumi
Jurassic Finx
Minik Şeytan Amber
Belle Plajda
İkinci Kaptan Fang
Tohum Eve
Saf Altın ve Saf Gümüş
Juju
Meeple
Shade
Ollie
Genel
Karnaval Mandy | Gizemli
P.E.K.K.A.S.H | Supercell ID Rewards
OLLIE
Temel saldırı hasarı artırıldı: 850 → 1000
Süper: Ollie artık kendini susturmuyor, maksimum cephanesinin %50'sini kullanıyor.
MEEPLE
Temel saldırının dolum hızı artırıldı: 2 sn. → 1,9 sn.
RUFFS
Hiperşarj hasarı ve kalkanı artırıldı: %10 → %15.
GUS
Temel saldırı hasarı azaltıldı: 1120 → 1080
"İnfilak" aksesuarının hasarı azaltıldı: 2240 → 2160
STU
"Gaz Ver" yıldız gücünün maksimum sağlığı azaltıldı: %10 → %8
PENNY
Hiperşarj dolum hızı artırıldı: 35 → 30.
JUJU
Süper dolum hızı azaltıldı: 90 → 72.
(5 → 6 toprak saldırısı isabeti, 6 → 7 çim/su saldırısı isabeti)
MAX
Hiperşarj dolum hızı azaltıldı: 40 → 35.
RICO
Hiperşarj dolum hızı azaltıldı: 40 → 35.
LOU
Hiperşarj dolum hızı azaltıldı: 40 → 30.
KENJI
Artık süperini kullandığında dönüş yeri doğru gösteriliyor.
Bu oyun modu çok sevildiği için oyuna kalıcı olarak eklemeye karar verdik çünkü... Neden olmasın?
Adaletsizlik olmaması ve daha dengeli bir oyun deneyimi sunmak için mevcut üçlü hesaplaşma harita havuzunda büyük değişiklikler yaptık. Üçlü hesaplaşmada en ünlü birkaç hesaplaşma haritasında düzenleme yaptık. Ayrıca topluluk tarafından tasarlanmış, aynı mantığa uyan yeni haritalar ekledik.
Aşamalı Oyun Modları ve Haritalar
1. Sezon (her birine 3 harita)
Savaş Topu
Nakavt
Elmas Kapmaca
Sıcak Bölge
Brawl Hokeyi
2. Sezon (her birine 3 harita)
Savaş Topu
Nakavt
Elmas Kapmaca
Soygun
Temizlik Görevi
Temalar
Kaldırılanlar
Kar Oteli
Starr Kuvvetleri
Hediyelik Dükkanı
Animasyon Zamanı
Dövüş Oyunu
Eklenenler:
Ejderha Atölyesi
Retropolis
Tara'nın Çarşısı
Mısır
Haritalar
Hesaplaşma
Kafatası Deresi (Değiştirildi)
Kaya Savaşı (Değiştirildi)
Bolluk ve Kıtlık (Değiştirildi)
Mağara Arası (Değiştirildi)
Asit Gölleri (Değiştirildi)
Uçan Fanteziler (Değiştirildi)
Ada İşgali (Değiştirildi)
Çifte Bela (Değiştirildi)
UNO
Joker Sahalar (Yeni)
Ters Geçit (Yeni)
Engelli Koşu (Yeni)
Temizlik 5'e 5 / Nakavt 5'e 5
Büyük Savaş Havzası (Yeni)
Mutsuz Arena (Yeni)
Kötüler Hayatta Kalır (Yeni)
Delilik Serabı (Yeni)
Avlu Çarpışması (Yeni)
Savaş Topu 5'e 5
Kutup Parkı (Yeni)
İstif Stadyum (Yeni)
Sibirya Düellosu (Yeni)
Elmas Kapmaca 5'e 5
Parıltılı Orman (Yeni)
Kutupta Pusu (Yeni)
Hazine Adası (Yeni)
Brawl Hokeyi 3'e 3
Eksi Sıfır
Soğuk Kutu
Starr Bahçesi
Temizlik Görevi
Hurdalık Hücumu
Çer Çöp
Çöplük Kurcalama
Atık Limanı
Kokulu Konteyner
Çöp Deryası
Çevre Düşmanları
Hazine Avı
Orta Yönetim
Kusursuz Kazılar
Starr Geçidi
Savaş kartları ve ün çerçeveleri artık koleksiyonunuzda olacak. Hangilerini kullanıp hava atacağınızı seçebilirsiniz!
Artık savaşçı ekranından kalp simgesini seçerek savaşçıları favorilerinize ekleyebilirsiniz.
Favori savaşçılar, aşamalı ve mega kumbara seçimlerinde savaşçı seçme ekranının başında bulunur.
Favori savaşçıların savaşçı listesinde en üstte gösterilmesi tercih edilebilir (görevi olan savaşçılar gibi).
Hızlı sohbet mesajları yeniden sıralanarak en çok kullanılanlar öne alındı.
Saf altın ve saf gümüş kostümler Gale tarafından cilalandı ve parıltılı bir görüntüye kavuştu!
Şeytan Emz kostümündeki eksik görsel efekt eklendi.
Kenji'nin süper dönüş konumunun görsel efekti daha isabetli ve görünür hale getirildi.
Düşük performanslı cihazlarda çökmeleri azaltmak için oyunun hafıza kullanımı genel olarak azaltıldı.
Starr yolunda hafıza kullanımı azaltıldı, yanıt duyarlılığı geliştirildi ve tam animasyonlu savaşçılar geri geldi.
Korkunç Kötülük Malikanesi haritalarında performans iyileştirildi.
Sam'in eldiveninin ve Gus'ın saldırılarının su veya belirli nesneler üzerinden atıldığında tuhaf bir açıda gitmesine sebep olan hata düzeltildi.
Kit'in suistimal edilmesine olanak veren hata düzeltildi.
Savaşçı kaplamalarının yüksek performanslı cihazlarda düşük çözünürlüklü görünmesi sorunu düzeltildi.
Pop Melodie kostümünün yanlışlıkla Poco'nun saldırı sesini kullanması sorunu düzeltildi. (İnanın kendi müziklerini kendi yapıyor!)
Angelo'nun "Ok Ustası" aksesuarının, süperinin zaman içinde verdiği hasarı iptal etmesi sorunu düzeltildi.
Byron'ın ana saldırısının dokunmatik geri bildirimi tetiklememesi sorunu düzeltildi.
Rosa'nın temel kostümünün hiperşarj sırasında başka bir kostümün ana saldırı efektini kullanması sorunu düzeltildi.
Willow'un yıldız gücü "aşkın gözü kördür"ün düşmanların cephane doldurma hızını azaltmaması sorunu düzeltildi.
Brawl Hokeyi diskinin Hava Sporları Arenasındaki belirli engellerden geçmesi sorunu düzeltildi.
Geçmiş etkinliklerden ödülleri alırken yaşanan bir çökme sorunu düzeltildi.
Savaşçıların, tilt engelinden seken Brawl hokeyi diskini alamaması sorunu düzeltildi.
Sam'in hareket halindeyken süperi kullanıldığında üst gövde animasyonunu kısa süreliğine kaybetmesi hatası düzeltildi. (Kendisi biraz yaşlı ve bazen sırtı ağrıyor.)
Kulüp sohbetine üç rozet gönderilememesi sorunu düzeltildi.
Dünyanın farklı bölgeleri için uygun fiyatlandırma politikası çalışmalarımızın bir parçası olarak, bu güncelleme ile bölgesel fiyatlandırmayı başlatıyoruz.
Tüm hedef bölgelerde uygulamaya başlamadan önce bazı testler yapmamız gerekiyor, bu nedenle bu yerel fiyat değişiklikleri ilk olarak yalnızca birkaç ülkede olacak ve önümüzdeki aylarda kademeli olarak diğer bölgelere gelecek.
Henüz test aşamasında olduğumuz için, farklı oyuncular aynı bölgede bile farklı fiyatlar görebilir.
Brawl Pass hediye etme seçeneği de testlerin yapıldığı bölgelerde geçici olarak devre dışı bırakılacak ve testler tamamlandığında geri getirilecek.