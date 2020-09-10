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10 Eyl 2020
Blog – Brawl Stars

STARR PARK'A HOŞGELDİNİZ!

Yeni sezona yakında başlıyor: Yeni Savaşçı, kostümler ve daha fazlası!



Colette! (3.Sezon Geliyor!)


  • Ana Saldırı: İCRA

    • Hedefin kalan sağlığına bağlı olarak %35 hasar verir.

    • Nötr hedeflere her zaman aynı oranda zarar verir (PvE Bosses, Showdown Boxes)




      Hasar oranı güç küpleri veya diğer güçlendirmelerle arttırılabilir.

    • Minimum 200 hasar verir (max 280).

  • Süper: TAHSİLAT ZAMANI

    • Colette düz bir çizgi üzerinde koşar. Belirli bir mesafeye ulaşınca veya duvara




      çarpınca başladığı yere geri döner. Gidiş ve gelişte aynı hasarı verir.

    • Düşmanın maksimum sağlığının %20si oranında hasar verir.

    • Nötr hedeflere her zaman aynı oranda zarar verir (Colette'in Güç Seviyesine bağlı




      olarak vuruş başına 1000-1400 arasında sınırlanmıştır) (PvE Bosses, Showdown

      Boxes) Hasar oranı güç küpleri veya diğer güçlendirmelerle arttırılabilir.

  • Aksesuar: ÖZVERİ

    • Colette'in sonraki saldırısı, o anki sağlığının %40 kadarını hasara dönüştürür.

  • Yıldız Gücü: AĞIR VERGİ

    • Colette'in saldırısının isabet ettiği düşmanlar, saldırının ulaşacağı en uzak noktaya kadar püskürtülür.

Brawl Pass - Hediye Dükkanına Hoşgeldiniz!

  • Yeni Hediye Dükkanı ortamı

  • Yeni Starr Park ortamı (Tutorial ve Eğitim Mağarası)

  • Yeni Müzik

  • Poco Starr Kostümü

  • Trixie Colette Kostümü

  • Rozet Paketi hem normal hem Brawl Pass süreçlerine dahil edildi.

Oyun Modları ve Etkinlikler

  • Harita rotasyonu Elmas Kapmaca, Hesaplaşma(Tek, Çift) ve Savaş Topu için 14 günden 7




    günlük rotasyona kısaltıldı. Bu, Oyun Modu başına rotasyonda 7 harita olacağı

    ve her haritanın daha sık oynanabileceği anlamına geliyor.

  • Topluluk geri bildirimlerine dayalı oluşturulan uzun bir klasik harita listesi oyuna geri döndü.

  • Hesaplaşma:

    • Elixir desteği, %200 artırılmış hasardan %100 artırılmış hasara düşürüldü.

    • Angry Robo modifier: Sağlığı ve hasarı artık maçtaki savaşçıların güç


      seviyesi ortalamasına göre hesaplanacak.

    • Güç küplerinin sağlığı maçtaki savaşçıların güç seviyesi ortalamasına göre




      hesaplanacak.

  • Soygun:

    • Kasa sağlığı artık maçtaki savaşçıların ortalama güç seviyesine göre hesaplanacak.

  • Kuşatma:

    • IKE sağlığı, Kuşatma Robotu sağlığı ve Kuşatma Robot hasarı artık maçtaki




      ortalama güç seviyesine göre hesaplanacak.

Daha Fazlası!

  • Yeni Savaş bitiş ekranı

  • Yeni uygulama ikonu

  • Dostluk maçlarında oyuncu yuvalarını devre dışı bırakma seçeneği oyuncunun kendi




    Dostluk Maçlarını özelleştirilmesine izin verir. Yeni Ödül Haritası "Açık" eklendi (Arkadaşlarınıza

    özel).

  • 'Görevlere bakıyor' statüsü eklendi.

  • Eğitim bölümüne SCID butonu eklendi.

  • SCID’den artık Facebook, LINE ve Kakao hesabı SCID’e bağlı olan arkadaş önerilerini görebilirsiniz.

DENGE DEĞİŞİKLİĞİ

  • Ana Saldırıların ve/veya Süper Saldırıların bir kombinasyonunun, Süper Saldırıyı çoğu zaman tam olarak şarj edilmekten biraz uzakta bıraktığı sorunları düzelten büyük bir 'Yaşam Kalitesi' düzenlemesi yapıldı.

  • Buff ve Nerfler aşağıdaki bölümde belirtilmiştir. Bu küçük 'Yaşam Kalitesi' değişikliklerindeki amaç genel dengeyi değiştirmek değil, küçük sorunları düzeltmektir.

  • Yapılan düzenleme ile birlikte aşağıdaki savaşçıların Süper dolum oranlarında küçük




    değişiklikler var;

    • Barley

      • Süper saldırının Süper doldurma oranı hafif arttırıldı.

    • Carl

      • Süper saldırının Süper doldurma oranı hafif arttırıldı.

    • Colt

      • Ana saldırının Süper doldurma oranı hafif azaltıldı.

      • Süper saldırının Süper doldurma oranı hafif arttırıldı.

    • Jessie

      • Ana saldırının Süper doldurma oranı hafif azaltıldı.

      • Süper saldırının Süper doldurma oranı hafif arttırıldı.

SAVAŞÇI DENGELERİ

  • Bo

    • Süper dolum oranı 3 isabetli Ana saldırıyla dolacak şekilde yükseltildi.

    • Süper saldırının Süper doldurma oranı hafif azaltıldı (hala 3 vuruşla doluyor).

  • Bull

    • Sağlık 4900'den 5000'e yükseltildi.

    • Ana saldırının Süper doldurma oranı hafif arttırıldı.

    • Süper saldırının Süper doldurma oranı hafif arttırıldı.

  • Darrly

    • Sağlık 4800’den 5000’e yükseltildi.

  • Dynamike

    • Süper dolum oranı iki isabetli ana saldırıda dolacak şekilde yükseltildi.

  • El Primo

    • Süper dolum oranı 10 yerine 9 ana saldırıda dolacak şekilde yükseltildi.

    • Süper dolum oranı 5 yerine 4 Super saldırı ile dolacak şekilde yükseltildi.

    • Asteroid Belt patlama yarıçapı %11 arttı.

  • EMZ

    • Süper dolum oranı 3 isabetli Ana saldırıyla dolacak şekilde yükseltildi.

  • Gene

    • Süper dolum oranı 3 isabetli Ana saldırıyla dolacak şekilde hafif yükseltildi.

  • Jacky

    • Misilleme etkili yarıçapı %50 artırıldı.

  • Max

    • Süper dolum oranı 3 isabetli Ana saldırıyla dolacak şekilde yükseltildi.

  • Mortis

    • Ana saldırının Süper doldurma oranı hafif azaltıldı (bu herhangi bir etkileşimi veya kombinasyonu DEĞİŞTİRMEZ!)

    • Süper saldırının Süper doldurma oranı hafif arttırıldı.(Doldurmak için yeni kombo: 2 Ana




      saldırı + 2 Süper saldırı).

  • Nita

    • Süper dolum oranı 7 yerine 6 ana saldırıda dolacak şekilde yükseltildi.

    • Süper dolum oranı 12 yerine 10 Ayı saldırısıyla dolacak şekilde yükseltildi.

    • Ayı pençesine sersemletme uygulamadan önce bir saniye eklendi.

    • Ayı pençesi maç başı kullanımı 2’den 3’e çıkarıldı.

  • Rosa

    • Süper dolum oranı 3 isabetli Ana saldırıyla dolacak şekilde yükseltildi.

  • Shelly

    • Sağlık 3600’den 3800’e yükseltildi.

    • Süper dolum oranı 2 isabetli Ana saldırıyla dolacak şekilde hafif yükseltildi.

    • Süper saldırının Süper doldurma oranı hafif azaltıldı.

  • Spike

    • Ana saldırı hasarı Spike başına 520’den 560’a yükseltildi.

    • Süper saldırının süper doldurma oranı hafif arttırıldı.

  • Tara

    • Süper dolum oranı 4 isabetli Ana saldırıyla dolacak şekilde hafif yükseltildi.

  • Tick

    • Süper dolum oranı 2 isabetli Ana saldırıyla dolacak şekilde hafif yükseltildi.

  • Mr. P

    • Ana saldırının Süper doldurma oranı hafif arttırıldı (hala 6 saldırı ile doluyor).

    • Süper saldırının Süper doldurma oranı düşürüldü ( Porter Attack ile 16’da 18’e çıkarıldı.)

  • Poco

    • Akort Cihazı iyileştirme oranı saniyede 500’den 400’e düşürüldü.

  • Gale

    • Gale’in Trambolini eskisi kadar zıplatma gücüne sahip değil.

  • 8-BIT

    • Ekstra Can yeni yıldız gücü değiştirildi: PLUGGED-IN - 8-BIT, hasar güçlendiricinin




      yakınındayken hareket hızı artışı olur.

  • Gale

    • İkinci Rüzgar yeni yıldız gücü ile değiştirildi: Freezing Snow - Ana Saldırı artık isabet




      üzerine 0,4 saniyelik bir yavaşlatma etkisi uyguluyor.

  • Pam

    • Pam’in Anne Öpücüğü: Taret görsel alanı, efektif iyileşme alanı ile uyumlu olarak




      ayarlandı (Görsel alan biraz daha küçük).

    • Pulse Modülatörü: iyileştirme alanı, efektif iyileşme alanı ile uyumlu olarak azaltıldı. Bu

      aksesuarın biraz güç kaybetmesine sebep oldu.

Hata Düzeltmeleri

  • El Primo'nun Asteroid Kuşağı patlama etkisinin, patlamanın etkili alanıyla eşleşmemesi




    sorunu giderildi, bunun sonucunda görsel patlama alanı% 26 artırıldı.

  • Dynamike'ın Satchel Charge sersemletme etkisinin yalnızca bir dinamit çubuğuna




    uygulanmasına neden olan sorun çözüldü.

  • Tepki etkisi ile nadiren ortaya çıkan savaşçının havada kalma durumu çözüldü.

  • Özel olmayan Brawl Pass Savaşçı rozetleri artık Sezon Savaşçılar'nın kilidi açılmışsa ödül yolundan toplanabilir.