Yeni iş birliğimizle metroda bir gezintiye çıkıyoruz! Denebilir...

Bu etkinlik boyunca dört farklı şehre yolculuk yapacaksınız. Buralarda yeni ve sınırlı süreli Subway Süperlerini kullanabilecek, yeni Subway Koşusu oyun modunu oynayabilecek, Subway Surfers ödüllerini (Jake Ollie kostümü de dahil) ve çok daha fazlasını açabileceksiniz!

Ama tüm bunlar için ray toplayarak ödül yolunda ilerlemeniz gerekecek. Peki rayları nerelerden alacaksınız?

Günlük Starr hediyeleri yerine geçen günlük zaferlerden.

Her hafta gelecek yeni görevlerden!

MEGA TREN kulüp etkinliğinden.

Yarışmalardan.

İçerik üreticisi ödüllerinden (bir gözünüz en sevdiğiniz içerik üreticilerinde olsun).

Teypler

Ödül yolunda ilerlerken teyp de kazanacaksınız!

Her teyp; Subway Surfer kostümleri, Sokak Modası kostümleri, Grafiti kostümleri ve diğer görsel ürünlerden oluşan özel etkinlik ödülleri gibi pek çok ödül içerir. Her kutudan garantili olarak bir Subway Süperi çıkar!

Şunlar gibi bazı etkinlik kostümlerinin teyplerden çıkmayacağını unutmayın: Jake Ollie (Etkinlik Yolu Ödülü) Sokak Modası Emz, Trend Canavarı Emz ve Tekno Kıyafetli Emz (Brawl Pass ve Brawl Pass Plus Kostümleri) Grafiti Leon (Kulüp Etkinliği Kostümü) Grafiti Mina (Mina'nın Lansman Kutusu)



Subway Süperleri

Her biri üç yükseltme seviyesine sahip sekiz farklı Subway Süperi bulunur.

Maçlarda bu yetenekleri ekstra bir düğmeyle tıpkı normal süperler gibi kullanabilirsiniz.

Subway Süperleri, Subway Süperi etkenini içeren tüm oyun modlarında kullanılabilir.

İşte etkinlikte kullanabileceğiniz Subway Süperlerinin listesi: Süper Ayakkabı: Engellerin üzerinden atlarsınız ve yere indikten sonra geçici bir hız artışı ve kalkan kazanırsınız. Savaşçı Mıknatısı: Bir savaşçıyı yakalayıp kendinize çekersiniz. Hoverboard Hücumu: Engellerin ve rakiplerin içinden geçer, varış noktasındaki düşmanları sersemletirsiniz. Bariyer Kapanı: Tren bariyerleriyle rakipleri tuzağa düşürürsünüz. Sırt Roketi: Uçar ve rakiplerinize havadan saldırırsınız. Saldırılar geride yavaşlatan sprey boya bırakır. Hızlı Yol: Tren rayları atarak hasar verirsiniz. Daha sonra attığınız rayların üzerinde sörf yaparak daha hızlı hareket edebilirsiniz. Kasetçalar Patlaması: Düşmanları geriye iten ve takım arkadaşlarınızı iyileştiren bir müzik dalgası gönderirsiniz. Çekişli Zıplama Çubuğu: Kendinizi rakiplere ve engellere doğru çekersiniz.



Subway Koşusu

Farklı haritaların etrafında 10 oyunculu bir yarış! 10 kontrol noktasından geçen ilk oyuncu kazanır!

Yok edildiğinizde geçtiğiniz son kontrol noktasına geri dönersiniz.

Diğer oyuncuları yok etmek geçici bir hız artışı sağlar.

Her haritada sizi kovalayan bir nöbetçi bulunur!

Haritadan geçen trenler size çarparsa hasar verir.

Etkinlik Takvimi

1. Hafta - New York

Subway Koşusu oyun modu.

2. Hafta - Berlin

Kulüp Etkinliği: MEGA TREN – Kulübünüzle ray toplar ve ortak kulüp yolunda ilerlersiniz. Tüm kulüp üyeleri ödül kazanır, büyük ödül ise Grafiti Leon kostümüdür!

3. Hafta - Rio

Yeni savaşçı Mina'nın lansman etkinliği yapılacak. Daha fazla bilgi aşağıda.

4. Hafta - Tokyo

Günlük Yarışmalar → Üç oyun modu arasından seçim yaparak yarışır ve her maçta yüksek puana ulaşmaya çalışırsınız. Sıralamanız ne kadar yüksekse o kadar çok ray kazanırsınız!

Etkinlik süresince her hafta sonu yeni Altın Yağmuru etkenine sahip bir oyun modu olacak:

Maçlarda rastgele altınlar ortaya çıkar. Bu altınları toplayarak maç sonunda bonus ödüller kazanabilirsiniz.

Ayrıca takım arkadaşlarınızın topladığı altınları da alırsınız.

Altınları yalnızca maçı kazanırsanız elinizde tutarsınız.

Bu etken için bir günlük altın limiti bulunur.

Subway Surfers Etkinliği 4 Eylül'de başlayacak ve 30 Eylül'de sona erecek.