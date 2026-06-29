Kenji ve Kaze'nin suşi dükkanının karşısında otomatik bir noodle dükkanı açıldı. Bu dükkan, oğulları Nori'nin dikkatini çekti. Ardından ortalık karıştı!

Bunlar, şimdiye kadarki en iddialı sezonlarımız! İki bağlı sezon, heyecan dolu dokuz hafta ve bir savaşçıyı SONSUZA DEK değiştirebilecek bir hikaye...

1. Sezon ve 2. Sezon tek bir hikayeyle, iç içe geçen animasyonlarla, güçlerle, oyun modlarıyla, etkinliklerle, temalı kostümlerle ve dahasıyla birbirine bağlı. NanoNoodle adlı 1. sezonda NanoGüçler içeren NanoPaketler bulunurken Windstock adlı 2. sezonda Füzyonlar içeren Smoothie Paketleri olacak.

NanoPaket

NanoPaketler günlük zaferler, mega görevler, boss savaşları, yan görevler, yarışmalar ve içerik üreticisi karekodlarından kazanılabilir.

Her NanoPaket oyunculara 5 bardaklık bir setten 3 seçim hakkı verir. Her bardakta 0-3 NanoNoodle bulunur ve her NanoNoodle bir ödülü temsil eder. NanoPaketten alınabilecek en az NanoNoodle sayısı bir, en fazlası ise dokuzdur.

Kazanılan her NanoPaket ek ödül kazanma şansı için NanoMetreyi doldurur.

NanoGüç

NanoGüçler, NanoPaketler aracılığıyla açılır ve savaşçıya özel güçlendirmeler içerir.

Oyuncuların açabileceği toplam 106 NanoGüç bulunur, bunlar 4 farklı enderliktedir: Temel, Destekli, Sibernetik ve Kuantum. Açılan NanoGücü olan savaşçılar bunları etkinlik oyun modlarında otomatik olarak kullanır.

Kazanılan her NanoGüç her savaşçı için 3 eşsiz güç sağlar. NanoGüç etkenine sahip bir maçın başlangıcında, NanoGücü olan savaşçı sunulan iki güç seçeneğinden birini seçer.

NanoGüçlü savaşçılar, savaşçı ekranında ve savaş kartında görsel bir efekte sahip olur ve Etkinlik Merkezindeki "Güç" ekranında bulunabilir.

NanoGüçler, Windstock sezonunda da etkin olmaya devam eder. NanoGücü olan bir savaşçı için Füzyon kazanılırsa bu, NanoGücün yerine geçer (Füzyonlar NanoGüçlerin daha güçlü versiyonudur).

Smoothie Paketi

Smoothie Paketleri günlük zaferler, mega görevler, Kuleyi Yık modu, yan görevler ve içerik üreticisi karekodlarından kazanılabilir.

Her Smoothie Paketi oyunculara 5 bardaklık bir setten 3 seçim hakkı verir. Her bardakta 0-3 yudum bulunur ve her yudum bir ödülü temsil eder. Smoothie Paketinden alınabilecek en az yudum sayısı bir, en fazlası ise dokuzdur.

Kazanılan her Smoothie Paketi ek ödül veren Smoothie Metreyi doldurur.

Füzyon

Füzyon, Smoothie Paketleri aracılığıyla açılır ve savaşçıya özel güçlendirmeler içerir.

Oyuncuların açabileceği toplam 106 füzyon bulunur, bunların dört enderlik seviyesi vardır: Temel, Destekli, Sibernetik ve Kuantum. Açılan füzyonlara sahip savaşçılar bunları etkinlik oyun modlarında otomatik olarak kullanır.

Kazanılan her füzyon savaşçıya üç eşsiz güç sağlar. Füzyonların etkin olduğu bir maçın başlangıcında Füzyonu olan bir savaşçının üç gücünden rastgele ikisi birleştirilir ve savaşçı o maç boyunca o iki gücün de faydalarını kazanır.

Füzyonlu savaşçılar, savaşçı ekranında ve savaş kartında görsel bir efekte sahip olur ve Etkinlik Merkezindeki "Güç" ekranında bulunabilir.

Günlük Yarışmalar

Oyuncuların çok sevdiği Katana Krallığı Yarışmalarının yepyeni bir versiyonu olan Günlük Yarışmalarda meydan okumaya katıl! Her gün, üç oyun modundan birini seçme imkanı sunan ve sınırlı sayıda deneme hakkı bulunan yeni bir yarışma seti gelir. En az bir oyun oynayarak NanoPaket ödülü kazanırsın; ertesi gün yeni modlar için uğramayı unutma!

Kuleyi Yık

Her katında önceden belirlenmiş, farklı bir harita ve oyun modu bulunan 5 katlı bir kuleye tırmanırsın.

Başlangıçta oyunculara etkinlik boyunca arasından seçim yapabileceği, özel olarak seçilmiş 5-12 savaşçı seçeneği sunulur. Etkinliği oynamak için hesabında en az 8 savaşçı olması gerekir, oyuncular bu sayıya 325 kupada ulaşır.

Tüm savaşçılar buffie'ler dahil maksimum seviyededir. Seçilen savaşçı havuzu mümkün olduğunca Füzyon gücüne ve NanoGüce sahip olan, açmış olduğun savaşçılardan oluşturulur.

Kulenin 5 katını, önceden seçilmiş 5 oyun modu oluşturur. Her kattan önce oyuncu, havuzda kalan savaşçılardan birini seçer.

Bir katı tamamladığında kullandığın savaşçı o katta kilitlenir ve sen ilerlemeye devam edersin. Bir sonraki katta yeni bir savaşçı seçersin.

Bir katı kaybedersen aynı katta kalırsın ama kullandığın savaşçı seçeneklerden kaldırılır. Farklı bir savaşçıyla tekrar denersin.

Etkinlik aktif olduğu sürece her gün yalnızca bir kule olur.

Oyuncular 5 katı da tamamlayana veya savaşçı seçenekleri tükenene kadar devam eder. Kule tamamlandığında (kazanıldığında veya kaybedildiğinde) oyuncuların tekrar denemek için sıradaki kulenin açılmasını beklemesi gerekir.

Ödüller

Her katın kendi ödülü vardır ve kat tamamlandığında kazanılır. Tüm katlar yenilgi olmadan tamamlanırsa (mükemmel oyun) eşsiz "Geçilemez" oyuncu ünvanının yanı sıra özel bir bonus ödül de kazanırsın!

Takım Oyunu

Etkinlik takım oyununu destekler! Oyuncular yalnızca aynı kattaysa takım olarak oynayabilir ve aynı savaşçıyı birden fazla oyuncunun kullanmasına izin verilir.

Sunum

İlerledikçe kalenin görünümü değişir! Katlar aşıldıkça ışıklanıp hareketlenir, bitirişte ise kutlama efektleri bulunur. Etkinlik menüsündeyken etkinliğe özel müzik çalar. Katlar numaralandırılmıştır ve zorluk haritada ve mevcut oyun modlarında gösterilir.

Yan Görevler

Yan görevler, oyuncuların özel görevleri tamamlayarak ek ödüller veren bir eşik sayacını ilerlettiği yeni bir özelliktir. Özel görevler o haftanın öne çıkan savaşçılarıyla ilgilidir.

Oyuncular sahip olmadıkları savaşçıların yan görevlerini görebilir (görev kilitli görünür).

Bazı görevler için belirli seviyedeki bir savaşçı gerekir.

Boss'lar

Bu güncellemede kıyasıya mücadeleler için 3 yeni boss geliyor: Nori, Tara ve Brock! Balıklar, klonlar ve bitmek bilmez roketlerle dolu kaotik mücadelelerde nano hâllerine kafa tutacaksın!

Nori : Hırçın oltasıyla haritanın dört bir yanına atılıp sağı solu kesen Nori ve sadık balık dostlarıyla mücadele edersin.

Tara: Gölge klonu ordusu, devasa kara delikleri ve tehlikeli mermileri, Tara ve klon ordusuyla mücadelende haritanın dört bir yanını kaplıyor.