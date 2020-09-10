Harita rotasyonu Elmas Kapmaca, Hesaplaşma(Tek, Çift) ve Savaş Topu için 14 günden 7









günlük rotasyona kısaltıldı. Bu, Oyun Modu başına rotasyonda 7 harita olacağı



ve her haritanın daha sık oynanabileceği anlamına geliyor.