Sürüm Notları Haziran 2026
RAMEN İSYANI
Kenji ve Kaze'nin suşi dükkanının karşısında otomatik bir noodle dükkanı açıldı. Bu dükkan, oğulları Nori'nin dikkatini çekti. Ardından ortalık karıştı!
Bunlar, şimdiye kadarki en iddialı sezonlarımız! İki bağlı sezon, heyecan dolu dokuz hafta ve bir savaşçıyı SONSUZA DEK değiştirebilecek bir hikaye...
1. Sezon ve 2. Sezon tek bir hikayeyle, iç içe geçen animasyonlarla, güçlerle, oyun modlarıyla, etkinliklerle, temalı kostümlerle ve dahasıyla birbirine bağlı. NanoNoodle adlı 1. sezonda NanoGüçler içeren NanoPaketler bulunurken Windstock adlı 2. sezonda Füzyonlar içeren Smoothie Paketleri olacak.
NanoPaket
NanoPaketler günlük zaferler, mega görevler, boss savaşları, yan görevler, yarışmalar ve içerik üreticisi karekodlarından kazanılabilir.
Her NanoPaket oyunculara 5 bardaklık bir setten 3 seçim hakkı verir. Her bardakta 0-3 NanoNoodle bulunur ve her NanoNoodle bir ödülü temsil eder. NanoPaketten alınabilecek en az NanoNoodle sayısı bir, en fazlası ise dokuzdur.
Kazanılan her NanoPaket ek ödül kazanma şansı için NanoMetreyi doldurur.
NanoGüç
NanoGüçler, NanoPaketler aracılığıyla açılır ve savaşçıya özel güçlendirmeler içerir.
Oyuncuların açabileceği toplam 106 NanoGüç bulunur, bunlar 4 farklı enderliktedir: Temel, Destekli, Sibernetik ve Kuantum. Açılan NanoGücü olan savaşçılar bunları etkinlik oyun modlarında otomatik olarak kullanır.
Kazanılan her NanoGüç her savaşçı için 3 eşsiz güç sağlar. NanoGüç etkenine sahip bir maçın başlangıcında, NanoGücü olan savaşçı sunulan iki güç seçeneğinden birini seçer.
NanoGüçlü savaşçılar, savaşçı ekranında ve savaş kartında görsel bir efekte sahip olur ve Etkinlik Merkezindeki "Güç" ekranında bulunabilir.
NanoGüçler, Windstock sezonunda da etkin olmaya devam eder. NanoGücü olan bir savaşçı için Füzyon kazanılırsa bu, NanoGücün yerine geçer (Füzyonlar NanoGüçlerin daha güçlü versiyonudur).
Smoothie Paketi
Smoothie Paketleri günlük zaferler, mega görevler, Kuleyi Yık modu, yan görevler ve içerik üreticisi karekodlarından kazanılabilir.
Her Smoothie Paketi oyunculara 5 bardaklık bir setten 3 seçim hakkı verir. Her bardakta 0-3 yudum bulunur ve her yudum bir ödülü temsil eder. Smoothie Paketinden alınabilecek en az yudum sayısı bir, en fazlası ise dokuzdur.
Kazanılan her Smoothie Paketi ek ödül veren Smoothie Metreyi doldurur.
Füzyon
Füzyon, Smoothie Paketleri aracılığıyla açılır ve savaşçıya özel güçlendirmeler içerir.
Oyuncuların açabileceği toplam 106 füzyon bulunur, bunların dört enderlik seviyesi vardır: Temel, Destekli, Sibernetik ve Kuantum. Açılan füzyonlara sahip savaşçılar bunları etkinlik oyun modlarında otomatik olarak kullanır.
Kazanılan her füzyon savaşçıya üç eşsiz güç sağlar. Füzyonların etkin olduğu bir maçın başlangıcında Füzyonu olan bir savaşçının üç gücünden rastgele ikisi birleştirilir ve savaşçı o maç boyunca o iki gücün de faydalarını kazanır.
Füzyonlu savaşçılar, savaşçı ekranında ve savaş kartında görsel bir efekte sahip olur ve Etkinlik Merkezindeki "Güç" ekranında bulunabilir.
Günlük Yarışmalar
Oyuncuların çok sevdiği Katana Krallığı Yarışmalarının yepyeni bir versiyonu olan Günlük Yarışmalarda meydan okumaya katıl! Her gün, üç oyun modundan birini seçme imkanı sunan ve sınırlı sayıda deneme hakkı bulunan yeni bir yarışma seti gelir. En az bir oyun oynayarak NanoPaket ödülü kazanırsın; ertesi gün yeni modlar için uğramayı unutma!
Kuleyi Yık
Her katında önceden belirlenmiş, farklı bir harita ve oyun modu bulunan 5 katlı bir kuleye tırmanırsın.
Başlangıçta oyunculara etkinlik boyunca arasından seçim yapabileceği, özel olarak seçilmiş 5-12 savaşçı seçeneği sunulur. Etkinliği oynamak için hesabında en az 8 savaşçı olması gerekir, oyuncular bu sayıya 325 kupada ulaşır.
Tüm savaşçılar buffie'ler dahil maksimum seviyededir. Seçilen savaşçı havuzu mümkün olduğunca Füzyon gücüne ve NanoGüce sahip olan, açmış olduğun savaşçılardan oluşturulur.
Kulenin 5 katını, önceden seçilmiş 5 oyun modu oluşturur. Her kattan önce oyuncu, havuzda kalan savaşçılardan birini seçer.
Bir katı tamamladığında kullandığın savaşçı o katta kilitlenir ve sen ilerlemeye devam edersin. Bir sonraki katta yeni bir savaşçı seçersin.
Bir katı kaybedersen aynı katta kalırsın ama kullandığın savaşçı seçeneklerden kaldırılır. Farklı bir savaşçıyla tekrar denersin.
Etkinlik aktif olduğu sürece her gün yalnızca bir kule olur.
Oyuncular 5 katı da tamamlayana veya savaşçı seçenekleri tükenene kadar devam eder. Kule tamamlandığında (kazanıldığında veya kaybedildiğinde) oyuncuların tekrar denemek için sıradaki kulenin açılmasını beklemesi gerekir.
Ödüller
Her katın kendi ödülü vardır ve kat tamamlandığında kazanılır. Tüm katlar yenilgi olmadan tamamlanırsa (mükemmel oyun) eşsiz "Geçilemez" oyuncu ünvanının yanı sıra özel bir bonus ödül de kazanırsın!
Takım Oyunu
Etkinlik takım oyununu destekler! Oyuncular yalnızca aynı kattaysa takım olarak oynayabilir ve aynı savaşçıyı birden fazla oyuncunun kullanmasına izin verilir.
Sunum
İlerledikçe kalenin görünümü değişir! Katlar aşıldıkça ışıklanıp hareketlenir, bitirişte ise kutlama efektleri bulunur. Etkinlik menüsündeyken etkinliğe özel müzik çalar. Katlar numaralandırılmıştır ve zorluk haritada ve mevcut oyun modlarında gösterilir.
Yan Görevler
Yan görevler, oyuncuların özel görevleri tamamlayarak ek ödüller veren bir eşik sayacını ilerlettiği yeni bir özelliktir. Özel görevler o haftanın öne çıkan savaşçılarıyla ilgilidir.
Oyuncular sahip olmadıkları savaşçıların yan görevlerini görebilir (görev kilitli görünür).
Bazı görevler için belirli seviyedeki bir savaşçı gerekir.
Boss'lar
Bu güncellemede kıyasıya mücadeleler için 3 yeni boss geliyor: Nori, Tara ve Brock! Balıklar, klonlar ve bitmek bilmez roketlerle dolu kaotik mücadelelerde nano hâllerine kafa tutacaksın!
Nori: Hırçın oltasıyla haritanın dört bir yanına atılıp sağı solu kesen Nori ve sadık balık dostlarıyla mücadele edersin.
Tara: Gölge klonu ordusu, devasa kara delikleri ve tehlikeli mermileri, Tara ve klon ordusuyla mücadelende haritanın dört bir yanını kaplıyor.
Brock: DAHA FAZLA ROKET, DAHA FAZLA KAOS, DAHA FAZLA BROCK. Brock'un Nano destekli boss savaşında Starr Park'ın en zorlu hasarcısıyla yüzleşir ve yoğun hava roketi bombardımanlarından kaçmaya çalışırsın.
YENİ Savaşçılar
Nori - Efsanevi - Suikastçı
Kenji ve Kaze'nin çocuğu olarak Nori'nin kaderinde her zaman büyük işler başarmak vardı. Starr Park'ta doğan ilk savaşçı olduğu için de olağanüstü güçler kazandı! Yemek yapma konusunda da pek fena sayılmaz.
Saldırı: BALIKÇI ÖFKESİ
Nori ileri atılıp önündeki düşmanı keser. Saldırısını doldurmak balık oltasını atmasını sağlar. Saldırısını ne kadar doldurursa oltayı o kadar uzağa atabilir. Kendini bir duvara veya savaşçıya doğru çekebilir, bu sırada hızla savaşçıların arasından geçip onlara hasar verir. Maksimum doluma ulaştığında duvarların üstünden atlar! Nori savaşçıları temel saldırısıyla vurarak balık yakalar. Balıkları çeşitli yetenekler için kullanılır!
Süper: GÜNÜN AVI
Nori suya dalıp çıkarak kısa bir gecikmenin ardından alan hasarı verir. Süperi tüm balıkları tüketir; balık başına boyutunu %5, hasarını %4 artırır.
Aksesuar 1: SUŞİ LOKMASI
Nori, 3 adede kadar balık yiyerek kendini balık başına 1.000 puan iyileştirir. Bekleme süresi: 12 saniye.
Aksesuar 2: DAHA BÜYÜK AĞ
İsabet ettiği ilk savaşçıyı 1,25 saniyeliğine sabitleyen ve ona 800 hasar veren bir balık ağı atar. Bekleme süresi: 20 saniye.
Yıldız Gücü 1: BEREKETLİ AV
Nori, süper saldırısıyla düşmanları vurduğunda üç balık yakalar.
Yıldız Gücü 2: ANASININ OĞLU
Nori, temel saldırısıyla düşmanlara her vurduğunda bir saniyeliğine %20 hızlanır.
Wendy - Gizemli - Destek
Zeki bir bilim insanı ama ruhu nostaljiyle dolu. Şüpheli kurumsal laboratuvarlarda yıllarca çalıştıktan sonra gezegene zarar vermek yerine yardımcı olmak için işten ayrılıp Windstock'u kurdu.
Özellik: BU savaşçı su üstünde yürüyebilir VE kalkan hasarı alınca süperini doldurur.
Saldırı: SAÇ KURUTMA MAKİNESİ
Wendy bir patlama ateşleyerek 2.400 puan hasar verir ve 1.386 puanlık bir kalkan kazanır. Takım arkadaşlarını vurursa onlara 2.000 puanlık bir kalkan verir.
Süper: GEZEGEN KORUYUCUSU
Wendy, kendisinin ve menzili içindeki takım arkadaşlarının aldığı hasarı %75 azaltan bir Kalkan Jeneratörü yerleştirir.
Aksesuar 1: RÜZGAR GÜCÜ
Wendy'nin platformu onu hızlandırır ve kısa bir mesafede sıçramasını sağlar. Bekleme süresi: 15 saniye.
Aksesuar 2: YEŞİL EL BOMBASI
Wendy, isabet ettiği tüm düşmanları yavaşlatan ve bir süreliğine iyileşmelerini engelleyen bir rüzgar bombası atar. Bekleme süresi: 15 saniye.
Yıldız Gücü 1: YAVAŞLATAN KALKAN
Wendy’nin Kalkan Jeneratörünün etrafındaki düşmanlar yavaşlar.
Yıldız Gücü 2: GÜNEŞ KALKANI
Wendy’nin Kalkan Jeneratörü ek 2.000 sağlık kazanır.
YENİ Hiperşarjlar
STARR NOVA: HİPERŞARJ
Starr Nova ileri atılırken hasar almaz ve cephanesi neredeyse sınırsız olur!
BOVLİNG BOLT:
Bolt, hiper süperi etkinken tüm duvarları yok eder.
YENİ Buffie'ler
Bu güncellemede daha fazla savaşçı buffie ailesine katılıyor! Her birine aksesuarlarını, yıldız güçlerini ve hiperşarjlarını güçlendiren üç buffie geliyor.
Rico
Rico'nun buffie'leriyle iki aksesuarı da yenileniyor. Yeni aksesuarları İyi̇leşti̇ren Atışın kaosunu yansıtır.
Aksesuar 1: Çoklu Topatar (Yenilendi)
Rico 4.000 puan sağlığa sahip bir otomat yerleştirir. Yok edildiğinde her yöne mermi fırlatır.
Buffie'liyken: Rico otomatı vurduğunda daha çok mermi doldurur.
Aksesuar 2: İyileştiren Atış (Yenilendi)
Rico bir duvara veya düşman savaşçıya isabet ettiğinde daha küçük mermilere bölünen dev bir sakız fırlatır.
Buffie'liyken: Mermilerin ikisi de düşman savaşçıları yavaşlatır.
Yıldız Gücü 1: Süper Zıpır
Rico'nun temel saldırısında ve süperinde attığı mermiler bir kez sektikten sonra +240 hasar verir.
Buffie'liyken: Seken mermiler isabet ettiklerinde Rico'nun süperini %10 doldurur.
Yıldız Gücü 2: Mekanik Kaçış
Rico, %40 sağlığın altına düştüğünde %35 daha hızlı hareket eder.
Buffie'liyken: Hareket hızı %10 sağlıkta %60'a kadar artar.
Hiperşarj: Hileli Atış Kralı
Rico'nun süper saldırısında attığı mermiler daha da uzağa seker.
Buffie'liyken: Mermi hızı artar ve temel saldırı ek 2 mermi daha atar.
Brock
Brock'un aksesuarları ve yıldız güçleri iyi durumda ama süperi yenileniyor. Artık hareketlerini takip ediyor ve roket yağmuru onunla beraber hareket ediyor.
Süper: Roket Yağmuru (Yenilendi)
Brock düşmanları ve engelleri yok eden bir roket yağmuru başlatır. Tek isteği düşmanlarını bu yağmura yakalanmışken görmektir!
Aksesuar 1: Roket Bağları (Artık hedef alınabilir)
Brock roketiyle zıplar, hem kalkışta hem de inişte düşmanları geriye savurur ve onlara 1.000 puan hasar verir.
Buffie'liyken: Roket Bağları bir düşman savaşçıyı vurduğunda 2 saniyelik hız artışı kazanır.
Aksesuar 2: Roket Yakıtı
Brock, engelleri yok eden ve 1.000 puan hasar veren büyük bir roket atar.
Buffie'liyken: Mega Roket daha az hasar veren, daha küçük dört rokete bölünür.
Yıldız Gücü 1: Daha Fazla Roket
Brock'un süperine roketlerden oluşan ek bir yaylım ateşi ekler.
Buffie'liyken: Brock süperini kullanırken hız artışı kazanır.
Yıldız Gücü 2: Dördüncü Roket
Brock'un cephanesini 1 artırır.
Buffie'liyken: 4 saniyede bir Brock'un sıradaki saldırısının menzili artar.
Hiperşarj: Roket Yağmuru
Süper saldırısında attığı roketler birden fazla bombaya bölünür.
Buffie'liyken: Brock'un roketlerine %60 daha az hasar veren iki daha küçük roket eklenir.
8-BIT
8-BIT'in buffie'leri süperini dostları için daha da iyi bir güçlendirme hâline getirmeye, Ekstra Kredi aksesuarını ise daha güvenilir ve etkin kılmaya odaklanır.
Aksesuar 1: Hileli Fişek
8-BIT Hasar Artırıcısına ışınlanır.
Buffie'liyken: Hasar Artırıcıyı tamamen, 8-BIT'i ise 3.600 puan iyileştirir.
Aksesuar 2: Ekstra Kredi (Yenilendi):
8-BIT 18 mermi atar. Bu aksesuarla artık hedef alınabilir ve temel saldırı esnasında kullanılabilir.
Buffie'liyken: Bu atışlar ayrıca yakınlardaki düşmanlara seker.
Yıldız Gücü 1: Artırılmış Artırıcı
Hasar Artırıcının menzilini %50, 8-BIT'in hasarını ise ekstra %15 artırır.
Buffie'liyken: Hasar Artırıcı 3 saniyede bir cephane üretir. Bu cephane, 8 saniye sürer ve 1 atış doldurur.
Yıldız Gücü 2: Şarj
8-BIT, Hasar Artırıcının yanındayken %25 hareket hızı kazanır.
Buffie'liyken: Takım arkadaşları da Hasar Artırıcıdan %15 hız artışı kazanır.
Hiperşarj: Otomatik Nişancı
8-BIT'in taretinde artık yakındaki düşmanları vuran bir lazer var. Vuruşlar 230 puan hasar verir.
Buffie'liyken: 8-BIT hiperşarjlıyken sınırsız cephane kazanır ve temel saldırısı sırasında yeni bir temel saldırı daha yapabilir.
Meg
Meg içinse harika bir meka kullanma hayalini daha da geliştirmek istedik. Meg'in aksesuarlarında büyük yenilemeler var, bu sayede bir alanı ele geçirmek veya korumak için mekasını daha agresif bir şekilde kullanabilecek. Süperi de yenilendi, artık mekayı inşa etmek alan hasarı veriyor.
Süper: Mega Makine (Yenilendi)
Meg, mekasına atlayıp ortalığı birbirine katar! Mekaya girerken yakındaki rakiplere 3.000 puan hasar verir.
Aksesuar 1: Voltaj Makinesi (Yenilendi):Yalnızca meka formunda kullanılabilir. Meka ve yakındaki takım arkadaşları 7 saniye boyunca saniye başına %11 iyileşir.
Buffie'liyken: Alet Kutusu 2 saniye boyunca iyileşir.
Aksesuar 2: Alet Kutusu (Yenilendi)
Meg mekasından çıkıp onu ileri fırlatarak 1.600 puan hasar verir. Mekadan çıktıktan sonra Meg süperini 4 saniyede tamamen doldurur.
Buffie'liyken: Meka, ardında 3 saniyeliğine ilk darbesinin %30 kadarı hasar veren ateşten bir iz bırakır.
Yıldız Gücü 1: Kuvvet Alanı
Meg mekadan çıkarken %40 kalkan kazanır.
Buffie'liyken: Meg kalkanı etkinken hız artışı kazanır.
Yıldız Gücü 2: Ağır Metal (Yenilendi)
Meka, Meg'in süperiyle vurulan her düşman için 1.200 puan iyileşir.
Buffie'liyken: Ayrıca düşman savaşçılardan bir adet cephane çalar.
Hiperşarj: Volfram Dayanıklılığı (Yeni süpere göre güncellendi)
Çeliği Hisset özelliğinin menzili artar ve Meg, mekasını çağırdığında hasar gören savaşçılar yavaşlar.
Buffie'liyken: Mekanın saldırıları bir düşmana saldırırken patlayarak küçük bir alana hasar verir. Meg mekanın içinde değilken saldırıları ek bir atış yapar ve düşmanları takip eder.
Max
Max'in buffie'leri destek sınıfına odaklanarak ona dostlarını güçlendirip hızlıca ekip oluşturmada yardımcı olacak araçlar sağlıyor!
Aksesuar 1: Faz Değiştirici (Artık hedef alınabilir):
Max ileri doğru atılır, bu sırada hiçbir hasardan etkilenmez.
Buffie'liyken: Max, ilk ileri atılışından 3 saniye sonra tekrar ileri atılabilir.
Aksesuar 2: Sinsi Ayakkabı (Oyun deneyimi iyileştirmesi)
Max bir yıldırım atar. Aksesuarı tekrar etkinleştirirse veya 3 saniye geçtikten sonra yıldırımın olduğu yere ışınlanır ve yıldırım atmasının üzerinden geçen süre boyunca aldığı tüm hasarları iyileştirir.
Buffie'liyken: Max geri ışınlanırken cephanesini yeniden doldurur ve yakınındaki dostları da kendi iyileşmesi kadar iyileştirir.
Yıldız Gücü 1: Süper Dolum (Yenilendi)
Max, temel saldırısıyla bir düşmana vurduğunda süperinin süresi 0,25 saniye artar.
Buffie'liyken: Max'in süperinin etkisindeki takım arkadaşları 4 saniyeliğine bir kalkan kazanır.
Yıldız Gücü 2: Durmadan Ateş
Max hareket ederken yeniden doldurma hızı artar.
Buffie'liyken: Düşmanları Hızlı Atış ile vurduğunda hız artışı kazanır.
Hiperşarj: Sınırsız Enerji
Buffie'liyken: Hızlı Atış düşmanları vurduğunda Max'in ve yakındaki dostların süperini doldurur.
Surge
Surge'ün buffie'leri ona süperini daha etkin bir şekilde doldurma yolları sunuyor ve seviyesi arttığında iyice güçlü olmasını sağlıyor! Ayrıca yepyeni bir hiperşarj kazanıyor.
Aksesuar 1: Elektrik Atlaması (Yenilendi)
Surge elektrikleri atlatıyor! Süper dolum hızı 5 saniye boyunca %30 artar.
Buffie'liyken: Elektrik Atlaması normal doldurma hızını da %30 artırır.
Aksesuar 2: Güç Kalkanı
Etkinleştirildikten sonraki iki saniye içinde Surge sıradaki vuruşun hasarını %50 oranında emer ve bu enerjiyi 2 cephane doldurmak için kullanır.
Buffie'liyken: Surge, Güç Kalkanı sırasında isabet alırsa bekleme süresi %50 azalır.
Yıldız Gücü 1: Maksimum Etki! (Yenilendi)
Surge'ün temel saldırısı duvarlardan seker.
Buffie'liyken: Duvarlardan sektiğinde 2 küçük mermi oluşturur.
Yıldız Gücü 2: Soğuk Servis (Yenilendi)
Surge her zaman süperiyle canlanır.
Buffie'liyken: Parti Numaraları, 3. aşamada süperini kullanırken hız artışı kazandırır.
Hiperşarj: 5. Aşama (Yenilendi)
Surge'ün süperinin menzili artar ve süper atışı isabet ettiği yerde her yöne Savaş Suyu atar.
Buffie'liyken: Savaş Suyu daha az hasar veren ikinci bir mermi fırlatır.
Sezonlar ve Kostümler
Bu güncellemede, iki sezonla birlikte temalı yepyeni kostümlerin yanı sıra çeşitli başka kostümler de geliyor!
Sezon: NanoNoodle
USTA MICO | DESTANSI | Brawl Pass
ATEŞ USTASI MICO | DESTANSI | Brawl Pass Renk 1
TOPRAK USTASI MICO | DESTANSI | Brawl Pass Renk 2
TICKOYAKI | GİZEMLİ | 199 Elmas
DÖVÜŞÇÜ BERRY | GİZEMLİ | 199 Elmas
CYBERPUNK Jae-Yong-YONG | DESTANSI | Brawl Pass
NANO Jae-Yong-YONG | DESTANSI | Brawl Pass Renk 1
CHOOM Jae-Yong-YONG | DESTANSI | Brawl Pass Renk 2
SİBER SHELLY | EFSANEVİ | 299 Elmas
MEKANİK TARA | GİZEMLİ | 199 Elmas
NANO NORI | ENDER | 29 Elmas
Ünvan: NanoGüçlü
Sezon: Windstock
BİYOTEKNOLOJİ BYRON | DESTANSI | Brawl Pass
TOPRAKTAN ÇIKMIŞ BYRON | DESTANSI | Brawl Pass Renk 1
YAPRAK USTASI BYRON | DESTANSI | Brawl Pass Renk 2
KIRÇILLI KENJI | 199 Elmas
ENERJİK SPROUT | GİZEMLİ | 199 Elmas
RETROGELECEK ROSA | DESTANSI | Brawl Pass
YENİLENEBİLİR ROSA | DESTANSI | Brawl Pass Renk 1
BİLİM KURGU ROSA | DESTANSI | Brawl Pass Renk 2
WINDSTOCK GRAY | EFSANEVİ | 299 Elmas
TÜRBİN MOE | GİZEMLİ | 199 Elmas
Ünvan: Rüzgar Gücü
Diğer Kostümler
Adidas
ADIDAS ASH | DESTANSI | 149 Elmas
Etkinlik
MEGA MEKA MEG | HİPERŞARJ | 499 Elmas
MEGA KURUMSAL MEKA MEG | HİPERŞARJ | 499 Elmas | Renk 1
MEGA DÜNYA MEKA MEG | HİPERŞARJ | 499 Elmas | Renk 2
Aşamalı
SİBER BROCK | 1. Aşama
CYBERPUNK BROCK | Hiperşarj 1
ŞEYTANİ BROCK | Hiperşarj Renk 1
SİBERKAOS BROCK | Hiperşarj Renk 2
Saf Gümüş/Altın Kostümler
SAF ALTIN DAMIAN
SAF GÜMÜŞ DAMIAN
SAF ALTIN STARR NOVA
SAF GÜMÜŞ STARR NOVA
SAF ALTIN BOLT
SAF GÜMÜŞ BOLT
Dengeleme Değişiklikleri
Temel saldırı hasarında değişiklik yapılan savaşçılar için genel bir not: Aksi belirtilmediği sürece süperlerini doldurmaları için gereken saldırı sayısında değişiklik yoktur.
Güçlendirmeler
Piper
Sağlığı 2.500'den 2.800'e çıkarıldı.
Temel saldırı maksimum hasarı 1.700'den 1.800 puana çıkarıldı.
Bir süredir diğer keskin nişancılar Piper'ın önüne geçiyor. Onu daha da güçlendirdik; sağlığı çatışmalarda yardımcı olacak ve temel saldırı hasarı hızlıca alaşağı edebileceği savaşçı sayısını artıracak.
Mandy
Temel saldırı hasarı 1.300'den 1.400 puana çıkarıldı.
Yıldız Gücü - Sert Şeker: Kalkan %40'tan %50'ye çıkarıldı.
Piper gibi Mandy de süper/hiper dolum hasar değişikliklerinin ardından keskin nişancı seçiminde göz ardı ediliyordu. Yeni canlanan her kırılgan savaşçıyı tek vuruşla yok etmesini istemiyoruz ama diğer keskin nişancılarla rekabet ederken daha fazla hasar verebilmesini istiyoruz.
Gale
Süper hasarı 600'den 800'e çıkarıldı.
Gale'in böylesi agresif bir oynanışta öne çıkması gerekse de genel gücü seçim anında geride kalmasına sebep oluyor. Süperine eklenen hasar, agresif savaşçılara kafa tutmasına yardımcı olup harita hakimiyetini biraz daha artıracaktır.
Tara
Temel saldırısının doldurma hızı 2.000'den 1.800'e azaltıldı.
Tara'nın temel yetenekleri hâlâ çok güçlü olsa da öne çıkmasını sağlayacak tutarlılıktan yoksun. Bu yüzden hasar süresini biraz artırarak daha fazla kontrol ve baskı imkanı sunmak istiyoruz.
Shelly
Yıldız Gücü - Fişek Şoku: Yavaşlatma 350 iken %55 olarak değiştirildi.
Aksesuar - Adım Hızlandırıcı: Bekleme süresi 20 saniyeden 16 saniyeye düşürüldü.
Gale gibi Shelly de agresif metalara karşı harika olsa da böylesi baskın agresifliği bastırmada biraz zayıf kalıyor. Ona biraz daha baskı ve hareket kabiliyeti verebilmek adına atılma sıklığını ve Fişek Şoku kontrolünü artırıyoruz.
Dynamike
Doldurma hızı 1.600'den 1.400'e düşürüldü
Keskin nişancıların yanı sıra atıcılar da agresif metada zorlanıyor. Bu değişikliklerle Mike'ın haritadaki baskısı ve kontrolü artacak.
Larry ile Lawrie
Süper hasarı 150'den 200'e çıkarıldı.
Süper - Lawrie sağlığı 3.000'den 3.300 puana çıkarıldı.
Mike gibi atıcıların daha güçlü olmasını istiyoruz. İkizinin hasarını ve hayatta kalma kabiliyetini artırarak Larry'nin de süperini kullandığında daha fazla baskı uygulayabilmesini istiyoruz.
Sprout
Temel saldırı doldurma hızı 1.700'den 1.500'e azaltıldı.
Temel saldırı hasarı 1.040'tan 1.100 puana çıkarıldı.
Seçim zamanı biraz daha öne çıkabilmesi için Sprout'un tutarlılığının ve temel hasarının biraz artması gerek. Doldurma hızı artışı, tehlikeli patlamaların sıklığını artıracak ve isabet ettiklerinde daha etkili olmalarını sağlayacak.
Barley
Süper atış hızı 1.504'ten 1.700'e çıkarıldı.
Hiperşarjlı süper atış hızı 2.104'ten 2.300'e çıkarıldı.
Barley şu anda hasar veya iyileştirme seçenekleriyle Sıcak Bölge gibi modlarda oldukça kullanışlı. Onun öne çıkmasını engelleyen şeyin hasar ve kontrol hızı olduğunu düşünüyoruz, bu yüzden süper formlarının ikisinin de atış hızlarını artırıyoruz.
Juju
Süper - Gris-Gris'nin sağlığı 3.600'den 4.000 puana çıkarıldı.
Juju'nun temel saldırısı oldukça etkili olsa da Gris-Gris zayıf kaldığından rekabete ortak bir dost hayvan olamıyor. Ek sağlık ile Gris-Gris'nin oyunda kalma süresi artacağından Juju haritayı çok daha iyi kontrol edebilecektir.
Grey
Aksesuar - Kuyruklu Piyano: Piyano hızı 2.500'den 1.500'e düşürüldü.
Temel saldırı hasarı 1.160'tan 1.280 puana çıkarıldı.
Gray'in temel yetenekleri belirli takım kombinasyonlarında hâlâ çok iyi olsa da portallarını kullanabilecek bir savaşçıyla birlikte olmadığında ateş gücü eksik kalıyor. Temel hasarda artış ve aksesuarlarının dengelemesi onu daha tutarlı ve çok yönlü yapacaktır.
Surge
0. seviyede hareket hızı 650'den 680'e çıkarıldı.
1. seviyenin hız bonusu 170'ten 140'a düşürüldü.
Surge genelde ilk aşamayı geçmekte zorlandığından birinci aşamada kazandığı bonusları sıfırıncı aşamaya ekleyerek biraz daha hızlı bir başlangıç yapmasını sağlıyoruz.
Starr Nova
Süper - Temel saldırı hasarı 1.000'den 1.100 puana çıkarıldı.
Sağlığı 3.700'den 4.000'e çıkarıldı.
Yıldız Gücü - Mistik Starr Tekniği: İyileştirme 162'den 216'ya çıkarıldı.
Starr Nova, atış penceresi daha büyük olan diğer suikastçılara kıyasla zorlanıyor, kısa menzili ve ortalama sağlığıyla takasta anlamlı bir yere yerleşmekte sorun yaşıyor. Ayrıca Mistik Starr Tekniği de beklenen değere ulaşamıyor. Ek iyileştirme sayesinde yıldız güçleri arasındaki seçim biraz daha rekabetçi hale gelecektir.
Buzz
Süper doldurma hızı 96'dan 100'e çıkarıldı.
Hiperşarj doldurma hızı 25'ten 30'a çıkarıldı.
Suikastçılar ve agresiflik bu metanın hakimleri ancak kimse Buzz'ı davet etmemiş. Olmasını istediğimiz noktaya çok yakın olduğundan süperinin ve hiperinin kullanılabilirliğini etkileyen ufak güçlendirmeler onun oyuna daha sık katılabilmesini sağlayacak.
Lou
Temel saldırı mermi boyutu 50'den 60'a çıkarıldı.
Genelde Lou'nun temel saldırısından tam olarak faydalanmak çok zor. Çok güçlendiğinde fazla baskılayıcı olabildiğinden gücüne çok dokunmak istemiyoruz, bu yüzden temel saldırısını isabet ettirme ihtimalini artırarak haritayı tamamen ele geçirmeden biraz daha ilgi çekebileceğini umuyoruz.
Carl
Temel saldırı hasarı 740'tan 820 puana çıkarıldı.
Carl tutarlılığıyla bilinir, zayıf veya etkisiz olduğu çok nadirdir. Ancak şu anki yüksek hasarcı ve tank karşıtı savaşçılar arasında öne çıkacak kadar etkili olamıyor. Temel hasarına yapılan eklemeyle daha sık dikkat çekecektir.
Pearl
Saldırırken tüketilen temel saldırı ısısı 450'den 380'e düşürüldü.
Pearl'ün ısısında yapılan son güncellemeler Yıldız Güçlerinin öne çıkmasını zorlaştırdı, bu yüzden temel saldırıdaki ısı tüketimini azaltarak %80 eşiğinin üzerinde kalmasına fırsat tanıyoruz.
R-T
Temel Saldırı (Statik Hasar) - Hasarı 740'tan 1.240 puana çıkarıldı.
R-T'de yapılan en yeni hata düzeltmeleriyle süper hasarını güçlendirerek eski haline getirebiliriz!
Zayıflatmalar
Mortis
Aksesuar - Kombo Çarkı: Bekleme süresi 15 saniyeden 18 saniyeye yükseltildi.
Aksesuar - Kombo Çarkı: Düşük sağlıklı düşmanlara verilen ek hasar %50'den %30'a düşürüldü.
Aksesuar - Gece Yaratığı: Hasar ve iyileştirme 760'tan 700'e düşürüldü.
Mortis bir süredir genelde en çok tercih edilen suikastçı. Aksesuarlarıyla seri saldırı potansiyeli çok yüksek; bu değişikliklerin bu potansiyeli ve aksesuarlara erişim sıklığını azaltacağını düşünüyoruz. Kombo Çarkının hasarının azaltılmasıyla birlikte düşman savaşçıları yalnızca iki temel saldırı ve aksesuarıyla yok edebildiği durumlar azalacaktır.
Colette
Aksesuar - Özveri: Bekleme süresi 17'den 22 saniyeye yükseltildi.
Yıldız Gücü - Vergi Zammı: Süper esnasındaki hasar azaltımı %75'ten %60'a düşürüldü.
Süper dolum hızı 100'den 90'a düşürüldü.
Colette buffie'leriyle çoğu modda ve haritada güçlü bir tercih oldu. Fazla çok yönlü olduğundan süperine erişim sıklığını, Vergi Zammından elde ettiği oyunda kalma potansiyelini ve bu güçlü tılsımı kullanabilme sıklığını azaltmak istiyoruz. Bu değişikliklerle hâlâ güçlü olsa da karşısındakileri bunaltmayacak.
Crow
Temel saldırı zehir süresi 4 saniyeden 3 saniyeye indirildi.
Temel saldırı doldurma hızı 1.400'den 1.600 puana yükseltildi.
Temel saldırı hasarı 320'den 420 puana çıkarıldı.
Sağlık 3.000'den 2.800 puana düşürüldü.
Hiperşarj - Temel saldırı hasar yansıtması -%30'dan -%40'a düşürüldü.
Colette gibi Crow da çoğu modda ve haritada güvenilir bir seçim. Genel gücünü düşürmek için zehir süresini azaltarak istikrarlı hasarını ve görüş kontrolünü azaltıyor, onu daha az sağlıkla daha kırılgan yapıyor ve doldurma hızını azaltarak hasar süresini düşürüyoruz. Ayrıca hiperinin buffie'lerle birlikte biraz fazla seri hasar verdiğini düşündüğümüz için bonus hasarının bir kısmını geri alıyoruz.
Leon
Aksesuar - Gi̇zemli̇ Loli̇pop: Sağlık 1.500'den 1.000'e düşürüldü.
Leon buffie'leri geldiğinden beri metanın olmazsa olmazlarından, Gizemli Lolipop ise bunun en önde gelen sebeplerinden biri. Genelde yeteneklerinin ideal olmadığı durumlarda aksesuarının gücü için kullanılıyor. Bunun sağlığını azaltmak onunla başa çıkmayı kolaylaştırıp oyundaki hakimiyetini azaltacaktır.
Chester
Süper patlama hasarı 1.880'den 1.600 puana düşürüldü.
Hiper süper patlama hasarı 1.880'den 1.600 puana düşürüldü.
Aksesuar - Ayıcık Şekerlemeler: Hasar artışı %25'ten %20'ye düşürüldü.
Aksesuar - Ayıcık Şekerlemeler: Doldurma hızı 200'den 150 puana düşürüldü.
Chester son derece çok yönlü ve güvenilirdir. Mevcut metada çoğu savaşçıyla başa çıkmak için ideal, bu yüzden metanın değişmesiyle de değer kaybedeceğini düşünerek onu çok zayıflatmak istemiyoruz ama Ayıcık Şekerlemeler aksesuarını kullanırkenki hakimiyetini ve duvar yıkıcı süperlerinde verdiği seri hasarı biraz azaltmak istiyoruz.
Edgar
Aksesuar - Uçuyorum!: Bekleme süresi 14 saniyeden 18 saniyeye çıkarıldı.
Yıldız Gücü - Yumruk Yumruğa: Savaşçı yok ederek kazanılan iyileştirme %30'dan %20'ye düşürüldü.
Hiperşarj hızı 40'tan 33'e düşürüldü.
Güncellenmiş Uçuyorum! aksesuarı ve buffie'leriyle Edgar, kırılgan takımların üzerinden geçip kendi pek hasar almadan kurtulabiliyor. Uçuyorum! ile atlama sıklığını ve kırılgan savaşçılara saldırmak için atladığında koruyabildiği sağlığı azaltmak istiyoruz. Bu değişimler mücadeleye atılma kararını daha dikkatlice verip daha nadir ama anlamlı ve güçlü hamleler yapabilmenizi sağlayacak. Ayrıca hiperşarjı çok güçlü ama gücüne kıyasla fazla sık doluyor.
Mina
Temel saldırı 3 hasarı 2.000'den 1800puana düşürüldü.
Aksesuar - Yel Değirmeni: Süresi 1,5 saniyeden 1 saniyeye düşürüldü.
Mina'yı kullanmanın çok zor olmasına bayılıyoruz, yüksek beceri gerektiren ama mükafatı da yüksek olan bir savaşçı. Ama temel saldırısının son vuruşunun özellikle süperini iyi zamanladığında çok güçlü olduğunu ve rakibine tepki fırsatı bırakmadığını düşünüyoruz. Ayrıca Yel Değirmeninin, Sıcak Bölge gibi normalde çok uygun olmadığı modlarda fazla güvenilir olmasını sağladığını düşündüğümüzden gücünü biraz azaltıyoruz.
Ruffs
Hiperşarj dolum hızı 40'tan 35'e düşürüldü.
Ruffs da Chester gibi metaya uygun olmaktan faydalanan bir savaşçı. Bu yüzden yeteneklerinin gücünü fazla düşürmek istemiyor, asıl olarak hiperşarj kullanım sıklığını azaltmak istiyoruz.
Meeple
Aksesuar - Öfkeli Çıkış: Bekleme süresi 18 saniyeden 20 saniyeye çıkarıldı.
Aksesuar - Öfkeli Çıkış: Çapı 2.000'den 1.600'e düşürüldü.
Meeple, agresif metada güzel bir seçenek olduğunu kanıtladı. Bunun sebebi büyük oranda alan kontrolü ve bir suikastçı ona saldırdığında Öfkeli Çıkış ile güvenliğe kaçabiliyor olması. Bu değişiklikler bu güçlerine büyük oranda dokunmayacak ama suikastçıların çoğuna direnme gücünü bir miktar azaltacak.
Shade
Hiperşarj dolum hızı 40'tan 34'e düşürüldü.
Shade de son dengelemelerden beri öne çıktığını gördüğümüz savaşçılardan biri. Seçim aşamasında sonlara doğru seçim için ideal olduğundan ve belirli haritalarda ve modlarda çok güçlü olduğundan talep görüyor ama şu anda hiperini biraz fazla kolay alıyor ve bunun sıklığını azaltmak istiyoruz.
Lumi
Aksesuar - Acımasız Ayaz: Süresi 3,9 saniyeden 3 saniyeye düşürüldü.
Aksesuar - Acımasız Ayaz: Boyutu 700'den 600'e düşürüldü.
Lumi doğru ellerde oyundaki en güçlü savaşçılardan biri. Yeniden kullanılamaz hale gelmediğinden emin olmak istiyoruz ama Acımasız Ayaz aksesuarıyla haritada kurabildiği alan kontrolünü ve baskıyı azaltmak istiyoruz.
Najia
Süper saldırıların doldurduğu süper miktarı 80'den 50'ye düşürüldü.
Hiperşarj - Yılanların sağlığı 2.000'den 1.500 puana düşürüldü.
Najia son zamanlarda çok daha iyi bir noktada ama süperi ve hiperi hâlâ biraz zayıflatılabilir. Bu değişikliklerle üst üste süper kullanması çok daha zor olacak ve hiperşarj yılanlarıyla başa çıkmak önemli ölçüde kolaylaşacak.
Pierce
Aksesuar - Dipsiz Şarjörler: Bekleme süresi 18 saniyeden 22 saniyeye çıkarıldı.
Aksesuar - İki Kez Geliyoruz Savaşa: Bekleme süresi 12 saniyeden 18 saniyeye çıkarıldı.
Pierce hâlâ agresif savaşçılara karşı sağladığı güvenlikten ve son vuruşlarını üst üste kullanarak uyguladığı baskıdan ötürü %90 olasılıkla seçilen keskin nişancı. Keskin nişancı olarak iyi bir seçim olmasını değiştirmek istemiyoruz, iyi nişan almayı da ödüllendirmeye devam etmek istiyoruz ancak sağladığı güvenliği ve son vuruşlarını üst üste kullanma sıklığını azaltmayı amaçlıyoruz.
Bolt
Temel Saldırı - Maksimum hasar düşürüldü: 900 → 760
Süper - Hasarı yükseltildi: 550 → 700
Süper saldırıların süper doldurma oranı azaltıldı: 100 → 90
Yıldız Gücü - Toplu Saldırı: Bolt kalabalık kontrolünden etkilenmez ve süperi esnasında %15 hız üst sınırı kazanır → Bolt süperini etkinleştirdikten sonra 1 saniye boyunca kalabalık kontrolünden etkilenmez.
Bolt ses hızında koşturup duruyor ama fazla hasar veriyor ve Toplu Saldırı yıldız gücüyle birleşince yavaşlatılması çok zor oluyor. Toplu Saldırının kalabalık kontrolü dayanıklılığı sağladığı süreyi azaltıp temel saldırı hasarının bir kısmını süper izine aktararak haritaya girdiğindeki ilk hasarını daha kontrol edilebilir hale getireceğiz.
Değişiklikler
Spike
Temel saldırı hasarı 490'dan 560 puana çıkarıldı.
Süper doldurma hızı 106'dan 90'a düşürüldü (artık 3 yerine 4 saldırıda).
Yıldız Gücü - Gübrele: İyileştirmesi %50'den %75'e yükseltildi.
Griff
Aksesuar - Altın Yağmuru: Hasarı 200'den 300'e çıkarıldı.
Aksesuar - Altın Yağmuru: Bekleme süresi 20 saniyeden 15 saniyeye düşürüldü.
Aksesuar - Altın Yağmuru: Süresi 5 saniyeden 6 saniyeye çıkarıldı.
Aksesuar - Kumbara: Maksimum patlama çapı 1.200'den 1.000'e düşürüldü.
Yıldız Gücü - Üstü Kalsın: Artık 3 yaylım ateşi süresinde dördüncüyü de atar.
Damian
Süper: Hoparlörler artık düşman savaşçıdan sektiğinde kırılır.
Süper: Hoparlörlerin verdiği hasar 600'den 800'e çıkarıldı.
Hiperşarj: Hasar 400'den 600'e çıkarıldı.
Yalnızca Savaş Arenası
Damian
Hasar artışı 3'ten 1'e düşürüldü.
Sağlık artışı 750'den 500'e düşürüldü.
Starr Nova
Doldurma hızı artışı 200'den 120'ye düşürüldü.
Hareket hızı artışı 8'den 6'ya düşürüldü.
Sağlık artışı 450'den 400'e düşürüldü.
Lola
Hasar artışı 5'ten 4'e düşürüldü.
Shade
Doldurma hızı artışı 150'den 125'e düşürüldü.
Chester
Hasar artışı 6'dan 5'e düşürüldü.
Gigi
Doldurma hızı artışı 200'den 150'ye düşürüldü.
Penny
Hareket hızı artışı 8'den 6'ya düşürüldü.
Doldurma hızı artışı 200'den 150'ye düşürüldü.
Jessie
Doldurma hızı artışı 200'den 150'ye düşürüldü.
Squeak
Hasar artışı 2'den 3'e çıkarıldı.
Amber
Hasar artışı 3'ten 4'e çıkarıldı.
El Primo
Doldurma hızı artışı 150'den 200'e çıkarıldı.
Sam
Hasar artışı 4'ten 5'e çıkarıldı.
Sağlık artışı 450'den 500'e çıkarıldı.
Charlie
Hasar artışı 5'ten 6'ya çıkarıldı.
R-T
Hasar artışı 2'den 3'e çıkarıldı.
Bull
Sağlık artışı 650'den 750'ye çıkarıldı.
Hasar artışı 3'ten 4'e çıkarıldı.
Bibi
Sağlık artışı 650'den 750'ye çıkarıldı.
Hasar artışı 3'ten 4'e çıkarıldı.
Sirius
Hasar artışı 2'den 3'e çıkarıldı.
Frank
Sağlık artışı 750'den 850'ye çıkarıldı.
Sandy
Hasar artışı 4'ten 5'e çıkarıldı.
Buster
Sağlık artışı 650'den 750'ye çıkarıldı.
Hasar artışı 3'ten 4'e çıkarıldı.
Doug
Sağlık artışı 450'den 550'ye çıkarıldı.
Haritalar, Oyun Modları, Temalar ve Rotasyon Değişiklikleri
Bu güncellemeyle yeni sezonluk oyun modları geliyor. Bunlara iki yemek pişirme temalı mod ve yepyeni bir PvE modu da dahil!
Yemek Pişirme Modları (PvE ve PvP)
Yemek pişirmeyi savaşla bir araya getiren iki yeni oyun modu! Takımların kazanmak için tamamlaması gereken siparişler vardır.
Her sipariş, toplanıp pişirme istasyonuna (wok) yerleştirilmesi gereken 3-5 malzemelik bir tarife sahiptir. Malzemeleri haritada dolanan teslimat robotları taşır.
10 farklı malzeme türü vardır:
Noodle
Acı biber
Mantar
Havuç
Pak Choi
Sarımsak
Balık
Karides
Yumurta
Soya Sosu
"Yanlış malzemeler" wok tavaya yerleştirilemez, sadece mevcut tariflerdeki malzemeler yerleştirilebilir.
Savaş Aşçısı (PvE)
3 oyunculu bir takım olarak oynanır! Oyuncuların süre bitene kadar 3 sipariş tamamlaması gerekir.
Teslimat robotlarını güçlü muhafız robotlar korur ve 3 farklı muhafız robot türü vardır.
Yemek Savaşı (PvP)
3 kişilik iki takım! İki takımın da aynı 3 siparişi tamamlaması gerekir ve birbirlerine karşı yarışarak malzemeleri almak için rekabet ederler.
Tüm siparişleri tamamlayan ilk takım oyunu kazanır. Süre biterse daha fazla sipariş tamamlamış olan takım kazanır. İki takım da aynı sayıda sipariş tamamladıysa uzatma başlar ve bir sipariş tamamlayan ilk takım kazanır.
Meka Koruma
Meka Koruma bu güncellemenin ilerleyen zamanlarında Brawl Stars'a gelecek olan yepyeni bir PvE modu. Oyuncular Meg'in mekasının bataryalarını taşıyıp doldurmak için birlikte çalışacak, düşman ordularıyla savaşacak ve ilerledikçe güçlendirmeler kazanacak. Sona ulaştıklarında, tamamen şarj olmuş bir meka rastgele bir dev boss düşmana (düşmanlardan birinin büyütülmüş hali) karşı destansı bir mücadelede onlara katılacak.
Temalar
Kaldırılanlar:
Biyodom
Hediyelik Dükkanı
Starr Animasyon Stüdyoları
Eklenenler:
Katana Krallığı
Merkez (Hesaplaşma)
Windstock
Haritalar
Savaş Aşçısı
Kuantum Mutfak
Wok'n Roll
Az Pişmiş
Karışım İstasyonu
Yemek Savaşı
Woktopia
Bulut Mutfak
Öğüt ve Tat
Türbin Teras
Aşamalı
1. Sezon
Öne Çıkan Oyun Modu: Elmas Kapmaca
Kırsal Macera
Kristal Macerası
Ücretsiz Savaşçı Rotasyonu:
Berry
Tara
Meg
2. Sezon
Öne Çıkan Oyun Modu: Savaş Topu
Kontrolden Çıkış
Plaj Topu
Ücretsiz Savaşçı Rotasyonu:
Trunk
Willow
Kaze
Kalıcı Geliştirmeler ve Oyun Deneyimi İyileştirmeleri
Artık gizemli kostümlerin yok etme görsel efektlerine bağlı yok etme ses efektleri olacak. Gizemli ve altı enderlikteki kostümlerde temel savaşçı sesi yeni görsel efektlerle yeterince uyumlu değilse ek ses efektleri olacak.
Kostüme özel 68 ses efekti eklemesi.
Frank'in Gürültü Önleme aksesuarı topluluğun isteği üzere değiştirildi (Gürültü Önleme seslendirmesi, müzik üzerine Frank'in melodiyi mırıldanmasına çevrildi).
Dükkan İyileştirmeleri
Sadece Brezilya: Belirli bir yakalama makinesinin vereceği bir sonraki buffie gösterilir.
Sadece Brezilya: Savaşçı lansman etkinlikleri sırasında savaşçı kutuları yerine bilet satın alınabilir.
Sadece Brezilya: Brawl Pass'in sonunda artık elmas karşılığında kutu kazanılmaz.
Diğer
Hasar vermeyen atılmaların nerede biteceği daha doğru şekilde gösterilecek (daha önce biraz daha uzak gösteriliyordu).
Hız artışları artık birikmiyor. Birden fazla hız artışı aynı anda etkinse sadece en güçlü olanı uygulanır.
Brawl Pass'in sonunda artık elmas karşılığı alınan ek kutular bulunmuyor.
Artık savaşçı lansman etkinliklerinde maçlardan erken ayrılan oyunculara uyarı veriliyor ve bu durum tekrarlanırsa geçici uzaklaştırma uygulanıyor.
İçerik üreticilerinin oyun içinde daha iyi fark edilebilmesi için yeni içerik üreticisi rozetleri, spreyler, simgeleri ve ünvanları eklendi.
Akın etkinlikleri düğmesi artık etkinliğin bitimine ne kadar süre kaldığını da gösteriyor.
Katalogda artık bir kostümün Tuhaf Şeyler Dükkanında bulunup bulunamayacağını belirten farklı açıklamalar görünecek:
Tuhaf Şeyler Dükkanına gelme ihtimali var.
Daha sonra Tuhaf Şeyler Dükkanına gelecek.
Tuhaf Şeyler Dükkanına gelmeyecek.
Sprout Görsel Yenilemesi
Sprout ufak bir görsel yenilemeden geçti!
Sprout'un temel modeli biraz değiştirildi. Bu değişikliklerin biri de içinde tohum taşıdığı sırt çantası.
Eşleşmesi için değiştirilen kostümler: Şeytani Sprout, Saf Altın Sprout ve Saf Gümüş Sprout.
Sprout'un portresi modeldeki değişiklikleri yansıtacak şekilde güncellendi.
Sprout'un rozetleri de 70. güncellemede bu değişiklikleri yansıtacak şekilde düzenlenecek.
Hata Düzeltmeleri
Genel Düzeltmeler
Kupa Akınının bazen oyun modu flamasının üstünü kapatmasına neden olan bir hata düzeltildi.
Maçlarda rozetleri devre dışı bırakmanın başka oyuncular için takım sohbetini de devre dışı bırakmasına neden olan bir hata düzeltildi.
Oyuncuların 5. prestije daha kolay ulaşmak için bot maçlarını manipüle ettiği Düello suistimali düzeltildi.
Savaşçı Düzeltmeleri
Nani'nin hedef göstergesinin beklenenin aksine duvarlardan geçmemesine neden olan bir hata düzeltildi.
Starr Nova'nın ikinci aksesuarının geri püskürtme ile durdurulduğunda bekleme süresine girmemesine neden olan bir hata düzeltildi.
Colette'in hiperşarjlı Asi Ruh buffie saldırısının Colette yok edildikten sonra devam edebilmesine neden olan bir hata düzeltildi.
Ruffs'un Hava Üstünlüğünün bonus hasarı yanlış hesaplamasına neden olan bir hata düzeltildi.
Otis'in süper Denizyıldızının çağırma bağışıklığıyla korunan savaşçılara yapışabilmesine neden olan bir hata düzeltildi.
Gray'in Sahte Yaralanma yıldız gücünün maksimum sağlığı temel değerin üstüne çıktığında düzgün çalışmamasına neden olan bir hata düzeltildi.
Mortis'in Ruh Toplayıcısının Mortis'in kendi seviyesi yerine yok edilen savaşçının seviyesine göre sağlık yenilemesine neden olan bir hata düzeltildi.
Lola'nın temel hasarının yanlışlıkla %150 olması hatası düzeltildi.
Colette'in süper nişan alma göstergesinin gerçek kat ettiği mesafeyle eşleşmemesi sorunu düzeltildi.