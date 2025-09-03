Skip to content
3 Eyl 2025
Blog – Brawl Stars

Sürüm Notları Eylül 2025

Yeni etkinlik! Brawl Stars X Subway Surfers

Yeni iş birliğimizle metroda bir gezintiye çıkıyoruz! Denebilir...

Bu etkinlik boyunca dört farklı şehre yolculuk yapacaksınız. Buralarda yeni ve sınırlı süreli Subway Süperlerini kullanabilecek, yeni Subway Koşusu oyun modunu oynayabilecek, Subway Surfers ödüllerini (Jake Ollie kostümü de dahil) ve çok daha fazlasını açabileceksiniz!

Ama tüm bunlar için ray toplayarak ödül yolunda ilerlemeniz gerekecek. Peki rayları nerelerden alacaksınız?

  • Günlük Starr hediyeleri yerine geçen günlük zaferlerden.

  • Her hafta gelecek yeni görevlerden!

  • MEGA TREN kulüp etkinliğinden.

  • Yarışmalardan.

  • İçerik üreticisi ödüllerinden (bir gözünüz en sevdiğiniz içerik üreticilerinde olsun).

Teypler

Ödül yolunda ilerlerken teyp de kazanacaksınız!

Her teyp; Subway Surfer kostümleri, Sokak Modası kostümleri, Grafiti kostümleri ve diğer görsel ürünlerden oluşan özel etkinlik ödülleri gibi pek çok ödül içerir. Her kutudan garantili olarak bir Subway Süperi çıkar!

  • Şunlar gibi bazı etkinlik kostümlerinin teyplerden çıkmayacağını unutmayın:

    • Jake Ollie (Etkinlik Yolu Ödülü)

    • Sokak Modası Emz, Trend Canavarı Emz ve Tekno Kıyafetli Emz (Brawl Pass ve Brawl Pass Plus Kostümleri)

    • Grafiti Leon (Kulüp Etkinliği Kostümü)

    • Grafiti Mina (Mina'nın Lansman Kutusu)

Subway Süperleri

  • Her biri üç yükseltme seviyesine sahip sekiz farklı Subway Süperi bulunur.

  • Maçlarda bu yetenekleri ekstra bir düğmeyle tıpkı normal süperler gibi kullanabilirsiniz.

  • Subway Süperleri, Subway Süperi etkenini içeren tüm oyun modlarında kullanılabilir.

  • İşte etkinlikte kullanabileceğiniz Subway Süperlerinin listesi:

    • Süper Ayakkabı: Engellerin üzerinden atlarsınız ve yere indikten sonra geçici bir hız artışı ve kalkan kazanırsınız.

    • Savaşçı Mıknatısı: Bir savaşçıyı yakalayıp kendinize çekersiniz.

    • Hoverboard Hücumu: Engellerin ve rakiplerin içinden geçer, varış noktasındaki düşmanları sersemletirsiniz.

    • Bariyer Kapanı: Tren bariyerleriyle rakipleri tuzağa düşürürsünüz.

    • Sırt Roketi: Uçar ve rakiplerinize havadan saldırırsınız. Saldırılar geride yavaşlatan sprey boya bırakır.

    • Hızlı Yol: Tren rayları atarak hasar verirsiniz. Daha sonra attığınız rayların üzerinde sörf yaparak daha hızlı hareket edebilirsiniz.

    • Kasetçalar Patlaması: Düşmanları geriye iten ve takım arkadaşlarınızı iyileştiren bir müzik dalgası gönderirsiniz.

    • Çekişli Zıplama Çubuğu: Kendinizi rakiplere ve engellere doğru çekersiniz.

Subway Koşusu

Farklı haritaların etrafında 10 oyunculu bir yarış! 10 kontrol noktasından geçen ilk oyuncu kazanır!

  • Yok edildiğinizde geçtiğiniz son kontrol noktasına geri dönersiniz.

  • Diğer oyuncuları yok etmek geçici bir hız artışı sağlar.

  • Her haritada sizi kovalayan bir nöbetçi bulunur!

  • Haritadan geçen trenler size çarparsa hasar verir.

Etkinlik Takvimi

1. Hafta - New York

  • Subway Koşusu oyun modu.

2. Hafta - Berlin

  • Kulüp Etkinliği: MEGA TREN – Kulübünüzle ray toplar ve ortak kulüp yolunda ilerlersiniz. Tüm kulüp üyeleri ödül kazanır, büyük ödül ise Grafiti Leon kostümüdür!

3. Hafta - Rio

  • Yeni savaşçı Mina'nın lansman etkinliği yapılacak. Daha fazla bilgi aşağıda.

4. Hafta - Tokyo

  • Günlük Yarışmalar → Üç oyun modu arasından seçim yaparak yarışır ve her maçta yüksek puana ulaşmaya çalışırsınız. Sıralamanız ne kadar yüksekse o kadar çok ray kazanırsınız!

Etkinlik süresince her hafta sonu yeni Altın Yağmuru etkenine sahip bir oyun modu olacak:

  • Maçlarda rastgele altınlar ortaya çıkar. Bu altınları toplayarak maç sonunda bonus ödüller kazanabilirsiniz.

  • Ayrıca takım arkadaşlarınızın topladığı altınları da alırsınız.

  • Altınları yalnızca maçı kazanırsanız elinizde tutarsınız.

  • Bu etken için bir günlük altın limiti bulunur.

Subway Surfers Etkinliği 4 Eylül'de başlayacak ve 30 Eylül'de sona erecek.

Cadılar Bayramı Etkinliği

Cadılar Bayramı kutlamalarına bu yıl özel bir etkinlikle erkenden başlıyoruz. Bu etkinlikte şeker toplayarak ödüller kazanabilir, karanlık ve bilinmez bir boyuttan gelen korkunç boss'lar karşısında becerilerinizi sınayabilirsiniz!

Şeker

  • Şeker toplayarak alabileceğiniz ödüller şunlar:

    • Anında ödüller veren balkabağı kutusu.

    • Yükseltebileceğiniz ve etkinliğin ilerleyen günlerinde açarak daha büyük bir ödül alabileceğiniz şeker kutusu.

  • Şeker kazanmak için günlük zaferleri kazanın, özel görevleri tamamlayın ve Cadılar Bayramı boss'larını alt edin!

Enerji Patlaması

  • Yalnızca seçili hafta sonlarına özel!

  • Oyun modu ekranında günde bir kez etkinleştirilebilir.

  • 10 dakikalığına zaferler için bonus şeker verir.

  • Her gün saat 08.00'de (UTC) sıfırlanır.

  • Maçın ortasında süresi dolsa da bonus şekerleri alırsınız.

Cadılar Bayramı Boss Modu

  • Farklı aşamalarda giderek zorlaşan boss'lara karşı savaşırsınız.

  • Her aşamada şeker ödülü verilir.

  • Her boss farklı yeteneklere ve taktiklere sahiptir. İşte yüzleşeceğiniz boss'lar:

    • Veba Doktoru Crow: Yüksek hareket kabiliyetine sahiptir ve zehir tabanlı saldırılar yapar.

    • Kafasız Tick: Alan kontrolü için patlayıcı minyonlar çağırır.

    • Carreta Spike: Uzun menzilli yeteneklere ve zincirleme etkilere sahiptir.

    • Kizu Kenji: Güçlü bir Mega Kenji klonu çağırabilen hayalet savaşçı.

    • Çörten R-T: Güçlü savunma ve stratejik alan kontrolü yapar.

    • Hayalet Dalgıç Rico: Mermi yağdırır!

Cadılar Bayramı etkinliği ekim ayı boyunca gerçekleşecek. Tarihler daha sonra paylaşılacak!

Yeni Savaşçılar

Mina

Gizemli Yüksek Hasar

  • Özellik: Her saldırıdan sonra bir çubuk dolmaya başlar ve Mina'nın sonraki aşama saldırısını ne kadar sürede kullanması gerektiğini gösterir. Süre dolarsa saldırı döngüsü ilk aşamaya geri döner.

  • Temel Saldırı: CAPOEİRA KOMBOSU

    • Mina, kısa bir süreliğine saldırılar arasında geçiş yapabilir. Yeterince hızlı saldırmazsa komboları bozulur ve döngü başa döner. Mina ayrıca her saldırıda kısa bir mesafede ileri atılır.

    • 1. Saldırı: Uzun menzilli ve dar.

    • 2. Saldırı: Orta menzilli ve orta genişlikte.

    • 3. Saldırı: Kısa menzilli ve geniş.

  • Süper: FURACÃO 3000

    • Mina havaya vurarak önündeki düşmanları havaya fırlatan ve onlara ağır hasar veren güçlü bir kasırga yaratır.

  • Yıldız Gücü 1: ZUM ZUM ZUM

    • Mina'nın üçüncü kombo saldırısı, kendisini verilen hasarın %50'si kadar iyileştirir.

  • Yıldız Gücü 2: UÇTU GİTTİ

    • Mina'nın süperi ayrıca düşmanları 0,5 saniyeliğine oldukları yere sabitler.

  • Aksesuar 1: YEL DEĞİRMENİ

    • Mermileri üç saniyeliğine engelleyen bir rüzgâr duvarı oluşturur.

  • Aksesuar 2: CAPO… NE?

    • Mina'nın bir sonraki süperi bir rakibe isabet ederse anında dolar.

  • Ünvan: Kasırga

Ziggy

Gizemli Alan Kontrolcü

  • Temel Saldırı: TA DA!

    • Ziggy, hedef bölgeye yıldırım çağırır. Kısa bir bekleme süresinin ardından yıldırım düşer (TIPKI SİHİR GİBİ!) ve alan hasarı verir.

  • Süper: ZIGGY'NİN FANTASTİK FIRTINASI

    • Ziggy en büyük numarasını yaparak çevreyi hızla dolaşan dev bir elektrik fırtınası oluşturur! Bu fırtına, içinde kalan düşmanlara hasar verir ve menziline bir düşman savaşçı girdiğinde yavaşlar.

  • Yıldız Gücü 1: YILDIRIM ÇARPMASI

    • Ziggy'nin süperinden hasar gören savaşçılar bir saniye boyunca %20 yavaşlar.

  • Yıldız Gücü 2: MUHTEŞEM ZİGGİNİ

    • Yıldırım saldırısı yapmak bir sonraki temel saldırısının hasarını %30 artırır.

  • Aksesuar 1: ELEKTRİK KARMAŞASI

    • Ziggy, en yakındaki düşmana beş saniye boyunca her saniye yıldırım saldırısı yapar. Bu saldırılar cephane harcamaz.

  • Aksesuar 2: HOKKABAZLAR ÇETESİ…

    • Bir sonraki yıldırım saldırısı ayrıca Ziggy'yi hedef konuma ışınlar.

  • Ünvan: EN BÜYÜK

Yeni Savaşçı Lansman Etkinlikleri

Savaşçıların lansmanını değiştiriyoruz! Artık 10 günlük bir etkinliğe katılarak yeni savaşçıyı ücretsiz olarak alma şansı yakalayabilirsiniz!

  • Her gün etkinliğe katılmak için kullanabileceğiniz üç bilet alırsınız.

  • Biletleri biriktirmek mümkün olmayacağı için günlük olarak kullanmanız gerekir. Biletler ertesi gün yenilenir.

    • Arkadaşlarınızla birlikte oynamak istiyorsanız takımdaki herkesin biletinin olması gerekir.

  • Biletleri kullanarak Mega Kumbaraya benzer şekilde bir seçim aşaması içeren rasgele oyun modlarında oynayabilirsiniz. Yeni savaşçıyı da maksimum seviyede ücretsiz olarak seçebilirsiniz!

  • Oyun modları:

    • Mina - Savaş Topu, Temizlik, Elmas Kapmaca

    • Ziggy - Sıcak Bölge, Nakavt, Ödül Avı

  • Her 2 zaferde bir (gizemli savaşçılar için geçerli, farklı enderlik seviyelerinde değişiklik gösterebilir) savaşçı temalı özel bir kutu alırsınız. Bu kutudan yeni savaşçı, özel görsel ürünler, ilerleme ve elmas da dahil pek çok ödül çıkabilir!

  • Belli bir sayıda kutu açtığınızda (Mina ve Ziggy için 14) yeni savaşçının kutudan çıkması garantidir.

    • Savaşçı zaten kutulardan çıktıysa 14 kutu açtığınızda özel bir gizemli kostüm kazanırsınız!

    • Yeni savaşçıyı almadan önce kutulardan o savaşçıya ait yeni bir kostüm çıkarsa bu ürün kostüm deposuna gider.

  • Kutuları dükkanda da satın alabilirsiniz. Buradan satın aldığınız kutular da ücretsiz savaşçı için gereken kutu sayısına dahil edilir.

  • Ayrıca oyuncuların elini alıştırmak için herkesin yeni savaşçıyla maksimum seviyede oynayacağı bir Ayna Savaşı hesaplaşma etkinliği gerçekleştireceğiz.

  • Etkinlik sona erdiğinde yeni savaşçı, Brawl Pass sezonu bitmeden Starr Yoluna gidecek. Böylece etkinlikten alamasanız bile biriktirdiğiniz krediler yeni savaşçıya eklenir.

Yeni Hiperşarjlar

  • Ollie: YARIM YAMALAK SÜPER OLMAZ

    • Ollie artık zıplar! Müzik etki alanı genişler ve dolmaya başladığında cephane tüketmez.

  • Byron: DENGESİZ KARIŞIM

    • Byron'ın süper yeteneği artık süperinin isabet ettiği yerde temel saldırısını da her yöne doğru ateşler.

  • Finx: GEÇİCİ SEYAHAT

    • Finx, kendi etrafında hareketlerini takip eden ek bir süper alanı etkinleştirir.

  • Jae-yong: KALABALIKLARIN GÖZDESİ

    • Jae-yong'un süper özelliğinin bekleme süresi hiperşarj sırasında azalır ve her süper etkinleştirmesi güçlenir.

  • Juju: VUDU RAHİBESİ

    • Juju daha büyük iğnelere, daha yüksek hasara, daha yüksek hareket hızına VE daha fazla sağlığa sahip, daha büyük bir Gris-Gris çağırır.

  • Meeple: SON KURAL BÜKÜCÜ

    • Meeple'ın süperi daha büyük bir alanı kapsar. Meeple ve takım arkadaşları artık duvarlardan geçebilir ve suda yürüyebilir.

  • Larry ile Lawrie: ÜÇ BOT SORUNU

    • Larry yardım için klasik Lawrie'ye kıyasla daha fazla hasar veren ve daha yüksek sağlığa sahip olan ikinci bir Lawrie botu çağırır. Lawrie'yi etkileyen aksesuarlar yalnızca "orijinal" modelde işe yarar.

  • Trunk: GÖREVE DÖNÜŞ

    • Trunk'ın süper özelliği, düşmanların üzerine zaman içinde hasar veren karıncalar bırakmasını sağlar.

Yeni Kostümler

Subway Surfers ve Sokak Sanatı

  • Sokak Modası Emz | Brawl Pass

  • Trend Canavarı Emz | Brawl Pass | Renk 1

  • Tekno Kıyafetli Emz | Brawl Pass | Renk 2

  • Dj Poco | Hiperşarj

    • Çizici Poco | Hiperşarj | Renk 1

    • Ritim Sihirbazı Poco | Hiperşarj | Renk 2

  • Şarkı Ustası Hank | Gizemli

  • Jake Ollie | Destansı

  • Kurnaz Janet | Destansı

  • Frank Byron | Destansı

  • Grafiti Leon | Ender

  • Grafiti Stu | Ender

  • Grafiti Alli | Ender

  • Grafiti Mina | Ender

Cadılar Bayramı

  • Veba Doktoru Crow | Brawl Pass

    • Ölüm Döşeği Crow | Brawl Pass | Renk 1

    • Yaşlı Avcı Crow | Brawl Pass | Renk 2

  • Hayalet Dalgıç Rico | Gizemli

  • Çörten R-T | Gizemli

  • Kurt Ruffs | Destansı

  • Kafasız Tick | Efsanevi

  • Kizu Kenji | Hiperşarj

Diğer Kostümler

Carreta Savaşı

  • El Çekirge | Destansı

  • Çılgın Palyaço Carl | Destansı

  • Carreta Spike | Destansı

Brawl Akademisi

  • Korkunç Profesör Barley | Destansı

  • Şakacı Chester | Destansı

  • Aylak Penny | Destansı

Supercell ID

  • Balıkçı Buzz | Destansı

Saf Gümüş ve Saf Altın Kostümler

  • Saf Gümüş Alli

  • Saf Altın Alli

  • Saf Gümüş Trunk

  • Saf Altın Trunk

Dengeleme Değişiklikleri

Güçlendirmeler

  • Bibi

    • Sayı Vuruşu Çubuğu artık kullanımdan sonra cephane sayısından bağımsız olarak dolar.

  • Otis

    • Sağlığı artırıldı: 3200 → 3400

    • Temel saldırı hasarı artırıldı: 3 × 460 → 3 × 500

  • Shelly

    • Adım hızlandırıcı aksesuarı artık etkinleştirildiğinde tüm cephaneyi yeniler.

  • 8-BIT

    • Temel saldırı hasarı artırıldı: 6 × 640 → 6 × 680

  • Chuck

    • Hiperşarj dolum hızı artırıldı - 20 → 30

  • Gale

    • Hasar: 6 × 560 → 6 × 600

  • Clancy

    • 1. seviye eşiği düşürüldü: 9 → 7 vuruş

    • 2. seviye eşiği düşürüldü: 8 → 7 vuruş

    • Keşif yıldız gücü başlangıç jetonları 3'ten 2'ye düşürüldü; seviye artışı için gereken vuruş sayısı ise 6'dan 5'e düşürüldü.

  • Ruffs

    • Temel saldırı atış hızı %10 artırıldı

  • Leon

    • Yakınlık hasarı artırıldı: %30 → %35

Zayıflatmalar

  • R-T

    • Hiperşarj hasarı azaltıldı: %25 → %15

    • Hiperşarj kalkanı azaltıldı: %25 → %15

  • Tara

    • Aksesuar - Gölge Desteği - Bekleme süresi artırıldı: 15 sn → 17 sn

  • Kit

    • Hiperşarj dolum hızı azaltıldı: 8 → 10 vuruş

  • Mr. P

    • Hiperşarj dolum hızı azaltıldı: 35 → 30

  • Bo

    • Hiperşarj dolum hızı azaltıldı: 45 → 40

  • Lily

    • Hiperşarj süper vuruş hızı azaltıldı: 5.600 → 5.000

  • Bonnie

    • Hiperşarj dolum hızı azaltıldı: 40 → 35

Savaş Arenası Değişiklikleri

Güçlendirmeler

  • Gene

    • Hasar artırıldı: %6 → %7

    • Hareket hızı artırıldı: 8 → 10

    • Doldurma hızı artırıldı: %2 → %2,5

  • El Primo

    • Sağlığı artırıldı: 880 → 900

    • Hasar artırıldı: %4 → %5

  • Darryl

    • Sağlığı artırıldı: 880 → 900

    • Hasar artırıldı: %4 → %5

  • Leon

    • Hasar artırıldı: %5 → %6

  • Bea

    • Hasar artırıldı: %6 → %8

  • Max

    • Sağlığı artırıldı: 600 → 700

  • Kaze

    • Sağlığı artırıldı: 450 → 600

Zayıflatmalar

  • Shade

    • Hasar azaltıldı: %5 → %3

    • Doldurma hızı azaltıldı: %2 → %1,5

  • Juju

    • Sağlığı azaltıldı: 550 → 450

    • Doldurma hızı azaltıldı: %2 → %1,5

  • Barley

    • Hasar azaltıldı: %3 → %2

  • Mandy

    • Hasar azaltıldı: %9 → %7

  • Larry ile Lawrie

    • Sağlığı azaltıldı: 550 → 450

  • Bull

    • Hasar azaltıldı: %4 → %3

  • Jae-yong

    • Sağlığı azaltıldı: 550 → 450

  • Alli

    • Hasar azaltıldı: %4 → %3

    • Doldurma hızı azaltıldı: %2 → %1,5

  • Bonnie

    • Hasar azaltıldı: %9 → %7

  • R-T

    • Hasar azaltıldı: %4 → %2

  • Doug

    • Sağlığı azaltıldı: 500 → 450

    • Doldurma hızı azaltıldı: %2,5 → %2

  • Canlanma süreleri artık Savaş Arenasında seviyeye göre hesaplanıyor ve artıyor.

  • Canlanma sayaçları artık maçlarda görünüyor.

  • Maç yenilgisinde kaybedilen kupa sayısı %50 artırıldı.

Oyun Modu, Harita ve Dönüşüm Değişiklikleri

Kalıcı oyun modları dönüşüm değişiklikleri:

  • Savaş Topu, Nakavt, Brawl Hokeyi, 5'e 5 Nakavt, Elmas Kapmaca ve Savaş Arenası artık diğer oyun modlarıyla dönüşüm içinde olmayacak.

  • Soygun, Sıcak Bölge ve Jeton Yarışı bir bölmeye dönüşümlü olarak gelecek.

  • Yakan Savaş, Voleybol Savaşı ve Basket Savaşı bir bölmeye dönüşümlü olarak gelecek.

  • Temizlik, Ödül Avı ve Düellolar bir bölmeye dönüşümlü olarak gelecek.

Yeni Subway Koşusu Haritaları:

  • Kaotik Şehir

  • Metro Kargaşası

  • Arka Şeritten Saldırı

  • Kıvrımlı Yol

  • Gökkuşağı Yolu

  • Çuf Çuf Hesaplaşması

  • Acele Patika

Temalar

  • Eklenenler:

    • Subway Surfers

    • Subway Surfers Kapışması

    • Mortis'in Morgu Hesaplaşması

  • Kaldırılanlar:

    • Aşk Bataklığı

    • Katana Krallığı Hesaplaşması

Aşamalı

  • 1. Sezon

    • Öne çıkan oyun modu: Sıcak Bölge (havuza iki harita daha eklendi)

    • Ücretsiz savaşçı rotasyonu: Larry ile Lawrie, Lily ve Amber

  • 2. Sezon

    • Öne çıkan oyun modu: Ödül Avı (havuza iki harita daha eklendi)

    • Ücretsiz savaşçı rotasyonu: Bo, Sprout ve Kenji

Kupa Yolu ve Savaşçı Kupası Amblemleri

Yeni Savaşçı Kupası Amblemleri:

  • Amblemler her bir savaşçı simgesini yansıtacak şekilde yenilendi.

  • Savaşçı amblemleri artık savaş kartınızda, toplam savaşçı kupanızın yanında gösterilecek.

  • 1.000 kupa üstünde; 1.200, 1.500 ve 2.000 kupa için yeni kupa kademeleri eklendi.

    • Bu yeni kademelere ulaştığınızda kalıcı olarak söz konusu savaşçının amblemini kazanacaksınız.

    • Sezon kupaları 1.000 olarak sıfırlanmaya devam edecek.

  • Kupa modu eşleştirmesi 1000 kupa üstü için düzenlendi. Böylece oyuncular benzer kupa sayısına sahip oyuncularla daha sık eşleştirilecek.

Kupa Yoluna üç yeni alan eklendi:

  • Çiftliğe Dönüş

  • Mike'ın Madeni

  • Vahşi Batı Kasabası

Brawl Pass ve Kayıt Değişiklikleri

Yeni (kaldırılan) savaşçı ustalığı yollarındaki kaynaklar Brawl Pass ücretsiz yoluna eklendi:

  • 0. Kademe: +500 Altın

  • 1. Kademe: +500 Güç Puanı

  • 25. Kademe: Rastgele Starr hediyesi, 300 krediyle değiştirildi.

  • 26. Kademe: 28. kademeyle yer değiştirdi.

  • 48. Kademe: +2.500 Altın

Kayıt Değişiklikleri

  • Bull: Tek maçta geri püskürtülmesi gereken savaşçı sayısı 8'den 3'e düşürüldü.

  • Bull: Tek süperle sersemletilmesi gereken savaşçı sayısı 3'ten 2'ye düşürüldü.

  • Chester: Bir hiperşarjda kullanılması gereken süper sayısı 3'ten 2'ye düşürüldü.

  • Colt: Tek süperle verilmesi gereken hasar 15.000'den 10.000'e düşürüldü.

  • Doug: Tek maçta canlandırılması gereken dost sayısı 3'e düşürüldü.

  • Edgar: Tek Hesaplaşmada yok edilmesi gereken savaşçı sayısı 3'ten 2'ye düşürüldü.

  • Frank: Tek maçta bir süperle sersemletilmesi gereken düşman sayısı 2'den 1'e düşürüldü.

  • Jacky: Tek maçta yok edilmeden alması gereken hasar miktarı 50.000'den 25.000'e düşürüldü.

  • Jae-yong: Tek Hesaplaşmada tek maçta yapılması gereken iyileşme miktarı 10.000'den 7.000'e düşürüldü.

  • Kaze: Ninja modunda tek süperle yok edilmesi gereken savaşçı sayısı 3'ten 2'ye düşürüldü.

  • Kit: Tek maçta dost bir savaşçıya tutunurken yok edilmesi gereken savaşçı sayısı 3'ten 2'ye düşürüldü.

  • Leon: Tek maçta ölmeden alt edilmesi gereken savaşçı sayısı 6'dan 4'e düşürüldü.

  • Meeple: Duvarın içinden yok edilmesi gereken savaşçı sayısı 3'e düşürüldü.

  • Mortis: Tek maçta bir ileri atılmayla vurulması gereken savaşçı sayısı 3'ten 1'e düşürüldü.

  • Nita: Nita'nın ayısıyla verilmesi gereken hasar miktarı 50.000'den 10.000'e düşürüldü.

  • Ollie: Tek maçta bir süperle sataşılması gereken savaşçı sayısı 3'ten 1'e düşürüldü.

  • Piper: Tek maçta maksimum mesafeden yok edilmesi gereken savaşçı sayısı 3'e düşürüldü.

  • Surge: Maksimum aşamada yok edilmesi gereken savaşçı sayısı 3'e düşürüldü.

  • Hiperşarjlar: Tek maçta kullanılması gereken hiperşarj sayısı 3'ten 2'ye düşürüldü.

  • Savaş Arenasıyla ilgili kayıtlar eklendi:

    • Tek maçta 3 Kaiju güçlendirmesi al.

    • Kendinden 5 seviye yüksekte olan bir savaşçıyı yok et.

Bunlar, kayıtlar için planladığımız değişikliklerin sadece bir kısmı. Kayıtların geleceğinin ne yönde ilerleyeceğine yönelik denemeler yapıyoruz. İleri tarihlerde bu planlarımızı daha ayrıntılı bir şekilde sizlerle paylaşacağız.

Dünya Çapında Fiyatlandırma Değişiklikleri

Bu yılın ilk aylarında başlayan dünya çapında fiyatlandırma testlerimiz başarıyla tamamlandı!

Sonuç olarak fiyatlandırma düzenlemeleri; Latin Amerika, Afrika, Doğu Avrupa ve Güneydoğu ve Orta Asya gibi bölgelerde 100'den fazla ülke için 2 Eylül tarihinde güncellemeyle birlikte eksiksiz olarak yürürlüğe girecek.

Hata Düzeltmeleri ve Oyun Deneyimi İyileştirmeleri

  • Gray'in Yeni Dünyalar açıklaması, işlevini daha doğru yansıtacak şekilde düzenlendi.

  • Savaş Topu ve diğer fırlatılan nesnelerin nişan göstergesi, doğru yönü gösterecek şekilde düzeltildi.

  • Angelo'nun süperinin Angelo yok edildikten sonra hasar vermemesi sorunu düzeltildi.

  • Bazı savaşçıların Kupa Hırsızlarında kupa taşırken saldıramaması sorunu düzeltildi.

  • Ruh Savaşlarındaki kuleler artık görünmez hedeflere vurabilir.

  • Tüm Crow kostümlerinde süper saldırıların varsayılan kostüm efektleriyle gösterilmesine yol açan bir hata düzeltildi.

  • Bull'un süper dolumu, kullandığınız kostüme bağlı olarak farklı görsel efektlere sahip olacak.