Bakım - 15 AğustosDenge Değişiklikleri

Bufflar

Hank Temel sağlık yükseltildi 5000 → 5400 Süper hasarı yükseltildi 1000 → 1320

Doug Süper doldurması azaldı (hala 5 vuruş → etkili değişiklik yok) Temel sağlık yükseltildi - 4800 → 5000 Süperi artık duvarlardan geçebiliyor Yeniden canlandırılan hedefler %100 sağlık puanında olur (%50'den itibaren)

Rosa Added Tank trait (charges super from damage taken)

Bull Temel sağlık yükseltildi 400 → 440 Buna bağlı olarak süper şarjı biraz arttı.

Gale Temel sağlık yükseltildi 3600 → 3800

Jacky Pnömatik Güçlendirici - Hızı %5 (20% → 25%), ve süresi artırıldı (3s → 4s)



Nerfler

Shelly Hız düzenlemesi: Çok Hızlı→ Hızlı

Cordelius Cordelius artık Gölge Aleminde ile süperini doldurmuyor. Cordelius artık Gölge Aleminde süperini kullanamıyor. Zehirli Mantar süresi azaltıldı 1,5s → 1s

Crow Extra Zehirli yıldız gücü hasar azalması azaltıldı 25% → 20%



Düzeltmeler

Oyun açıldığında meydana gelen bir çökme hatası düzeltildi.

Bakım&Android Opsiyonel Güncelleme - 30 Haziran

Daha önce yayımlanan iOS cihaz Güncellemesi artık Android cihazlar için de mevcut.

Giriş takvimi ile ilgili nadiren ortaya çıkan bir sorun düzeltildi

Sıcak Bölge çevrelerinde kayıp elementlerle ilgili birkaç sorun düzeltildi

Espor Sprey alımları ile ilgili, bug varken alım yapanlara Elmas iadesi en kısa sürede yapılacak. Henüz, spreyleri hesaplardan kaldıramıyoruz. Bu, daha sonra yapılacak.



iOS Opsiyonel güncelleme - 29 Haziran

iOS cihazları için opsiyonel güncelleme erişilebilir. App Store’dan aşağıdaki düzeltmeleri içeren son versiyonu indirdiğinizden emin olun:

Savaş sonu ekranında bazen görülen çökme durumu düzeltildi.

Dövüşçü sprey menüsündeki Espor Spreyleri içinde bulunan gereksiz bir satın alma düğmesi kaldırıldı.

Bonnie’nin ana kostümü düzeltildi.

Etkin bir Görev olmadığı halde Etkinliklerde Görev işaretçilerinin görünmesi ile ilgili bir sorun düzeltildi.

Yakında aynı düzeltmeleri içeren Android cihaz güncellemesini de çıkaracağız.

Bakım - 28 Haziran

Yanlış çevreye sahip Harita Düzenleyici haritaları sorunu düzeltildi.

Savaş Topu’nda, ekstra zaman sırasında kenar duvarların yıkılması sorunu düzeltildi.

Hesaplaşma galibiyetlerinin Starr Hediyelerine sayılmamasına neden olan bir sorun düzeltildi.

Gale’in Kasırga aksesuarının dost savaşçıları etkilemesi sorunu düzeltildi.

Bo’nun limitsiz mayın bırakmasına neden olan bir sorun düzeltildi.

Ayrıca, bazı Espor Organizasyonu spreyleri ile ilgili devam eden bir sorunu araştırıyoruz. Bu nedenle, en iyi çözümü bulmaya çalıştığımız süre boyunca bu spreylerin satın alma işlemlerini devre dışı bırakıyoruz.

Güncelleme: Hesaplaşma galibiyetlerinin Starr hediyeleri için sayılmadığı hatanın farkındayız ve ekibimiz bunu araştırıyor. Galibiyetler diğer tüm modlar için hala iyi çalışıyor!

YENİ SAVAŞÇI: Cordelius (KROMATİK)

Özellik: Yakın süper Cordelius düşman savaşçılara yakınken süper özelliği dolar.

Saldırı: Mantarlar Cordelius, bahçe aletiyle kısa menzilli iki mantar ateşler.

Süper: Buranın sahibi benim Cordelius, duvarlardan geçen bir gölge mantarı ateşler ve hedefi vurursa hem kendisini hem de hedefi sekiz saniyeliğine gölge alemine aktarır. Bu süre içinde Cordelius veya hedefi yok olursa gölge aleminden çıkılır. Gölge aleminde Cordelius'un hareket hızı %20, doldurma hızı %30 artar.

Aksesuar: Yeniden ekim Cordelius, bir miktar mesafeyi hızla aşar.

Aksesuar: Zehirli mantar Cordelius'un bir sonraki temel saldırısı hedefi ayrıca 1,5 saniyeliğine etkisiz hâle getirir.

Yıldız gücü: Mantar kombosu Cordelius, attığı ikinci mantar ile aynı hedefi tekrar vurursa ikinci vuruş %30 daha fazla hasar verir.

Yıldız gücü: Mantar krallığı Cordelius gölge alemine geçtiğinde takım arkadaşlarına 1090 sağlık puanı kazandıran ve düşmanlara aynı hasarı veren üç mantar ortaya çıkar.



Cordelius, Sihirli Orman sezonunda Brawl Pass ödülleriyle (30. kademe) birlikte gelecek.

YENİ SAVAŞÇI: Doug (GİZEMLİ)

Saldırı: Sosis saldırısı Yakındaki düşmanlara hasar verir ve yakındaki dostları iyileştirir, ne kadar yakınlarsa etkisi o kadar artar. İyileştirme %50 etkilidir.

Süper: Ek porsiyon Doug, kendisini veya bir dostunu güçlendirir ve iki saniye içinde yok edilirlerse kısa bir süre içinde %50 sağlık ile canlanırlar.

Aksesuar: Çift sosis Bir sonraki sosis saldırısı yalnızca dostları iyileştirir ama iki kat etkili olur.

Aksesuar: Ekstra hardal Bir sonraki sosis saldırısı yalnızca düşmanlara hasar verir ama iki kat etkili olur.

Yıldız gücü: Fast food Canlanan takım arkadaşları üç saniyeliğine %30 daha hızlı hareket eder.

Yıldız gücü: Self servis Sosis saldırısı Doug'u da iyileştirir, ancak %20 etkilidir.



Doug, ağustos ayının başlarında dükkandan satın alınabilecek.





YENİ KOSTÜMLER

Sezon: SİHİRLİ ORMAN

Perili Köşk 8-BIT (149 elmas / 5.000 mücevher)

Orman Ruhu Chester (79 elmas / 2.750 mücevher)

Taş Trolü Lou (149 elmas / 5.000 mücevher) | Güç ligi kostümü

Kara Peri Janet (149 elmas / 5.000 mücevher)

Sihirli Orman kostümleri, sezon başladıktan sonra temmuz ayının başlarında gelecek.

Mini Tema: Korsanların Yazı!

Megalodon (199 elmas)

Batık Sandık Griff (149 elmas / 5.000 mücevher)

Kraken Surge (149 elmas / 5.000 mücevher) | Supercell MAKE kostümü (Tasarım: Steamfish)

Lanetli Korsan Bibi (149 elmas / 5.000 mücevher)

Korsanların Yazı mini teması ve kostümleri, ağustos ayının ortasında gelecek.

Yenilenenler

Anka Crow (299 elmas) | yeni seslendirmeyle

Karanlık Taraf Carl (39 elmas / 1.500 mücevher) | Kroma (Kaptan Carl gerektirir)

Stara (29 elmas / 1.000 mücevher) | eski adıyla "Iris Tara"

Kaçakçı Penny (Henüz yok)

Bu yenilenen kostümler güncellemeyle birlikte gelecek.

Diğer

Tek Boynuzlu At Bonnie (29 elmas / 1.000 mücevher) | Temmuz ayının ortasında dükkana gelecek.

Topçu Bonnie (29 elmas / 1.000 mücevher) | Temmuz ayının ortasında dükkana gelecek.

Ejder Doug (29 elmas / 1.000 mücevher) | Ağustos başlarında Doug ile birlikte gelecek.

Zehirli Cordelius (29 elmas / 1.000 mücevher) | Temmuz başlarında Cordelius ile birlikte gelecek.

Mantar Spor Cordelius (149 elmas / 5.000 mücevher) | Brawl Pass'te 70. kademe ödülü olacak.

Eşyalar

Yeni Eşya: Süper Taret (Gizemli)

Pam'in taretinin iyileştirme özelliğini %20 artırır.

Pam'e özel.

Görsel Öğeler

Rozetler

Cordelius rozeti

Mantar Spor Cordelius rozeti

Doug rozeti

El Brown

Kaçakçı Penny, Bar Demirbaşı 8-BIT, Jet Ski Jacky, Büyücü Byron, Yönetmen Buzz

Mantar Tehlikesi, Perili Köşk 8-BIT, Taş Trolü Lou, Kara Peri Janet, Orman Ruhu Chester

Anka Crow

Kafatası Andaç rozeti, Korsan Sandığı rozeti, iki adet Kanca rozeti, Megalodon, Kraken Surge, Lanetli Korsan Bibi, Batık Sandık Griff

Kırmızı Kart, Sarı Kart, Vuvuzela, Düdük

Dört adet Velocirapids rozeti

İki adet e-spor takım rozeti

Yeni başlayanlar için e-spor rozeti

İçerik üreticisi taç rozeti

Yeni Spreyler

Cordelius spreyi

Doug spreyi

Megalodon, Kraken Surge, Lanetli Korsan Bibi, Batık Sandık Griff

Zehirli Mantar, Perili Köşk 8-BIT, Taş Trolü Lou, Kara Peri Janet, Orman Ruhu Chester

Anka Crow, Anka Ateşi

Dört adet Velocirapids spreyi

On adet e-spor takım spreyi, iki adet e-spor izleyici spreyi



Profil Simgeleri

Sihirli Orman, Büyülü Mantar, Perili Köşk 8-BIT, Taş Trolü Lou, Kara Peri Janet, Orman Ruhu Chester

Anka Crow, Anka Ateşi

Korsanların Yazı, Megalodon, Kraken Surge, Lanetli Korsan Bibi, Batık Sandık Griff

Altın Savaş Topu

Velocirapids

Unvanlar

Toksik (Cordelius)

Sosis Ustası (Doug)





DENGELEME DEĞİŞİKLİKLERİ

Güçlendirmeler

Maisie Temel mermi hızı arttı. İleri atılma aksesuarının yönü tersine çevrildi. SP - Tam isabet - %10 → %20 hasar bonusu

Ash SP - Deliye dönmüş - %30 → %40 doldurma hızı Aksesuar - Çürük muz -% 40 sağlık kaybı %40 öfke → %25 sağlık kaybı %40 öfke

Belle SP - Cezalısın - Doldurmayı 3 → 5 saniye durduruyor.

Gray SP - Sahte yaralanma - Tam sağlıkta hasar azaltma %25 → %50

Dynamike Aksesuar - Stres çarkı - Hasar 1.200 → 2.000

Mortis Aksesuar - Kombo çarkı - Hasar 1.300 → 1.500

Rico Aksesuar - Çoklu topatar - Hasar 320 → 800

Lola SP - Sevgilerle - İyileştirme 100 → 150

Fang Aksesuar - Patlamış mısır yağmuru - Hasar 500 → 750

Sandy Aksesuar - Uyku getirici - Gecikme 2 →1,5 sn

Spike SP - Gübrele - İyileşme - 800 → 1.000 Aksesuar - Patlayan yumak - Hasar 520 → 800

Emz Aksesuar - Asit spreyi - Hasar azaltma -%20 → %10

Bibi Aksesuar - Yapış yapış - Yavaşlatma süresi - 2 → 3 sn

Gus Aksesuar - Ruh takası - Aldığı hasar - %15 → %5

Squeak SP - Zincir tepkimesi - Hasar - %10 → %20

Carl Aksesuar - Sıcak egzoz - Hasar - 1.200 → 2.000

Bea Aksesuar - Sinirli kovan - Maksimum Hasar - 600 → 1.000

Amber Aksesuar - Alevlerin dansı - Hasar - 500 → 1.000

Buster Aksesuar - Malzeme kemeri - İyileştirme - 500 → 750

Mandy SP - Sert şeker - Hasar azaltma - %20 → %30

Bonnie Aksesuar - Çarpışma testi - Hasar - 300 → 1.000



Zayıflatmalar

Hank SP - Patlamak üzere - Hareket hızı %20 → %10 Artık Hank çalılarda temel saldırısını doldururken görünüyor.



HARİTALAR, OYUN MODLARI VE DÖNÜŞÜMLÜ ETKİNLİKLER

Genel

Geçici mod: Maden arabası , çok istenen bazı değişikliklerle geri döndü! Artık arabanın üzerinden ateş edilebiliyor ve geçilebiliyor.

Yıkılmaz duvarlar artık uzatmalarda yok edilebiliyor (artık o kadar da yıkılmaz değiller)!

Yeni özel etkinlik: Ustalık Çılgınlığı (+%50 ustalık kazandırıyor).

Güç Ligi Sezon Sıfırlaması

Geri bildirimlerinizi ve ödüllerin azaltılmasını göz önüne alarak güç ligi sezon sıfırlamasını bir kez daha değiştirmeye karar verdik. Artık Bronz I ve Altın III arasında tam bir rütbe sıfırlaması olmayacak. Oyuncular rütbelerinin orta noktasına geri dönecek. Sıfırlanan rütbeler o aşamadan itibaren artacak, örneğin Gizemli II - Ustalar arası oyuncular Gizemli I'e düşecek.

Oyuncu Topluluğu Bölmesi

Oyun içinde kullandığınız oylara göre sonuçlar şöyle:

Alaşağı = %41 (Kazandı)

Temizlik = %24 (Kazandı)

Düello = %18

Voleybol savaşı= %16

Temizlik hakkında bir not:

Temizlik ve ödül avı modlarının birbirine çok benzediğine dair oyuncularımızdan bolca geri bildirim aldık. Kurallar arasında küçük farklar olsa da hedefler temelde aynı denildi. Bu yüzden test etmeye karar verdik: Bu iki oyun modundan hangisi oyuncularımız arasında günlük olarak daha popüler?

Her iki mod da aynı günlerde açılacak (teknik nedenlerden dolayı çok kısa bir süre farkıyla) ve her gün iki modda da aynı haritalar olacak. Bunun sonucuna bağlı olarak, iki moddan hangisinin nakavt moduyla birlikte kalıcı rotasyonun bir parçası olacağını belirleyeceğiz.

Ödül Avı

Eklenen Sonsuz Lanet (Yeni, daha önce temizlik modunda vardı) Avcı Cenneti (Yeni, daha önce temizlik modunda vardı)

Kaldırılan Zirve Tapınak Kalıntıları



Savaş Topu

Eklenen Orta Saha Tilt Alanı

Kaldırılan Elastik Zıplat Topu



Elmas Kapmaca

Eklenen Alt Maden Mantar Tuzağı

Kaldırılan Dar Açı Sağlam Merkez



Soygun

Değişiklik yok.

Sıcak Bölge

Değişiklik yok.

Nakavt

Değişiklik yok.

Hesaplaşma

Eklenen Mağara Arası Ada İşgali

Kaldırılan Aşılmaz Sınırlar Kafatası Deresi



Alaşağı

Eklenen Ayrımlar (Yeni) Dolambaçlı Yol (Yeni) Ölüm Halkası (Yeni) Zehirli Tarlalar (Yeni)



Temizlik

Eklenen Sonsuz Lanet Avcı Cenneti Sığınak Büyük Kanal Kurak Sezon Katmanlı Kek Kayan Yıldız Yılan Çayırı



Maden Arabası

Eklenen Gürleyen Denizler Aşkına! (Yeni) Köpek Balıklarına Yem (Yeni) Davy Jones'un Dolabı (Yeni) Vay Canına! (Yeni)

Sıralı (Güç Ligi/Kulüp Ligi) Ödül Avı Kayan Yıldız Büyük Kanal Sonsuz Lanet Savaş Topu Gol Vuruşu Oyun Alanı Tilt Alanı Elmas Kapmaca Taş Madeni Kristal Macerası Çifte Tantana Soygun Bomba Kanyonu Güvenli Bölge Pit Stop Sıcak Bölge Ateşten Halka Savaşan Böcekler Açık Alan Nakavt Altın Kol Geçidi Alevli Anka Kuşu Belle'in Kayaları



Harita Teması Değişiklikleri

Eklenen:

Sihirli Orman (Yeni)

Velocirapids

Savaş Topu Arenası

Darryl'in Gemisi

Kaldırılan:

Tehlikeli Gösteri + Tehlikeli Gösteri Hesaplaşması

Oyun Salonu + Oyun Salonu Hesaplaşması

Derin Deniz





YENİ: STARR HEDİYELERİ:

Kutular geri dönmedi! Ama heyecan geri döndü!

Maç kazandıkça artık rastgele Starr hediyeleri alacaksınız!

Her gün birinci, dördüncü ve sekizinci zaferinizde Starr hediyelerinizi açabilirsiniz. Günde toplam üç Starr hediyesi sizi bekliyor!

Ödüller arasında altın, güç puanı, kredi, mücevher, jeton katlayıcı, savaşçı, rozet, sprey, profil simgesi, yıldız gücü, aksesuar ve hatta kostüm olabilir!

Elmas, kroma kredisi, 199 - 299 elmaslık kostümler ve eşyalar (tüm enderlikler) hediyelere dahil değil.

Ek olarak, sadece Starr hediyelerinden alınabilen yeni bir Starr rozet setimiz var.

50 kupada açılır (otomatik olarak, kupa yolunda değil).

Starr hediyelerini, enderliği yüksek ödüllerle heyecan verici hâle getirmek için ödül dengelememizi gözden geçirmemiz gerekti. Bu nedenle güç ligi, kulüp ligi ve Brawl Pass'ten alınacak bazı ödülleri Starr hediyelerine taşıdık.

Ödülleri yeniden dengelerken, alacağınız toplam ödül miktarını da yaklaşık %20 artırdık.

Artık eskisi gibi aynı şekilde oynamaya devam ederek toplamda daha fazla ödül kazanacaksınız.





DEĞİŞİKLİKLER: GÜÇ LİGİ ÖDÜLLERİ

Güç liginden gelen ödüllerin yarısı günlük Starr hediyelerine taşındı.

Tüm kademeler için mücevher ödülü %50 azaltıldı.

DEĞİŞİKLİKLER: KULÜP LİGİ ÖDÜLLERİ

Kulüp liginden gelen ödüllerin yarısı günlük Starr hediyelerine taşındı.

Tüm kademeler için kulüp altını ödülü %50 azaltıldı. Bu değişiklik hem lig hem de görev haftalarında etkili olacak.



DEĞİŞİKLİKLER: BRAWL PASS ÖDÜLLERİ

Brawl Pass'ten gelen ödüllerin bir kısmı günlük Starr hediyelerine taşındı.

Ücretsiz yoldaki kredi ödüllerinin miktarı 95'ten 70'e düşürüldü.

Brawl Pass'in sonundaki bonus ödüller azaltıldı (farkın 50 kademeyle çarpımı kadar ödül günlük Starr hediyelerine taşındı). Altın 145 → 50 Güç puanı 42 → 20 Kredi 25 → 5



GÖREVLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Aşağıdaki görev türleri oyundan kaldırıldı: Sosyal: Takım ol Oyun Modu: "X" sağlık iyileştir Elmas Kapmaca: "X" saniye boyunca elmas taşı Ödül Avı: "X" veya daha fazla maçı dört ve üstü yıldızla bitir Savaş Topu: "X" kez pas ver Nakavt: "X" tur boyunca kaybetme

Yeni görev türleri: Çoklu savaşçıyla kazanma görevleri (oyuncuların üç savaşçı arasından seçim yapabildiği görevler): Haftalık salı ve perşembe tek savaşçı görevlerinin bir kısmı bunlarla değiştirilecek. Sunulan üç savaşçıdan biri, sahip olduğunuz düşük kupalı savaşçılardan olacak. Çoklu oyun modu görevleri (oyuncuların iki oyun modu arasından seçim yapabildiği görevler): Haftalık salı ve perşembe tek oyun modu görevlerinin bir kısmı bunlarla değiştirilecek. Her zaman aktif bir oyun modu olacak. Çoklu görevler değiştirildiğinde aynı tür başka bir çoklu görev gelecek.

Görev menüsüne artık temel kullanıcı arayüzünden (Brawl Pass'in yanında yer alan) erişilebilecek. Starr yolu düğmesi, savaşçılar düğmesinin yanına taşınacak. Günlük oyun jetonları ilerlemesi Görev menüsüne taşınacak.

Artık Brawl Pass satın almış olmasanız da Brawl Pass özel görevlerinde ilerleyebileceksiniz. Ancak Brawl Pass özel görevlerinin ödüllerini toplamak için Brawl Pass satın almanız gerekecek.



YENİ: TEKRAR HOŞ GELDİN ÖDÜLLERİ

Kupa sayılarına bağlı olarak, uzun bir süre oyundan uzak kalan oyuncuları geri döndüklerinde kaçırdıkları zamanı telafi etmelerine yardımcı olacak ödüller ve benzersiz bir deneyim bekliyor olacak.

Alacakları ödüller, aktif olarak oynamış olsalardı elde edecekleri ödüllerin belirli bir yüzdesi olacak.

Aktif oyuncular için de oyuna devam etmiş olan herkesin kullanabileceği benzersiz bir yedi günlük takvimimiz olacak. Takvim, bu güncellemeden sonra sınırlı bir süreliğine oyuna gelecek.

YENİ: STARR HEDİYELERİ LANSMANINA ÖZEL YEDİ GÜNLÜK TAKVİM ETKİNLİĞİ

Oyunda aktif olan, 125 kupa üstü oyuncular için yedi günlük bir oyuna giriş takvimi etkinliği olacak (oyuna dönüş yapan oyuncular için bunun yerine Tekrar Hoş Geldin deneyimi sunulacak).

HATA DÜZELTMELERİ

Küçük hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler yapıldı.

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