Güçlendirmeler

Lumi

Temel saldırı atış hızı 3.200'den 3.500'e çıkarıldı.

Temel sağlığı 3.100'den 3.500'e çıkarıldı.

Lumi, son birkaç aydır sergilediği düşük performansla beklentilerin en çok gerisinde kalan savaşçılardan biri. Bu yüzden, Lumi'nin temel yeteneklerini ön plana çıkarmak için bazı değişiklikler yapıyoruz. Amacımız, aksesuarının sağladığı özellik ve alan kontrolüne daha hızlı erişebilmesini sağlamak ve artırılan sağlığıyla da rakipleriyle daha rahat çatışmaya girmesine imkan tanımak.

Lola

Ego, Lola'nın yakınındayken süper hasarı azaltması %50'den %35'e düşürüldü.

Lola son zamanlarda ortalamanın altında bir performans sergiliyordu, bu yüzden rekabetçi kalabilmesi için güçlendirilmesine karar verdik. Bu değişikliklerle amacımız, Ego'su ile alan kontrolü kurarken Lola'ya daha fazla güç vermek ve kopyasını hata payını azaltacak şekilde daha kolay kullanılabilir kılmak.

Fang

Temel sağlığı 4.500'den 4.800'e çıkarıldı.

Fang şu anda ya çok etkili oluyor ya da tamamen işlevsiz kalıyor. Bu değişiklikle amacımız, Fang'in agresif oyun tarzını daha güvenli hale getirmek, daha fazla savaşçıya baskı kurmasını ve takaslarından üstün çıkmasını sağlamak.

Surge

Süperden elde edilen Süper dolum oranı 70'ten 75'e çıkarıldı.

Surge neredeyse dengeli sayılır ancak daha hızlı kademe atlaması ve daha fazla varlık göstermesi için küçük bir dokunuşa ihtiyacı vardı. Bu değişiklik, süperini agresif kullandığında avantajını korumasına yardımcı olacak. Böylece süperini çok daha rahat bir döngüye sokabilecek.

Maisie

Tam İsabet yıldız gücü hasarı %20'den %25'e çıkarıldı.

Keskin nişancılar arasındaki rekabet bugünlerde oldukça sert ve Maisie bu rekabette biraz geride kalıyor. Maksimum menzilde hasarını artırarak Maisie'nin popüler savaşçılarla çok daha rahat boy ölçüşmesini umuyoruz.

Draco

Süper hasar direnci %15'den %20'ye çıkarıldı.

Süper hareket hızı %15'den %20'ye çıkarıldı.

Tankların hakim olduğu mevcut metada Draco, rakipleriyle rekabet edebilecek kadar tank değil ve rakiplerine tehdit oluşturmuyor. Bu değişiklikler, süperiyle güçlendiğinde sergilediği inanılmaz baskı ve alan kontrolü sayesinde Draco'nun eski hakimiyetini geri kazanmasına yardımcı olacak.

Jae-Yong

Slow Şarkı Zamanı aksesuarı bekleme süresi 15 saniyeden 12 saniyeye düşürüldü.

Genel olarak Jae'nin durumu iyi ancak aksesuarları çoğu durumda güç dengesi açısından zayıf kalıyor. Amacımız, her iki aksesuarın da daha rekabetçi bir seviyeye gelmesini sağlamak.

Darryl

Süper hasarı 400'den 660'a çıkarıldı.

Darryl belirli durumlarda oldukça güçlü olsa da metada çok baskın tankların bulunduğu şu dönemde daha fazla esnekliğe ve tehdit gücüne ihtiyaç duyuyor.

Gigi

Temel saldırı hareket hızı bonusu %30'dan %35'e çıkarıldı.

Temel saldırı maksimum cephanesi 8'den 10 'a çıkarıldı.

Gigi, düşman atışlarından kaçmak ve savaşçıları kovalamak için daha fazla hareket kabiliyetine ihtiyaç duyuyordu. Amacımız, Gigi'nin temel saldırısını bir hareket aracı olarak daha sık kullanabilmesini ve yüksek sağlığa sahip savaşçılara karşı daha etkili olmasını sağlamak.

Glowy

Temel saldırı menzili 20'den 22'ye çıkarıldı.

Glowy üzerinde yapılan son değişiklikler biraz aşırıya kaçmış olabilir. Hâlâ güçlü bir şifacı olsa da artık çok daha az tercih ediliyor. Bu savaşçıyı tekrar dengeli bir noktaya çekerek her haritayı domine etmesine gerek kalmadan daha geniş bir alanda etkili olmasını sağlamayı hedefliyoruz.

Zayıflatmalar

Najia

Najia'nın temel saldırısında ilk atış komut verilmeden yapılırsa ikinci atış artık düşman savaşçıları otomatik olarak hedef almayacak. Doğru zamanda dokunduğunuzda yine de en yakın savaşçıyı hedef alırsınız.

Süper ve yıldız gücü yılanlarının temel sağlığı 1.600'den 1.200'e düşürüldü.

Süperi ve yıldız gücüyle çağrılan yılanlar artık edildiklerinde patlamayacak. Yalnızca düşman savaşçılar tarafından vurulduklarında patlarlar.

Najia'nın temel saldırısı hatalara daha fazla esneklik tanıyor. Ayrıca bilgi toplamak ve çalıları taramak için bir araç olarak oldukça kullanışlı. Yılanlar, pek çok savaşçı için alt edilmesi güç birer engel. Yok edilmeleri için çoğu zaman birden fazla mermi harcamak gerekiyor. Yakın dövüş savaşçıları ise yılanları güvenli bir mesafeden yok edemedikleri için neredeyse tamamen çaresiz kalıyorlar. Bu değişiklikler sayesinde, yakın dövüş savaşçılarının Naija ile başa çıkması ve ona gizlice yaklaşabilmesi artık çok daha kolay ve düşük riskli olacak.

Leon

Hata Düzeltmesi: Puslu Hava yıldız gücü ile Gi̇zemli̇ Loli̇pop aksesuarından gelen hareket hızları artık birikmiyor.

Temel sağlığı 3.600'dan 3.300'e düşürüldü.

Leon güvenli ve istikrarlı hasar tehdidi olması ve aksesuarının sağladığı harika takım güçlendirmeleri sayesinde sürekli olarak en yüksek performans gösteren savaşçılardan biri konumunda. Yapılan son hata düzeltmeleri ve temel sağlık azaltmasıyla birlikte Leon, artık yetenek setinden en iyi verimi almak için doğru konumlandırmaya ihtiyaç duyan, yüksek hasarlı ancak kırılgan bir suikastçı gibi olacak.

Ziggy

Temel saldırı mermisi gecikmesi 700'den 750'ye çıkarıldı.

Süper dolum hızı 85'ten 80'e düşürüldü.

Elektrik Karmaşası aksesuarı bekleme süresi 13 saniyeden 17 saniyeye çıkarıldı.

Ziggy, özellikle temel saldırısındaki isabet istikrarı sayesinde son metanın en güçlü savaşçılarından biri oldu ve rakipleri üzerinde inanılmaz baskı kuran bir alan kontrolü savaşçısına dönüştü. Temel saldırı süresini, güçlendirme almadan önceki eski haline tamamen döndürmek istemiyoruz ancak rakiplerin mermilerden kaçabilmesine imkan tanımak için saldırı süresini biraz artırıyoruz. Ayrıca Elektrik Karmaşası aksesuarı çok yoğun bir baskı kuruyor. Gücünü dengelemek adına bekleme süresini biraz artırıyoruz.

Grom

Temel saldırı hasarı 1.140'dan 1.040'a düşürüldü.

X faktörü yıldız gücünün ekstra hasarı %30'dan %35'e çıkarıldı.

Grom, uzun zamandır başlangıç seviyesindeki oyuncuların korkulu rüyasıydı ancak son zamanlarda üst düzey maçlarda da hem kullanım hem de kazanma oranı açısından ciddi bir yükselişe geçti. Son zamanlarda, efsanevi üç ve üzeri aşamalı maçlarda en yüksek kazanma oranına sahip ilk 15 savaşçıdan biri olmayı başardı. Bu değişikliklerin amacı, Grom'un gücünü büyük ölçüde korumak ancak hasar verebilmesi için gereken beceri eşiğini yükseltmektir. Böylece hem yeni başlayan oyuncuların üzerindeki baskıyı azaltmayı hem de yüksek seviyeli oyuncuların Grom'u kullanarak başarılı olmaya devam etmesini hedefliyoruz.

Mortis

Sarmal Yılan yıldız gücü hasar azaltımı %40'tan %35'e düşürüldü.

Mortis, inanılmaz mega popülaritesinin yanı sıra yüksek kazanma oranını da korumaya devam ediyor. Bu değişiklik, tam yüklü atılımıyla rakiplerine saldırdığında Mortis'i biraz daha savunmasız bırakacak ve fırsat kollarken çok daha seçici davranmaya zorlayacak.

Pierce

Süper saldırı hasarı 1.600'den 1.400'e düşürüldü.

Görevimiz: Yüzmece yıldız gücünün yavaşlatması %30'dan %25'e düşürüldü.

Sonunda Pierce'ı bulduk! Hiperşarjının oyuna eklenmesiyle birlikte süperi rakipleri üzerinde aşırı bir baskı kurmaya başladı. Ayrıca Görevimiz: Yüzmece de diğer seçenekleri gölgede bırakarak fazlasıyla baskın bir Yıldız Gücü oldu. Bu değişikliklerle, Pierce'ın temel yetenek setine dokunmadan genel gücünü biraz dengelemeyi hedefliyoruz.

Clancy

Temel saldırı menzili 25'ten 23'e düşürüldü.

Son değişikliklerle birlikte Yengecin ayarı BİRAZ kaçmış oldu. Genel olarak 3. aşaması harika hissettiriyor ve karakterin ruhuna tam uyuyor. Ancak son değişikliklerle gelen ek menzil ve sağlık sayesinde bu aşamaya ulaşmak çok kolay ve düşük riskli oldu. Menzilini biraz düşürmek, hem en etkili olduğu senaryoları sınırlayacak hem de avantajlı olduğu eşleşme sayısını azaltacaktır. Böylece karşımızda çok daha dengeli bir kabuklu olacak.

BiBi

Sayı Vuruşu yıldız gücünün bonus hasarı %20'den %15'e düşürüldü.

Sonraki saldırıdan elde edilen Vitamin Artırıcı aksesuarının iyileştirmesi %60'dan %50'ye düşürüldü.

Bibi, son yapılan değişikliklere rağmen üst düzey maçlarda en yüksek kazanma oranını koruyarak rakiplerine korku salmaya devam ediyor. Seri atışında ve hayatta kalma kabiliyetindeki azalmayla birlikte Bibi, artık sayı vuruşu yapmaktan ziyade daha düzenli olarak üçüncü kale vuruşları yapacak ve oyundan atılma riski daha yüksek olacak.

Değişiklikler