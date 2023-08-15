Bakım - 15 AğustosDenge Değişiklikleri
Bufflar
Hank
Temel sağlık yükseltildi 5000 → 5400
Süper hasarı yükseltildi 1000 → 1320
Doug
Süper doldurması azaldı (hala 5 vuruş → etkili değişiklik yok)
Temel sağlık yükseltildi - 4800 → 5000
Süperi artık duvarlardan geçebiliyor
Yeniden canlandırılan hedefler %100 sağlık puanında olur (%50'den itibaren)
Rosa
Added Tank trait (charges super from damage taken)
Bull
Temel sağlık yükseltildi 400 → 440
Buna bağlı olarak süper şarjı biraz arttı.
Gale
Temel sağlık yükseltildi 3600 → 3800
Jacky
Pnömatik Güçlendirici - Hızı %5 (20% → 25%), ve süresi artırıldı (3s → 4s)
Nerfler
Shelly
Hız düzenlemesi: Çok Hızlı→ Hızlı
Cordelius
Cordelius artık Gölge Aleminde ile süperini doldurmuyor.
Cordelius artık Gölge Aleminde süperini kullanamıyor.
Zehirli Mantar süresi azaltıldı 1,5s → 1s
Crow
Extra Zehirli yıldız gücü hasar azalması azaltıldı 25% → 20%
Düzeltmeler
Oyun açıldığında meydana gelen bir çökme hatası düzeltildi.
Bakım&Android Opsiyonel Güncelleme - 30 Haziran
Daha önce yayımlanan iOS cihaz Güncellemesi artık Android cihazlar için de mevcut.
Giriş takvimi ile ilgili nadiren ortaya çıkan bir sorun düzeltildi
Sıcak Bölge çevrelerinde kayıp elementlerle ilgili birkaç sorun düzeltildi
Espor Sprey alımları ile ilgili, bug varken alım yapanlara Elmas iadesi en kısa sürede yapılacak.
Henüz, spreyleri hesaplardan kaldıramıyoruz. Bu, daha sonra yapılacak.
iOS Opsiyonel güncelleme - 29 Haziran
iOS cihazları için opsiyonel güncelleme erişilebilir. App Store’dan aşağıdaki düzeltmeleri içeren son versiyonu indirdiğinizden emin olun:
Savaş sonu ekranında bazen görülen çökme durumu düzeltildi.
Dövüşçü sprey menüsündeki Espor Spreyleri içinde bulunan gereksiz bir satın alma düğmesi kaldırıldı.
Bonnie’nin ana kostümü düzeltildi.
Etkin bir Görev olmadığı halde Etkinliklerde Görev işaretçilerinin görünmesi ile ilgili bir sorun düzeltildi.
Yakında aynı düzeltmeleri içeren Android cihaz güncellemesini de çıkaracağız.
Bakım - 28 Haziran
Yanlış çevreye sahip Harita Düzenleyici haritaları sorunu düzeltildi.
Savaş Topu’nda, ekstra zaman sırasında kenar duvarların yıkılması sorunu düzeltildi.
Hesaplaşma galibiyetlerinin Starr Hediyelerine sayılmamasına neden olan bir sorun düzeltildi.
Gale’in Kasırga aksesuarının dost savaşçıları etkilemesi sorunu düzeltildi.
Bo’nun limitsiz mayın bırakmasına neden olan bir sorun düzeltildi.
Ayrıca, bazı Espor Organizasyonu spreyleri ile ilgili devam eden bir sorunu araştırıyoruz. Bu nedenle, en iyi çözümü bulmaya çalıştığımız süre boyunca bu spreylerin satın alma işlemlerini devre dışı bırakıyoruz.
Güncelleme: Hesaplaşma galibiyetlerinin Starr hediyeleri için sayılmadığı hatanın farkındayız ve ekibimiz bunu araştırıyor. Galibiyetler diğer tüm modlar için hala iyi çalışıyor!
Özellik: Yakın süper
Cordelius düşman savaşçılara yakınken süper özelliği dolar.
Saldırı: Mantarlar
Cordelius, bahçe aletiyle kısa menzilli iki mantar ateşler.
Süper: Buranın sahibi benim
Cordelius, duvarlardan geçen bir gölge mantarı ateşler ve hedefi vurursa hem kendisini hem de hedefi sekiz saniyeliğine gölge alemine aktarır. Bu süre içinde Cordelius veya hedefi yok olursa gölge aleminden çıkılır. Gölge aleminde Cordelius'un hareket hızı %20, doldurma hızı %30 artar.
Aksesuar: Yeniden ekim
Cordelius, bir miktar mesafeyi hızla aşar.
Aksesuar: Zehirli mantar
Cordelius'un bir sonraki temel saldırısı hedefi ayrıca 1,5 saniyeliğine etkisiz hâle getirir.
Yıldız gücü: Mantar kombosu
Cordelius, attığı ikinci mantar ile aynı hedefi tekrar vurursa ikinci vuruş %30 daha fazla hasar verir.
Yıldız gücü: Mantar krallığı
Cordelius gölge alemine geçtiğinde takım arkadaşlarına 1090 sağlık puanı kazandıran ve düşmanlara aynı hasarı veren üç mantar ortaya çıkar.
Cordelius, Sihirli Orman sezonunda Brawl Pass ödülleriyle (30. kademe) birlikte gelecek.
Saldırı: Sosis saldırısı
Yakındaki düşmanlara hasar verir ve yakındaki dostları iyileştirir, ne kadar yakınlarsa etkisi o kadar artar. İyileştirme %50 etkilidir.
Süper: Ek porsiyon
Doug, kendisini veya bir dostunu güçlendirir ve iki saniye içinde yok edilirlerse kısa bir süre içinde %50 sağlık ile canlanırlar.
Aksesuar: Çift sosis
Bir sonraki sosis saldırısı yalnızca dostları iyileştirir ama iki kat etkili olur.
Aksesuar: Ekstra hardal
Bir sonraki sosis saldırısı yalnızca düşmanlara hasar verir ama iki kat etkili olur.
Yıldız gücü: Fast food
Canlanan takım arkadaşları üç saniyeliğine %30 daha hızlı hareket eder.
Yıldız gücü: Self servis
Sosis saldırısı Doug'u da iyileştirir, ancak %20 etkilidir.
Doug, ağustos ayının başlarında dükkandan satın alınabilecek.
Sezon: SİHİRLİ ORMAN
Perili Köşk 8-BIT (149 elmas / 5.000 mücevher)
Orman Ruhu Chester (79 elmas / 2.750 mücevher)
Taş Trolü Lou (149 elmas / 5.000 mücevher) | Güç ligi kostümü
Kara Peri Janet (149 elmas / 5.000 mücevher)
Sihirli Orman kostümleri, sezon başladıktan sonra temmuz ayının başlarında gelecek.
Mini Tema: Korsanların Yazı!
Megalodon (199 elmas)
Batık Sandık Griff (149 elmas / 5.000 mücevher)
Kraken Surge (149 elmas / 5.000 mücevher) | Supercell MAKE kostümü (Tasarım: Steamfish)
Lanetli Korsan Bibi (149 elmas / 5.000 mücevher)
Korsanların Yazı mini teması ve kostümleri, ağustos ayının ortasında gelecek.
Yenilenenler
Anka Crow (299 elmas) | yeni seslendirmeyle
Karanlık Taraf Carl (39 elmas / 1.500 mücevher) | Kroma (Kaptan Carl gerektirir)
Stara (29 elmas / 1.000 mücevher) | eski adıyla "Iris Tara"
Kaçakçı Penny (Henüz yok)
Bu yenilenen kostümler güncellemeyle birlikte gelecek.
Diğer
Tek Boynuzlu At Bonnie (29 elmas / 1.000 mücevher) | Temmuz ayının ortasında dükkana gelecek.
Topçu Bonnie (29 elmas / 1.000 mücevher) | Temmuz ayının ortasında dükkana gelecek.
Ejder Doug (29 elmas / 1.000 mücevher) | Ağustos başlarında Doug ile birlikte gelecek.
Zehirli Cordelius (29 elmas / 1.000 mücevher) | Temmuz başlarında Cordelius ile birlikte gelecek.
Mantar Spor Cordelius (149 elmas / 5.000 mücevher) | Brawl Pass'te 70. kademe ödülü olacak.
Yeni Eşya: Süper Taret (Gizemli)
Pam'in taretinin iyileştirme özelliğini %20 artırır.
Pam'e özel.
Rozetler
Cordelius rozeti
Mantar Spor Cordelius rozeti
Doug rozeti
El Brown
Kaçakçı Penny, Bar Demirbaşı 8-BIT, Jet Ski Jacky, Büyücü Byron, Yönetmen Buzz
Mantar Tehlikesi, Perili Köşk 8-BIT, Taş Trolü Lou, Kara Peri Janet, Orman Ruhu Chester
Anka Crow
Kafatası Andaç rozeti, Korsan Sandığı rozeti, iki adet Kanca rozeti, Megalodon, Kraken Surge, Lanetli Korsan Bibi, Batık Sandık Griff
Kırmızı Kart, Sarı Kart, Vuvuzela, Düdük
Dört adet Velocirapids rozeti
İki adet e-spor takım rozeti
Yeni başlayanlar için e-spor rozeti
İçerik üreticisi taç rozeti
Yeni Spreyler
Cordelius spreyi
Doug spreyi
Megalodon, Kraken Surge, Lanetli Korsan Bibi, Batık Sandık Griff
Zehirli Mantar, Perili Köşk 8-BIT, Taş Trolü Lou, Kara Peri Janet, Orman Ruhu Chester
Anka Crow, Anka Ateşi
Dört adet Velocirapids spreyi
On adet e-spor takım spreyi, iki adet e-spor izleyici spreyi
Profil Simgeleri
Sihirli Orman, Büyülü Mantar, Perili Köşk 8-BIT, Taş Trolü Lou, Kara Peri Janet, Orman Ruhu Chester
Anka Crow, Anka Ateşi
Korsanların Yazı, Megalodon, Kraken Surge, Lanetli Korsan Bibi, Batık Sandık Griff
Altın Savaş Topu
Velocirapids
Unvanlar
Toksik (Cordelius)
Sosis Ustası (Doug)
Güçlendirmeler
Maisie
Temel mermi hızı arttı.
İleri atılma aksesuarının yönü tersine çevrildi.
SP - Tam isabet - %10 → %20 hasar bonusu
Ash
SP - Deliye dönmüş - %30 → %40 doldurma hızı
Aksesuar - Çürük muz -% 40 sağlık kaybı %40 öfke → %25 sağlık kaybı %40 öfke
Belle
SP - Cezalısın - Doldurmayı 3 → 5 saniye durduruyor.
Gray
SP - Sahte yaralanma - Tam sağlıkta hasar azaltma %25 → %50
Dynamike
Aksesuar - Stres çarkı - Hasar 1.200 → 2.000
Mortis
Aksesuar - Kombo çarkı - Hasar 1.300 → 1.500
Rico
Aksesuar - Çoklu topatar - Hasar 320 → 800
Lola
SP - Sevgilerle - İyileştirme 100 → 150
Fang
Aksesuar - Patlamış mısır yağmuru - Hasar 500 → 750
Sandy
Aksesuar - Uyku getirici - Gecikme 2 →1,5 sn
Spike
SP - Gübrele - İyileşme - 800 → 1.000
Aksesuar - Patlayan yumak - Hasar 520 → 800
Emz
Aksesuar - Asit spreyi - Hasar azaltma -%20 → %10
Bibi
Aksesuar - Yapış yapış - Yavaşlatma süresi - 2 → 3 sn
Gus
Aksesuar - Ruh takası - Aldığı hasar - %15 → %5
Squeak
SP - Zincir tepkimesi - Hasar - %10 → %20
Carl
Aksesuar - Sıcak egzoz - Hasar - 1.200 → 2.000
Bea
Aksesuar - Sinirli kovan - Maksimum Hasar - 600 → 1.000
Amber
Aksesuar - Alevlerin dansı - Hasar - 500 → 1.000
Buster
Aksesuar - Malzeme kemeri - İyileştirme - 500 → 750
Mandy
SP - Sert şeker - Hasar azaltma - %20 → %30
Bonnie
Aksesuar - Çarpışma testi - Hasar - 300 → 1.000
Zayıflatmalar
Hank
SP - Patlamak üzere - Hareket hızı %20 → %10
Artık Hank çalılarda temel saldırısını doldururken görünüyor.
Genel
Geçici mod: Maden arabası, çok istenen bazı değişikliklerle geri döndü!
Artık arabanın üzerinden ateş edilebiliyor ve geçilebiliyor.
Yıkılmaz duvarlar artık uzatmalarda yok edilebiliyor (artık o kadar da yıkılmaz değiller)!
Yeni özel etkinlik: Ustalık Çılgınlığı (+%50 ustalık kazandırıyor).
Güç Ligi Sezon Sıfırlaması
Geri bildirimlerinizi ve ödüllerin azaltılmasını göz önüne alarak güç ligi sezon sıfırlamasını bir kez daha değiştirmeye karar verdik. Artık Bronz I ve Altın III arasında tam bir rütbe sıfırlaması olmayacak. Oyuncular rütbelerinin orta noktasına geri dönecek. Sıfırlanan rütbeler o aşamadan itibaren artacak, örneğin Gizemli II - Ustalar arası oyuncular Gizemli I'e düşecek.
Oyuncu Topluluğu Bölmesi
Oyun içinde kullandığınız oylara göre sonuçlar şöyle:
Alaşağı = %41 (Kazandı)
Temizlik = %24 (Kazandı)
Düello = %18
Voleybol savaşı= %16
Temizlik hakkında bir not:
Temizlik ve ödül avı modlarının birbirine çok benzediğine dair oyuncularımızdan bolca geri bildirim aldık. Kurallar arasında küçük farklar olsa da hedefler temelde aynı denildi. Bu yüzden test etmeye karar verdik: Bu iki oyun modundan hangisi oyuncularımız arasında günlük olarak daha popüler?
Her iki mod da aynı günlerde açılacak (teknik nedenlerden dolayı çok kısa bir süre farkıyla) ve her gün iki modda da aynı haritalar olacak. Bunun sonucuna bağlı olarak, iki moddan hangisinin nakavt moduyla birlikte kalıcı rotasyonun bir parçası olacağını belirleyeceğiz.
Ödül Avı
Eklenen
Sonsuz Lanet (Yeni, daha önce temizlik modunda vardı)
Avcı Cenneti (Yeni, daha önce temizlik modunda vardı)
Kaldırılan
Zirve
Tapınak Kalıntıları
Savaş Topu
Eklenen
Orta Saha
Tilt Alanı
Kaldırılan
Elastik
Zıplat Topu
Elmas Kapmaca
Eklenen
Alt Maden
Mantar Tuzağı
Kaldırılan
Dar Açı
Sağlam Merkez
Soygun
Değişiklik yok.
Sıcak Bölge
Değişiklik yok.
Nakavt
Değişiklik yok.
Hesaplaşma
Eklenen
Mağara Arası
Ada İşgali
Kaldırılan
Aşılmaz Sınırlar
Kafatası Deresi
Alaşağı
Eklenen
Ayrımlar (Yeni)
Dolambaçlı Yol (Yeni)
Ölüm Halkası (Yeni)
Zehirli Tarlalar (Yeni)
Temizlik
Eklenen
Sonsuz Lanet
Avcı Cenneti
Sığınak
Büyük Kanal
Kurak Sezon
Katmanlı Kek
Kayan Yıldız
Yılan Çayırı
Maden Arabası
Eklenen
Gürleyen Denizler Aşkına! (Yeni)
Köpek Balıklarına Yem (Yeni)
Davy Jones'un Dolabı (Yeni)
Vay Canına! (Yeni)
Sıralı (Güç Ligi/Kulüp Ligi)
Ödül Avı
Kayan Yıldız
Büyük Kanal
Sonsuz Lanet
Savaş Topu
Gol Vuruşu
Oyun Alanı
Tilt Alanı
Elmas Kapmaca
Taş Madeni
Kristal Macerası
Çifte Tantana
Soygun
Bomba Kanyonu
Güvenli Bölge
Pit Stop
Sıcak Bölge
Ateşten Halka
Savaşan Böcekler
Açık Alan
Nakavt
Altın Kol Geçidi
Alevli Anka Kuşu
Belle'in Kayaları
Harita Teması Değişiklikleri
Eklenen:
Sihirli Orman (Yeni)
Velocirapids
Savaş Topu Arenası
Darryl'in Gemisi
Kaldırılan:
Tehlikeli Gösteri + Tehlikeli Gösteri Hesaplaşması
Oyun Salonu + Oyun Salonu Hesaplaşması
Derin Deniz
Kutular geri dönmedi! Ama heyecan geri döndü!
Maç kazandıkça artık rastgele Starr hediyeleri alacaksınız!
Her gün birinci, dördüncü ve sekizinci zaferinizde Starr hediyelerinizi açabilirsiniz. Günde toplam üç Starr hediyesi sizi bekliyor!
Ödüller arasında altın, güç puanı, kredi, mücevher, jeton katlayıcı, savaşçı, rozet, sprey, profil simgesi, yıldız gücü, aksesuar ve hatta kostüm olabilir!
Elmas, kroma kredisi, 199 - 299 elmaslık kostümler ve eşyalar (tüm enderlikler) hediyelere dahil değil.
Ek olarak, sadece Starr hediyelerinden alınabilen yeni bir Starr rozet setimiz var.
50 kupada açılır (otomatik olarak, kupa yolunda değil).
Starr hediyelerini, enderliği yüksek ödüllerle heyecan verici hâle getirmek için ödül dengelememizi gözden geçirmemiz gerekti. Bu nedenle güç ligi, kulüp ligi ve Brawl Pass'ten alınacak bazı ödülleri Starr hediyelerine taşıdık.
Ödülleri yeniden dengelerken, alacağınız toplam ödül miktarını da yaklaşık %20 artırdık.
Artık eskisi gibi aynı şekilde oynamaya devam ederek toplamda daha fazla ödül kazanacaksınız.
Güç liginden gelen ödüllerin yarısı günlük Starr hediyelerine taşındı.
Tüm kademeler için mücevher ödülü %50 azaltıldı.
Kulüp liginden gelen ödüllerin yarısı günlük Starr hediyelerine taşındı.
Tüm kademeler için kulüp altını ödülü %50 azaltıldı.
Bu değişiklik hem lig hem de görev haftalarında etkili olacak.
Brawl Pass'ten gelen ödüllerin bir kısmı günlük Starr hediyelerine taşındı.
Ücretsiz yoldaki kredi ödüllerinin miktarı 95'ten 70'e düşürüldü.
Brawl Pass'in sonundaki bonus ödüller azaltıldı (farkın 50 kademeyle çarpımı kadar ödül günlük Starr hediyelerine taşındı).
Altın 145 → 50
Güç puanı 42 → 20
Kredi 25 → 5
Aşağıdaki görev türleri oyundan kaldırıldı:
Sosyal: Takım ol
Oyun Modu:
"X" sağlık iyileştir
Elmas Kapmaca: "X" saniye boyunca elmas taşı
Ödül Avı: "X" veya daha fazla maçı dört ve üstü yıldızla bitir
Savaş Topu: "X" kez pas ver
Nakavt: "X" tur boyunca kaybetme
Yeni görev türleri:
Çoklu savaşçıyla kazanma görevleri (oyuncuların üç savaşçı arasından seçim yapabildiği görevler):
Haftalık salı ve perşembe tek savaşçı görevlerinin bir kısmı bunlarla değiştirilecek.
Sunulan üç savaşçıdan biri, sahip olduğunuz düşük kupalı savaşçılardan olacak.
Çoklu oyun modu görevleri (oyuncuların iki oyun modu arasından seçim yapabildiği görevler):
Haftalık salı ve perşembe tek oyun modu görevlerinin bir kısmı bunlarla değiştirilecek.
Her zaman aktif bir oyun modu olacak.
Çoklu görevler değiştirildiğinde aynı tür başka bir çoklu görev gelecek.
Görev menüsüne artık temel kullanıcı arayüzünden (Brawl Pass'in yanında yer alan) erişilebilecek.
Starr yolu düğmesi, savaşçılar düğmesinin yanına taşınacak.
Günlük oyun jetonları ilerlemesi Görev menüsüne taşınacak.
Artık Brawl Pass satın almış olmasanız da Brawl Pass özel görevlerinde ilerleyebileceksiniz.
Ancak Brawl Pass özel görevlerinin ödüllerini toplamak için Brawl Pass satın almanız gerekecek.
Kupa sayılarına bağlı olarak, uzun bir süre oyundan uzak kalan oyuncuları geri döndüklerinde kaçırdıkları zamanı telafi etmelerine yardımcı olacak ödüller ve benzersiz bir deneyim bekliyor olacak.
Alacakları ödüller, aktif olarak oynamış olsalardı elde edecekleri ödüllerin belirli bir yüzdesi olacak.
Aktif oyuncular için de oyuna devam etmiş olan herkesin kullanabileceği benzersiz bir yedi günlük takvimimiz olacak. Takvim, bu güncellemeden sonra sınırlı bir süreliğine oyuna gelecek.
Oyunda aktif olan, 125 kupa üstü oyuncular için yedi günlük bir oyuna giriş takvimi etkinliği olacak (oyuna dönüş yapan oyuncular için bunun yerine Tekrar Hoş Geldin deneyimi sunulacak).
Küçük hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler yapıldı.
Bazı giriş seviyesi cihazlar için performans iyileştirmeleri var.
Katlanabilir cihazlara yönelik destek eklendi.