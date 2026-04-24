Sürüm Notları Nisan 2026
Dükkan Yenilemesi
Teklifleri keşfetmenizi, kategoriler arasında gezinmenizi ve tam olarak aradığınızı bulmanızı kolaylaştırmak için dükkan baştan aşağı yenilendi!
Dükkan artık sekmelere ayrıldı. Her sekme kendine özel teklifler sunuyor. Etkin bir teklif içermeyen sekmeler, kalabalık yapmamak adına gizli tutulur. Gezinme alanını genişletmek için sekmeler kaydırma sırasında otomatik olarak küçültülür.
Aynı anda en fazla yedi sekme görüntülenebilir.
Teklif içeriğindeki öğeler hakkında detaylı bilgi almak için üzerine dokunarak genişletilmiş görünüm ekranını açabilirsiniz.
Genişletilmiş görünümde artık her öğenin bir açıklaması var.
Tuhaf Şeyler Dükkanı
Her gün yenilenen kişiselleştirilmiş tekliflerle tanışın. Mücevher karşılığında kostüm kazanmanın yepyeni bir yolu!
Her 24 saatte bir mücevherle alınan yeni kostüm paketleri, her 48 saatte bir ise elmasla alınan yeni mücevher teklifleri yenilenir. Her oyuncu için kişiye özel teklifler sunulur.
Teklifleri görmek için her gün dokunabilir ve her dokunuşta 10 mücevher kazanırsınız.
Oyuncuların sık oynadığı, yakın zamanda açtığı veya hâlihazırda 11. seviye olan savaşçılar için kostüm teklifi alma şansı daha yüksek olacak.
Paketler:
Teklif türleri: Normal (1 kostüm ve 2 küçük ödül) ve Büyük (2 kostüm ve 4 küçük ödül).
Ödül görünüm türleri: belirli bir kostüm veya belirli bir enderlik kademesinden seçim yapma hakkı.
Küçük ödül türleri: Starr hediyesi (rastgele), Starr hediyesi (efsanevi), hiperşarj hediyesi, kaos hediyesi, kupa kutusu (küçükten omegaya), mega kutu, melek hediyesi, şeytan hediyesi, suşi rulosu, meka kutusu, rozet, sprey, simge.
İndirim oranları %0'dan başlayıp %100'e kadar çıkar.
Juju artık dükkanda. Replikleri, konuşma balonları ve pozlarıyla sizinle etkileşime girmeye hazır!
YENİ Savaşçılar
Damian - Gizemli - Tank
Damian gürültü çıkarmaya BA-YI-LIR. Kardeşi Draco'yla kurdukları müzik grubunun lideridir. Müzik onu kontrol edilemez şekilde öfkelendirir ve önüne çıkan ne varsa yok eder! Gösterileri genellikle sahnenin yakınındaki her şey… Ve herkesi yok etmesiyle sonuçlanır.
Özellik: Hasar aldıkça süperi dolar.
Saldırı (Güç Üçlüsü): Damian acımasız bir yumruk savurur. Arka arkaya iki yumruk attıktan sonraki saldırısında düşmanları yakan ve geri püskürten güçlü bir tekme atar. Bir süre sonra bu ateş patlar ve yakındaki düşmanlara yayılır.
Süper (Çukur Arena): Damian sıçrayarak bir çukur oluşturur. Çukurun içindeki düşmanlar hoparlörlere temas ettiğinde geri püskürtülür ve 1.400 hasar alır.
Aksesuar (Spiritüel İyileşme): Damian mikrofonunu hedef konuma fırlatır. Mikrofonu ilk alan takım arkadaşı iyileşir.
Aksesuar (Ses Duvarı): Damian, yok edilemez amfilerden oluşan geçici bir duvar oluşturur.
Yıldız Gücü (Agresif Dans): Hedefi duvara fırlatmak onu sersemletir.
Yıldız Gücü (Kaba Yumruk): Damian süperiyle alevli bir yumruk atar ve düşmanları yakar.
**Hiperşarj (Ateşe Düşenler):**Damian'ın süperi iniş yaptığı yeri ateşe vererek çukurda kalan düşmanlara saniye başına hasar verir!
Starr Nova - Gizemli - Suikastçı
Anime karakteri Starr Nova olduğuna inanan bir cosplay tutkunu! Gerçek hayatta da sorunları dev kılıcıyla keserek çözebileceğine inandığından işler bazen tuhaflaşabiliyor!
Saldırı (Atıl Saçım!): Starr Nova, ihtişamlı anime saçlarını silah olarak kullanıp iki adet sarışın mermi atar.
Süper (Nova Kristali Dönüşümü!): Starr Nova ileri atılıp nihai formuna dönüşür ve Nova kılıcını çeker! Hareket hızı kazanır, verdiği hasarı sağlık olarak kazanır ve temel saldırısı şekil değiştirir. Dönüşüm yedi saniye sürer.
Aksesuar (Uçuşma Zamanı): Starr Nova, yerçekimi karşıtı bir cihaz yerleştirir ve etki alanı içindeki takım arkadaşları uçabilir!
Aksesuar (Dostluk ve Adaletin Parlayan Yıldızı): Starr Nova, düşmanlara hasar veren ve takım arkadaşlarını iyileştiren bir enerji topu ateşler. Ayrıca hedefe isabet etmeden önce bu enerji topuna ışınlanabilir!
Yıldız Gücü (Güç Seviyesi: Maksimum): Dönüşmüşken bir düşman savaşçıya vurmak verdiğin hasarı %5 artırır (maksimum %30).
Yıldız Gücü (Mistik Starr Tekniği): Starr Nova'nın temel saldırısı ayrıca takım arkadaşlarını iyileştirir.
Bolt - Destansı - Tank
Bolt, Savaş Yıkıcıları oyuncak serisinde yuvarlanarak hasar vermek için tasarlanmış bir oyuncaktır! Savaşmak için yapılmış olsa da hayali hep bir yarış arabası olup tehlikeli derecede hız yapmak ve hayatını yaşamaktır. Yoluna çıkayım deme!
Özellik: Hareket ederken hareket hızı artar.
Saldırı (Savaş Yıkıcısı): Bolt, diğer savaşçılara doğru yuvarlanarak hasar verebilir! Ne kadar hızlıysa verdiği hasar da o kadar fazla olur. Temel saldırısıyla fazla ısıyı dışarı atar, yuvarlanma hasarının iki katı kadar alan hasarı verir ve hızlanır!
Süper (Yüksek Tempo): Bolt yüksek tempo moduna geçerek hızlanır, daha az hasar alır ve arkasında hasar veren bir alan bırakır.
Aksesuar (Yağ Değişimi): Bolt mevcut hızına bağlı olarak puanlık bir sağlık kalkanı kazanır.
Aksesuar (Zıplayan Top): Bolt hedef konuma zıplar ve alan hasarı verir. İniş yaptığında duvarları ve engelleri yıkar ama tüm hızını kaybeder.
Yıldız Gücü (Uçan Uçana): Bolt en yüksek hızdayken düşmanları havaya fırlatır.
Yıldız Gücü (Durdurulamaz): Bolt süperi boyunca kalabalık kontrolünden etkilenmez ve en üst hızının %15 kadarını kazanır.
Starr Nova Etkinliği
Starr Nova etkinliği boyunca Boşluk Efendisi Finx kostümünün kilidini ücretsiz açabilir ve seçili oyun modlarında kullanabileceğiniz Starr Kızı dönüşümlerinin seviyesini yükseltebilirsiniz. Dönüşüm etkeni öne çıkan oyun modlarında ve rastgele seçilen kupa modlarında etkindir.
Starr Nova etkeni aktifleştiğinde, maç boyunca haritada kristaller belirir. Bunlardan birini aldığınızda sınırlı bir süreliğine 5 Starr Kızından birine dönüşürsünüz.
Starr Kızları (Starr Nova, Spike, Bea, Juju ve Amber versiyonları) kendilerine özel yeteneklere sahiptir ve temel savaşçılardan çok daha güçlüdürler.
Dönüşüm tamamlanmadan önce bir uyarı görsel efekti belirir.
2 farklı etken bulunur: Starr Nova'lı ve Starr Nova'sız (Starr Nova, etkinlik sırasında oyuna eklenecek).
Starr Kızları 11. seviyeden başlar ve nova hediyeleriyle 30. seviyeye kadar yükseltilebilir.
İstisna: Starr Nova doğrudan maksimum seviyeden başlar. Starr Nova'nın kristali etkinliğin 2. haftasında tanıtılacak.
Bir Nova hediyesinden Starr Kızı seviye yükseltmesi almak, etkinlik ekranında o kızın hasar özelliğini etkinleştirir. Dokunduğunda bir saldırı gerçekleşir ve Finx hasar alır. Finx'e yeterli hasarı verdiğinde kostümü sizin olur! Boşluk Efendisi Finx kostümünün kilidini açtıktan sonraki ödüllerin yerini alternatif ödüller alır.
YENİ Buffie'ler
Colette
Aksesuar 1: Özveri [YENİLENDİ]
Colette, bir savaşçıyı 1 saniye boyunca etki altına alan bir atış yapar. Bu atış cephane kullanır.
Buffie'liyken: Atış; duvarları, engelleri ve savaşçıları delip geçer.
Aksesuar 2: İyileştiren Atış [YENİLENDİ]
Colette, verilen hasarın %80 kadarı iyileştiren bir atış yapar. Cephane kullanır ve bekleme süresi başlamadan önce üç kez ateşlenebilir.
Buffie'liyken: Fazladan iyileşebilir ve maksimum 1.000 sağlığa sahip bir kalkan kazanabilir.
Yıldız Gücü 1: Ağır Vergi
Colette'in süperinin isabet ettiği düşman savaşçılar, saldırının ulaşacağı en uzak noktaya kadar püskürtülür. Maksimum uzaklıktayken 0,2 saniye sersemlerler.
Buffie'liyken: Süperiyle ileri atılması çok hızlıdır!
Yıldız Gücü 2: Vergi Zammı
Colette süperi boyunca %75 daha az hasar alır ve bir savaşçıya vurursa %30 hasar azaltma kalkanı kazanır.
Buffie'liyken: Colette'in süperi, vurduğu savaşçıdan %33 cephane çalar.
Buffie'li Hiperşarj: Asi Ruh
Colette'in temel saldırısını, daha az hasar veren ve daha küçük bir temel saldırı takip eder.
Griff
Aksesuar 1: Kumbara
Griff kısa bir süre sonra patlayarak hasar veren, engelleri yok eden ve savaşçıları geri püskürten bir kumbara fırlatır.
Buffie'liyken: Griff temel saldırısıyla kumbaraya ateş edebilir. Bu, patlama alanını genişletir ve hasarı kademeli olarak artırır. Kumbara tamamen dolduğunda patlar.
Aksesuar 2: Altın Yağmuru [YENİLENDİ]
Griff hedef bölgeye bir altın yağmuru başlatarak içerideki savaşçılara sürekli hasar verir.
Buffie'liyken: Altın yağmurunun alanı, etkili olduğu süre boyunca genişler.
Yıldız Gücü 1: Üstü Kalsın [YENİLENDİ]
Griff'in saldırı alanı biraz daha genişler ve fazladan bir sıra altın daha kazanır.
Buffie'liyken: Tam dolu cephaneyle yapılan saldırılarda, merkezde ekstra hasar veren bir mega altın da bulunur.
Yıldız Gücü 2: İş Disiplini
Griff, her 2 saniyede bir kaybettiği sağlığın %15 kadarını geri kazanır.
Buffie'liyken: Griff'in süper atışları geri döndüğünde onu eksik sağlığının %5 kadarı iyileştirir.
Buffie'li Hiperşarj: Vergi İndirimi
Griff'in temel saldırısı, hiperşarj sırasında düşmanları delip geçer.
Edgar
Aksesuar 1: Uçuyorum! [YENİLENDİ]
Edgar atkılarını fırlatarak en yakındaki savaşçıya veya duvara tutunur. Edgar, vurduğu bir savaşçının arkasına zıplar veya vurduğu duvarların üzerinden atlar.
Buffie'liyken: Edgar bir duvara veya savaşçıya başarıyla tutunduktan sonra kısa süreliğine hız artışı kazanır.
Aksesuar 2: Geçici Kalkan
Edgar, kendisini sonraki 3.700 hasardan koruyan bir kalkan oluşturur. Kalkan zaman içinde zayıflar.
Buffie'liyken: Ayrıca 1 saniye boyunca kalabalık kontrolünden etkilenmez.
Yıldız Gücü 1: Sert İniş
Edgar süperini ve "Uçuyorum!" aksesuarını kullanarak yere iniş yaptığında yakındaki düşmanlara hasar verir. İniş noktasının merkezine yakın savaşçılar daha yüksek hasar alır.
Buffie'liyken: İniş noktasının tam merkezindeki bir savaşçıya hasar vermek Edgar'ın süperini doldurur.
Yıldız Gücü 2: Yumruk Yumruğa
Temel saldırılardan alınan iyileştirmeyi %30 artırır.
Buffie'liyken: Edgar, bir savaşçıyı yok ettiğinde anında maksimum sağlığının belli bir oranında iyileşir.
Buffie'li Hiperşarj: Öfke
Edgar artık daha uzun menzilli ve daha az hasar veren fazladan 2 atkı daha fırlatır. Yakın menzildeki düşmanlara hem temel saldırı hem de hiperşarj atkıları isabet edebilir.
YENİ Hiperşarj
Najia Hiperşarjı (Sonsuz Güç): Najia süperiyle 6 kavanoz fırlatır ve bu kavanozlardan çıkan yılanlar zehirli bir iz bırakır.
Sezonlar ve Kostümler
Sezon: Starr Devriyesi
STARR DEVRİYESİ SPIKE | DESTANSI | Brawl Pass
STARR SAVAŞÇISI SPIKE | DESTANSI | Brawl Pass | Kroma #1
STARR MUHAFIZI SPIKE | DESTANSI | Brawl Pass | Kroma #2
BOŞLUK COLETTE | DESTANSI | Brawl Pass
BEYAZ CÜCE COLETTE | DESTANSI | Brawl Pass | Kroma #1
KARA DELİK COLETTE | DESTANSI | Brawl Pass | Kroma #2
STARR DEVRİYESİ JUJU | GİZEMLİ | 149 Elmas
STARR DEVRİYESİ BEA | DESTANSI | 149 Elmas
STARR DEVRİYESİ AMBER | EFSANEVİ | 299 Elmas
BOŞLUK AMBER | EFSANEVİ | 299 Elmas
BOŞLUK EFENDİSİ FINX | GİZEMLİ | 199 Elmas
Sezon: Brawl Golcüleri
SÜPER TOP GENE | DESTANSI | Brawl Pass
KALECİ GENE | DESTANSI | Brawl Pass | Kroma #1
GOL DURDURAN GENE | DESTANSI | Brawl Pass | Kroma #2
SÜPER TOP CARL | DESTANSI | Brawl Pass
FORVET CARL| DESTANSI | Brawl Pass | Kroma #1
GOLCÜ CARL | DESTANSI | Brawl Pass | Kroma #2
SÜPER FORVET LOU | EFSANEVİ | 299 Elmas
YILDIZ GOLCÜ SURGE | GİZEMLİ | 199 Elmas
SAHA OTIS | GİZEMLİ | 199 Elmas
HAKEM MEEPLE | GİZEMLİ | 199 Elmas
Diğer Kostümler
My Hero Academia
ALL MIGHT: EL PRIMO | EFSANEVİ | 299 Elmas
TOMURA SHIGARAKI: GUS | GİZEMLİ | 199 Elmas
URAVITY: JANET | DESTANSI | 149 Elmas
DEKU: FANG | DESTANSI | 149 Elmas
BAKUGO: EDGAR | GİZEMLİ | 199 Elmas
E-spor
ESPOR JACKY | DESTANSI | 149 Elmas
Saf Gümüş/Altın Kostümler
SAF ALTIN NAJIA
SAF GÜMÜŞ NAJIA
Kostüm Yenilemesi
Gizemli ve efsanevi kostümler ek efektlerle donatıldı!
Farklı enderlikteki kostümlerin açılış animasyonları iyileştirildi.
My Hero Academia kostümleri dışındaki tüm yeni kostümler artık rozet, sprey ve profil simgesi içermeyecek.
Dengeleme Değişiklikleri
Güçlendirmeler
Lumi
Temel saldırı atış hızı 3.200'den 3.500'e çıkarıldı.
Temel sağlığı 3.100'den 3.500'e çıkarıldı.
Lumi, son birkaç aydır sergilediği düşük performansla beklentilerin en çok gerisinde kalan savaşçılardan biri. Bu yüzden, Lumi'nin temel yeteneklerini ön plana çıkarmak için bazı değişiklikler yapıyoruz. Amacımız, aksesuarının sağladığı özellik ve alan kontrolüne daha hızlı erişebilmesini sağlamak ve artırılan sağlığıyla da rakipleriyle daha rahat çatışmaya girmesine imkan tanımak.
Lola
Ego, Lola'nın yakınındayken süper hasarı azaltması %50'den %35'e düşürüldü.
Lola son zamanlarda ortalamanın altında bir performans sergiliyordu, bu yüzden rekabetçi kalabilmesi için güçlendirilmesine karar verdik. Bu değişikliklerle amacımız, Ego'su ile alan kontrolü kurarken Lola'ya daha fazla güç vermek ve kopyasını hata payını azaltacak şekilde daha kolay kullanılabilir kılmak.
Fang
Temel sağlığı 4.500'den 4.800'e çıkarıldı.
Fang şu anda ya çok etkili oluyor ya da tamamen işlevsiz kalıyor. Bu değişiklikle amacımız, Fang'in agresif oyun tarzını daha güvenli hale getirmek, daha fazla savaşçıya baskı kurmasını ve takaslarından üstün çıkmasını sağlamak.
Surge
Süperden elde edilen Süper dolum oranı 70'ten 75'e çıkarıldı.
Surge neredeyse dengeli sayılır ancak daha hızlı kademe atlaması ve daha fazla varlık göstermesi için küçük bir dokunuşa ihtiyacı vardı. Bu değişiklik, süperini agresif kullandığında avantajını korumasına yardımcı olacak. Böylece süperini çok daha rahat bir döngüye sokabilecek.
Maisie
Tam İsabet yıldız gücü hasarı %20'den %25'e çıkarıldı.
Keskin nişancılar arasındaki rekabet bugünlerde oldukça sert ve Maisie bu rekabette biraz geride kalıyor. Maksimum menzilde hasarını artırarak Maisie'nin popüler savaşçılarla çok daha rahat boy ölçüşmesini umuyoruz.
Draco
Süper hasar direnci %15'den %20'ye çıkarıldı.
Süper hareket hızı %15'den %20'ye çıkarıldı.
Tankların hakim olduğu mevcut metada Draco, rakipleriyle rekabet edebilecek kadar tank değil ve rakiplerine tehdit oluşturmuyor. Bu değişiklikler, süperiyle güçlendiğinde sergilediği inanılmaz baskı ve alan kontrolü sayesinde Draco'nun eski hakimiyetini geri kazanmasına yardımcı olacak.
Jae-Yong
Slow Şarkı Zamanı aksesuarı bekleme süresi 15 saniyeden 12 saniyeye düşürüldü.
Genel olarak Jae'nin durumu iyi ancak aksesuarları çoğu durumda güç dengesi açısından zayıf kalıyor. Amacımız, her iki aksesuarın da daha rekabetçi bir seviyeye gelmesini sağlamak.
Darryl
Süper hasarı 400'den 660'a çıkarıldı.
Darryl belirli durumlarda oldukça güçlü olsa da metada çok baskın tankların bulunduğu şu dönemde daha fazla esnekliğe ve tehdit gücüne ihtiyaç duyuyor.
Gigi
Temel saldırı hareket hızı bonusu %30'dan %35'e çıkarıldı.
Temel saldırı maksimum cephanesi 8'den 10 'a çıkarıldı.
Gigi, düşman atışlarından kaçmak ve savaşçıları kovalamak için daha fazla hareket kabiliyetine ihtiyaç duyuyordu. Amacımız, Gigi'nin temel saldırısını bir hareket aracı olarak daha sık kullanabilmesini ve yüksek sağlığa sahip savaşçılara karşı daha etkili olmasını sağlamak.
Glowy
Temel saldırı menzili 20'den 22'ye çıkarıldı.
Glowy üzerinde yapılan son değişiklikler biraz aşırıya kaçmış olabilir. Hâlâ güçlü bir şifacı olsa da artık çok daha az tercih ediliyor. Bu savaşçıyı tekrar dengeli bir noktaya çekerek her haritayı domine etmesine gerek kalmadan daha geniş bir alanda etkili olmasını sağlamayı hedefliyoruz.
Zayıflatmalar
Najia
Najia'nın temel saldırısında ilk atış komut verilmeden yapılırsa ikinci atış artık düşman savaşçıları otomatik olarak hedef almayacak. Doğru zamanda dokunduğunuzda yine de en yakın savaşçıyı hedef alırsınız.
Süper ve yıldız gücü yılanlarının temel sağlığı 1.600'den 1.200'e düşürüldü.
Süperi ve yıldız gücüyle çağrılan yılanlar artık edildiklerinde patlamayacak. Yalnızca düşman savaşçılar tarafından vurulduklarında patlarlar.
Najia'nın temel saldırısı hatalara daha fazla esneklik tanıyor. Ayrıca bilgi toplamak ve çalıları taramak için bir araç olarak oldukça kullanışlı. Yılanlar, pek çok savaşçı için alt edilmesi güç birer engel. Yok edilmeleri için çoğu zaman birden fazla mermi harcamak gerekiyor. Yakın dövüş savaşçıları ise yılanları güvenli bir mesafeden yok edemedikleri için neredeyse tamamen çaresiz kalıyorlar. Bu değişiklikler sayesinde, yakın dövüş savaşçılarının Naija ile başa çıkması ve ona gizlice yaklaşabilmesi artık çok daha kolay ve düşük riskli olacak.
Leon
Hata Düzeltmesi: Puslu Hava yıldız gücü ile Gi̇zemli̇ Loli̇pop aksesuarından gelen hareket hızları artık birikmiyor.
Temel sağlığı 3.600'dan 3.300'e düşürüldü.
Leon güvenli ve istikrarlı hasar tehdidi olması ve aksesuarının sağladığı harika takım güçlendirmeleri sayesinde sürekli olarak en yüksek performans gösteren savaşçılardan biri konumunda. Yapılan son hata düzeltmeleri ve temel sağlık azaltmasıyla birlikte Leon, artık yetenek setinden en iyi verimi almak için doğru konumlandırmaya ihtiyaç duyan, yüksek hasarlı ancak kırılgan bir suikastçı gibi olacak.
Ziggy
Temel saldırı mermisi gecikmesi 700'den 750'ye çıkarıldı.
Süper dolum hızı 85'ten 80'e düşürüldü.
Elektrik Karmaşası aksesuarı bekleme süresi 13 saniyeden 17 saniyeye çıkarıldı.
Ziggy, özellikle temel saldırısındaki isabet istikrarı sayesinde son metanın en güçlü savaşçılarından biri oldu ve rakipleri üzerinde inanılmaz baskı kuran bir alan kontrolü savaşçısına dönüştü. Temel saldırı süresini, güçlendirme almadan önceki eski haline tamamen döndürmek istemiyoruz ancak rakiplerin mermilerden kaçabilmesine imkan tanımak için saldırı süresini biraz artırıyoruz. Ayrıca Elektrik Karmaşası aksesuarı çok yoğun bir baskı kuruyor. Gücünü dengelemek adına bekleme süresini biraz artırıyoruz.
Grom
Temel saldırı hasarı 1.140'dan 1.040'a düşürüldü.
X faktörü yıldız gücünün ekstra hasarı %30'dan %35'e çıkarıldı.
Grom, uzun zamandır başlangıç seviyesindeki oyuncuların korkulu rüyasıydı ancak son zamanlarda üst düzey maçlarda da hem kullanım hem de kazanma oranı açısından ciddi bir yükselişe geçti. Son zamanlarda, efsanevi üç ve üzeri aşamalı maçlarda en yüksek kazanma oranına sahip ilk 15 savaşçıdan biri olmayı başardı. Bu değişikliklerin amacı, Grom'un gücünü büyük ölçüde korumak ancak hasar verebilmesi için gereken beceri eşiğini yükseltmektir. Böylece hem yeni başlayan oyuncuların üzerindeki baskıyı azaltmayı hem de yüksek seviyeli oyuncuların Grom'u kullanarak başarılı olmaya devam etmesini hedefliyoruz.
Mortis
Sarmal Yılan yıldız gücü hasar azaltımı %40'tan %35'e düşürüldü.
Mortis, inanılmaz mega popülaritesinin yanı sıra yüksek kazanma oranını da korumaya devam ediyor. Bu değişiklik, tam yüklü atılımıyla rakiplerine saldırdığında Mortis'i biraz daha savunmasız bırakacak ve fırsat kollarken çok daha seçici davranmaya zorlayacak.
Pierce
Süper saldırı hasarı 1.600'den 1.400'e düşürüldü.
Görevimiz: Yüzmece yıldız gücünün yavaşlatması %30'dan %25'e düşürüldü.
Sonunda Pierce'ı bulduk! Hiperşarjının oyuna eklenmesiyle birlikte süperi rakipleri üzerinde aşırı bir baskı kurmaya başladı. Ayrıca Görevimiz: Yüzmece de diğer seçenekleri gölgede bırakarak fazlasıyla baskın bir Yıldız Gücü oldu. Bu değişikliklerle, Pierce'ın temel yetenek setine dokunmadan genel gücünü biraz dengelemeyi hedefliyoruz.
Clancy
Temel saldırı menzili 25'ten 23'e düşürüldü.
Son değişikliklerle birlikte Yengecin ayarı BİRAZ kaçmış oldu. Genel olarak 3. aşaması harika hissettiriyor ve karakterin ruhuna tam uyuyor. Ancak son değişikliklerle gelen ek menzil ve sağlık sayesinde bu aşamaya ulaşmak çok kolay ve düşük riskli oldu. Menzilini biraz düşürmek, hem en etkili olduğu senaryoları sınırlayacak hem de avantajlı olduğu eşleşme sayısını azaltacaktır. Böylece karşımızda çok daha dengeli bir kabuklu olacak.
BiBi
Sayı Vuruşu yıldız gücünün bonus hasarı %20'den %15'e düşürüldü.
Sonraki saldırıdan elde edilen Vitamin Artırıcı aksesuarının iyileştirmesi %60'dan %50'ye düşürüldü.
Bibi, son yapılan değişikliklere rağmen üst düzey maçlarda en yüksek kazanma oranını koruyarak rakiplerine korku salmaya devam ediyor. Seri atışında ve hayatta kalma kabiliyetindeki azalmayla birlikte Bibi, artık sayı vuruşu yapmaktan ziyade daha düzenli olarak üçüncü kale vuruşları yapacak ve oyundan atılma riski daha yüksek olacak.
Değişiklikler
Zehir bulutu, artık içinde duran savaşçılara fazladan hasar veriyor. Zehirli bulutun ne kadar içerisindeyseniz o kadar fazla hasar alırsınız!
Haritalar, Oyun Modları, Temalar ve Rotasyon Değişiklikleri
Boss Savaşları: Boşluk Colette ve Boşluk Efendisi Finx
Yepyeni mücadelelerle dolu iki yeni boss savaşı sizi bekliyor! Tüm boss savaşları artık 5 oyuncuyla oynanıyor.
Boşluk Colette: Karanlık kitap yuvalarını yok edin, aksi takdirde mini Boşluk Colette istilasına uğrayabilirsiniz!
Boşluk Efendisi Finx: İki aşamalı bir boss savaşı. Finx ilk kez yenildikten sonra boşluk efendisi olarak çok daha güçlü bir şekilde geri dönüyor! Merkezdeki biri kule, savaşçılara destek olmakla hasar vermek arasında mod değiştirir. Finx, savaşçıları alt etmek için kedi arkadaşlarını (Kit) çıkarır.
Hızlı Tur Puanı: Boss'u en yüksek zorluk seviyesinde yendikten sonra elde ettiğiniz skor için yaptığınız en iyi süreyi inceleyebilirsiniz.
Bir takım arkadaşınız yenildiğinde, artık güç küplerinin sadece yarısını değil, tamamını düşürüyor.
Sezonluk Yeni Oyun Modları
Adidas Etkinliği
Brawl Stars, sınırlı süreli ve futbol temalı bir topluluk etkinliği için Adidas ile güçlerini birleştirdi! Yepyeni Süper Top modunda sahaya çıkın, Adidas Süper Starr Kupasında rekabet edin ve yepyeni Adidas Arenası haritasının keyfini çıkarın!
Süper Brawl Topu:
Takım çalışmasını ve isabetli atışları ödüllendiren yeni mekanikleriyle, Savaş Topu'nun yeni bir versiyonu!
Savaşçılar topa sahipken atışlarını doldurabilir.
Atışı doldurmak için saldırı düğmesini basılı tutun.
Tam dolu atışlar savaşçılara hasar verir.
Hızlı paslaşma sırasında, bir takım arkadaşınız dolu topu kısa bir süre içinde alırsa topun hızı korunur.
Kaleci:
İki takımın da kalecisi bulunur.
Kaleci, kendi kalesine yakın bir alanda hareket edebilir.
Her zaman kale ile topun arasında duracak şekilde konumlanır.
Yakınına gelen tüm şutları bir duvar gibi geri püskürterek otomatik olarak kurtarır.
Kaleciler yenilebilir. Bu durumda kısa bir süreliğine sersemlerler.
Temalar
Kaldırılanlar:
Esrarengiz Sirk
Buz Adası
Retropolis
Ormanda Kargaşa
Tehlikeli Gösteri
Tara'nın Çarşısı
Eklenenler:
Adidas Arenası (Yeni)
(Süper Top) Çim Saha
Biyodom
Hediye Dükkanı
Tuhaf Şeyler Dükkanı
Poco'nun Sahnesi
Piramit Görevi Hesaplaşması (Yeni)
Hurdalık Hesaplaşması (Yeni)
Starr Animasyonları
Starr Animasyonları Hesaplaşması (Yeni)
Tropik Ada
Haritalar
Süper Top
Adidas Arenası
İmkansız Saha
Kaleci Köşesi
Şut Kolezyumu
Kale Karambolü
Çim Saha
Gol Yağmuru
Fırsatçı Golcü
Penaltı Parkı
Orta Saha Çılgınlığı
Aşamalı
1. Sezon
Öne çıkan oyun modu: Sıcak Bölge
Öne çıkan haritalar: Eşikte, Hızlı Yolculuk
Ücretsiz Savaşçı Rotasyonu:
Destansı: Grom
Gizemli: Mina
Efsanevi: Crow
2. Sezon
Öne çıkan oyun modu: Nakavt
Öne çıkan haritalar: Su Pınarı, Altın Kol Geçidi
Ücretsiz Savaşçı Rotasyonu:
Destansı: Bea
Gizemli: Finx
Efsanevi: Spike
Savaş Arenası
Rekabete dayalı oyunun adil ve heyecan verici kalmasını sağlamak amacıyla Brawl Arenasında birkaç yeni dengeleme değişikliği yaptık.
Pierce
Hasar %4'den %2'ye düşürüldü
Yeniden yükleme 100'den 50'ye düşürüldü
Mortis
Yeniden yükleme 200'den 150'ye düşürüldü
Sağlık 650'den 500'e düşürüldü
EMZ
Hasar %2'den %1'e düşürüldü
Sirius
Hareket hızı 8'den 6'ya düşürüldü
Colt
Hasar %6'dan %3'e düşürüldü
Tick
Hasar %8'den %7'ye düşürüldü
Yeniden yükleme 250'den 225'e düşürüldü
BiBi
Sağlık 750'den 650'ye düşürüldü
Hasar %4'den %3'e düşürüldü
Shade
Sağlık 450'den 350'ye düşürüldü
Jae-Yong
Yeniden yükleme 2'den 200'e çıkarıldı (evet, gerçekten 2'ydi 😅)
Jacky
Hasar %2'den %4'e çıkarıldı
Yeniden yükleme 150'den 200'e çıkarıldı
Ash
Hasar %2'den %3'e çıkarıldı
Finx
Yeniden yükleme 200'den 300'e çıkarıldı
Eve
Hasar %4'ten %5'e çıkarıldı
Lola
Hasar %4'ten %5'e çıkarıldı
Yeniden yükleme 150'den 200'e çıkarıldı
Mico
Yeniden yükleme 200'den 300'e çıkarıldı
Max
Hasar %5'ten %6'ya çıkarıldı
Kalıcı Geliştirmeler ve Oyun Deneyimi İyileştirmeleri
Brawl Stars deneyiminizi daha da iyileştirecek yepyeni sosyal özellikler ve geliştirmeler yolda!
Arkadaşları favorilere ekleyin (güncelleme sürecinde daha sonra eklenecek):
Arkadaşlarınızı favorilerinize ekleyin. Çevrimiçi olduklarında bildirim alarak birlikte oynayın!
Arkadaş çevrimiçi bildirimlerini sessize alma ayarı ve başkalarının senin çevrimiçi bildirimlerini almasını engelleyen görünmez mod seçeneği eklendi.
Modern Arkadaş Ekranı (güncelleme sürecinde daha sonra eklenecek):
Artık arkadaşlarınızı birlikte zaferler, toplam kupa, toplam prestij, aşama ve çevrimiçi olma durumuna göre sıralayabilirsiniz.
"Birlikte zaferler" istatistiği düzeltildi. Oyun artık arkadaşlarınızla birlikte kazandığınız zaferleri doğru bir şekilde takip edecek.
Arkadaşlarınıza kısa notlar ekleyerek kim olduklarını veya onları nereden tanıdığınızı kolayca hatırlayabilirsiniz (bu notları sadece siz görebilirsiniz).
Arkadaş menüsünden "arkadaşlık isteklerini engelle" ve "favori arkadaşlardan bildirim al" ayarlarını değiştirebilirsiniz.
Yenilenen arkadaş önerileri, artık Game Center'' arkadaşlarınızı da size önerecek.
Kupa Oyunlarında Şikayetler:
Şikayet özelliği artık kupa oyunlarına da eklendi (önceden sadece aşamalı modda mevcuttu).
Oyuncular artık kupa oyunları için de (aşamalıdan bağımsız) bir ün puanına sahip olacak.
Oyunu sabote etme veya hile yapma gerekçesiyle çok fazla şikayet alan oyuncular, kupa oyunlarından geçici olarak uzaklaştırılırlar. Kötü rastgele oyuncu şikayetlerinin ün üzerinde bir etkisi yoktur.
Oyuncular önce bir uyarı alır. Şikayetler arttıkça oyuncuya bekleme süresi veya uzaklaştırma cezası verilir. Şikayetlerin devam etmesi durumunda, oyundan uzaklaştırma süresi artar.
Kupa oyunlarından uzaklaştırılan oyuncular, tek hesaplaşma ve harita oluşturucu haritalarını oynamaya devam edebilir.
Mega kumbara ve lansman etkinliklikleri de şikayet ve bekleme süresi sistemini destekliyor.
Ün, sorunsuz maçlar (kupa modlarında şikayet alınmayan her maç) aracılığıyla yenilenir.
Kostüm Görsel Efekt İyileştirmeleri:
Shiba Nita tamamen yenilenmiş görsel efektlere kavuştu! Eskiden, hayranların favorisi olan bu kostümün, oyun içinde en sık görülen iki efektinde, temel saldırısında ve ultimate mermisinde özel görsel efektler eksikti. Shiba temalı yeni temel saldırı efektleri, sevimli bir Shiba tasarımına sahip tamamen yenilenmiş ultimate mermisi ve modern Brawl Stars standartlarına yükseltilmiş görsel efektler.
Altın Hafta kutlamaları boyunca Shiba Nita'yı dükkanda bulabilirsiniz, takipte kalın!
Eski Kostüm Görsel Efekt Güncellemeleri:
Görsel efektleri güncelliğini yitirmiş bazı eski kostümlerimize yeniden hayat vermenin yollarını arıyoruz. Shiba Nita, bu yenilemenin yapıldığı ilk kostüm oldu. Gelecekte, fırsat buldukça diğer eski kostümlerimizi de güncellemeyi planlıyoruz. Yakında!
Diğer:
Buffie makinesi artık üçlüler (üç savaşçı) üzerinden çalışıyor. Böylece istediğiniz buffie'yi alma şansınız artık çok daha yüksek!
Güncelleme yayınlandıktan sonra 14 gün boyunca dükkanda rastgele bir buffie teklifi yer alacak.
Savaş Topu ve Brawl Hokeyi modlarındaki top hareketleri, fizik tabanlı hesaplamalarla güncellendi. Topa veya paka vururken vuruş hissi biraz farklı gelebilir ancak atış mesafesi ve zamanlaması eskisiyle aynı kalacaktır. Bu güncelleme, çevre yıkıldığında topun bazen kontrolden çıkarak kendi etrafında dönmesi sorununu düzeltiyor.
100 ve 200 Prestij seviyeleri için prestij savaş kartları eklendi.
Fang'in temel saldırı göstergesi artık ayakkabısının sağladığı ek menzili de gösteriyor.
Dragonforce yazısı, "Ejderha Atölyesi" olarak değiştirildi.
Hata Düzeltmeleri
Genel Düzeltmeler
Çiftli ve Üçlü modlarda ara sıra yaşanan uzun eşleştirme süreleri düzeltildi.
Android cihazlarda, geri düğmesiyle oyundan çıkıldıktan sonra oyunun yeniden başlatılması sırasında yaşanan çökme sorunu düzeltildi.
Savaşçı Düzeltmeleri
Hank'in temel saldırısını hızla döndürerek saldırıların görünmez olmasına neden olan bir sorun düzeltildi.
Nita'nın "Sahte Kürk" aksesuar açıklaması oyun içindeki işleyişiyle tutarlı duruma getirildi.
Willow'un büyüsü altındayken bir öğe fırlatmanın, savaşçıların temel saldırılarını ve süperlerini kullanmasını engelleyen sorun düzeltildi.
Willow'un "Perili Fener" aksesuarını kullandıktan sonra temel saldırısının süperini doldurmaması sorunu düzeltildi.
Glowy'nin saldırı hasarı ve sonraki seviyelerdeki saniye başına hasar (SBH) istatistikleri artık doğru şekilde görüntüleniyor.
Gigi'nin süper menzili içindeyken ateşlenen düşman mermilerinin, süperini doldurmamasına neden olan sorun düzeltildi.
Leon'un "Puslu Hava" yıldız gücü ile "Gi̇zemli̇ Loli̇pop" aksesuarından gelen hareket hızı artışlarının birikmesine neden olan sorun düzeltildi.
Ejderha Maisie kostümünün temel saldırı sesinin iki kez çalması, Frank'in saldırı sesinin çift tetiklenmesi ve Balon Melodie kostümündeki eksik ses efektleri gibi çeşitli ses efekti sorunları düzeltildi.
Gene'in süperinin ve Gray'in aksesuarının kalabalık kontrolü bağışıklığını aşması sorunu düzeltildi.
Sirius tarafından çağrılan, Kenji gibi birden çok saldırılı savaşçıların durmadan saldırmasına neden olan hata düzeltildi.
Hiperşarjlı temel saldırısı sırasında Doug'ın uçan Janet'ın altındaki düşmanları vurabildiği hata düzeltildi.
Spike'ın Patlayan Yumak aksesuarının hem normal hem de buffie'li versiyonlarında mesafe bazlı hasar veremediği hata düzeltildi.