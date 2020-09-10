Yeni sezona yakında başlıyor: Yeni Savaşçı, kostümler ve daha fazlası!
Colette! (3.Sezon Geliyor!)
Ana Saldırı: İCRA
Hedefin kalan sağlığına bağlı olarak %35 hasar verir.
Nötr hedeflere her zaman aynı oranda zarar verir (PvE Bosses, Showdown Boxes)
Hasar oranı güç küpleri veya diğer güçlendirmelerle arttırılabilir.
Minimum 200 hasar verir (max 280).
Süper: TAHSİLAT ZAMANI
Colette düz bir çizgi üzerinde koşar. Belirli bir mesafeye ulaşınca veya duvara
çarpınca başladığı yere geri döner. Gidiş ve gelişte aynı hasarı verir.
Düşmanın maksimum sağlığının %20si oranında hasar verir.
Nötr hedeflere her zaman aynı oranda zarar verir (Colette'in Güç Seviyesine bağlı
olarak vuruş başına 1000-1400 arasında sınırlanmıştır) (PvE Bosses, Showdown
Boxes) Hasar oranı güç küpleri veya diğer güçlendirmelerle arttırılabilir.
Aksesuar: ÖZVERİ
Colette'in sonraki saldırısı, o anki sağlığının %40 kadarını hasara dönüştürür.
Yıldız Gücü: AĞIR VERGİ
Colette'in saldırısının isabet ettiği düşmanlar, saldırının ulaşacağı en uzak noktaya kadar püskürtülür.
Brawl Pass - Hediye Dükkanına Hoşgeldiniz!
Yeni Hediye Dükkanı ortamı
Yeni Starr Park ortamı (Tutorial ve Eğitim Mağarası)
Yeni Müzik
Poco Starr Kostümü
Trixie Colette Kostümü
Rozet Paketi hem normal hem Brawl Pass süreçlerine dahil edildi.
Oyun Modları ve Etkinlikler
Harita rotasyonu Elmas Kapmaca, Hesaplaşma(Tek, Çift) ve Savaş Topu için 14 günden 7
günlük rotasyona kısaltıldı. Bu, Oyun Modu başına rotasyonda 7 harita olacağı
ve her haritanın daha sık oynanabileceği anlamına geliyor.
Topluluk geri bildirimlerine dayalı oluşturulan uzun bir klasik harita listesi oyuna geri döndü.
Hesaplaşma:
Elixir desteği, %200 artırılmış hasardan %100 artırılmış hasara düşürüldü.
Angry Robo modifier: Sağlığı ve hasarı artık maçtaki savaşçıların güç
seviyesi ortalamasına göre hesaplanacak.
Güç küplerinin sağlığı maçtaki savaşçıların güç seviyesi ortalamasına göre
hesaplanacak.
Soygun:
Kasa sağlığı artık maçtaki savaşçıların ortalama güç seviyesine göre hesaplanacak.
Kuşatma:
IKE sağlığı, Kuşatma Robotu sağlığı ve Kuşatma Robot hasarı artık maçtaki
ortalama güç seviyesine göre hesaplanacak.
Daha Fazlası!
Yeni Savaş bitiş ekranı
Yeni uygulama ikonu
Dostluk maçlarında oyuncu yuvalarını devre dışı bırakma seçeneği oyuncunun kendi
Dostluk Maçlarını özelleştirilmesine izin verir. Yeni Ödül Haritası "Açık" eklendi (Arkadaşlarınıza
özel).
'Görevlere bakıyor' statüsü eklendi.
Eğitim bölümüne SCID butonu eklendi.
SCID’den artık Facebook, LINE ve Kakao hesabı SCID’e bağlı olan arkadaş önerilerini görebilirsiniz.
DENGE DEĞİŞİKLİĞİ
Ana Saldırıların ve/veya Süper Saldırıların bir kombinasyonunun, Süper Saldırıyı çoğu zaman tam olarak şarj edilmekten biraz uzakta bıraktığı sorunları düzelten büyük bir 'Yaşam Kalitesi' düzenlemesi yapıldı.
Buff ve Nerfler aşağıdaki bölümde belirtilmiştir. Bu küçük 'Yaşam Kalitesi' değişikliklerindeki amaç genel dengeyi değiştirmek değil, küçük sorunları düzeltmektir.
Yapılan düzenleme ile birlikte aşağıdaki savaşçıların Süper dolum oranlarında küçük
değişiklikler var;
Barley
Süper saldırının Süper doldurma oranı hafif arttırıldı.
Carl
Süper saldırının Süper doldurma oranı hafif arttırıldı.
Colt
Ana saldırının Süper doldurma oranı hafif azaltıldı.
Süper saldırının Süper doldurma oranı hafif arttırıldı.
Jessie
Ana saldırının Süper doldurma oranı hafif azaltıldı.
Süper saldırının Süper doldurma oranı hafif arttırıldı.
SAVAŞÇI DENGELERİ
Bo
Süper dolum oranı 3 isabetli Ana saldırıyla dolacak şekilde yükseltildi.
Süper saldırının Süper doldurma oranı hafif azaltıldı (hala 3 vuruşla doluyor).
Bull
Sağlık 4900'den 5000'e yükseltildi.
Ana saldırının Süper doldurma oranı hafif arttırıldı.
Süper saldırının Süper doldurma oranı hafif arttırıldı.
Darrly
Sağlık 4800’den 5000’e yükseltildi.
Dynamike
Süper dolum oranı iki isabetli ana saldırıda dolacak şekilde yükseltildi.
El Primo
Süper dolum oranı 10 yerine 9 ana saldırıda dolacak şekilde yükseltildi.
Süper dolum oranı 5 yerine 4 Super saldırı ile dolacak şekilde yükseltildi.
Asteroid Belt patlama yarıçapı %11 arttı.
EMZ
Süper dolum oranı 3 isabetli Ana saldırıyla dolacak şekilde yükseltildi.
Gene
Süper dolum oranı 3 isabetli Ana saldırıyla dolacak şekilde hafif yükseltildi.
Jacky
Misilleme etkili yarıçapı %50 artırıldı.
Max
Süper dolum oranı 3 isabetli Ana saldırıyla dolacak şekilde yükseltildi.
Mortis
Ana saldırının Süper doldurma oranı hafif azaltıldı (bu herhangi bir etkileşimi veya kombinasyonu DEĞİŞTİRMEZ!)
Süper saldırının Süper doldurma oranı hafif arttırıldı.(Doldurmak için yeni kombo: 2 Ana
saldırı + 2 Süper saldırı).
Nita
Süper dolum oranı 7 yerine 6 ana saldırıda dolacak şekilde yükseltildi.
Süper dolum oranı 12 yerine 10 Ayı saldırısıyla dolacak şekilde yükseltildi.
Ayı pençesine sersemletme uygulamadan önce bir saniye eklendi.
Ayı pençesi maç başı kullanımı 2’den 3’e çıkarıldı.
Rosa
Süper dolum oranı 3 isabetli Ana saldırıyla dolacak şekilde yükseltildi.
Shelly
Sağlık 3600’den 3800’e yükseltildi.
Süper dolum oranı 2 isabetli Ana saldırıyla dolacak şekilde hafif yükseltildi.
Süper saldırının Süper doldurma oranı hafif azaltıldı.
Spike
Ana saldırı hasarı Spike başına 520’den 560’a yükseltildi.
Süper saldırının süper doldurma oranı hafif arttırıldı.
Tara
Süper dolum oranı 4 isabetli Ana saldırıyla dolacak şekilde hafif yükseltildi.
Tick
Süper dolum oranı 2 isabetli Ana saldırıyla dolacak şekilde hafif yükseltildi.
Mr. P
Ana saldırının Süper doldurma oranı hafif arttırıldı (hala 6 saldırı ile doluyor).
Süper saldırının Süper doldurma oranı düşürüldü ( Porter Attack ile 16’da 18’e çıkarıldı.)
Poco
Akort Cihazı iyileştirme oranı saniyede 500’den 400’e düşürüldü.
Gale
Gale’in Trambolini eskisi kadar zıplatma gücüne sahip değil.
8-BIT
Ekstra Can yeni yıldız gücü değiştirildi: PLUGGED-IN - 8-BIT, hasar güçlendiricinin
yakınındayken hareket hızı artışı olur.
Gale
İkinci Rüzgar yeni yıldız gücü ile değiştirildi: Freezing Snow - Ana Saldırı artık isabet
üzerine 0,4 saniyelik bir yavaşlatma etkisi uyguluyor.
Pam
Pam’in Anne Öpücüğü: Taret görsel alanı, efektif iyileşme alanı ile uyumlu olarak
ayarlandı (Görsel alan biraz daha küçük).
Pulse Modülatörü: iyileştirme alanı, efektif iyileşme alanı ile uyumlu olarak azaltıldı. Bu
aksesuarın biraz güç kaybetmesine sebep oldu.
Hata Düzeltmeleri
El Primo'nun Asteroid Kuşağı patlama etkisinin, patlamanın etkili alanıyla eşleşmemesi
sorunu giderildi, bunun sonucunda görsel patlama alanı% 26 artırıldı.
Dynamike'ın Satchel Charge sersemletme etkisinin yalnızca bir dinamit çubuğuna
uygulanmasına neden olan sorun çözüldü.
Tepki etkisi ile nadiren ortaya çıkan savaşçının havada kalma durumu çözüldü.
Özel olmayan Brawl Pass Savaşçı rozetleri artık Sezon Savaşçılar'nın kilidi açılmışsa ödül yolundan toplanabilir.